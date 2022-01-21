Путин предложил проиндексировать пенсии военных

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил применить к индексации военных пенсионеров такой же подход, как и в отношении гражданских пенсионеров, которым проиндексируют пенсию на 8,6%.

Путин напомнил в начале встречи, что «совсем недавно мы приняли решение о том, чтобы поднять пенсии, проиндексировать пенсии гражданским пенсионерам, и она (эта тема) поднималась в ходе съезда партии «Единая Россия», также на недавней пресс-конференции моей». По его словам, «речь идет о поддержке благополучия и сохранении доходов людей старшего поколения в целом», передает ТАСС.

Глава государства напомнил, что ранее было принято решение с 1 января проиндексировать пенсии гражданских пенсионеров на 8,6% – выше инфляции за прошлый год. Что касается военных пенсионеров, в отношении них ранее была запланирована индексация военных пенсий с 1 октября 2022 года на 4%.

«Вместо этого предлагаю здесь следующее решение, а именно: проиндексировать пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц уже с 1 января текущего года, и не на 4%, как было предусмотрено, а более высоким темпом – на 8,6%, как и для всех остальных пенсионеров. Повторю, это выше фактической инфляции за прошедший год. И прошу правительство в самое ближайшее время реализовать это решение, в том числе пересчитать уже выплаченные пенсии за январь, чтобы положенные средства граждане получили вместе с ближайшей пенсией», – подытожил Путин.

Ранее Государственная дума в ходе окончательного чтения приняла поправки по индексации пенсий неработающих пенсионеров с 1 января 2022 года.