Куда пропали «русские хакеры»

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14 июля, среда  |  Последнее обновление — 23:21  |  vz.ru
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Какие продукты подешевеют в ближайшее время

Разгон цен на продукты удалось прервать Алексей Майшев/РИА Новости
Впервые за время пандемии цены на продукты питания пошли вниз. Мировой индекс цен упал на растительные масла, зерновые и молочные продукты. Первое снижение цен фиксируется и в России – на подсолнечное масло. На подходе удешевление еще ряда продуктов питания в российских магазинах, говорят эксперты. Подробности...
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Путин ответил на русско-украинский вопрос

Путин опубликовал статью, которую он обещал написать во время «Прямой линии» Алексей Никольский/РИА Новости
Запад шаг за шагом втягивал Украину в опасную геополитическую игру, цель которой – превратить часть русского мира в плацдарм против нашей страны. Идеологов такой трансформации больше не устраивает концепция «Украина – не Россия», им нужно превратить соседнее государство в «анти-Россию». Аргументы, которые разбивают эти русофобские построения, собрал президент Владимир Путин в статье, опубликованной в понедельник. Подробности...
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Почему Россия не может побороть бедность

По-прежнему не менее 12% россиян можно назвать бедными Павел Лисицын/РИА «Новости»
Средняя зарплата в России должна в этом году вырасти, а уровень бедности – опуститься ниже показателей до коронакризиса. Но это не снимает более масштабную проблему. По доле граждан, чей уровень жизни далек от достойного, мы по-прежнему не приближаемся к уровню Европы. Чем объяснить большое число бедных в России и как преодолеть этот порок? Подробности...
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Зеленский делает Украину по-настоящему фашистской

Разговоры о фашизации Украины начались задолго до 2014 года и вышли на пик после Евромайдана Sergey Dolzhenko/EPA/ТАСС
Утверждение о том, что Украина превращается в фашистское государство, может прозвучать парадоксально. С точки зрения одних, она стала им уже давно. С точки зрения других, в принципе не может им стать, особенно под руководством русскоязычного комика. Однако именно при Владимире Зеленском правящий класс Украины перешагнул через «красную черту», сделав фашизм частью государственного правления.  Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Почему Китай не введет войска в Афганистан

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Штаты очень надеются, что после их ухода из Афганистана Китай заполнит появившийся вакуум. И китайцы действительно говорят, что собираются предпринять ряд мер для решения афганских проблем. Правда, ввод войск в эти меры не входит. Подробности...

Предприниматели вынуждены увольнять непривитых сотрудников

Олег Сирота
Олег Сирота, фермер, предприниматель
Наши отказники начитались пабликов в «ВКонтакте» и в «Одноклассниках», наслушались соседей, и в результате – ни в какую не хотят прививаться. Кто-то думает проскочить «на шару», некоторые отправились покупать липовые справки с медотводами возле метро. Подробности...
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России пора выйти из Совета Европы

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
Для того, чтобы вести диалог на равных и с равными, существует Совет Безопасности ООН. Организация, созданная по итогам выигранной нами Второй мировой войны. А Совет Европы — это место позора и унижения. Подробности...
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Ушел непотопляемый Аваков

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Зеленский вернул любовь народа

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Грабят банкоматы и магазины: массовые беспорядки в ЮАР

Больше недели не стихают в Южно-Африканской Республике (ЮАР) массовые беспорядки. Они вспыхнули в ответ на вынесение приговора экс-президенту Джейкобу Зуме. После всплеска насилия убиты по крайней мере 32 человека, подскочила преступность – совершаются грабежи и поджоги машин
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Сборная Италии стала двукратным чемпионом Европы по футболу

Финальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Италии в Лондоне завершился победой итальянской команды в серии пенальти. Италия стала чемпионом Европы во второй раз
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В Калифорнии бушуют лесные пожары

Бушующие в Калифорнии пожары в этом году значительно превысили показатели сожженных земель 2020 года. Из-за засушливой зимы и ранней жары ландшафт покрыт чрезвычайно сухой растительностью, что привело к быстрому распространению огня
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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    Куда пропали «русские хакеры»

    Сайты хакеров-вымогателей исчезли из даркнета    14 июля 2021, 23:00
    Фото: Сергей Коньков/ТАСС
    Текст: Наталья Макарова,
    Андрей Самохин,
    Андрей Резчиков

    Сайты одной из самых известных хакерских группировок REvil внезапно исчезли из даркнета – закрытой части Сети. Взломщики, вымогавшие десятки миллионов долларов с гигантов бизнеса, использовали эти ресурсы для связи с жертвами. Теперь они то ли затаились, то ли обезврежены. Американская пресса связывает исчезновение хакерских ресурсов с недавним разговором президентов России и США. Так ли это?

    Москва уверена – любые проявления киберпреступности должны жестко пресекаться и наказываться, «Россия и США должны взаимодействовать, чтобы такие проявления пресекать». Так в среду пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос: связаны ли двусторонние консультации Москвы и Вашингтона по борьбе с преступлениями в Сети и исчезновение из даркнета («темной» или закрытой части интернета) сайтов, которые, предположительно, принадлежат хакерской группировке REvil.

