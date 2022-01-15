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Бывший генсек НАТО заявил о готовности Финляндии и Швеции стать членами альянса
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Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО на следующий день после подачи запроса, обсуждение этой темы может начаться в странах, если будет эскалация на Украине, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.
«Если Финляндия и Швеция подадут прошение о вступлении мы сможем принять решение мгновенно. Вы сможете стать членом уже на следующий день, потому что соответствуете всем необходимым критериям членства», – заявил бывший генсек НАТО финской общественной телерадиокомпании Yle, передает РИА «Новости».
По словам Расмуссена, двери НАТО открыты, а Владимир Путин не должен выступать в качестве швейцара. При этом он заявил, что не верит, что Россия «нападет» на Украину.
В пятницу глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что у страны пока нет планов присоединяться к НАТО.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
В Польше рассказали о «дьявольском плане» США против России
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Американо-российские переговоры завершатся провалом, поскольку США и НАТО стремятся к эскалации конфликта, заявил Адам Смех в колонке для польской газеты Mysl Polska.
По его мнению, Россия загнана в угол. Смех отметил, что это подтверждается заявлением российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова о том, что Москве некуда отступать, передает РИА «Новости».
«Если США не отступятся от своей позиции, война будет неизбежной», – убежден автор.
Он подчеркнул, что американские власти не хотят ядерной войны, поскольку в ней не будет победителей. В то же время им нужна война на Украине, в которую они пытаются втянуть Россию.
Смех отметил, что при этом США и НАТО разработали «поистине дьявольский план», поскольку он предполагает ситуацию, в которой представители русского и украинского народов, имеющих общие религиозные и культурные корни, «будут убивать друг друга в рамках полномасштабного конфликта». Автор публикации также называет удобным положение Соединенных Штатов, поскольку их военные не пострадают от боевых действий.
Напомним, накануне заседание Совета Россия – НАТО состоялось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходила в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве.
Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил: «Если НАТО переходит на политику сдерживания, значит, с нашей стороны это будет контрсдерживание. Если это будет устрашение, то будет контрустрашение».
В декабре 2021 года МИД России опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины.
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Лавров озвучил план действий на случай отказа от предложений России по гарантиям безопасности
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Если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, Москва будет принимать решение о дальнейших действиях с учетом всех факторов безопасности, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Если наши предложения будут отвергнуты, когда это произойдет, если это произойдет, – буду менее пессимистичен – мы, конечно, оценим ситуацию, доложим президенту», – передает его слова ТАСС.
Лавров напомнил, что президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции уже говорил, что РФ «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности».
«Гадать о том, как сейчас пытаются это (ответ на предложения России по гарантиям безопасности – прим. ВЗГЛЯД) сделать наши коллеги на Западе, я не стану. Я считаю это контрпродуктивным», – отметил глава МИДа.
Кроме того, министр объяснил, почему Россия именно сейчас выдвинула проблему нерасширения НАТО.
«Накопилось. Накопилось за период после 90-х годов, когда обещания, дававшиеся о нерасширении НАТО о непродвижении военной инфраструктуры на восток, неразмещении существенных боевых сил на территории новых членов, они просто были грубейшим образом выброшены в корзину нашими западными друзьями», – пояснил Лавров.
По его словам, НАТО «в течение пяти волн расширения» подошла вплотную к границам России, сейчас альянс активно осваивает в военном плане территории, наращивает сухопутные силы, авиацию, масштаб учений на Черном море возрос многократно.
Ранее глава МИД заявил, что Россия ожидает от США и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности, «по каждому нашему пункту в обоих документах получить реакцию». Лавров добавил, что перспективы достижения согласия по предложениям России о гарантиях безопасности зависят от США.
При этом Лавров заподозрил США и НАТО в желании «замотать» процесс по гарантиям безопасности.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по принципиальным вопросам в ходе переговоров России и НАТО зафиксированы разногласия, это можно зачесть в минус состоявшихся раундов.
Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что США и их союзники по НАТО ни под каким видом не готовы идти навстречу ключевым требованиям России по гарантиям безопасности.
