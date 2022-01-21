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США предъявили белорусским чиновникам обвинения в воздушном терроризме
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В связи с инцидентом с самолетом Ryanair белорусским чиновникам предъявлены обвинения в воздушном терроризме, сообщило министерство юстиции США.
Обвинение по одному пункту предъявлено гендиректору госпредприятия «Белаэронавигация» Леониду Чуро, его заместителю Олегу Казючицу, а также двум сотрудникам госбезопасности Белоруссии (их фамилии минюст США не указал). Им инкриминируется сговор с целью осуществления акта «воздушного терроризма», передает ТАСС.
Вашингтон подозревает белорусских чиновников в сговоре с целью «использовать ложную угрозу наличия на борту бомбы» и добиться «незаконного изменения маршрута пассажирского рейса с американскими гражданами». Такой шаг, как предполагают в США, был сделан, чтобы «арестовать белорусского диссидента», передает РИА «Новости».
Преступление «влечет за собой максимальное наказание в виде пожизненного заключения и обязательное минимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы», прм этом «максимально возможные наказания в данном случае устанавливаются конгрессом США», сказано в сообщении.
В мае 2021 года самолет Ryanair на пути из Афин в Вильнюс совершил экстренную посадку в Минске в связи с сообщением о минировании. Команду о принятии борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На самолете находился основатель признанного в республике экстремистским Telegram-канала Роман Протасевич, который был задержан белорусскими правоохранителями.
На днях Международная организация гражданской авиации (ИКАО) заявила, что информация о минировании была ложной, но не стала приписывать ее распространение какому-либо государству.
Канцлер Германии процитировал Сергея Бодрова из фильма «Брат 2»
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России следует признать, что «сила в правде, а не наоборот», заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на Всемирном экономическом форуме. Таким образом он фактически процитировал персонажа Сергея Бодрова из фильма «Брат 2».
Немецкий политик заявил о решимости Германии защищать Украину в случае «российской агрессии». «Германия намерена отстаивать территориальную целостность Украины, и Россия должна признать, что сила в правде, а не наоборот», – приводит слова Шольца РИА «Новости».
Канцлер Германии призвал Москву «осознать», что «выгоды от сотрудничества перевешивают цену дальнейшей конфронтации».
Напомним, персонаж Данила Сергеевич Багров, которого сыграл Сергей Бодров, в фильме «Брат 2» сказал: «Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего?.. Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда – тот и сильней. Вот ты обманул кого-то, денег нажил, и чего, ты сильней стал? Нет – не стал! Потому что правды за тобой нет! А тот, кого обманул, за ним правда. Значит, он сильней. Да?»
В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам РФ.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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Прокуратура Берлина начала расследование против главы МИД Германии
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Прокуратура Берлина начала расследование против руководства партии «Союз90/Зеленые», среди прочих среди подозреваемых сопредседатели партии, министры иностранных дел и экономики Анналена Бербок и Роберт Хабек, сообщает журнал Spiegel.
По имеющимся у издания данным, руководство партии подозревается в злоупотреблениях при выплате связанных с коронавирусом надбавок. Представитель прокуратуры Мартин Штельтнер подтвердил, что начато расследование в связи «с начальным подозрением». Он не назвал фигурантов, но отметил, что речь идет о всех «шести членах федерального правления партии», а к их числу относятся и Бербок с Хабеком.
«Предмет (начатого) процесса – ассигнование связанных с коронавирусом бонусов членами федерального правительства самим себе в 2020 году», – передает РИА «Новости» слова Штельтнера.
Предполагаемая сумма незаконных выплат составляет 1,5 тыс. евро на человека. Поскольку все подозреваемые являются депутатами Бундестага и имеют политический иммунитет, то прокуратура в декабре уведомила спикера парламента Бэрбель Бас перед тем, как начать расследование, которое стартовало 6 января.
Основанием для начала расследования послужили заявления неназванных лиц, которые ссылались на сообщения СМИ прошлого года, уточняет журнал. О скандале с выплатами бонусов действительно сообщалось в прошлом году, в разгар предвыборной гонки это вызвало критику в адрес Бербок, которая была кандидатом от «Зеленых» в канцлеры. Само нарушение выявили внутрипартийные аудиторы, они установили, что члены федерального правления выписали себе премии в размере, который в пять раз превышает предусмотренный по действующим в партии тарифам. Кроме того, аудиторы отметили, что «было бы лучше», если бы решение федерального правления одобрил финансовый совет партии.
