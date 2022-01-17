Стала известна одна из версий ограбления вдовы Градского

Нападение на вдову Александра Градского Марину Коташенко могло быть инсценировкой, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе прорабатывается версия, что вооруженное нападение на Коташенко и хищение под угрозой крупной суммы денег было инсценировкой», – сказал собеседник ТАСС.

По словам источника, Коташенко заявила о нападении только почти через шесть часов после случившегося.

«По словам потерпевшей, неизвестные совершили разбойное нападение на нее в первой половине дня – около 13.00 часов, при этом заявление она решила подавать и обратилась в полицию ближе к 19.00. Женщина утверждает, что все это время находилась в шоковом состоянии. Более того, злоумышленники якобы предупреждали ее, что нельзя обращаться к правоохранителям», – добавил источник.

Также есть данные, что потерпевшая после инцидента сама подвезла мужчин на трассу, где они пересели в белый Mercedes и направились в сторону Москвы. «Все это указывает на то, что произошедшее могло быть постановкой», – заключил он.

Ранее другой источник указывал, что Коташенко после преступления довезла грабителей на своей машине до автодороги.

Напомним, трое неизвестных на ЦКАД спровоцировали аварию с машиной Коташенко. После этого они подсели в автомобиль к женщине и, угрожая оружием, заставили ее вернуться домой в Наро-Фоминский район, где забрали у нее деньги. Затем грабители заставили Коташенко отвезти их в город Апрелевку. Там мужчины пересели в белый Mercedes и уехали в сторону Москвы.

По данным СМИ, сумма ущерба составляет 100 млн рублей.

Также в прессе сообщали, что Коташенко после смерти Градского перевезла крупную сумму денег в загородный дом, о чем знала прислуга.