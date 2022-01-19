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В Кремле сочли неприемлемым уровень инфляции
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Текущий уровень инфляции в России является неприемлемым, и власти принимают энергичные меры по возвращению этого показателя к целевым значениям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что на ситуацию в экономике давят «внешние и внутренние факторы, прежде всего инфляционные, которые привели инфляцию» к нынешним показателям.
«Ни для кого этот уровень не является приемлемым, поэтому принимаются энергичные меры для того, чтобы минимизировать негативное влияние этих давящих факторов, и для возвращения инфляции к целевым показателям», – передает ТАСС слова Пескова.
Говоря о курсе рубля, пресс-секретарь президента тоже отметил, что есть волатильность и негативные факторы, которые оказывают влияние на национальную валюту.
По словам Пескова, в Кремле считают, что мегарегулятор и правительство справляются с задачей удержания экономической стабильности в России.
«Существует основополагающая задача по поддержанию микро- и макростабильности экономики. С этой задачей и правительство, и наш мегарегуляртор справляются. Давят внешние факторы, внутренние факторы, прежде всего, инфляционные, которые, конечно, привели инфляцию к тому уровню, который у нас есть. Ни для кого этот уровень не является приемлемым. Поэтому принимаются энергичные меры для того, чтобы минимизировать негативное влияние этих давящих факторов и возвращение инфляции к целевым показателям», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, существуют ли какие-то красные линии в экономике России, например, какое падение рубля будет неприемлемым для Кремля или какой уровень инфляции.
Ранее Песков назвал инфляцию большой головной болью для правительства.
Пушков разъяснил мотивы Британии для приглашения Шойгу в Лондон
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«Великобритания пытается продлить переговорную динамику на двустороннем уровне, если переговоры России с США и НАТО по гарантиям безопасности провалятся», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Ранее глава минобороны Британии Бен Уоллес пригласил российского коллегу Сергея Шойгу в Лондон.
«Ведущие страны Европы практически не имеют своего лица в диалоге с Россией. Те страны, которые когда-то определяли динамику развития европейского континента, включая внешнюю политику, уступили свои роли США и НАТО. В этих условиях в британском правительстве могла возникнуть инициатива, которая позволила бы Британии выглядеть неординарно среди других европейских государств. Вместо запугиваний, угроз и нагнетания истерики они решили предложить Москве какое-то рациональное взаимодействие», – предположил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
«Кроме того, ясно, что Запад не заинтересован в военном конфликте с Россией из-за Украины. Причина проста – США только что вывели свои войска из Афганистана и Ирака, поэтому начинать военную кампанию в стране, которая большинству американцев вообще ни о чем не говорит, да еще и против России, военный потенциал которой всем известен, они не станут, – указал собеседник. – Европейцы тем более воевать не станут, о чем откровенно сказал Уоллес. Возможно, в Британии готовы послать на Украину своих военных инструкторов, но отправлять регулярные части для боевых действий они не будут. Уоллес в своем выступлении еще раз открыто подчеркнул эту реальность».
Сенатор обратил внимание на миролюбивый тон министра обороны Британии. «Дело в том, что на переговорах России и США по гарантиям безопасности западный альянс стоит на своем. А поскольку Россия ясно обозначила свои требования, понятно, что негативный ответ запада Москву не устроит, – поясняет он. – Поэтому в НАТО, при всем пафосе жестких заявлений Столтенберга, вероятно, все же есть опасение, что в случае отсутствия договоренностей с Россией возникнет предконфликтная ситуация. В этом смысле Великобритания пытается продлить динамику переговоров на двустороннем уровне».
Пушков также предположил, что инициатива Британии и визит в Москву главы МИД ФРГ Анналены Бербок взаимосвязаны. «Сам факт встречи министров иностранных дел России и Германии показывает заинтересованность нового немецкого правительства в переговорной динамике с Россией. Есть разговоры и о том, что вскоре могут произойти переговоры и с французским руководством. Поэтому это некая если не скоординированная, то в общих чертах согласованная линия ведущих европейских государств на проведение серии двусторонних переговоров с Россией», – добавил сенатор.
