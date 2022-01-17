Глава комитета начштабов ВС США заразился коронавирусом

Председатель комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли самоизолировался после положительного теста на COVID-19, болезнь протекает в мягкой форме, сообщил официальный представитель КНШ полковник Дэвид Батлер.

По его словам, положительный тест на COVID-19 Милли сдал в воскресенье, в настоящий момент он находится на самоизоляции и продолжает работать удаленно.

«Симптомы незначительные, он может выполнять все свои обязанности удаленно», – цитирует ТАСС Батлера.

Ранее сотрудник администрации президента США, который тесно контактировал с главой государства Джо Байденом на борту президентского самолета заболел коронавирусом.

Ранее число выявленных случаев COVID-19 в США превысило 60 млн человек. По оценке Университета Джонса Хопкинса, к среде число инфицированных в США достигло 61,5 млн человек, 839,5 тыс. заразившихся умерли. Соединенные Штаты продолжают занимать первое место в мире по этим двум показателям.

В начале января в Соединенных Штатах был установлен абсолютный рекорд по числу заболевших за сутки – 1 млн человек. 21 декабря минувшего года в Соединенных Штатах зафиксировали первую смерть от нового штамма коронавируса «омикрон». Тогда же стало известно, что «омикрон» стал самым распространенным штаммом коронавируса в США. Первый случай заражения «омикроном» в США зафиксировали 1 декабря. Все одобренные в США вакцины показали низкую или нулевую эффективность против «омикрона».

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