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Рябков рассказал о настрое перед переговорами с США в Женеве
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Замглавы МИД Сергей Рябков рассказал, что настрой у российской делегации перед переговорами с США в Женеве был хорошим.
«Настрой хороший», – передает его слова РИА «Новости».
По словам Рябкова, Вашингтон обещает дать ответ на предложения России по безопасности на следующей неделе.
«Планируем основательное, фундаментальное рассмотрение всех аспектов. Ситуация сложная, преднамеренное нагнетание с американской стороны не доставляет нужного фона. Но тем не менее будем этот настрой американский переформатировать, будем выводить их на работу по нашей повестке дня, по гарантиям безопасности», – добавил замминистра.
Напомним, переговоры главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена начались в Женеве. Лавров заявил, что не ждет прорывов от встречи с госсекретарем США, однако Москва ожидает ответы американской стороны по гарантиям безопасности.
Россия и Китай заблокировали в СБ ООН инициативу США
Россия и Китай выступили против включения в санкционные списки ООН пяти лиц за связи с КНДР, таким образом заблокировав инициативу США, сообщили источники в Совбезе.
«Россия и Китай были против внесения пяти лиц в санкционные списки ООН в связи с КНДР», – сообщил источник РИА «Новости». Другой источник эту информацию подтвердил. По словам источников, для принятия решения требуется консенсус всех 15 членов Совбеза.
Напомним, Россия и Китай заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии.
В Госдуме назвали условие признания Россией независимости ДНР и ЛНР
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«Решение об официальном признании независимости республик будет означать отказ России от поддержки Минских соглашений, что неминуемо спровоцирует обратную реакцию со стороны Запада и Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Константин Затулин. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Госдуме обсудят проект обращения к Владимиру Путину о признании независимости ДНР и ЛНР.
«Эти заявления необходимо рассматривать в контексте переговоров России и США по гарантиям безопасности», – отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
«С одной стороны, обсуждение этого проекта может иметь положительное значение с точки зрения поощрения и поддержки прежде заявленных Россией мер о развитии экономики Донбасса, продвижении российского гражданства и так далее. Признание ДНР и ЛНР представляется вполне логичным шагом навстречу населению этих республик, которые живут в обстановке военной угрозы», – считает он.
«С другой стороны, решение об официальном признании независимости республик будет означать выход России из минского процесса и отказ от поддержки Минских соглашений. А это в создавшейся ситуации спровоцирует обратную реакцию со стороны Запада и Украины», – указал эксперт.
«Поэтому до завершения переговоров с США, пока мы не убедимся, что никакие другие доводы не действуют на Украину и ее западных партнеров, Россия не будет наносить ущерб собственной линии по имплементации Минских соглашений и предпринимать односторонние шаги по признанию ДНР и ЛНР. Если же в результате этих переговоров станет ясно, что другая сторона невменяема, тогда могут последовать разные решения, вплоть до признания республик», – подытожил Затулин.
В пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо искать решения по обеспечению безопасности граждан России в ЛНР и ДНР, поскольку президент Украины Владимир Зеленский игнорирует Минские соглашения, а НАТО хочет оккупировать Украину. По его словам, «и одно, и другое может обернуться трагедией».
Он добавил, что в этой связи внесенный в Госдуму депутатами КПРФ проект обращения к президенту России о признании независимости ЛНР и ДНР – вопрос очень серьезный и ответственный.
«Правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу. Затем по итогам – рассмотреть вопрос на Совете Государственной думы», – отметил Володин.
Ранее депутаты от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесли на рассмотрение Госдумы проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину, в котором призывают признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют это предложение, пока проект документа не рассмотрит Госдума. Отвечая на вопрос, какова позиция Путина как лидера «Единой России» по письму о признании ЛНР и ДНР, Песков сказал, что ему «нечего добавить по этой теме». В декабре прошлого года Песков заявлял, что признание Россией самопровозглашенных ЛНР и ДНР прогнозировать трудно.