«Тем не менее, инициатива британского министра обороны – это скорее дипломатический ход, нежели изменение позиций, – отметил собеседник. – Уоллес в своем выступлении сделал упор на переговорное начало вместо конфликтного. То есть он предложил России ту же карту, но не лицевой стороной, а тыльной. Посмотрим, что из этого выйдет. Для такого рода контактов желательно иметь конкретный предмет и цель переговоров, а этого Уоллес не обозначил».
«При этом в речи Уоллеса было и предупреждение в адрес России. Он упомянул чеченский конфликт как намек на то, что в случае военного конфликта между Россией и Украиной Запад будет всячески поддерживать Киев – финансово, поставками военной техники, направлением инструкторов и так далее. То есть Уоллес дал понять, что западный альянс попытается сделать все, чтобы такой конфликт стал затяжным и крайне болезненным для России», – заключил Пушков.
Во вторник глава минобороны Британии Бен Уоллес сообщил, что направил своему российскому коллеге Сергею Шойгу приглашение посетить Лондон в ближайшие недели. Выступая в Палате общин парламента Великобритании, Уоллес заявил, что британская сторона «готова обсуждать вопросы, касающиеся общих обеспокоенностей в сфере безопасности, и вести конструктивный диалог в духе доброй воли». При этом Уоллес «не уверен, примет ли» Шойгу приглашение, но «надеется, что примет», передает ТАСС.
Британский министр заявил, что уважает «историю, культуру и народ России» и что Великобритания «хочет быть друзьями с Россией», которыми государства «были на протяжении столетий». По его мнению, есть «возможности» установить «взаимовыгодные отношения», взаимодействуя «в областях, представляющих взаимный интерес и обсуждая вопросы безопасности, которые вызывают беспокойство у обеих стран».
Уоллес считает, что нынешний «разрыв широк, но не является непреодолимым». По его мнению, выбор предстоит сделать Москве. Однако он заявил, что «текущее поведение России» якобы способствует дестабилизации «основанного на правилах миропорядка».
Он заверил, что НАТО не представляет угрозы для России и не стремится приблизиться к ее границам. «Мы вместе воевали и отдавали почести участникам Северных конвоев за их мужество, отметив в прошлом году 80-летний юбилей. Россия также является ядерной державой, и ей нечего бояться со стороны НАТО, Украины или других стран, которые стремятся к мирной жизни на территории Европы», – сказал он, приветствовав заседание Совета Россия – НАТО.
При этом он выразил «безоговорочную поддержку» Украине, подчеркнув право Великобритании поставлять Киеву оборонительные вооружения. По его словам, «украинский народ не стремится к конфронтации, несмотря на незаконную аннексию его территории, включая Крым и Донбасс». Уоллес полагает, что «простые россияне, которые помнят первый чеченский конфликт и другие конфликты прошедших лет, не хотели бы очередной затяжной войны». Позже Уоллес заявил, что Великобритания не собирается направлять войска на Украину в случае военного конфликта Киева с Россией.
Напомним, в понедельник Британия приняла решение поставить Украине легкие противотанковые оборонительные вооружения. Источник в британском правительстве сообщил, что в начале февраля может состояться визит главы МИД Великобритании Лиз Трасс в Москву.
Ранее российский политолог Андрей Кортунов сказал газете ВЗГЛЯД, что в Лондоне действительно хотели бы иметь свой прямой канал взаимодействия с Москвой, это важно для стабилизации взаимоотношений.
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В Германии заявили, что газа хватит в стране на 18 суток
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Газохранилища Германии заполнены на 50,6%, это соответствует теоретической доступности рабочего газа на почти 18 суток, говорится в ответе минэкономики ФРГ на депутатский запрос.
«Согласно сводному реестру хранилищ газа европейской ассоциации Gas Infrastructure Europe, газохранилища Германии заполнены на 50,6% (по состоянию на 11 января 2022 года). Это соответствует теоретической доступности рабочего газа на 17,7 суток», – цитирует ответ РИА «Новости» со ссылкой на документ.
