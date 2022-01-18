Российские ученые создали искусственные антитела для профилактики COVID

Минздрав утвердил перечень противопоказаний для вакцинации от COVID

Глава Минздрава Михаил Мурашко подписал приказ с перечнем медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19.

«Приказываю утвердить прилагаемый перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19», – говорится в приказе, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно приказу, к бессрочным противопоказаниям относятся: гиперчувствительность к компонентам препарата; тяжелые аллергические реакции в анамнезе; тяжелые поствакцинальные осложнения – анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40 градусов по Цельсию, гиперемия или отек в месте инъекции – на предыдущее введение вакцины или любого из ее компонентов (в случае многокомпонентных вакцин).

Среди временных противопоказаний указаны острые инфекционные и вирусные заболевания.

«Острые инфекционные заболевания, протекающие в средней или тяжелой средней степени тяжести, неинфекционные заболевания, обострения хронических заболеваний – на период острого заболевания или обострения хронического заболевания и на две–четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии», – говорится в приказе.

Кроме того, к временным противопоказаниям относятся «острые респираторные вирусные заболевания, протекающие в легкой степени тяжести, острые инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта – до нормализации температуры тела».

Также «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак» противопоказаны при злокачественных новообразованиях.

Беременность и грудное вскармливание являются противопоказаниями при использовании «КовиВака», «Спутника Лайт», «ЭпиВакКороны», «ЭпиВакКороны-Н», «Спутника-М».

Ранее инфекционист рассказал о безопасной вакцинации от COVID.