В партии отметили, что члены федерального правления в курсе расследования и сотрудничают с ним. Кроме того, представитель партии заявил изданию, что федеральный совет является высшим федеральным органом партии и потому, «по мнению участников (процесса), имеет полное право принимать соответствующие решения». Представитель прокуратуры Штельтнер также пояснил, что прокуратура была обязана начать производство в связи с поступлением многочисленных заявлений, но подтвердятся ли обвинения, можно будет установить только по итогам расследования.
Напомним, во вторник глава МИД Германии Анналена Бербок после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым заявила о заинтересованности Берлина в стабильных отношениях с Москвой.
В парламенте Чехии призвали власти «отважно» пересмотреть отношения с Россией
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Комитет верхней палаты парламента Чехии по внешней политике, обороне и безопасности рекомендовал правительству «отважно начать ревизию отношений с Россией», сообщил председатель комитета Павел Фишер.
Фишер заявил, что «мы рекомендуем правительству, чтобы оно отважно начало ту ревизию отношений с Россией, которую пообещало в своем программном заявлении, мы также призываем правительство не забывать добиваться извинений, компенсаций, соблюдения договоров и построения взаимовыгодных отношений с Россией», передает РИА «Новости».
По его словам, члены комитета понимают, что «это задача на долгую перспективу».
Ранее глава МИД Чехии призвал к нормализации отношений с Россией.
Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году.
При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. До этого член комитета Бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США.
Байден пригрозил запретить России операции с долларом
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В случае «вторжения» на Украину Россия столкнется с «жесткими экономическими последствиями», российские банки не смогут проводить операции с долларами, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе выступления в Белом доме.
«Если они пойдут на это, если они вторгнутся [на Украину], то заплатят за это. Их банки не смогут осуществлять операции с долларами», – приводит слова президента США ТАСС.
«В НАТО есть разногласия относительно того, что страны готовы сделать в зависимости от того, что произойдет. <…> Серьезное введение санкций, связанных с долларовыми транзакциями, <…> окажет негативное влияние на США, а также негативное влияние на экономику стран Европы и разрушительное воздействие на Россию», – заявил Байден, добавив, что рассчитывает на единство мнений в НАТО по санкциям против России.
В понедельник немецкое издание Handelsblatt сообщило, что Евросоюз и США больше не рассматривают в качестве санкций отключение российских банков от системы международных платежей SWIFT. Вместо этого разрабатываются целенаправленные экономические штрафы против банков России. Вопреки этому в администрации США не исключили возможности отключения российских банков от системы SWIFT. В Кремле сочли разговоры об угрозе введения санкций против российских банков преждевременными.
В минувшее воскресенье будущий председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц сравнил ограничение доступа России к международной межбанковской системе SWIFT с «атомной бомбой» для рынков капитала, товаров и услуг.
В декабре 2021 года сын одного из ведущих в прошлом идеологов американской внешней политики Збигнева Бжезинского, заместитель помощника министра обороны США в 2001 – 2005 годах Ян Бжезинский призвал отключить Россию от SWIFT «на несколько дней». В свою очередь в ЦБ указали на отсутствие заявлений SWIFT о возможности отключения России. В том же месяце глава Минфина Антон Силуанов отметил, что отключение России от SWIFT никому не выгодно, иначе Европе пришлось бы отказаться от российских товаров.
В конце мая 2021 года в российском внешнеполитическом ведомстве допустили вовлечение международной платежной системы SWIFT в «санкционную спираль». Однако позже в МИД заметили, что возможное отключение России от системы SWIFT не станет катастрофой.
Руководство SWIFT заверило ЦБ в отсутствии рисков отключения России от платежной системы. В МИДе подчеркнули, что отключение России от SWIFT грозит материальными убытками и имиджевыми потерями для самой платежной системы.
Напомним, 28 апреля 2021 года Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация. В тот же день глава МИД Сергей Лавров напомнил о наличии в России базы для аналога SWIFT.
В Совфеде предупреждали, что при отключении России от SWIFT ЕС придется платить за нефть наличными в чемоданах. Предприниматель Олег Дерипаска призывал как можно быстрее ввести в оборот цифровой рубль для обеспечения экспортно-импортных расчетов.