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Лукашевич предупредил о действиях России, если не будет ответа по гарантиям безопасности
Россия будет вынуждена принять меры, если не услышит конструктивного ответа на свои предложения по гарантиям безопасности в разумные сроки, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
«Если мы не услышим конструктивного ответа на внесенные предложения в разумные сроки, а агрессивная линия поведения в отношении России продолжится, будем вынуждены сделать соответствующие выводы и предпринять все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз нашей национальной безопасности», – цитирует Лукашевич РИА «Новости».
По словам политика, любые попытки задерживать переговорный процесс по гарантиям безопасности в рамках диалога России с США и НАТО или доведение его до степени бессмысленного обмена позициями чреваты неизбежным ухудшением ситуации с безопасностью всех без исключения государств.
Напомним, в среду состоялось заседание Совета Россия-НАТО, которое началось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходила в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве.
МИД России в конце 2021 года опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Премьера Эстонии возмутили переговоры России и США
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас раскритиковала решение не пригласить Таллин на переговоры России и США в Женеве, а также заявила, что предложения Москвы по гарантиям безопасности «возмутительны».
Каллас в беседе с французской газетой Figaro призвала НАТО выступать «единым фронтом» и занять «твердую позицию» в отношении Москвы, передает РИА «Новости».
«Для маленькой страны, расположенной, как Эстония, на краю, скажем так, трансатлантического полуострова, главное, чтобы без нашего участия не решали ничего, что нас касается (...) Вот почему нам не нравится идея проведения переговоров, на которые нас не приглашают», – пояснила она.
Также эстонскому премьеру не понравились предложения России о гарантиях безопасности с США: «Российские претензии просто возмутительны!».
Напомним, накануне заседание Совета Россия – НАТО состоялось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходила в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве.
После этого Литва усмотрела в политике России попытку «построить Советский Союз 2.0».
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Лавров объяснил смысл военно-технического ответа России на угрозы безопасности
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пояснил, что Россия подразумевает под военно-техническими мерами, которые могут использоваться как ответ в случае реальной угрозы безопасности, развертывание военной техники.
«Военно-технические меры – это меры по развертыванию военной техники, это очевидно. И мы, когда принимаем решения о том или ином шаге, всегда понимаем, что мы имеем в виду и к чему мы готовимся», – передает его слова ТАСС.
Лавров добавил, что ранее прошли учения на западе РФ. «Сейчас объявлена внезапная проверка на восточном рубеже нашей страны. Это наши дела, наши решения. И, конечно, когда у наших границ идет скопление техники военной силы – причем не тех стран, на территории которых это все скапливается, а американцы десятками тысяч перебрасывают своих военнослужащих, британцы – сотни, тысячи единиц военной техники. Конечно, мы должны понимать, что эта техника собирается делать в Прибалтике, Польше, в других странах, которые напрямую могут решать проблемы на территории Российской Федерации определенными видами вооружения», – сказал он.
Глава МИД призвал не искать здесь «какой-то скрытый смысл». «Мы всегда только реагируем на угрозы, которые создаются для безопасности Российской Федерации», – добавил он.
Напомним, заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что концентрация войск России у границы с Украиной может привести к конфликту.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что НАТО не может диктовать Москве, «как и куда» ей перемещать вооруженные силы на своей территории.
Лавров заявил, что требования США об «уходе в казарму» российских войск неприемлемы, Москва не готова даже обсуждать их. Он указал, что Запад зарвался, требуя от России «направлять в казармы» войска на ее территории, при этом сами западные страны создают военные базы в Прибалтике и странах Северной Европы, а также на Черном и Азовском морях, заявил глава МИД Сергей Лавров.
В Эстонии поддержали провокации НАТО в адрес России
Главком сил обороны Эстонии генерал-лейтенант Мартин Херем заявил, что раз Россия становится «все более агрессивной», то значит НАТО на правильном пути.
Он заявил, надо и дальше «сохранять сильный оборонительный потенциал», а это означает и дальше провоцировать Москву и угрожать российской безопасной, передает Baltnews в Telegram.
«НАТО продолжает корректировать свои планы, модернизировать войска и структуру управления для обеспечения готовности. Нарастающая агрессивность России является очередным подтверждением тому, что мы на верном пути», –добавил Херем.
