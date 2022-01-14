Взгляд
14 января, пятница  |  Последнее обновление — 16:05  |  vz.ru
Разделы

Как выгоднее распорядиться сбережениями в 2022 году

Геополитические риски – главный фактор, который отворачивает россиян от рублевых депозитов Алексей Сухоруков/РИА Новости
Каждый десятый россиянин стал частным инвестором, открыв брокерский счет. Бум розничного инвестирования в последние два года спровоцировали низкие ставки по депозитам. Однако к концу 2021 года вклады снова становятся привлекательными – проценты по ним достигли пятилетнего максимума и еще могут подрасти. Вернут ли россияне свои сбережения в банки и не съест ли их инфляция? Подробности...
Перейти в раздел…

Что дала России молниеносная операция в Казахстане

Российские десантники возвращаются домой из Казахстана Гавриил Григоров/ТАСС
«Надо возвращаться домой. Мы свою задачу выполнили». Такими словами президент Владимир Путин отреагировал на доклад министра обороны Сергея Шойгу о завершении миротворческой операции в Казахстане. Как ОДКБ и российским Вооруженным силам удалась столь молниеносная операция, какие выгоды нашей стране она принесла – и какие выводы из нее сделают в других государствах? Подробности...
Перейти в раздел…

Как Россия победила крупнейшую мусорную свалку Европы

До конца 2024 года предстоит уничтожить почти две сотни свалок в городской черте Александр Рюмин/ТАСС
На месте огромной свалки, в прямом смысле отравлявшей жизнь челябинцам, в 2021 году появилась спортивная площадка. Победа над крупнейшим на континенте и при этом бесхозным мусорным полигоном стала зримым символом того, как в этом году работали всероссийские программы «Чистая страна» и «Чистый воздух». Что еще сделано и предстоит сделать для решения застарелой проблемы свалок? Подробности...
Перейти в раздел…

Когда Россия воспользуется «дубинкой» в переговорах с США

США всегда остро воспринимали присутствие России и СССР в Латинской Америке MOD Russia/Global Look Press
США пообещали дать России «решительный» ответ, если она развернет свои силы в Латинской Америке. В Москве такой шаг не исключают – меры могут быть приняты, если Вашингтон пойдет на провокации в Восточной Европе. По мнению экспертов, у России есть очевидные военные козыри, но их неумелое использование рискует превратить переговоры по безопасности в гонку вооружений. Удастся ли России вразумить Америку? Подробности...
Перейти в раздел…

Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
Перейти в раздел…

Мультфильмы внедряют в детей идеи феминизма

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Нам, папам и мамам, хочется больше детских фильмов и мультфильмов, которые были бы современны, понятны нашим детям (в советских через сцену приходится то одно, то другое объяснять – мир изменился), но показывали бы правильные образцы поведения. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Как Иран поможет России ответить Западу

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В январе Россию должен посетить президент Ирана Ибрагим Раиси. Иранский лидер надеется приехать с экономическими контрактами, а уехать с оборонными. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

В Казахстане столкнулись картины мира

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Казахстан – уникальный узел типичных для нашего времени противоречий. Поэтому так важно то, что происходит вокруг Казахстана в сфере идей и концепций. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

ОДКБ выводит войска из Казахстана

Переговоры Россия – НАТО: главное

Русофоб во власти Казахстана

Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

Первый российский Ту-160М поднялся в воздух

В России с аэродрома Казанского авиационного завода совершил первый полет ракетоносец Ту-160М. Этот самолет был собран с нуля. Он сможет нести новые виды вооружений, в том числе перспективные
Подробности...

Первая миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане

Миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане подходит к концу, через два дня начнется поэтапный вывод контингента. Это займет десять суток. Обстановка в стране нормализовалась. Численность российских военных не превышала 1480 человек
Подробности...

Новый год в Казахстане начался с массовых беспорядков

В Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне массовых беспорядков в Алма-Ате введен режим чрезвычайного положения. Протестующие взяли штурмом ряд административных зданий, захватили арсеналы оружия, вступили в столкновения с полицией
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Когда ваш уровень жизни был выше?
  • при СССР

  • в 1990-е

  • в 2000-е

  • в 2010-е

  • сейчас
На какие средства вы рассчитываете жить в старости?
  • Только на пенсию

  • На пенсию и иные источники дохода

  • Только на иные источники дохода
Насколько успешно вы отметили новогодние праздники?
  • Отлично