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Госдеп опубликовал примеры российской «дезинформации»
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По версии Госдепа, которую озвучил американский чиновник на условиях анонимности, цели RT и Sputnik «отличаются от целей независимых СМИ».
Представитель Госдепа высокого ранга, попросивший не называть его имени, в ходе телефонного брифинга заявил, что ФСБ якобы «напрямую дает указания и оказывает влияние на прокси-СМИ с целью публикации контента, порочащего и ложно обвиняющего Украину». Утверждается, что «статьи, которые появляются в этих прокси-медиа, в результате попадают не только в такие официальные СМИ, как РИА Новости, RT и Sputnik, но и в другие». По версии Госдепа, «государственные и контролируемые государством СМИ, такие как RT и Sputnik, играют ключевую роль в том, как Россия использует дезинформацию для продвижения своей внешней политики».
В Госдепе утверждают, что российская разведка якобы «продолжает» распространять «дезинформацию и пропаганду, направленную на подрыв, деморализацию и дискредитацию украинских правительственных организаций». Москва, как заявляет американская сторона, фабрикует информацию о готовящихся Украиной провокациях и ухудшении положения с правами человека в стране, передает РИА «Новости».
В США заявили, что «RT и Sputnik не являются транспарентными, и их общие цели, по-видимому, в корне отличаются от целей независимых СМИ». Россия якобы стремится «запутать и ошеломить людей относительно реальных действий России на Украине, в Грузии и других странах Европы», передает ТАСС.
Госдепартамент опубликовал примеры российской «дезинформации». Так, в их число вошли сообщения о том, что США планировали атаки с применением химического оружия в Донбассе. Подчеркивается, что США и Россия «являются участниками Конвенции о запрещении химического оружия». При этом не указывается, что Россия, в отличие от США, полностью ликвидировала его запасы, что подтверждено ОЗХО.
Госдеп отнес к «дезинформации» и заявления о том, что «Россия защищает этнических русских на Украине». По версии Вашингтона, «нет никаких достоверных сообщений о том, что этнические русские или русскоговорящие были под угрозой со стороны украинского правительства». Кроме того, «дезинформацией» названы и объяснения Москвы, согласно которым развертывание Россией сил на границе с Украиной являются «просто передислокацией войск на своей собственной территории».
Напомним, по мнению экспертов, дипломаты США разучились обсуждать серьезные вопросы на профессиональном уровне и «торпедируют» переговоры между Москвой и Вашингтоном по гарантиям безопасности.
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В США представили новый проект санкций против России
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Республиканец Джим Бэнкс представил новый проект антироссийских санкций, следует из информации на сайте конгресса США.
Законопроект «Для введения санкций в отношении Российской Федерации и в других целях» был внесен в Конгресс 19 января, передает РИА «Новости». Инициативу поддержали 38 конгрессменов.
Новый проект предусматривает признание России государством-спонсором терроризма.
«Не позднее, чем через 30 дней после даты введения этого законопроекта госсекретарь объявит Российскую Федерацию страной, правительство которой неоднократно предоставляло поддержку международному терроризму (более известно как «государство-спонсор терроризма»)», – приводит фрагмент документа газета Washington Post.
Кроме того, предлагается также ввести санкции против ряда действующих и бывших чиновников, включая пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, премьер-министра Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина.
Также санкции предлагается распространить на министра здравоохранения России Михаила Мурашко, руководителя администрации президента Антона Вайно, первого замруководителя администрации Сергея Кириенко, председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой, а таже некоторых крупных бизнесменов и журналистов.
«Не позднее, чем через 30 дней после даты вступления в силу этого закона, президент издаст постановления, запрещающие гражданам США приобретать, продавать или иным образом совершать операции с российским суверенным долгом, выпущенным или исполненным в день или после даты, которая составляет 60 дней после такой даты вступления в силу», – сказано в документе.
Помимо этого, проект санкций США предусматривает меры против «Северного потока – 2».
«Не позднее 10 дней после даты введения этого акта президент введет санкции... в отношении любого юридического лица, ответственного за планирование, строительство, техобслуживание..., финансирование или функционирование «Северного потока – 2» или учреждения-правопреемника и любого другого сотрудника компании или главного акционера с контрольным пакетом акций (ранее указанного) юридического лица», – говорится в проекте.