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас раскритиковала решение не пригласить Таллин на переговоры России и США в Женеве, а также заявила, что предложения Москвы по гарантиям безопасности «возмутительны».
Столтенберг: Принцип НАТО «один за всех и все за одного» Украину не касается
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам встрече в Брюсселе заявил, что Украине оказывают лишь политическую и практическую поддержку.
Он напомнил, что Украина – только партнер, стране помогут усилить ее способности обеспечивать самооборону.
«Но Украина не член НАТО. Гарантии безопасности в соответствии с пятой статьей – «один за всех и все за одного» – касаются только государств-членов НАТО», – сказал Столтенберг.
Также генсек отметил, что Россия не может наложить вето на вступление Украины в НАТО. К этому выводу пришли союзники альянса, передает РИА «Новости».
«Союзники также согласны с тем, что только Украина и 30 союзников могут решать, когда Украина будет готова стать членом НАТО, никто другой. Россия не может наложить вето на вступление Украины в НАТО», – заявил Столтенберг по итогам заседания Совета Россия – НАТО 12 января в Брюсселе.
Напомним, заседание Совета Россия – НАТО состоялось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходила в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве. Россию на первом за два последних года заседании СРН представляла межведомственная комиссия МИД и Минобороны.
В декабре 2021 года МИД России опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины.
Песков заявил о неудачах первых переговоров с США и НАТО
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По принципиальным вопросам в ходе переговоров России и НАТО зафиксированы разногласия, это можно зачесть в минус состоявшихся раундов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Если НАТО хочет диктовать нам, как и куда нам перемещать наши вооруженные силы на российской территории, вряд ли это возможно, ведь мы говорим о российской территории. Россия не перемещает свои вооруженные силы по территории других государств. Это принципиальный момент», – передает его слова ТАСС.
Представитель Кремля усомнился в том, что в нынешних условиях угрозы расширения НАТО шаги по деэскалации должна предпринимать Россия.
«Мы слышим заявления американских представителей, которые зазывают в НАТО новые страны, я имею в виду Финляндию и Швецию. Мы слышим заявления некоторых стран НАТО, требующих увеличить количество контингента у себя на территории, я имею в виду некоторые прибалтийские государства. Нам что нужно деэскалировать на этом фоне?» – добавил Песков.
Он отметил, что по итогам переговоров России с США и НАТО в Женеве и Брюсселе зафиксированы разногласия.
«Переговоры были инициированы для того, чтобы получить конкретные ответы на конкретно поставленные принципиальные вопросы. И по этим принципиальным вопросам зафиксированы разногласия. Это плохо, это можно только зачесть в минус состоявшихся двух раундов», – сказал Песков.
При этом он подчеркнул, что у России никогда не было дефицита политической воли к продолжению переговоров с США.
«В России никогда не было дефицита политической воли к продолжению переговоров [с США]. Наоборот, мы неоднократно наталкивались на нежелание наших контрагентов эти переговоры вести. Я не сомневаюсь, что не будет дефицита политической воли продолжать переговоры и дальше, но при одном понимании – по принципиальным вопросам не может быть процесса ради процесса, должен быть конкретный результат, конкретный ответ», – сказал пресс-секретарь главы государства.
Во вторник постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.
В России подвели первые итоги переговоров с НАТО
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«Результаты переговоров в Женеве и Брюсселе не стоит смешивать. Российско-американские переговоры несут в себе больше ясности, потому что нас объединяет общая стратегическая культура, чего нельзя сказать о НАТО», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя итоги переговоров между Россией и НАТО.
«Было трудно предполагать, что на переговорах НАТО примет все российские предложения. Скорее всего, российская сторона таких надежд не питала. Но позитивно то, что не было хлопанья дверями, а также то, что переговоры продлились дольше запланированного времени. Судя по всему, беседа была достаточно деловой», – считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«Важно то, что в НАТО готовы рассмотреть некоторые наши предложения. В частности, это касается восстановления каналов коммуникации. Но надо смотреть на детали, которых мы пока не знаем. Например, будет ли это означать восстановление только политического диалога или же это включает возможность диалога между военными. Кроме того, вопрос контроля над обычными вооружениями в Европе тоже требует уточнений», – пояснил эксперт.