В апреле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призывал ЕС «отключить Россию от SWIFT» в случае эскалации ситуации на востоке Украины. Глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии – Манфред Вебер предлагал отключить Россию от SWIFT в качестве «ответа» на «усиление военного присутствия» у границы с Украиной.
В МИДе уже обозначили план действий на случай отключения России от SWIFT. В Кремле подчеркнули, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем обернется отключение России от SWIFT.
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Кремль предупредил об угрозе дестабилизации ситуации на Украине после слов Байдена
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Заявления президента США Джо Байдена с угрозами в адрес России могут вселить в горячие головы властей Украины идею решить вопрос на юго-востоке страны силой, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы полагаем, что они (жесткие заявления и угрозы в адрес РФ – прим. ВЗГЛЯД) никоим образом не способствуют разрядке напряженности, которая сейчас возникла в Европе, и более того, все эти заявления могут способствовать дестабилизации обстановки, ибо они могут вселять совершенно ошибочные надежды в горячие головы некоторых представителей Украины, украинское руководство, которое, что называется, под сурдинку может решить начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблему юго-востока. Мы опасаемся в этой связи», – передает его слова РИА «Новости».
В среду президент США Джо Байден на пресс-конференции с журналистами заявил, что в случае потенциального «вторжения» России на Украину «реакция США будет зависеть от серьезности действий Москвы». Эта формулировка вызвала волну негодования в США. Американская Politico предположила, что таким образом Байден допустил «незначительное вторжение» России на Украину.
Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки попыталась пояснить слова Байдена. По ее словам, любое пересечение российскими войсками украинской границы Соединенные Штаты будут считать «новым вторжением» РФ на Украину, на это будет дан «быстрый, жесткий и единый ответ» со стороны США и их союзников.
Политолог Федор Лукьянов заявил газете ВЗГЛЯД, что Байден, вероятно, «имел в виду, что в случае российско-украинского военного конфликта Соединенным Штатам придется определить «порог», после которого их реакция должна быть максимальной».
Экс-глава НАТО рассказал о «пугающей» шутке Путина про альянс
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Президент России Владимир Путин напугал своей шуткой во время первого заседания Совета Россия – НАТО представителей Североатлантического альянса, рассказал изданию Foreign Policy британский политик и глава блока в 1999–2004 годах Джордж Робертсон.
Он вспомнил, что российский президент обратился к нему во время выступления с ироничным предложением о переименовании штаб-квартиры НАТО. По словам Робертсона, переводчик уловил игру слов и удачно пересказал шутку Путина присутствующим, передает РИА «Новости».
«Он сказал: «Я заметил, господин генеральный секретарь, что вы не только председатель Североатлантического совета, но и председатель Совета евроатлантического партнерства, а теперь еще и председатель Совета Россия – НАТО. Могу ли я предложить переименовать штаб-квартиру НАТО в Дом Советов?» – рассказал Робертсон. Он уточнил, что в английской интерпретации это звучало как House of Soviets.
Экс-глава альянса добавил, что шутка Путина особенно напугала польскую делегацию.
«Но это была шутка, такая тогда царила атмосфера», – сказал Робертсон. При этом он отметил, что встреча оказалась плодотворной для всех сторон.
Ранее Робертсон рассказал, что в начале своего президентства Путин планировал вступление России в Североатлантический альянс.
Захарова оценила слова главы МИД Канады о «павших в войне с Россией» украинцах
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли лжесвидетельствует, называя погибших в ходе внутриукраинского конфликта украинцев «павшими в войне с Россией», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Она приезжает в Киев, преклоняет колени перед фотографиями бойцов внутриукраинского конфликта, а на ее официальных ресурсах появляется строчка о том, что это «павшие в войне с Россией». Если министр занималась наследием своей страны (имеется в виду должность, которую Жоли занимала ранее), [она], наверное, должна знать, что такое гражданское противостояние», – говорится в сообщении Захаровой в Telegram.
По ее словам, подобные действия можно было бы расценить как неопытность, поскольку Жоли занимает пост главы МИД всего несколько месяцев. Она напомнила о том, как бомбардировки НАТО в Югославии осуществлялись в том числе силами шести канадских самолетов.