В минувшую среду Газпром сообщил, что запасы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы находятся на минимальных для этого сезона уровнях за многолетнюю историю наблюдений, а отбор из них уже превысил половину от объема, закачанного в прошлом году.
Эксперты Клаус Хеккинг и Геральд Трауфеттер в статье для Spiegel предрекли, что проблемы с добычей газа в Нидерландах могут спровоцировать усиление зависимости Германии от российского Газпрома.
Напомним, с 20 декабря Газпром перестал бронировать мощности газопровода «Ямал – Европа» в Германию. При этом реверсные поставки газа по газопроводу из Германии в Польшу выросли в четыре раза. Президент России Владимир Путин пояснял, что Газпром не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей.
В декабре в пресс-службе Минэкономики Германии сообщили, что уровень заполненности газохранилищ в ФРГ составляет чуть более 56%, это ниже чем в предыдущие годы.
Лавров рассказал о переговорах с главой МИД Германии
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Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что обсудил с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок сертификацию газопровода «Северный поток – 2», он обратил внимание на контрпродуктивность попыток политизировать проект.
«Обменялись мнениями по вопросам, связанным с продолжающимся процессом сертификации и предстоящим вводом в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2». Это крупнейший коммерческий проект последнего десятилетия, направленный на обеспечение энергетической безопасности Германии и Европы. Мы обратили внимание германских коллег на контрпродуктивность попыток политизации этого проекта», – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с Бербок, сообщает РИА «Новости».
По словам Лаврова, Россия ждет ответа от США и НАТО на свои предложения по безопасности, чтобы продолжить переговоры.
Кроме того, глава российского МИД заявил, что договорился с Бербок о дальнейшей работе в рамках «нормандского формата».
Он также подчеркнул, что неприемлемо выставлять Россию стороной конфликта на Украине, с ФРГ общее понимание о безальтернативности Минских соглашений.
Во вторник начались переговоры глав МИД России и Германии в Москве.
Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок совершает первые зарубежные поездки в Киев и Москву. Визиты состоятся на фоне переговоров России с США и НАТО и обвинений в подготовке «российского вторжения» на Украину.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будет говорить с Россией активная противница «Северного потока – 2» и решится ли Берлин взять на себя самостоятельную роль в создании новой архитектуры безопасности в Европе?
Стало известно, почему Британия доставила на Украину оружие в обход Германии
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Минобороны Германии заявило, что власти ФРГ «не отказывали британским ВВС в прохождении через воздушное пространство страны». Ранее в украинской прессе появились предположения о том, что Берлин запретил использовать свое небо для доставки вооружений Киеву.
По словам немецкого Минобороны, «Лондон не запрашивал на это соответствующего разрешения». «Между Соединенным Королевством и ФРГ нет разногласий по этому вопросу», – заявили немецкому изданию BILD в оборонном ведомстве страны. Цитату приводит журналист Юлиан Рёпке в своем Twitter (перевод газеты ВЗГЛЯД).
Как предположил итальянский новостной портал The Aviationist, специализирующийся на новостях об авиации, командование ВВС Британии «намеренно приказало своим самолетам обойти пространство Германии, хотя их никто не заставлял». «Самолеты, транспортирующие ряд грузов и/или вооружение обязаны запрашивать соответствующее разрешение на перевозку, чего Лондон не сделал – по причинам, которые еще предстоит выяснить. Это и послужило причиной облета территории ФРГ», – считают обозреватели портала.
Как напоминает портал, маршрут боевой авиации определяют несколько факторов – время дня, наличие дипломатического разрешения, полетные ограничения, оперативные извещения для пилотов, погода и другие. Однако в соцсетях популярность набрала другая теория – самолеты «заставили» лететь за пределами немецкого воздушного пространства, потому что Берлин не позволил в него вторгаться? ибо не поддерживает поставки оружия Киеву.
