Эксперт: Задержание хакеров REvil – хорошая новость для переговоров США и РФ

«Поимка хакерской группировки REvil – это хорошая новость, особенно после жестких переговоров с США» – сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее ФСБ после обращения американских властей задержала в России группу киберпреступников, известную как REvil.

«Не знаю, совпало ли так, что их поймали вскоре после контактов по гарантиям безопасности между Россией и США, но это неплохой пример того, как мы можем и должны взаимодействовать», – считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

По его мнению, это важно в контексте того, что по итогам переговоров «всем стало тревожно». «Результат был ожидаем – четкое обозначение своих позиций и признание ряда пробелов», – сказал собеседник.

«Но даже если общие отношения у нас не очень, преступников, ясное дело, все равно надо хватать. Они точно не Ассанж и не Сноуден. Это мерзавцы, с которыми надо разбираться. Если в этом вопросе есть международная кооперация, это хорошо», – добавил он.

Дробницкий призвал не усматривать в произошедшем «духа Женевы», поскольку все может обстоять гораздо проще. «Скорее всего, американцы просто прислали нашим спецслужбам необходимые бумаги. Нам часто говорили: «Вот – русские хакеры у вас, наведите порядок!». Мы отвечали: «Материал на них дайте?». Тишина. Проходит время. Американцы опять: «Все рухнуло – хакеры ваши снова что-то взломали, ну будьте же ответственными!». Еще раз выходят наши силовики, дипломаты: «Ну вы документы-то предоставьте». Судя по всему, наконец-то их донесли», – пояснил политолог.

«А документы – уже часть доказательной базы, то есть появились основания для задержания, изъятия и далее проведения следствия. Любым законным требованиям другой страны, которая просит наказать злоумышленников, нужно соответствовать. Кроме того, Москва сама давно говорит, что к киберугрозам надо серьезно относиться. На каждом своем большом выступлении президент Путин обязательно выскажется на эту тему. Отсюда международная кооперация, ведь работать вслепую, без документов, очень сложно», – добавил он.

«Так что нельзя сказать, что ФСБ в этом плане пошла навстречу Вашингтону. Безусловно, поимка этих хакеров – сенсация, но не более, чем тот случай, когда США помогли нам предотвратить теракт в Петербурге», – резюмировал Дробницкий.

В пятницу оперативники ФСБ задержали «полный состав преступного сообщества REvil» – хакеров, которые несколько лет терроризировали преимущественно американские компании. У 14 членов группировки по 25 адресам в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Липецкой областях изъяли: 426 млн рублей, 600 тыс. долларов, 500 тыс. евро и 20 премиум-автомобилей, купленных на краденные деньги.

Основанием для разгрома банды стало обращение властей США, которые сумели выявить одного из их лидеров, уточнили в ФСБ. Прошлой осенью ФБР объявило в розыск 28-летнего россиянина Евгения Полянина, которого обвиняли в причастности к кибератакам и отмыванию денег.

Деятельность REvil в США стала предметом разговора президентов России и Америки Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня 2020 года в Женеве. А в начале июля этого годаБайден во время телефонной беседы с Путиным тоже поднимал тему кибербезопасности и говорил о «продолжающихся атаках с использованием вирусов-вымогателей, предпринимаемых базирующимися в России преступниками, которые затронули США и другие страны». Байден предупреждал Путина о готовности США принимать все необходимые меры для защиты своих граждан и инфраструктуры от кибератак. Спустя несколько дней сайты REvil оказались отключены.

Хакерская группировка REvil (сокращение от двух английских слов: ransomware – «вымогатель»; evil – «зло» или «злой»), по версии американской прессы, это объединение кибервзломщиков, «связанное с Россией». Ее называли одной из самых активных кибербанд в мире свершение крупных атак, в том числе на компанию Apple и правительство Техаса.

Всякий раз хакеры действовали на отработанной схеме: сначала вскрывали и блокировали базы данных компаний, а затем вымогали выкуп за возврат доступа к ним. Некоторые сайты в «темном» сегменте интернета были созданы для контактов вымогателей с их жертвами.

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