«Знаете, госпожа Жоли, сколько тогда детей погибло? Так вот, в следующий раз захочется лжесвидетельствовать про других, расскажите правду о себе», – добавила Захарова.
Накануне глава МИД Канады в ходе визита в Киев опубликовала в Twitter сообщение о якобы имевшей место войне между Украиной и Россией, в результате которой на «восточном фронте» погибли тысячи украинских солдат. В тот же день появились сообщения о переброске спецназа Канады на Украину в рамках усилий «НАТО для сдерживания российской агрессии и выявления путей поддержки украинского правительства».
В посольстве России в Оттаве выразили надежду, что Канада и другие западные партнеры Украины перестанут закрывать глаза на многочисленные преступления киевского режима, ведущего против собственного народа войну, жертвами которой стали тысячи мирных жителей.
Газпром оценил объем газа в европейских ПХГ
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Европейские страны отобрали из своих подземных хранилищ газа (ПХГ) две трети от объема газа, который был закачан в прошлом году, сообщает Газпром.
«В целом по европейским ПХГ отобрано уже 2/3 от объема газа, закачанного в прошлом году. На 18 января отбор достиг 66,5%, или 31,8 млрд кубометров газа», – приводит сообщение РИА «Новости».
По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), 18 января заполненность ПХГ Германии опустилась до 44,7%. Общая заполненность газом ПХГ в Европе опустилась до 45,45%. Сейчас в европейских хранилищах находится порядка 49,07 млрд кубометров газа, что на 16,25 млрд кубометров меньше, чем в прошлом году.
С начала января из хранилищ уже отобрано порядка 10,5 млрд кубометров газа.
Ранее сообщалось, что газохранилища Германии заполнены на 50,6%, это соответствует теоретической доступности рабочего газа на почти 18 суток.
В минувшую среду Газпром сообщил, что запасы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы находятся на минимальных для этого сезона уровнях за многолетнюю историю наблюдений, а отбор из них уже превысил половину от объема, закачанного в прошлом году.
Эксперты Клаус Хеккинг и Геральд Трауфеттер в статье для Spiegel предрекли, что проблемы с добычей газа в Нидерландах могут спровоцировать усиление зависимости Германии от российского Газпрома.
Напомним, с 20 декабря Газпром перестал бронировать мощности газопровода «Ямал – Европа» в Германию. При этом реверсные поставки газа по газопроводу из Германии в Польшу выросли в четыре раза. Президент России Владимир Путин пояснял, что Газпром не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей.
Украинский «Нафтогаз» решил перевести свои ТЭЦ на солому и щепу
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Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» – «Нафтогаз Тепло», которая управляет несколькими ТЭЦ, не будет применять в работе этих предприятий газ, а переведет их на биосырье, заявил руководитель ООО «Нафтогаз Тепло» Виталий Михайле.
Компания собирается осуществить производство тепла с большой долей возобновляемых источников энергии.
«Мы сейчас находимся в режиме формулировки модели партнерских отношений: есть, например, малый местный бизнес, который будет знать, что компании для выработки тепла и электроэнергии ежегодно нужно определенное количество биосырья. Пусть это будет щепа или солома. Это еще может быть специально переработанный мусор», – цитирует Михайле издание ZN.UA.
Глава компании считает, что все это станет взаимовыгодным бизнесом и для компаний, и для местных предпринимателей. Бизнес можно будет строить на поставках соломы и другого биосырья «дочке» крупнейшей газодобывающей и газоснабжающей компании Украины.
По словам Михайле, полученные в управление ТЭЦ начнут переводить на возобновляемые источники энергии примерно в конце апреля 2022 года.
«Сейчас изучаем лучшие европейские практики. Особенно Данию, которая является лидером в ВИЭ: примерно 70% тепловой энергии они получают из ВИЭ и биомассы», – отметил Михайле.
В ноябре 2019 года «Нафтогаз» получил в управление от АРМА Новояворовскую и Новораздельную ТЭЦ и ТКЭ.
Напомним, в ноябре «Укрэнерго» сообщала, что лишь три блока государственных ТЭС Украины из 23 несут нагрузку. Тогда сообщалось, что из-за отсутствия угля отключены рекордные 14 энергоблоков, а еще шесть находятся в состоянии ремонта.