Во вторник УНИАН сообщило, что британские военные самолеты с противотанковым оружием для украинской армии доставили свой груз в обход Германии. Необычный маршрут заметил основатель Conflict News Кайл Глен. По его словам, военно-транспортные C-17 Globemaster III королевских ВВС явно избегали немецкого воздушного пространства. В подтверждение своих слов эксперт опубликовал снимок движения транспорта на Flight Radar, на котором видно, что С-17 летели на Украину через Северное море, Данию, Балтийское море и Польшу, хотя прямой путь лежал через Германию. О том, что британцы снабдят украинцев противотанковым вооружением, ранее сообщил министр обороны Бен Уоллес.
В декабре министр обороны Украины Алексей Резников обвинил Германию за отказ поставлять оружие Украине.
В NASA пообещали навсегда изолировать российский модуль «Звезда» на МКС
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Отсек российского модуля «Звезда» на МКС с утечкой воздуха может быть навсегда изолирован, если устранить утечку не удастся, сообщила директор NASA по программе МКС Робин Гейтенс.
«В худшем варианте развития событий мы можем перманентно изолировать этот модуль», – цитирует Гейтенс «Интерфакс». Отмечается, что пока ситуация не представляет серьезной угрозы.
При этом руководитель пресс-службы Роскосмоса Дмитрий Струговец сообщил, что космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров нашли последнее место утечки в отсеке модуля «Звезда» на МКС, после доставки специальных средств она будет устранена, передает ТАСС.
По его словам, средства устранения негерметичности планируется доставить на ближайшем грузовом корабле «Прогресс», затем космонавты устранят утечку. «Беспокойство наших партнеров не обосновано и вызывает удивление», – подчеркнул он.
В августе отсек с негерметичностями в модуле «Звезда» МКС был изолирован от основного объема станции, космонавтам были доставлены все необходимые диагностические и ремонтные средства.
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля «Звезда» и в марте 2021 года заделал ее. Как сообщили в Роскосмосе, эта трещина не угрожала станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал в марте. Однако утечка не прекратилась, хотя и уменьшилась. Космонавты продолжили поиск мест утечки и их герметизацию.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему космонавты пока бессильны в борьбе с трещинами на МКС.
Глава МИД Германии заявила о чувстве стыда у Могилы Неизвестного Солдата
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявила, что, стоя у Могилы Неизвестного Солдата в качестве представителя ФРГ, чувствовала стыд и благоговение.
«От имени федерального правительства и от имени моих соотечественников я засвидетельствовала наше уважение Могиле Неизвестного Солдата. Там, будучи министром иностранных дел Германии, я наполнялась стыдом и благоговением», – заявила Бербок.
По ее словам, ничто не может компенсировать страдания, которые немцы принесли народу Советского Союза.
Она отметила, что, несмотря на сложность в переговорах, самое важное – это смирение и благодарность за готовность людей в России к примирению.
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что обсудил с Бербок сертификацию газопровода «Северный поток – 2», он обратил внимание на контрпродуктивность попыток политизировать проект.
Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок совершает первые зарубежные поездки в Киев и Москву. Визиты состоятся на фоне переговоров России с США и НАТО и обвинений в подготовке «российского вторжения» на Украину.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будет говорить с Россией активная противница «Северного потока – 2» и решится ли Берлин взять на себя самостоятельную роль в создании новой архитектуры безопасности в Европе.
Киев заподозрил Россию и США в сговоре против Украины
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В офисе президента Украины Владимира Зеленского не верят в возможное «вторжение России» на территорию страны и находятся в шоке от двуличия Байдена, заявил источник в украинских дипломатических кругах.
По информации издания «Страна.ua», власти Украины заподозрили США и Россию в сговоре против Киева и попытке заставить государство под предлогом деэскалации конфликта выполнить политическую часть Минских соглашений и пойти на некоторые уступки России во внутренней политике.
«Крепнет убеждение, что вся истерика в западных СМИ о грядущем нападении России – это часть договорняка Штатов с Путиным. Таким образом американцы хотят заставить нас пойти на описанные выше шаги, чтоб выполнить условия каких-то своих больших договоренностей с Кремлем», – заявил источник.
