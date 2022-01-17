Стали известны возможные причастные к ограблению вдовы Градского

Вдова Александра Градского Марина Коташенко после его смерти перевезла крупную сумму денег в загородный дом, о чем знала прислуга, сообщили СМИ.

По информации «Московского комсомольца», еще при жизни певец любил рассказывать, что хранил наличные в квартире в центре Москвы в буфете. «Градский даже смеялся, что они уже не влезают в буфет и буквально вываливаются оттуда», – рассказывается в материале.

После смерти мужа Коташенко перевезла деньги в загородный дом. По мнению правоохранительных органов, ограбление совершили по наводке и к нему причастен кто-то из прислуги. Предварительная сумма ущерба составила 100 млн рублей.

Между тем адвокат Сергей Жорин заявил «Пятому каналу», что по информации ряда СМИ, преступление было совершено 16 января около 13.00, однако в полицию Коташенко решила обратиться спустя длительное время – около 20 часов.

«Если с 13 до 20 часов ей ничего не препятствовало обратиться в правоохранительные органы, а она это не сделала, это вызывает большое количество вопросов, поскольку многие преступления раскрываются именно по горячим следам», – пояснил Жорин.

По его словам, если вдова рассказывает неправду или имеет определенное отношение к происшествию в виде соучастия в нем, это может считаться основанием для признания ее недостойным наследником, а также для привлечения к уголовной ответственности. При этом Жорин отметил, что подтверждений этой версии пока нет, поэтому отрицать факт вооруженного ограбления Коташенко нельзя.

«Сейчас существует большое количество и методик, и технических способов по раскрытию подобного рода преступлений. Я уверен, что именно это преступление будет раскрыто и будет раскрыто крайне оперативно. Вполне возможно, если она стала жертвой преступников, то, конечно, за ней наблюдали, преступники были осведомлены о наличии ценностей и денежных средств. Это указывает на то, что они действовали по наводке, и ограничивает круг лиц, которые имеют отношение к данному преступлению», – пояснил юрист.

Напомним, трое неизвестных на ЦКАД спровоцировали аварию с машиной Коташенко. После этого они подсели в автомобиль к женщине и, угрожая оружием, заставили ее вернуться домой в Наро-Фоминский район, где забрали у нее деньги. Затем грабители заставили Коташенко отвезти их в город Апрелевку. Там мужчины пересели в белый Mercedes и уехали в сторону Москвы.