Байден допустил «непреднамеренную войну» России и НАТО из-за Украины
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил обеспокоенность, что якобы назревающий конфликт между Россией и Украиной приведет к реальной конфронтации, «непреднамеренной войне» между РФ и входящими в НАТО странами.
«Я очень обеспокоен», – приводит ТАСС ответ Байдена на вопрос о том, считает ли он, что обострение ситуации может «втянуть» в конфликт граничащие с Украиной страны, входящие в НАТО, и привести «к какого-либо рода реальной конфронтации между» Москвой и альянсом.
«Единственное, что может быть хуже преднамеренной войны, это непреднамеренная война. И я обеспокоен, что это может выйти из-под контроля. <…> Я надеюсь, что [президент России] Владимир Путин понимает, что, если не полномасштабная ядерная война, то он не в лучшем положении, чтобы доминировать в мире», – выступил с утверждением Байден.
Накануне депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре призвал серьезно отнестись к опасениям России касательно расширения НАТО, отметив, что после окончания холодной войны Запад нарушил обещание не расширять НАТО на Восток.
В понедельник глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что будет в случае провала переговоров по гарантиям безопасности, подчеркнул, что российское руководство в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В прошлую субботу Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения.
В прошлую пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности. В тот же день президенту России Владимиру Путину доложили об итогах переговоров с США и НАТО.
В прошлый вторник постпред США Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.
7 января госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
В декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Эксперт объяснил слова Байдена про «незначительное вторжение» России на Украину
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«Вероятно, Байден имел в виду, что в случае российско-украинского военного конфликта Соединенным Штатам придется определить «порог», после которого их реакция должна быть максимальной», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов, комментируя слова президента США Джо Байдена о возможном «незначительном вторжении» России на Украину.
«Думаю, что американский президент в некотором смысле отразил реальность. Если, как полагает Байден, произойдет та или иная форма российского «вторжения» на Украину, то главный вопрос с точки зрения практики – как реагировать на это, то есть что является тем «порогом», после которого реакция США должна быть максимальной. Я думаю, что он имел в виду именно это», – полагает директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
«Это вопрос для всех – и для них, и для нас. В остроконфликтной ситуации, безусловно, что-то произойдет, и от этого будет зависеть масштаб ответа. Байдену не следовало говорить об этом публично, поскольку его формулировки позволили уцепиться за слова всем тем, кто подозревает американскую сторону в недостаточной решительности», – считает эксперт.
«Про карт-бланш на «легкое вторжение России» сказали прежде всего его оппоненты и журналисты, которым надо из всего сделать сенсацию, – уверен Лукьянов. – Но когда человек такого уровня, как Байден, публично говорит такие вещи – это можно понять и так, что американцы будут принимать решение исходя из конкретной ситуации. Суть всегда в интонациях и формулировках. Из этого противоположная сторона, в данном случае наша, будет делать выводы о реальном настрое США. А правильными они окажутся или нет – уже другой вопрос».
В среду президент США Джо Байден на пресс-конференции с журналистами заявил, что в случае потенциального «вторжения» России на Украину «реакция США будет зависеть от серьезности действий Москвы». Эта формулировка вызвала волну негодования в США. Американская Politico предположила, что таким образом Байден допустил «незначительное вторжение» России на Украину.
Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки попыталась пояснить слова Байдена. По ее словам, любое пересечение российскими войсками украинской границы Соединенные Штаты будут считать «новым вторжением» РФ на Украину, на это будет дан «быстрый, жесткий и единый ответ» со стороны США и их союзников.
Ранее Байден заявил, что в случае «вторжения» на Украину Россия столкнется с «жесткими экономическими последствиями», российские банки не смогут проводить операции с долларами. Он также допустил «непреднамеренную войну» России и НАТО из-за Украины.
Накануне Россия призвала Соединенные Штаты прекратить истерики, не нагнетать напряженность вокруг Донбасса, не подталкивать «горячие головы» в Киеве к новым провокациям. Кроме того, Москва призвала западных партнеров Украины не закрывать глаза на многочисленные преступления киевского режима, ведущего войну против собственного народа, вернуть Киев к диалогу с представителями Донецка и Луганска и безусловному соблюдению Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.