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что в случае «вторжения» на Украину Россия столкнется с «жесткими экономическими последствиями», российские банки не смогут проводить операции с долларами.
Напомним, делегация Конгресса США после визита на Украину призвала Байдена не ограничиваться угрозой введения санкций против России на фоне обострения напряженности в Европе, а ввести рестрикции заранее «в качестве средства сдерживания».
Эксперт: Россия создаст «щит» из С-500 от гиперзвукового оружия США
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«США продолжат вкладываться в гиперзвуковое оружие, несмотря на проблемы в его разработке» – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. Ранее в Пентагоне усомнились в целесообразности трат на сверхзвуковое вооружение.
«Не должно быть сомнений в том, что американцы рано или поздно ликвидируют временное отставание от России в плане гиперзвука. Органы нашей внешней разведки четко докладывают об этом политическому руководству страны», – заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Он призвал «трезво оценивать противника» и подчеркнул, что российское военное руководство работает на опережение. Поэтому, если в будущем Пентагон применит гиперзвуковые системы против России, удар будет отражен специальным «щитом» из зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). «В момент, когда США получат собственные средства поражения с использованием гиперзвуковых технологий, у нас массово поступят в войска ЗРК пятого поколения С-500», – отметил собеседник.
«На сегодняшний день уже запущено их серийное производство. Они способны эффективно бороться с американскими гиперзвуковыми ударными системами в случае атаки на Россию», – уточнил он.
«Но повторюсь: в плане разработки гиперзвука у американцев все будет в порядке, их оружие будет успешным. И не нужно делать далеко идущих выводов по поводу того, что там сказал какой-то конкретный клерк», – добавил Коротченко.
Ранее министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл заявил, что Пентагон работает «над технологиями, программами, позволяющими доставлять вооружения со сверхзвуковой скоростью». Военный указал на ряд достоинств гиперзвуковых систем, но при этом назвал их «очень дорогими по сравнению с обычными вооружениями». «Они являются полезным инструментом, могут быть полезным активом, но нужно серьезно подумать, являются ли они наиболее эффективными с точки зрения затрат», – обратил внимание министр.
В декабре 2021 года стало известно о провале испытаний перспективной американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A, разрабатываемой по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) в интересах ВВС США. До этого, в сентябре, США успешно испытали ракету корпорации Raytheon, скорость которой в пять раз превышает скорость звука. Двигатель ракеты Northrop Grumman работает на смеси углеводородного топлива и воздуха. Это первое успешное испытание гиперзвуковой ракеты в Америке с 2013 года.
Также в декабре прошлого года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о завершении перевооружения первого в России полка ракетных комплексов «Авангард» с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками. Он также сообщил, что в ВКС сформирован первый авиационный полк истребителей МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». В сентябре вице-премьер Юрий Борисов отмечал, что Россия вышла вперед в области создания оружия на новых физических принципах и гиперзвука.
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Захарова оценила «пассажи» США «нечеловеческой лжи и глупости»
В заявлениях Госдепа о российской «дезинформации» есть «пассажи просто нечеловеческой лжи и глупости», считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Ну, например, дескать фейком объявляется утверждение Москвы о том, что передислокация российских вооруженных сил на российской территории является передислокацией российских вооруженных сил на российской территории. Это шедевр», – заявила она в Telegram.
Также Захарову поразил «тезис», согласно которому нет «достоверных сообщений о том, что какие-либо этнические русские или русскоговорящие подвергаются угрозам со стороны правительства Украины». Она напомнила «личное обращение главы МВД Украины Авакова к сотруднику Пятого канала Роману Наумову со словами: «Я дам задание своим хлопцам, чтоб тебя отыскали в Москве и вышибли мозги, как мы вышибаем таким же уродам на Луганщине. Передай по своему... телеканалу, что вам, русским, пришел...». Захарова пояснила, что Аваков сказал это в 2014 году, а «хлопцы» – это «карательные отряды» с форменными нашивками, «повторяющими символику СС».