Он отметил, что Зеленский не хочет выполнять эти требования, а экономическое положение страны позволяло ему не зависеть от позиций Запада, пока не стало известно о возможном военном конфликте.
Распространение этой информации привело к массовому выводу иностранных инвестиций из страны, из-за чего финансовое положение Киева быстро ухудшается. «У Зеленского говорят, что они в шоке от такого цинизма и двуличия Байдена и его администрации», – заключил собеседник издания.
Ранее высокопоставленная сотрудница Госдепартамента США выступила с утверждением, что предстоящие совместные учения вооруженных сил России и Белоруссии якобы могут позволить российской стороне атаковать Украину с северного направления.
Во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выступила с утверждением, что Россия якобы может атаковать Украину в любой момент. Глава МИД России Сергей Лавров призвал США не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии» на Украине, а вместо этого заставить Киев выполнять Минские соглашения.
В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам России.
Премьер Эстонии обвинила Россию в росте цен на газ в Европе на 400%
В результате сокращения поставок газа из России, газ в Европе резко подорожал на 400%, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
«Россия существенно сократила поставки газа в Европу. В результате оптовая цена на природный газ выросла в четыре раза или на 400%», – цитирует Каллас «Интерфакс».
Она также добавила, что «если бы Россия увеличила поставки газа в Европу на 20%, то цена на природный газ сократилась бы примерно наполовину». Действия России на газовом рынке эстонский премьер объяснила политическими соображениями.
Для минимизации проблем в Эстонии, вызванных подорожанием энергоресурсов, правительство страны отменило повышение акцизов, снизило сетевую плату на электричество для всех потребителей на 50%, снизило сетевую плату на газ на 100% для всех потребителей.
Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах во вторник – после короткого роста до уровня примерно 1070 долларов накануне – опустились до 900 долларов за тысячу кубометров.
Европейские страны обвиняют Газпром в ограничении поставок газа в период пикового роста цен на энергоносители, полагая, что российский поставщик, покрывающий порядка 40% потребностей ЕС в газе, манипулировал европейскими ценами. В таком же духе высказывался глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, который утверждал, что сильная напряженность на европейском газовом рынке возникла из-за поведения России, а в дефиците газа в ПХГ Европы в большей степени виноват Газпром.
В то же время руководители Еврокомиссии признали, что европейский газовый кризис стал результатом совпадения ряда факторов, включая рост мировых цен на энергоносители, неблагоприятную погоду, снизившую на несколько месяцев выработку ветряной энергии в Европе, рост цен на созданные Еврокомиссией квоты на углеродные выбросы, закрытие большого числа углеродных генерирующих мощностей в Европе.
Композитор объяснил нежелание немцев слушать украинские оперы
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«Идея посла Украины в Берлине Мельника продвигать политические интересы Киева с помощью музыки выдает в нем некомпетентного человека», – сказал газете ВЗГЛЯД советский и украинский композитор Владимир Быстряков. Ранее Андрей Мельник призвал приобщать Германию к культуре «великой нации» путем постановок в оперных театрах «шедевров украинских композиторов».
«Заявление Мельника в принципе – это идея некомпетентного в музыке и, вероятно, в политике человека. Постановка опер украинских авторов в немецких театрах никаких не повлияет на продвижение украинской политической повестки в Германии», – сказал украинский композитор, пианист Владимир Быстряков.
По его словам, эта инициатива выдает в Мельнике типичного временщика на посту. «Послу нужно регулярно делать заявления, чтобы показывать Киеву «работу», при этом адекватная составляющая для этих заявлений необязательна», – заметил собеседник.
Касательно авторов, Быстряков предположил, что Мельник имел в виду известных композиторов Семена Гулака-Артемовского (автор оперы «Запорожец за Дунаем, премьера которой состоялась в Петербурге в 1863 году), Дмитрия Бортнянского (директор Придворной певческой капеллы в Петербурге) или Николая Лысенко (автор опер «Тарас Бульба» и «Богдан Хмельницкий»).