В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам РФ.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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Дробницкий указал на катастрофические ошибки Байдена
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«Американские политики сами накачали прессу идеей о «вторжении» России на Украину, а теперь у них нет ответа на вопрос, что в этом случае будут делать США», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя пресс-конференцию президента США Джо Байдена и его слова о возможном «незначительном вторжении» России на Украину.
«Это катастрофа, а не пресс-конференция. Ни на один из важнейших вопросов, которые интересуют американцев, у Байдена просто нет ответов. А это значит, что их нет и у администрации», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Эксперт напомнил, что все это происходит на фоне рекордного падения не только рейтингов самого Байдена, но и Демократической партии. «За 2021 год администрация США растеряла все, что у нее было в начале года, – указал политолог. – На внешнем контуре тоже нет успехов: объявленная деэскалация российско-американских отношений ничем не наполнена. Угрозы против России не сформулированы».
«Американские политики сами накачали прессу идеей о «вторжении» России на Украину, а теперь у них нет ответа на вопрос, что будут делать в этом случае США. «Путину будет больно» – вот единственный ответ. Только непонятно, в каком месте и как. Это полный провал и по внешней, и по внутренней политике. И это в ситуации, когда Байдену вопросы задавали «прикормленные» люди из списка. Лучше вопросы задают только Ким Чен Ыну. Путину так вопросы не задают, Трампа CNN и The New York Times рвали на части. А здесь были контролируемые вопросы, заданные максимально тактично», – отметил собеседник.
«Власть США придумала историю с «вторжением» для конкретного политтехнологического приема: раздуть ощущение грядущей большой войны, после чего провести разговор с Путиным и выйти из этого победителем, получив все лавры и овации, – объяснил Дробницкий. – Но прессу настолько этим накачали, что слезть с этой темы невозможно. А проблема в том, что ее никто не прорабатывал. Именно поэтому Байден начинает что-то выдумывать. И теперь администрации приходится отвечать за базар, чего в Вашингтоне в последнее время не любят делать».
«Во внутренней политике то же самое: Байден не дал ответов ни по поводу роста инфляции, ни по сломанным логистическим цепочкам, ни по школьной реформе, ни по программным реформам Республиканской партии. А через два часа после этой злосчастной пресс-конференции в Сенате проваливается билль об электоральной реформе, – обратил внимание Дробницкий. – Теперь если не закрутить гайки и не отменить прямо завтра демократию в том виде, в котором мы ее знаем, в законодательной ветви власти появятся не просто республиканцы, а сторонники Трампа. И в 2023-2025 годах на улицах будет сплошное насилие».
«Эта пресс-конференция показала одну важную вещь: отсутствие преемственности власти у демократов, – уверен политолог. – Госуправление развалено, что будет если завтра Байден скажет, что уходит на пенсию? Что будет с внешней и внутренней политикой страны? Эту пресс-конференцию нельзя было проводить в таких условиях. По сути, после года в Белом доме президент США не контролирует в стране ничего».
В среду президент США Джо Байден на пресс-конференции с журналистами заявил, что в случае потенциального «вторжения» России на Украину «реакция США будет зависеть от серьезности действий Москвы». Эта формулировка вызвала волну негодования в США. Американская Politico предположила, что таким образом Байден допустил «незначительное вторжение» России на Украину.
Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки попыталась пояснить слова Байдена. По ее словам, любое пересечение российскими войсками украинской границы Соединенные Штаты будут считать «новым вторжением» РФ на Украину, на это будет дан «быстрый, жесткий и единый ответ» со стороны США и их союзников.
Ранее Байден заявил, что в случае «вторжения» на Украину Россия столкнется с «жесткими экономическими последствиями», российские банки не смогут проводить операции с долларами. Он также допустил «непреднамеренную войну» России и НАТО из-за Украины.
Накануне Россия призвала Соединенные Штаты прекратить истерики, не нагнетать напряженность вокруг Донбасса, не подталкивать «горячие головы» в Киеве к новым провокациям. Кроме того, Москва призвала западных партнеров Украины не закрывать глаза на многочисленные преступления киевского режима, ведущего войну против собственного народа, вернуть Киев к диалогу с представителями Донецка и Луганска и безусловному соблюдению «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений».
В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам РФ.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. Политолог Федор Лукьянов в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил слова Байдена про «незначительное вторжение» России на Украину.