Кроме того, «с точки зрения Госдепа, ни о каком окружении России НАТОвскими базами речи не идёт, и никто не обещал не расширять НАТО на восток». При этом, как отметила Захарова, «доказательство американские дипломаты приводят гениальное»: из «20 тыс. км сухопутной российской границы только 1,2 тыс. км приходится на границу с НАТО», а «из 14 соседей России по суше только пять – члены НАТО». «Какое же это окружение, когда из него можно выйти», – заявила она.
Представитель МИДа заявила, что не желает разбираться, «чего здесь больше – вранья или безграмотности». Однако она подчеркнула, что «знает одно наверняка, такое могло опубликовать только «министерство правды».
Напомним, госдеп опубликовал примеры российской «дезинформации». По версии Госдепа, которую озвучил американский чиновник на условиях анонимности, цели RT и Sputnik «отличаются от целей независимых СМИ».
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Памфилова резко высказалась о персональных санкциях США
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Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что ей «глубоко наплевать» на возможные санкции США в отношении нее.
«С иронией наблюдая за всей этой заокеанской, уже почти маниакальной санкционной истерией, могу лишь добавить, что мне на их санкции в отношении меня глубоко наплевать», – сказала Памфилова, передает РИА «Новости».
Ранее американские конгрессмены предложили ввести санкции против российских чиновников, включая пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, премьер-министра Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина, сообщала газета The Washington Post.
Также в списке санкций значатся глава Минздрава Михаил Мурашко, руководитель администрации президента Антон Вайно, первый замруководителя администрации Сергей Кириенко, председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
Ранее США пообещали Москве «разрушительные экономические санкции, подобных которым никогда не видели прежде». При этом рассмотрение «матери всех санкций» не вписалось в график Сената США.
Блинкен заявил о «вызове европейской безопасности» со стороны России
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Глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США якобы стремились к позитивным отношениям с Россией, но Москва отвергала инициативы Вашингтона.
Госсекретаря спросили, собирается ли он «проявить добрую волю по отношению к России» на переговорах с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Блинкен заявил, что США «демонстрировали добрую волю не только в последние недели, но и на протяжении многих лет», передает ТАСС со ссылкой на ZDF.
По его версии, США хотели бы видеть Россию, «которая направляет энергию, ресурсы и таланты великой державы на по-настоящему совместную работу». Он сказал, что речь идет о «проблемах, влияющих на всех наших граждан». В частности, Блинкен назвал «борьбу с коронавирусом, изменение климата или воздействие новых технологий».
«Мы ничего не желали бы больше, нежели работать с Россией по всем этим направлениям», – заявил он. добавив, что «в течение многих лет НАТО обращалось к России с тем, чтобы установить прозрачные и более позитивные отношения». Однако, как утверждает глава Госдепа, Москва отвечала «отказом».
По его словам, «в последние годы проблемой было не НАТО». НАТО – «оборонный альянс, который действует при полной прозрачности, и это добровольный альянс», заявил он. «Дело в России», – сказал Блинкен, добавив, что «Россия по-настоящему бросила вызов европейской безопасности».
Напомним, Блинкен сообщил, что в Женеве намерен призвать главу МИД России Сергея Лаврова к совместной работе над архитектурой безопасности Европы. При этом госсекретарь сказал, что не ожидает прорывов от переговоров.
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Лавров прибыл в Женеву
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Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Женеву, где встретится с руководителем внешнеполитического ведомства США Энтони Блинкеном, сообщают информационные агентства.
Самолет, на котором прибыл Лавров, приземлился в 20.36 по местному времени (22.36 мск). Встреча с госсекретарем США запланирована на пятницу, передает ТАСС.
Позднее CNN сообщила, что Блинкен также прибыл в Женеву, передает РИА «Новости».
Как ожидается, переговоры начнутся в 11.00 по местному времени (13.00 мск). Источники сообщили, что переговоры продлятся от двух до двух с половиной часов, после чего Лавров и Блинкен по отдельности проведут пресс-конференции.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что стол переговоров украсят цветочные композиции из сирени и орхидей.