  • Средне

  • Хуже среднего
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Министр информации Казахстана ответил на обвинения в русофобии
    Лавров: Запад зарвался Лавров назвал красной линией ударные вооружения и базы США на Украине Рассмотрение законопроекта о QR-кодах отложили по предложению «ЕР» Умерла вдова Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская
    Эксперт призвал использовать опыт Карибского кризиса в диалоге с НАТО В Москве задержали гражданина США по подозрению в изнасиловании сыновей На сайте минобрнауки Украины велели «бояться и ждать худшего» Сотрудница банка в Набережных Челнах похитила 25 млн рублей
    Начальника Радиотехнических войск ВКС сняли с должности из-за коррупции Стало известно о гибели россиянки во время погромов в Казахстане Виталий Кличко предупредил немцев о «желании» Путина забрать территорию ГДР При падении лифта в «Президент-отеле» в Москве погибли граждане Армении

    «Фантазия у них бурная»


    Сатановский сравнил намерение США «разоблачить» планы России с телеграммами Остапа Бендера

    Украина


    В Госбюро расследований Украины заявили о перекрестном допросе Порошенко и Медведчука

    сефардский еврей


    Португалия решила проверить предоставление гражданства Абрамовичу

    Видео

    проценты по вкладам


    Как выгоднее распорядиться сбережениями в 2022 году

    силы ОДКБ


    Что дала России молниеносная операция в Казахстане

    Совет Россия – НАТО


    Москва торопит НАТО угрозой «военных мер»

    украинское правосудие


    Будущее двух президентов Украины зависит от ареста Порошенко

    высокие цены


    Американский СПГ спешит захватить мир

    последовательная деэскалация


    Дмитрий Дробницкий: Самый стыдный страх Европы

    польза из кризиса


    Юрий Мавашев: Турция не станет таскать каштаны из огня для НАТО

    кто круче?


    Владимир Прохватилов: Россия остается лидером в гиперзвуковом оружии

    на ваш взгляд


    Когда ваш уровень жизни был выше?

    Когда Россия воспользуется «дубинкой» в переговорах с США

    США всегда остро воспринимали присутствие России и СССР в Латинской Америке
    		   14 января 2022, 14:46
    Фото: MOD Russia/Global Look Press
    Текст: Елена Лексина,
    Рафаэль Фахрутдинов

    США пообещали дать России «решительный» ответ, если она развернет свои силы в Латинской Америке. В Москве такой шаг не исключают – меры могут быть приняты, если Вашингтон пойдет на провокации в Восточной Европе. По мнению экспертов, у России есть очевидные военные козыри, но их неумелое использование рискует превратить переговоры по безопасности в гонку вооружений. Удастся ли России вразумить Америку?

    В пятницу советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан предупредил, что США собираются «реагировать решительно», если Россия развернет свои силы в Латинской Америке. По его словам, эта тема не обсуждалась в Женеве 10 января, передает ТАСС.

    Слова Салливана, вероятно, стали ответом на рассуждения замглавы МИД России Сергея Рябкова, который накануне заявлял о том, что Москва может провести мероприятия по линии ВМФ в ответ на провокации США. При этом он отказался подтверждать или исключать возможность развертывания российской военной инфраструктуры в Венесуэле или на Кубе.

    В то же время, по мнению главы МИД России Сергея Лаврова, «Россия при рассмотрении вопросов о расширении своего военного присутствия в других странах будет исходить из интересов глобальной стабильности». Кроме того, если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, «когда это произойдет, если это произойдет (буду менее пессимистичен), мы, конечно, оценим ситуацию, доложим президенту», добавил министр.

    Между тем председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что американским конгрессменам следует задуматься о последствиях раздуваемой истерии вокруг антироссийских санкций, так как от этого пострадают сами Штаты. Депутат подчеркнул, что «у России есть оружие, которым не обладает ни одно государство мира, но мы это преимущество в диалоге с НАТО не используем».

    Напомним, в декабре 2018 года полет российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэлу сильно взволновал США. Тогда проникновение нашей авиации в Латинскую Америку не оставило равнодушным ни одного крупного политика, а главы Пентагона и Госдепа фактически устроили истерику, поскольку Вашингтон еще со времен принятия «Доктрины Монро» считает этот регион своим «задним двором». Россия, однако, выступает против этой доктрины, о чем неоднократно говорил Сергей Лавров.

    «Если речь идет о существенном снижении военного противостояния в Европе – допустим, о неразмещении ракет средней дальности или сокращении военной активности у наших границ, то создание симметричной угрозы на Кубе и в Венесуэле – это сильный аргумент на переговорах России с США и НАТО», – сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

    Эксперт напомнил, что Карибский кризис возник из-за того, что СССР разместил ракеты на Кубе в ответ на развертывание американской стороной ядерных систем в Турции. «Тогда был похожий дискурс, и в итоге СССР и США взаимно отступили. Так что, как показывает историческая практика, угроза размещения ракет у границ США может быть инструментом в нынешних переговорах», – отметил аналитик.

