Найдена машина грабителей вдовы Градского

Правоохранительные органы нашли машину, на которой скрылись подозреваемые в ограблении вдовы музыканта Александра Градского Марины Коташенко, сообщают СМИ.

Белый Mercedes нашли в одном из дворов в районе Сокольники, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.

На автомобиле не было номерных знаков, судя по снегу, который выпал за несколько дней, машина стояла там несколько дней. Ее планируют исследовать на спецстоянке.

Также были установлены номера машины и ее владелец – житель Тульской области. Он сообщил, что передал иномарку в обмен на KIA с доплатой некоему Умеду Джабарову. Этого мужчину также удалось найти, он сообщил, что продал Mercedes в Одинцовском городском округе уроженцу Таджикистана.

Напомним, днем 16 января трое неизвестных спровоцировали ДТП с автомобилем Коташенко, подсели к ней в машину, угрожая оружием, и заставили вернуться домой, где забрали у нее 100 млн рублей. О том, что женщина ранее перевозила крупную сумму в загородный дом, знала прислуга. После грабители заставили вдову Александра Градского отвести их в город Апрелевку, где они пересели в белый Mercedes и уехали в сторону Москвы.

Однако после того, как в СМИ появилось сообщение о том, что Коташенко обратилась в полицию спустя длительное время – около 20 часов после инцидента, у некоторых появились подозрения об инсценировке ограбления. Кроме того, многим показался странным тот факт, что такую большую сумму молодая женщина хранила наличными под кроватью, а не в банке или сейфе.

Адвокат Александр Добровинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что Коташенко не было никакого смысла инсценировать ограбление, поскольку ей и так досталась бы большая часть от этой суммы по наследству.