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что в ходе переговоров стороны определятся с дальнейшими шагами в связи с представленными Москвой предложениями по гарантиям безопасности. Блинкен заявил, что встреча с Лавровым будет хорошей возможностью для обсуждения прошедших консультаций России с США и НАТО. Учитывая высокий риск возобновления вооруженного конфликта в Донбассе, можно сказать, что Лавров и Блинкен в буквальном смысле будут решать вопрос войны и мира.
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В Совбезе Украины заявили, что российского вторжения не будет
Россия не будет совершать военное вторжение на Украину, такой вариант развития событий невозможен для Москвы, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Он отметил, что Россия не сможет достичь своих целей только лишь военными средствами.
«Думаю, это невозможно», – приводит его слова газета The Wall Street Journal. Но он заявил, что у России есть всесторонний план по дестабилизации внутренней ситуации на Украине. Данилов отметил, что это первоочередная задача для Москвы, передает ТАСС со ссылкой на статью.
Напомним, страны Запада и Киев обвиняют Россию в планировании нападения на Украину в феврале 2022 года. В Кремле эти обвинения не раз отвергали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Подчеркивалось, что страна не собирается ни на кого нападать.
Байден предупредил о санкциях за любое пересечение границ Украины российскими военными
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США посчитают вторжением на Украину любое пересечение ее границ российскими войсками, заявил президент страны Джо Байден.
Он отметил, что в случае эскалации будут введены санкции, передает слова американского политика ТАСС.
«Я абсолютно четко говорил президенту Владимиру Путину, и с его стороны нет никакого недопонимания, что если любые, любые организованные российские подразделения пересекут границу с Украиной, это будет вторжением», – сказал Байден.
Президент США Джо Байден заявил, что Украина может быть уверена в поддержке со стороны США.
«Глава украинского МИДа заявил, что он уверен в поддержке США. И у него есть на это право», – заявил Байден журналистам.
Ранее в ходе беседы президент России Владимир Путин предупредил коллегу Джо Байдена о том, что если санкции действительно будут введены, то Россия пойдет на полный разрыв отношений с США.
Напомним, страны Запада и Киев обвиняют Россию в планировании нападения на Украину в феврале 2022 года. В Кремле эти обвинения не раз отвергали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Подчеркивалось, что страна не собирается ни на кого нападать.
Блинкен рассказал, к чему собирается призывать Лаврова
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в Женеве намерен призвать главу МИД России Сергея Лаврова к совместной работе над архитектурой безопасности Европы.
Блинкен заявил, что на встрече намерен «призывать, чтобы Россия нашла путь назад к соглашениям, под которыми она подписывалась на протяжении десятилетий». По его словам, Россия должна работать с США и их союзниками «над написанием будущего, которое бы обеспечило нашу взаимную безопасность». При этом он «даст понять, что такая возможность будет уничтожена российской агрессией против Украины, что также приведет именно к тому, на что жалуется Москва – усилит оборонительный альянс НАТО», передает РИА «Новости».
Блинкен сказал, что не ожидает прорывов от переговоров с Лавровым в Женеве. «Это важный момент, я думаю: понять, на каком этапе мы находимся с министром иностранных дел Лавровым, посмотреть, какие выводы Россия сделала по итогам этих дипломатических контактов», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на ZDF и Reuters.
«Если российский солдат пресекает границу Украины, то это означает, что перед нами серьезная проблема, явное нападение на Украину. Будь то хоть один солдат, хоть тысячи», – сказал он.
Американский сенатор Джин Шахин сообщила, что Белый дом, по ее мнению, «все еще проводит анализ того, каким будет сопутствующий ущерб от отключения России от системы SWIFT с точки зрения его влияния как на США, так и на союзников». Сенатор также заявила, что одно из возможных последствий – нарушение поставок энергоносителей из России. В Совете нацбезопасности Белого дома, комментируя ее слова, заявили, что «оценка потенциальных побочных эффектов и поиск путей уменьшения этих эффектов – это рациональное управление и стандартная практика».
