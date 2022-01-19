Добровинский исключил инсценировку ограбления вдовы Градского

Вдове музыканта Александра Градского, на которую в воскресенье напали и украли 100 млн рублей, не было никакого смысла инсценировать ограбление, поскольку ей и так досталась бы большая часть от этой суммы по наследству, рассказал газете ВЗГЛЯД адвокат Александр Добровинский.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что нападение на вдову музыканта Александра Градского Марину Коташенко и хищение под угрозой крупной суммы денег могло быть инсценировкой. Адвокат Сергей Жорин также не исключил, что ограбление было подстроено с целью вывести деньги из наследственной массы. Позже журналист и телеведущий Андрей Караулов, друг покойного музыканта, заявил, что знает, кто стоит за данным преступлением, однако никакие конкретные имена называть не стал.

«Для всех сумасшедших, которые считают, что несчастная вдова Александра Градского инсценировала ограбление самой себя, хочу объяснить все с точки зрения простой логики. Если об этих деньгах никто, кроме нее и покойного мужа не знал, какой смысл ей в ограблении, грабеже, разбое – не важно. Информация о деньгах становится общедоступной. Для чего?» – задается вопросом Добровинский.

Он подчеркивает, что вряд ли Коташенко стала бы проворачивать подобные сложные операции ради денег, о которых абсолютно никто не знает.

«Но даже, если предположить, что об этих деньгах знали наследники, то по закону эти 100 млн рублей делятся следующим образом: половина, то есть 50 млн полагается вдове – Марине, а оставшиеся 50 млн делятся между всеми наследниками поровну. Наследников всего пять – то есть Марина получает еще 10 млн, а по 10 млн приходится ее с Александром несовершеннолетним детям. В таком случае Марина из этих 100 млн рублей по закону получила бы 80 млн! Как вы считаете, неужели оставшиеся 20 млн стоят того, чтобы так рисковать с псевдоограблением?» – рассуждает адвокат.

Напомним, днем 16 января трое неизвестных спровоцировали ДТП с автомобилем Коташенко, подсели к ней в машину, угрожая оружием, и заставили вернуться домой, где забрали у нее 100 млн рублей. О том, что женщина ранее перевозила крупную сумму в загородный дом, знала прислуга. После грабители заставили вдову Александра Градского отвести их в город Апрелевку, где они пересели в белый Mercedes и уехали в сторону Москвы.

Однако после того, как в СМИ появилось сообщение о том, что Коташенко обратилась в полицию спустя длительное время – около 20 часов после инцидента, у некоторых появились подозрения об инсценировке ограбления. Кроме того, многим показался странным тот факт, что такую большую сумму молодая женщина хранила наличными под кроватью, а не в банке или сейфе.

Генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что такое поведение пострадавшей очень похоже на естественное, однако он не исключает того, что ограбление могло быть инсценировано.