«Но это старые авторы, они творили еще при царе и были весьма популярны. А из современных я и не знаю, кого можно было бы поставить на сцене в Германии. У нас искусство «в занепаду» (в упадке – прим. газеты ВЗГЛЯД), как говорится. Сейчас Украина не воспитывает композиторов, «все готовятся к войне», – сыронизировал композитор.
Собеседник добавил, что во времена СССР украинские композиторы писали верноподданнические оперы с «правильным идейным акцентом», поэтому сегодня постановки их произведений едва ли возможны на современной Украине. «Есть композитор-авангардист Валентин Сильвестров, также из музыкантов прошлого века можно вспомнить дважды лауреата Сталинской премии Бориса Лятошинского, но таких немного», – резюмировал Быстряков.
Ранее украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украина не воспринимается Германией как «великая культурная европейская нация», из-за чего интересы Киева зачастую игнорируются Берлином.
«Думаю, что в этом – наша главная недоработка последних 30 лет: мы еще не удосужились заявить о себе как о великой культурной европейской нации, влиятельном субъекте истории. А именно от этого в значительной мере зависит и политическое признание», – пожаловался Мельник.
По его мнению, пока «шедевры украинских композиторов» не станут неотъемлемой частью репертуара оперных театров в Германии, а немецкие школьники не будут изучать творчество украинских писателей и поэтов, все «справедливые политические требования» Киева будут наталкиваться на сдержанную реакцию.
Отметим, что на Украине продолжаются попытки «записать в украинцы» многих видных деятелей культуры и искусства. Среди них – композиторы Артемий Ведель и Николай Дилецкий, чьи труды до сих пор активно используются во время богослужений в Русской православной церкви.
Сюда же можно отнести классиков русского хорового концерта Дмитрия Бортнянского и Максима Березовского, которые внесли значимый вклад в развитие Придворной певческой капеллы в Петербурге.
Отдельного внимания заслуживает и такой композитор, как Семен Гулак-Артемовский, который написал, как считают в Киеве, «первую украинскую оперу» под названием «Запорожец за Дунаем». Ее премьера состоялась в Мариинском театре Петербурга в 1863 году. Кроме того, Гулак-Артемовский был солистом Мариинки и Большого театра в Москве.
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Назарбаев обратился к казахстанцам впервые после январских беспорядков
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Экс-глава республики Нурсултан Назарбаев записал видеообращение, которые было опубликовано 18 января на YouTube-канале его пресс-службы.
Это первое появление экс-главы страны с начала года, когда в стране произошли массовые беспорядки. Отсутствие Назарбаева стало причиной появления слухов о том, что политик уехал из страны или тяжело болен.
Назарбаев обратился к гражданам на казахском и русском языках, сидя за столом на фоне государственных флагов.
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что является пенсионером и сейчас находится на заслуженном отдыхе в столице республики, которую он и не покидал.
«В настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал», – передает РИА «Новости» со ссылкой на видеообращение Назарбаева.
Также политик добавил, что нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти, никакого конфликта или противостояния в элите нет, слухи об этом беспочвенны.
«В скором времени он будет избран председателем партии «Нур Отан», поэтому никакого конфликта или противостояния в элите страны нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны», – сказал Назарбаев.
Прокомментировал он и январские события, отметив, что они потрясли весь Казахстан.
«Целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев нашего государства. Эти события еще раз показывают, что независимость нужно беречь как зеницу ока, как хрупкий сосуд, требующий особо бережного отношения», – сказал в обращении экс-президент.
Он подчеркнул, что важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства. Произошедшее он назвал трагедией для всех и уроком.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
В начале января руководство Казахстана ввело режим чрезвычайного положения по всей стране на фоне массовых беспорядков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане.
Накануне подразделения российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ вылетели из Алма-Аты (Казахстан) в Ульяновскую область и Подмосковье. В воскресенье в Подмосковье из Казахстана прибыли 20 самолетов с миротворцами России из сил ОДКБ. Днем ранее два самолета Ан-124 «Руслан» с российскими миротворцами из Казахстана приземлились на аэродроме Чкаловский, а еще шесть – на аэродроме Северный в Иваново.