«Сейчас многое будет зависеть от того, как Москва интерпретирует результаты переговоров – как первый шаг к достижению каких-то договоренностей или демонстрацию неготовности НАТО к обсуждению принципиальных вопросов, включая нерасширение альянса на восток», – полагает собеседник.
Кортунов также отметил отсутствие подвижек в украинском вопросе. «Если говорить о вступлении Украины в НАТО, то это пока теоретический вопрос. Практический вопрос будет касаться формата и масштабов направленности военно-технического сотрудничества альянса и Украины. Готовы ли западные страны при определении своих планов в этой сфере учитывать опасения и озабоченности Москвы или нет», – пояснил политолог.
«Понятно, что такое сотрудничество все равно будет развиваться. Но одно дело – поставлять Украине какие-то современные системы связи, а другое дело – боевые дроны, например. И здесь хотелось бы получить заверения в том, что Запад не будет создавать на Украине материальную базу, которая могла бы спровоцировать ее решить проблему Донбасса военным путем», – отметил Кортунов.
Эксперт также добавил, что не стоит смешивать встречи в Женеве и в Брюсселе. «По российско-американскому треку ясности больше. Там сторонам примерно понятно, в каком направлении необходимо двигаться, – уточнил политолог. – Сюда можно отнести мораторий на размещение нового поколения ракет средней и меньшей дальности в Европе, вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Там тоже есть свои сложности, но нас все-таки объединяет общая стратегическая культура. А с Брюсселем дело обстоит гораздо сложнее. У России и НАТО очень разные подходы к самой идее европейской безопасности. Поэтому глубокие выводы по прошедшей встрече с НАТО делать пока преждевременно».
В среду в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе прошло заседание Совета Россия – НАТО. Вместо запланированных трех часов мероприятие продлилось четыре часа. Эта встреча стала развитием переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве.
Напомним, что переговоры проходят по инициативе Москвы. В декабре 2021 года МИД России опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран-членов НАТО. В проекте соглашения с Североатлантическим альянсом Россия предлагает этой организации взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины к альянсу.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду по итогам заседания сообщил: члены альянса выступили в поддержку развития военных и гражданских каналов связи с Москвой. По его словам, Москва и Брюссель договорились о взаимном восстановлении деятельности своих миссий. Правда, в Москве его утверждение пока подтвердить отказались. Помимо этого, Столтенберг выразил готовность вести дискуссию с Москвой о взаимном ограничении по ракетам. Генсек также указал на спорную ситуацию в украинском вопросе. По его словам, Россия не может наложить вето на вступление Украины в альянс. Кроме того, он назвал расширение НАТО распространением свободы и демократии.
В свою очередь, замглавы российского МИД Александр Грушко по итогам встречи заявил: если страны альянса хотят наладить сотрудничество с Россией, то им придется принять ее миротворческую роль.
Замруководителя МИД также подчеркнул, что Москва будет принимать меры, чтобы парировать угрозу своей безопасности военными средствами, если это не получится сделать политическими. «У нас есть набор военно-технических мер, законных, которые мы будем применять, если мы будем ощущать реальную угрозу безопасности, а мы уже ощущаем, если нашу территорию рассматривают как объект для нацеленных ударных средств. Конечно, мы с этим согласиться не можем», – цитировала RT заявление Грушко.
Замглавы российского МИД напомнил, что вся история НАТО – это войны, интервенции, «оставшиеся следы в виде разрушенных государств и миллионов беженцев». «Если НАТО переходит на политику сдерживания, значит, с нашей стороны это будет контрсдерживание. Если это будет устрашение, то будет контрустрашение», – заявил Грушко.
Эксперты в беседе с газетой ВЗГЛЯД сошлись во мнении, что для непринятия Украины в НАТО альянсу придется денонсировать собственный договор.
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МИД осудил «немыслимые формулировки» НАТО о Грузии и Украине
Заявления НАТО о том, что Украина и Грузия станут членами альянса, недопустимы, подчеркнул замглавы МИД России Александр Грушко.