Напомним, руководители внешнеполитических ведомств России и США прибыли в Женеву. Как ожидается, переговоры начнутся в 11.00 по местному времени (13.00 мск). Источники сообщили, что переговоры продлятся от двух до двух с половиной часов, после чего Лавров и Блинкен по отдельности проведут пресс-конференции.
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В МИД призвали США понять последствия сдерживания России и Китая
Вашингтону следует понять, что сдерживание России и Китая не несет хороших перспектив для США, говорится в комментарии МИДа.
В министерстве подчеркнули, что российско-китайское стратегическое партнерство развивается в контексте объективной исторической логики с учетом имеющегося у двух государств огромного совокупного потенциала. В ведомстве уточнили, что нельзя забывать и о наличии устойчивого общественного консенсуса в России и Китае по вопросу перспектив, масштабов и глубины сотрудничества двух стран.
«Нашим американским коллегам пора понять, что принятая Вашингтоном на вооружение политика «двойного сдерживания» Москвы и Пекина абсолютно анахронична и не имеет хороших перспектив для США. Куда большую пользу и себе, и всему миру американцы принесут, если откажутся от аррогантной заявки на глобальное доминирование и приступят к равноправному честному диалогу с Россией, Китаем и другими крупнейшими игроками, нацеленному на поиск сбалансированных решений актуальных проблем международной безопасности и развития. Мы к такой работе готовы», – сказано в комментарии на сайте МИД.
Ранее экс-госсекретарь МИД Дании Йорген Эрстрем Меллер заявил, что президент США Джо Байден упустил момент, когда сближение России и Китая против установления американского миропорядка можно было остановить.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Москва, Пекин и Вашингтон приступили к освоению планеты на новом уровне.
Рассмотрение «матери всех санкций» не вписалось в график Сената США
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У Сената США возникли сложности с тем, когда рассмотреть инициативу, касающуюся «матери всех санкций» против России, сообщают СМИ.
Roll Call пишет, что авторы законопроекта о санкциях во главе с сенатором-демократом Робертом Менендесом хотели «использовать эту неделю, на которую ранее приходился перерыв», для того, чтобы заручиться поддержкой среди республиканцев. При этом «голосование, возможно, планировалось уже на следующей неделе». Однако, как пишет издание, «зимняя погода и омикрон-штамм коронавируса разрушили эти планы». В результате «песок в часах заканчивается», а Сенат «испытывает трудности с принятием мер» в отношении Москвы. Как пояснило издание, проблему представляет график Сената, передает РИА «Новости».
Напомним, как заявлял Менендес, если Россия «вторгнется» на Украину, США введут «разрушительные экономические санкции, подобных которым никогда не видели прежде». По словам Менендеса, «то, что обсуждается – на максимальном конце спектра, мать всех санкций».
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США ввели санкции в отношении четырех украинцев, якобы связанных с Россией
Минфин США ввел санкции в отношении четырех украинцев, связанных, по версии Вашингтона, с «причиняющими вред действиями России за рубежом», говорится в опубликованном заявлении финансового ведомства.
В черный список попали бывший замглавы Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Сивкович, депутаты Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ) Тарас Козак и Олег Волошин, экс-депутат Владимир Олейник, сообщает ТАСС.
Напомним, Соединенные Штаты ввели 20 августа санкции против двух россиян по газопроводу «Северный поток – 2». Американские санкции также затрагивают страховую фирму «Константа», компанию «Нобилити», суда снабжения «Остап Шеремет» и «Иван Сидоренко». Общее число физлиц и юрлиц, попавших под эти санкции Вашингтона, достигло 23. В их числе пока нет оператора газопровода Nord Stream 2 AG и ее гендиректора Маттиаса Варнига.
Кроме того, санкции введены против Испытательного института военной медицины, Института криминалистики ФСБ и нескольких человек, которых Вашингтон считает сторона называет сотрудниками этого института. Эти санкции приурочены к годовщине «отравления» Алексея Навального.