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Высокие цены на газ на Украине привели к остановке трех заводов
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Из-за катастрофического роста цен на газ на Украине три предприятия стекольной отрасли остановили работу, а остальные перешли в стадию технологического простоя, под угрозой увольнения 12 тыс. работников, сообщила профильная ассоциация «Стекло Украины».
«Из-за роста стоимости энергоресурсов три предприятия стекольной отрасли уже полностью остановились, а остальные перешли в стадию технологического простоя, чтобы не допустить полной остановки печей», – приводит текст сообщения ТАСС.
В ассоциации добавили, что катастрофический рост цены на природный газ, который составляет до 50% себестоимости стекольной продукции, имеет разрушительные последствия для отрасли реального сектора украинской экономики, поскольку стремительно растет конечная цена продукта. Другим негативным фактором, критичным для отрасли, назван значительный демпинговый импорт стеклянных изделий на территорию Украины из стран, где ниже цены на энергоносители.
«Предприятия стекольной отрасли Украины стремительно становятся убыточными и фактически находятся на стадии банкротства и полного закрытия… Без работы могут остаться более 12 тыс. работников отрасли и значительное количество рабочих смежных предприятий, а бюджеты всех уровней лишатся миллиардов средств поступлений», – добавили в ассоциации.
Ранее производители хлеба на Украине заявили о катастрофической ситуации в отрасли из-за высоких цен на газ. Между тем председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что газ на Украине должен стоить 3,5 – 4 гривны за кубометр, а не 73. Он подчеркнул, что из-за высоких цен на газ на Украине может остановиться хлебопекарная, кондитерская, молочная промышленность. Медведчук сообщил, что газ Украина получает напрямую из России, но платит не напрямую. Наценка ложится на плечи граждан, а деньги уходят западным структурам, которые этот газ якобы получают в России, делают сумасшедшую накрутку и продают Украине.
В свою очередь заслуженный энергетик Украины, бывшая исполняющая обязанности министра энергетики страны Ольга Буславец предупредила о нехватке газа на Украине для прохождения отопительного сезона. Она также допустила, что в случае острого дефицита топлива Нафтогаз может начать отбирать российский газ из транзитного потока.
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Лавров заявил о двойных стандартах в отношении России
Глава МИД России Сергей Лавров заявил в ходе переговоров с главой МИД Германии Анналеной Бербок, что Москва не будет принимать требования по поводу действий армии России на своей же территории.
«Выдвигая к нам требования об «уходе в казарму» российских войск на своей территории, члены НАТО одновременно заявляют о том, что передвижение войск на территории альянса, включая те войска, которые прибыли в Европу из-за океана, – это не касается никого, кроме самих НАТОвских стран. Двойной стандарт очевиден», – заявил Лавров.
Он добавил, что под эскалацией западные политики понимают наличие российских войск на собственной территории и проведение необходимых предприятий по боевой подготовке. Этим может заниматься любая страна, поэтому требований никаких принимать Москва не будет, отметил Ларов, передает РИА «Новости».
Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок совершила первую поездку в Москву. Визит состоялся на фоне переговоров России с США и НАТО и обвинений в подготовке «российского вторжения» на Украину.
Столтенберг обвинил Газпром в манипуляциях на газовом рынке
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Газпром в манипуляциях на европейском рынке газа, онлайн-трансляцию совместной пресс-конференции Столтенберга с канцлером ФРГ Олафом Шольцем вела пресс-служба НАТО.
«Я, безусловно, принял к сведению заявление Фатиха Бироля из Международного энергетического агентства, что произошло существенное снижение поставок российского газа в Европу в условиях, когда Россия могла значительно нарастить экспорт, если бы она захотела. Также произошло сокращение уровня газа в газохранилищах, принадлежащих Газпрому. Это манипулирование газовым рынком», – ответил он на вопрос о «Северном потоке – 2», сообщает ТАСС.