Грушко по итогам заседания Совета Россия – НАТО сообщил, что «все проблемы, которые выносились, они так или иначе стояли на повестке дня – это расширение НАТО и «бухарестское решение» (саммит НАТО в Бухаресте в 2008 году) о том, что Украина и Грузия станут членами альянса», передает РИА «Новости».
Москва подчеркнула, что «бездумная линия на вовлечение в НАТО государств на пространстве бывшего СССР создает риски». Как заявил Грушко, «нельзя записывать такие формулировки, что Грузия и Украина станут членами НАТО». По его словам, «это формулировка в отношении суверенных, независимых государств», «это невозможно, это немыслимо».
Грушко считает, что такое записанное на коленке «бухарестское решение» возводится в ранг государственной политики. Он указал, что опьяненный перспективой вступления в НАТО Михаил Саакашвили, когда занимал пост президента Грузии, пустился на военную авантюру.
Комментируя ситуацию на Украине, Грушко сказал, что «деэскалация возможна», если «принудить власти в Киеве к полному и безусловному выполнению минских соглашений». В такоем случае «не будет никакой угрозы безопасности Украины и ее территориальной целостности». Однако для этого страны НАТО «должны прекратить всякое военное содействие Украине, прекратить поставки вооружений туда, отозвать инструкторов, офицеров и солдат».
Грушко посетовал, что «из натовского лексикона необходимость выполнения минских соглашений в качестве ключевого элемента укрепления региональной стабильности, напрочь исчезла». Он связывает это с тем, что НАТО стремится «выставить Россию в качестве стороны конфликта».
В МИДе подчеркнули, что Россия «изложила на бумаге» видение того, в каком направлении двигаться в вопросах безопасности в Европе. Москва ждет, что НАТО поступит так же, «тогда станет понятно, какие инструменты, в том числе переговорные форматы, могут быть востребованы для того, чтобы обеспечить движение к этой цели, можно будет говорить о каких-то этапах, создании более специализированных, сфокусированных на отдельных проблемах форматов», передает ТАСС.
Напомним, заседание Совета Россия – НАТО состоялось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходила в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве. Россию на первом за два последних года заседании СРН представляла межведомственная комиссия МИД и Минобороны.
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Германия сочла Европу «тяжеловесом» в отношении России и Китая
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Общий курс Европы в политике позволяет ей быть «тяжеловесом» в отношении России и Китая, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Бербок заявила, что «для укрепления роли Европы в мире требуется нечто большее, чем менеджмент в текущих кризисах, это также требует долгосрочных стратегий и планирования», и потому «мы работаем в рамках Евросоюза (ЕС) над так называемым «стратегическим компасом», который сегодня подробно обсудим с министрами обороны», передает РИА «Новости».
«Этот стратегический компас призван показать ЕС и его государствам-членам четкое направление будущей политики безопасности. По отношению к автократическим акторам, таким как Россия и Китай в частности, важно: если Европа следует общему курсу и действует как единое целое, она является тяжеловесом, а если действует разобщенно, то борется в своей весовой категории», – добавила она.
Бербок также заявила, что на неформальном СМИД ЕС в Бресте планируется подвести промежуточный итог переговорам с Россией, которые прошли на этой неделе: «Тот факт, что Франция и ЕС проводят эту встречу (...) посылает четкий сигнал: как европейцы, мы определяем свои позиции и серьезно относимся к тесным связям между государствами-членами ЕС. В условиях нынешнего кризиса это особенно важно, поскольку затронуты собственные интересы ЕС».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как России воспользоваться большими переменами в Евросоюзе.
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Рябков: США хотят «выпустить пар» из инициативы России по безопасности
США хотят «выпустить пар» из инициативы Москвы по безопасности, но при этом стремятся приблизить военную инфраструктуру НАТО к российским границам, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков в интервью телеканалу RTVI.