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Россия установила рекорд по несырьевому экспорту
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В 2021 году Россия существенно нарастила несырьевой неэнергетический экспорт, побит рекорд, сообщила глава Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
Никишина рассказала, что «по итогам января–ноября 2021 года несырьевой неэнергетический экспорт России составил 170,5 млрд долларов, а по результатам целого года мы оцениваем рост ННЭ в 36%, до более чем 191 млрд долларов, что стало новым историческим максимумом», передает РИА «Новости».
Рост отмечается почти во всех товарных сегментах, но наиболее масштабным он получился по черным и цветным металлам, удобрениям, продукции деревообработки, химическим веществам, пластмассам и энергооборудованию.
Никишина добавила, что пандемия создала новые возможности для отечественных производителей, чтобы выйти на глобальные рынки и закрепиться на них.
Аналитический центр группы РЭЦ за 11 месяцев 2021 года фиксирует положительную динамику по всем основным отраслям: например, экспорт химической промышленности увеличился на 54%, металлургии – на 52%, ЛПК – на 43%, машиностроения – на 31%, продовольствия – на 23%.
Основными импортерами российской продукции стали Китай – 15,6 млрд долларов, Казахстан – 14,4 млрд долларов, Белоруссия – 11,4 млрд долларов, Турция – 10,9 млрд долларов, США – 7,9 млрд долларов.
Ранее Россия побила десятилетний рекорд по экспорту электроэнергии.
В США представили новый проект санкций против России
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Республиканец Джим Бэнкс представил новый проект антироссийских санкций, следует из информации на сайте конгресса США.
Законопроект «Для введения санкций в отношении Российской Федерации и в других целях» был внесен в Конгресс 19 января, передает РИА «Новости». Инициативу поддержали 38 конгрессменов.
Новый проект предусматривает признание России государством-спонсором терроризма.
«Не позднее, чем через 30 дней после даты введения этого законопроекта госсекретарь объявит Российскую Федерацию страной, правительство которой неоднократно предоставляло поддержку международному терроризму (более известно как «государство-спонсор терроризма»)», – приводит фрагмент документа газета Washington Post.
Кроме того, предлагается также ввести санкции против ряда действующих и бывших чиновников, включая пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, премьер-министра Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина.
Также санкции предлагается распространить на министра здравоохранения России Михаила Мурашко, руководителя администрации президента Антона Вайно, первого замруководителя администрации Сергея Кириенко, председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой, а таже некоторых крупных бизнесменов и журналистов.
«Не позднее, чем через 30 дней после даты вступления в силу этого закона, президент издаст постановления, запрещающие гражданам США приобретать, продавать или иным образом совершать операции с российским суверенным долгом, выпущенным или исполненным в день или после даты, которая составляет 60 дней после такой даты вступления в силу», – сказано в документе.
Помимо этого, проект санкций США предусматривает меры против «Северного потока – 2».
«Не позднее 10 дней после даты введения этого акта президент введет санкции... в отношении любого юридического лица, ответственного за планирование, строительство, техобслуживание..., финансирование или функционирование «Северного потока – 2» или учреждения-правопреемника и любого другого сотрудника компании или главного акционера с контрольным пакетом акций (ранее указанного) юридического лица», – говорится в проекте.
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что в случае «вторжения» на Украину Россия столкнется с «жесткими экономическими последствиями», российские банки не смогут проводить операции с долларами.
Напомним, делегация Конгресса США после визита на Украину призвала Байдена не ограничиваться угрозой введения санкций против России на фоне обострения напряженности в Европе, а ввести рестрикции заранее «в качестве средства сдерживания».
Минобороны сообщило о завершении испытаний «Циркона»
Гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования «Циркон» завершает государственные испытания, серийные поставки изделий начнутся в 2022 году, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.
«Завершаются государственные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты морского базирования «Циркон». С 2022 года начнутся ее серийные поставки», – передает РИА «Новости» слова Криворучко на едином дне приемки военной продукции.
Кроме того, отметил он, в четвертом квартале 2021 года заступил на опытное дежурство модернизированный Западный командный пункт космического эшелона из состава Единой космической системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Криворучко напомнил, в частности, что в 2021 году заступил на боевое дежурство в 13-й дивизии РВСН ракетный полк, оснащенный новейшим стратегическим ракетным комплексом «Авангард».
Ранее «Циркон» одобрили к принятию на вооружение.