Также он заявил, что между странами НАТО нет единой позиции по «Северному потоку – 2», но альянс призывает все страны диверсифицировать источники энергии.
Европейские страны обвиняют Газпром в ограничении поставок газа в период пикового роста цен на энергоносители, полагая, что российский поставщик, покрывающий порядка 40% потребностей ЕС в газе, манипулировал европейскими ценами. В таком же духе высказывался глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, который утверждал, что сильная напряженность на европейском газовом рынке возникла из-за поведения России, а в дефиците газа в ПХГ Европы в большей степени виноват Газпром.
В то же время руководители Еврокомиссии признали, что европейский газовый кризис стал результатом совпадения ряда факторов, включая рост мировых цен на энергоносители, неблагоприятную погоду, снизившую на несколько месяцев выработку ветряной энергии в Европе, рост цен на созданные Еврокомиссией квоты на углеродные выбросы, закрытие большого числа углеродных генерирующих мощностей в Европе.
Поклонская объяснила отказ ехать послом в Кабо-Верде
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Наталья Поклонская, назначенная ранее послом России в Кабо-Верде, сообщила, что планы по ее вступлению в должность отменились в связи с личными обстоятельствами.
«Нет, не планирую, – ответила она на вопрос ТАСС об отъезде в Кабо-Верде. – Почему я не вступила в должность? Изменились личные обстоятельства. (…) Всегда говорила, повторю: я хочу быть полезной нашей стране. Поэтому я готова на любую должность, где буду полезна государству».
Поклонская также прокомментировала информацию, распространяемую в анонимных телеграм-каналах, о том, что после назначения на дипломатическую должность она получила какие-то привилегии.
«Отвечая на вопросы некоторых блогеров, которые считают себя расследователями коррупционных скандалов, по поводу моего «необоснованного» пользования статусом посла, не приступив к выполнению обязанностей, имеется в виду получение зарплаты, стажа дипломатической службы, статуса моей должности, охраны, машины, скажу, что все эти волнения напрасны, не пользуюсь. Потому что вышеперечисленные блага получают после вступления в должность в установленном порядке», – сказала она.
В МИДе подтвердили, что отъезд Поклонской послом в Кабо-Верде не состоится по личным обстоятельствам.
По словам Поклонской, в дежурную часть МВД России по Крыму о ней поступали ложные сообщения.
«Заявитель сообщал, что меня должны взорвать, террористический акт совершить, поджечь дом и тому подобное. Но это связано с не совсем здоровым состоянием заявителя», – объяснила она.
Поклонская уточнила, что сообщения не связаны с Украиной, заявитель не является гражданином соседней страны.
«С «гостями» с Украины все закончено было, когда человека задержали. Ко мне приезжал следователь. Ребята из следственного управления СК по Республике Крым работают», – рассказала экс-прокурор Крыма.
Напомним, президент Владимир Путин назначил Поклонскую, которая занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, послом России в Республике Кабо-Верде. Поклонская поблагодарила главу государства за назначение на ответственный участок дипломатической работы в Кабо-Верде.
В конце декабря Поклонская опубликовала видео проникновения гражданина Украины на участок ее дома в Крыму и раскрыла подробности происшествия.
Суд арестовал на два месяца дагестанца за угрозы пассажирам автобуса
Коптевский суд избрал меру пресечения приезжему из Дагестана, который подозревается в разжигании межнациональной розни за угрозы, высказанные пассажирам автобуса в Москве, сообщили в пресс-службе суда.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Шугаибу Болатукаеву меру пресечения в виде содержания под стражей до 16 марта. Он проходит обвиняемым по делу, возбужденному по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти в отношении национальной, социальной или религиозной группы)», – передает ТАСС со ссылкой на суд.
Ранее следствие настаивало на аресте приезжего.
Напомним, конфликт между водителем автобуса № 591 и пассажиром произошел 15 января. В время ссоры обвиняемый угрожал водителю, а также пассажирам. После этого он покинул Москву, его задержали в Калужской области.
На допросе мужчина заявил, что был «резок в высказываниях в сторону русской нации», и принес извинения.