«Американцы хотят запустить диалог с нами по каким-то фрагментам ситуации в сфере безопасности и тем самым, грубо говоря, выпустить пар из российской позиции, сбросить давление, снять напряжение. А при этом, прикрываясь вот этим диалогом по фрагментам, продолжать тот же самый процесс геополитического, военного освоения все новых и новых территорий, приближаясь к Москве», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом дипломат предостерег западные страны и Украину от попыток военного решения конфликта в Донбассе. Он подчеркнул, что Россия постоянно испытывает военный прессинг. «Россия сейчас главный противник НАТО только по той причине, что она стремится твердо последовательно отстаивать собственные интересы», – сказал Рябков.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что по принципиальным вопросам в ходе переговоров России и НАТО зафиксированы разногласия, это можно зачесть в минус состоявшихся раундов.
Во вторник постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса.
В среду в штаб-квартире альянса в Брюсселе прошло заседание Совета Россия – НАТО. Вместо запланированных трех часов мероприятие продлилось четыре часа. Эта встреча стала развитием переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве.
США и НАТО заявили о готовности к новой встрече с Россией
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Соединенные Штаты и НАТО готовы снова встретиться с Россией и привержены продолжению дипломатического взаимодействия и встречного диалога, заявили в госдепартаменте США.
«Госсекретарь Энтони Блинкен поговорил сегодня с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить дальнейшие шаги после заседания Совета Россия – НАТО 12 января. Соединенные Штаты и НАТО готовы снова встретиться с Россией и привержены продолжению дипломатического взаимодействия и встречного диалога», – приводит ТАСС текст письменного заявления руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.
Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности. В тот же день президенту России Владимиру Путину доложили об итогах переговоров с США и НАТО.
Во вторник постпред США Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.
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В прошлую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
В декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Эксперт призвал использовать опыт Карибского кризиса в диалоге с НАТО
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России стоит использовать в диалоге с НАТО тему размещения ракет и авиации на Кубе и в Венесуэле, но ошибки в переговорах могут запустить неконтролируемую гонку военных технологий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее США пообещали отреагировать в случае размещения сил России в Латинской Америке.
«Если речь идет о существенном снижении военного противостояния в Европе, допустим – о неразмещении ракет средней дальности или сокращении военной активности у наших границ, то создание симметричной угрозы на Кубе и в Венесуэле – это сильный аргумент на переговорах России с США и НАТО», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Эксперт напомнил, что Карибский кризис возник из-за того, что СССР разместил ракеты на Кубе в ответ на развертывание американской стороной ядерных систем в Турции. «Тогда был похожий дискурс, и в итоге СССР и США взаимно отступили. Так что, как показывает историческая практика, угроза размещения ракет у границ США может быть инструментом в нынешних переговорах», – отметил аналитик.
Однако, если посредством создания угрозы у американских границ Россия захочет ограничить географическое расширение НАТО, то США в ответ пойдут по пути эскалации, заметил политолог. «Вашингтон будет использовать тот факт, что в плане размещения вооружения у границ Россия более уязвима. В ответ на наше точечное военное присутствие на Кубе и Венесуэле Вашингтон ответит размещением ракет по всему периметру российских границ», – сказал собеседник.
При этом весьма дискуссионна уместность упоминания в переговорах с США и НАТО о новом российском вооружении, которое может атаковать территорию США из любой точки мира, считает Кортунов.
«Что позволено депутатам Госдумы – не позволено Рябкову. Высказывания российских парламентариев о наличии у нас ударных систем, не имеющих аналогов в мире, вероятно, создают необходимый для переговоров с Западом фон, но сам диалог наши дипломаты будут вести, конечно, аккуратнее», – отметил эксперт.
Политолог призвал не расценивать этот российский козырь как актуальный инструмент в политическом торге. «Никто не хочет запустить неконтролируемую гонку военных технологий», – сказал аналитик, добавив, что дальнейший сценарий переговоров России с США и НАТО прояснится после выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова в пятницу.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что американским конгрессменам следует задуматься о последствиях раздуваемой истерии вокруг антироссийских санкций, так как от этого пострадают сами Штаты.
Депутат напомнил в Telegram, что две недели назад состоялся разговор президентов США и России, они договорились «вести серьезный и содержательный диалог по обозначенным вопросам с целью достижения реальных результатов».
«Все мы считали, что здравый смысл восторжествует и Вашингтон примет разумное решение. Но вместо этого в парламенте США звучат истеричные заявления о санкциях против нашей страны (...) Необходимо обсуждать и реализовывать договоренности глав государств, а не хамить, угрожать и запугивать», – указал парламентарий, обращаясь к конгрессменам.
