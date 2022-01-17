Российское общество «Знание» подвело итоги «перезагрузки» в 2021 году: на базе платформы провели более 500 мероприятий с участием не менее 7 тыс. лекторов.

«За 8 месяцев общество «Знание» провело масштабную работу по расширению сообщества лекторов, созданию просветительского контента и его интеграции на всевозможные цифровые платформы, организации просветительских проектов и мероприятий в новых молодежных форматах по всей России», – сообщается на сайте организации.

Стартом «перезагрузки» общества стал просветительский марафон «Новое знание». Он стал площадкой для общения и передачи опыта между поколениями. В 2021 году состоялись два таких мероприятия.

В марафонах поучаствовали более 300 спикеров, а эфиры собрали больше 180 млн просмотров. Офлайн-аудитория мероприятий – более 8 тыс. представителей молодежи.

Также общество «Знание» в ушедшем году запустило три проекта, нацеленных на поиск новых просветительских программ и поддержку талантливых людей. Среди них конкурс «Лига лекторов» – в 2021 году его победителями стали 50 человек, которые получили статус лектора в «Знании».

Просветительская премия «Знание» – это проект признания заслуг российских просветителей в 15 номинациях. Также в 2021 году общество запустило инициативу «Разберемся в вакцинах вместе»: в эфирах врачи, ученые и другие эксперты отвечали на вопросы зрителей о прививках.

В ушедшем году общество запустило два новых проекта. Первый – «Лига знаний» – интеллектуальная викторина, в отборочных турах которой поучаствовали 20 тыс. человек. В финал первого тура вышли 50 команд. Также общество «Знание» запустило масштабный хакатон по созданию просветительских проектов. Его участниками стали 3 тыс. экспертов.

В 2021 году общество «Знание» провело четыре тематических марафона. Это «Дома со «Знанием», «Искусство ПоЗнания», «Наука и Знание» и «Марафон открытий». Все они были наполнены множеством интересной информации и познавательных мероприятий. Записи марафонов в Сети собрали миллионы просмотров.

Также в ушедшем году общество «Знание» участвовало в крупнейших мероприятиях России. Свои студии платформа открывала на Петербургском международном экономическом форуме, Восточном экономическом форуме, фестивале «Таврида.АРТ», Транспортной неделе, конкурсах «Большая перемена» и «Твой ход», форуме «МыВместе», а также на конгрессе молодых ученых.

Общество «Знание» также вело работу в регионах, запустив там тематические форумы о науке, истории и многом другом. Осенью 2021 году платформа провела кинофестваль «Умное кино», показы состоялись в шести городах. Для молодежи разных регионов «Знание» проводит лекции-экскурсии с участием выдающихся экспертов.

В 2021 году российское общество «Знание» заключило 77 партнерских соглашений. Среди них сотрудничество с Росмолодежью, АНО «Россия – страна возможностей», РЖД, Росатом и так далее. В тесном взаимодействии с партнерами общество «Знание» организовало более 50 просветительских мероприятий. Среди них: марафон науки и технологий, фестиваль «Техносреда», «Диалог на равных» и многое другое.