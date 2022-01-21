Генпрокуратура решила проверить все СИЗО и колонии России

Генеральная прокуратура России проверит, как обеспечивается безопасность заключенных во всех колониях и СИЗО России, а результаты, по поручению президента Владимира Путина, проанализирует к 1 июня, сообщил на круглом столе по проблеме пыток представитель надзорного ведомства Александр Яковлев.

Яковлев заявил, что, «учитывая актуальность этой проблемы, на первый квартал этого года запланирована проверка по всей России именно по тематике обеспечения прав лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях, на личную безопасность», передает РИА «Новости».

По его словам, проверка «по сути, была начата в декабре: работниками Генеральной прокуратуры осуществлен ряд выездов в регионы».

«Соответственно, результаты проверки (...) будут проанализированы, будут учтены для выполнения поручения президента о представлении предложений к 1 июня о недопущении фактов применения недозволенных мер воздействия и насилия к осужденным», – добавил он.

Между тем из ответа заместителя генпрокурора Николая Винниченко партии «Единая Россия» стало известно, что следствием возбуждены 20 уголовных дел по фактам пыток в тюремной туберкулезной больнице в Саратовской области.

«Поводом послужили как размещенные на интернет-ресурсах видеоматериалы, так и материалы прокурорских проверок по итогам рассмотрения обращений осужденных», – говорится в документе, опубликованном депутатом Андреем Альшевских.

Отмечается, что 14 дел расследуются по статье об изнасиловании, из них три были возбуждены еще до размещения в Сети видео с пытками. Еще три дела возбуждены по статье о превышении должностных полномочий, два – о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества и одно – за халатность. Шесть дел (по 12 эпизодам, из которых 10 – изнасилования и два – превышение полномочий) впоследствии были переданы в центральный аппарат СК. Ранее сообщалось о 12 возбужденных уголовных делах.

Ранее Владимир Путин поручил подготовить предложения по предотвращению издевательств над осужденными.