Спикер Госдумы также подчеркнул, что «у России есть оружие, которым не обладает ни одно государство мира, но мы это преимущество в диалоге с НАТО не используем».
Ранее замглавы МИД России Сергея Рябков Рябков заявлял, что Москва может провести мероприятия по линии ВМФ в ответ на провокации США. При этом он отказался подтверждать или исключать возможность развертывания российской военной инфраструктуры в Венесуэле или на Кубе.
Со своей стороны, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан предупредил, что США собираются «реагировать решительно», если Россия «будет двигаться в этом направлении», имея в виду Латинскую Америку, передает ТАСС.
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Польшу предостерегли от судьбы Украины
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«Польше сейчас необходимо показать, что она не такое вздорное и крикливое государство, как Украина. Это особенно важно на фоне переговоров между Россией и Западом по гарантиям безопасности», – сказал газете ВЗГЛЯД полонист Станислав Стремидловский. Ранее колумнист Адам Смех в колонке для польской газеты Mysl Polska рассказал о «дьявольском плане» США и НАТО против России.
«В этой статье мы видим точку зрения отдельного польского журналиста, который не доверяет США. Смех подчеркивает, что в интересах Вашингтона создать конфликтную зону на Украине. Естественно, такой сценарий будет угрожать непосредственно и Польше, потому что туда в первую очередь ринутся беженцы. Более того, если Украина станет «черной дырой», где перманентно идет вооруженный конфликт, это станет угрозой и для ЕС в целом», – считает полонист Станислав Стремидловский.
Однако не стоит впадать в пессимизм. «У России есть очень хорошие аргументы политического и военного характера, которые могут помочь убедить американских партнеров в том, что никакой выгоды от эскалации украинского конфликта они не получат. Вряд ли кто-то всерьез рассматривает сценарий большой войны», – полагает он.
В то же время Стремидловский заметил, что за последние полгода Польша несколько отрезвилась от русофобии. В частности, он отметил важность для Варшавы председательства в ОБСЕ, где проходит часть переговоров между Россией и Западом по гарантиям безопасности.
«Кроме того, Варшава начала заранее готовиться к этой роли. Ей важно зарекомендовать себя ответственным игроком в таком международно-дипломатическом формате, потому что любая ее попытка как-то политически вмешаться или сыграть на американской стороне, приведет к тому, что ее полномочия как нейтрального посредника Москва могла бы легко оспорить», – подчеркнул собеседник.
«Польше сейчас необходимо показать, что она не такое вздорное и крикливое государство, как Украина. И вопреки устоявшемуся, в том числе и в Европе, мнению о польской русофобии, это не совсем так. А заявления отдельных публицистов вроде Сикорского не определяют политику страны», – заключил эксперт.
В четверг польский журналист Адам Смех в колонке для газеты Mysl Polska заявил, что американо-российские переговоры завершатся провалом, поскольку США и НАТО стремятся к эскалации конфликта.
По его мнению, Россия загнана в угол. Смех отметил, что это подтверждается заявлением российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова о том, что Москве некуда отступать, передает РИА «Новости». «Если США не отступятся от своей позиции, война будет неизбежной», – убежден автор.
Он подчеркнул, что американские власти не хотят ядерной войны, поскольку в ней не будет победителей. В то же время им нужна война на Украине, в которую они пытаются втянуть Россию.
Смех отметил, что при этом США и НАТО разработали «поистине дьявольский план», поскольку он предполагает ситуацию, в которой представители русского и украинского народов, имеющих общие религиозные и культурные корни, «будут убивать друг друга в рамках полномасштабного конфликта». Автор публикации также называет удобным положение Соединенных Штатов, поскольку их военные не пострадают от боевых действий.
Напомним, накануне заседание Совета Россия – НАТО состоялось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходила в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве.
Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил: «Если НАТО переходит на политику сдерживания, значит, с нашей стороны это будет контрсдерживание. Если это будет устрашение, то будет контрустрашение».
В декабре 2021 года МИД России опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины.
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