    Однако, если посредством создания угрозы у американских границ Россия захочет ограничить географическое расширение НАТО, то США в ответ пойдут по пути эскалации, заметил политолог. «Вашингтон будет использовать тот факт, что в плане размещения вооружения у границ Россия более уязвима. В ответ на наше точечное военное присутствие на Кубе и в Венесуэле Вашингтон ответит размещением ракет по всему периметру российских границ», – сказал собеседник.

    При этом весьма дискуссионна уместность упоминания в переговорах с США и НАТО о новом российском вооружении, которое может атаковать территорию США из любой точки мира, считает Кортунов. «Что позволено депутатам Госдумы – не позволено Рябкову. Высказывания российских парламентариев о наличии у нас ударных систем, не имеющих аналогов в мире, вероятно, создают необходимый для переговоров с Западом фон, но сам диалог наши дипломаты будут вести, конечно, аккуратнее», – отметил эксперт.

    Политолог призвал не расценивать этот российский козырь как актуальный инструмент в политическом торге. «Никто не хочет запустить неконтролируемую гонку военных технологий», – сказал аналитик, добавив, что дальнейший сценарий переговоров России с США и НАТО проявится в ближайшие дни.

    «Я бы не сказал, что российско-американские переговоры находятся в тупике. Безусловно, стороны меряются своими военными и политическими возможностями, но это нужно рассматривать как элемент диалога и торга», – сказал в свою очередь политолог-американист Малек Дудаков.

    «Понятно, что позиция США на консультациях в Женеве была неконструктивной, и в этом смысле симметричная реакция со стороны России вполне логична и понятна: если Вашингтон будет настаивать на включении в НАТО Украины и Финляндии, то мы будем наращивать свое военное сотрудничество со странами Латинской Америки, включая Венесуэлу, Кубу и так далее. Об этом прямо не говорят, но намекают», – полагает эксперт.

    «Таким образом Москва пытается показать Вашингтону, что в случае неконструктивного диалога у России есть возможность поставить безопасность США под угрозу. Впрочем, полностью нивелировать вероятность того, что сторонам удастся о чем-то договориться, тоже нельзя», – уточнил собеседник.

    По мнению Дудакова, сейчас сложно сказать, поможет ли гипотетическое размещение Россией военной инфраструктуры в Латинской Америке отвлечь США от «российского вторжения» на Украину. «Безусловно, это усложнит политику США в отношении всей Восточной Европы. Скорее всего, Вашингтон будет продолжать военное сотрудничество с Киевом, но в таком случае ему придется делать это с оглядкой на готовность Москвы ответить симметрично», – предположил политолог.

    Собеседник также обратил внимание на очевидно наглое проявление двойных стандартов со стороны американских партнеров на переговорах. «Как только речь идет о странах, которые находятся рядом с Россией, они высказывают позицию про «свой суверенный путь каждой страны» и так далее, а как только речь заходит о странах Латинской Америки, которые находятся в непосредственной близости от США, то их позиция резко меняется, – говорит Дудаков. –

    В целом проявление двойных стандартов говорит о слабости позиций Вашингтона на текущих переговорах». 

    Вместе с тем источники и данные сервиса Flightradar24 сообщают о том, что в последнюю неделю один из самолетов летного отряда «Россия» курсирует между Кубой и Венесуэлой. «Очевидно, что тем самым Россия принуждает США к выработке реальных договоренностей по гарантиям безопасности. Мне кажется, не стоит исключать и увеличения военного присутствия России возле границ ЛНР и ДНР», – предположил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

    «Я думаю, что эту «дубину» российская сторона может использовать после того, как США отвергнут два основных пункта, на которых настаивает российская дипломатия: выполнение Украиной Минских соглашений и закрепление ее внеблокового статуса»,

    – прогнозирует эксперт. «Что касается вероятности постоянного и полноценного развертывания российских сил на Кубе и в Венесуэле, то пока она выглядит сомнительной, – уверен Ткаченко. – Скорее всего, такой риторикой Россия дает понять мировому общественному мнению, что именно США нарушают баланс сил, создавая военные базы у границ России. Но практически вряд ли МИД и Минобороны рассматривают такие планы».

    «Фундаментальная задача России – объяснить США, что у нее есть военные и экономические ресурсы, чтобы занять более высокое место в мировом балансе сил. Отчасти поэтому наши политики так часто говорят об обладании новейшими видами вооружений. Этот фактор незримо присутствует в диалоге с США, и Вашингтону придется его учитывать», – резюмировал Ткаченко.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •