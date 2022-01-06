Путин поручил подготовить предложения по предотвращению издевательств над осужденными

Президент Владимир Путин поручил министерству юстиции и Генеральной прокуратуре России подготовить к 1 июня предложения по предотвращению издевательств в СИЗО и колониях.

«Минюсту России совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации проанализировать практику применения уголовно-исполнительного законодательства РФ и при необходимости подготовить предложения, направленные на недопущение применения незаконных методов воздействия к лицам, содержащимся под стражей и осужденным к лишению свободы», – говорится в поручении по итогам пресс-конференции Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Оба ведомства должны предоставить свои предложения в докладе до 1 июня.

Ответственными за выполнение поручения назначены министр юстиции Константин Чуйченко и генпрокурор Игорь Краснов.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ об освобождении с должности главы ФСИН Александра Калашникова и назначении на его место Аркадия Гостева.

Напомним, в Сети были опубликованы видео с издевательствами якобы над заключенным, который содержался в тюремной больнице. Следователи возбудили четыре уголовных дела после сообщений о пытках в саратовской колонии.

До этого региональное СУ СК возбуждало дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Уголовные дела передали в центральный аппарат Следственного комитета.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призывал дождаться результатов расследования по саратовской колонии, также он сообщил, что Владимиру Путину доложили о случаях пыток в местах заключения.

Руководитель Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников уволил четырех сотрудников Саратовского УФСИН после сообщений о насилии в отношении заключенных в саратовской колонии.

После стало известно, что из УФСИН по Саратовской области после истязаний заключенных были уволены 18 сотрудников.

Между тем передавшего видео о пытках Сергея Савельева обвинили по статье 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации, причинивший крупный ущерб или совершенный из корыстной заинтересованности»), его заочно арестовали.

Мужчина попросил убежища во Франции. Он передал видеозаписи с сексуальным насилием и пытками осужденных в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) № 1 УФСИН по Саратовской области.