В МИДе заявили о недопустимости политизирования сертификации «Северного потока – 2»

Процедура сертификации газопровода «Северный поток – 2» не должна искусственно затягиваться и политизироваться германскими регуляторами и Еврокомиссией, сообщили в МИД России.

«Сооружение газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) – один из крупнейших проектов последнего десятилетия, реализуемый ПАО «Газпром» во взаимодействии с компаниями из ФРГ и ряда других европейских стран, Запуск СП-2 в эксплуатацию станет существенным вкладом в обеспечение энергетической безопасности всего Европейского союза. Процедура его сертификации со стороны германских регуляторов и Еврокомиссии не должна искусственно затягиваться и политизироваться», – приводит ТАСС сообщение дипведомства.

Ранее в МИД Германии пообещали «подходящие меры» против «Северного потока–2» в случае эскалации на Украине.

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что проект газопровода «Северный поток – 2» является экономическим, и он не должен быть втянут в конфликт вокруг Украины.

До этого глава комитета по внешней политике Бундестага Михаэль Рот заявил, что причины противодействия запуску газопровода «Северный поток – 2» кроются в экономических интересах других стран, в том числе Соединенных Штатов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация с «Северным потоком – 2» показывает, что у Германии нет свободы заниматься своими экономическими интересами.

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