    Песков сказал, что «не обладает информацией» о связи двух этих событий, но подтвердил факт начала российско-американских консультаций и четко обозначил позицию России: мы ожидаем от Соединенных Штатов сотрудничества. О внезапном отключении сайтов, связанных с REvil, во вторник подробно рассказала The New York Times. Информацию подтвердили Bloomberg и CNBC. Хакерская группировка REvil (сокращение от двух английских слов: ransomware – «вымогатель»; evil – «зло» или «злой»), по версии американской прессы, это объединение кибервзломщиков, «связанное с Россией».

    Одно можно сказать точно – самоназвание преступной группы соответствует ее методам. Хакеры вскрывали и блокировали базы данных компаний, а затем вымогали выкуп за возврат доступа к ним. Некоторые сайты в «темном» сегменте интернета были созданы для контактов вымогателей с их жертвами. Другие страницы были созданы для своего рода саморекламы – здесь перечислялись адресаты атак и суммы, которые заплатили жертвы.

    Американские спецслужбы считают, что именно REvil, также известная как группа Sodinokibi, ответственна за июньскую атаку на серверы одной из крупнейших мясоперерабатывающих компаний JBS (контролирует около 20% убойных мощностей для крупного рогатого скота и свиней). Из-за блокировки JBS остановила работу своих заводов в США, Канаде и Австралии – и в итоге была вынуждена уплатить вымогателям 11 млн долларов.

    Еще одной крупной добычей REvil стал гигант – производитель программного обеспечения Kaseya, а ранее – тайваньская IT-компания Quanta, партнер Apple. New York Times акцентирует внимание на том, что недавняя масштабная атака REvil, затронувшая тысячи фирм, пришлась на 4 июля – День независимости США.

    Рассказывая об исчезновении сайтов REvil, New York Times упоминает состоявшийся в минувшую пятницу телефонный разговор Владимира Путина и Джо Байдена. После разговора двух президентов события могли развиваться по трем сценариям, полагают источники NYTimes. Первая версия – сайты REvil могли отключить американские правоохранители: Киберкомандование США, ФБР и т. д. Второй вариант – сайты закрыли российские правоохранительные органы. И, наконец, третье предположение – REvil сама легла на дно, чтобы переждать проводимую Россией и США операцию против хакеров.

    Американский эксперт по кибербезопасности Аллан Лиска считает наиболее правдоподобной последнюю версию. В интервью New York Times он заявил, что нет никаких громких сообщений, объясняющих исчезновение сайтов. «Такое ощущение, что они бросили все из-за некоего давления», – заметил Лиска.

    Версия, по которой группировка REvil самостоятельно отключила сайты и ушла в тень – правдоподобна, считает и Сергей Вакулин, эксперт по кибербезопасности и «белый хакер» (специалист, тестирующий компьютерные системы на уязвимость). В комментарии газете ВЗГЛЯД эксперт подчеркнул: «Ни одна страна в мире не может отключать даркнет технически. В противном случае его уже весь забанили бы».

    По мнению Вакулина, если властям США каким-либо образом удалось заблокировать конкретные серверы, на которых располагался блог группировки, то хакеры смогут перенести свой ресурс на другой сервер. «Отключение сайтов могло произойти из-за неоплаты услуг хостинг-провайдера. Также возможно, что группировка REvil перенастраивает или переносит свой блог на другой сервер – и в течение этого времени доступ к ресурсу отключается», – пояснил Вакулин. В этом случае стоит ожидать, что REvil вновь проявит себя в даркнете.

    При этом Вакулин отмечает: теоретически возможно, что на хакеров вышли представители американских или российских спецслужб. В таком случае отключение их ресурсов вообще не требовало никаких технических манипуляций. «Некоторых хакеров, которые в прошлом занимались шантажом и вымогательством, могут вербовать спецслужбы. Подобное происходило и в России. Если на хакера выходят представители, например, ФСБ и МВД, то ему могут предложить выбор: сесть в тюрьму, либо начать работать на государство за зарплату», – отметил эксперт.

    При этом сам Вакулин подчеркивает: то, что REvil – россияне, совершенно не доказано, такой вывод основан только на заявлениях американских чиновников о «русских хакерах».

    Схожего мнения придерживается и член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. «Из всех якобы доказательств связи с Россией в New York Times предлагают только то, что они общались на русском языке, – отметил депутат. – Но по-русски говорят больше 300 миллионов человек во всем мире. В США несколько миллионов русскоязычных граждан. В Европе – десятки миллионов. В конце концов то, что они говорят по-русски, не значит, что они из России. Может быть, это даже не их родной язык».

    Что в реальности произошло с сайтами REvil, неизвестно, заметил Горелкин. Но, добавил он, нельзя сбрасывать со счетов, что в последнее время хакеры из этой преступной группы привлекли внимание очень многих стран и спецслужб. А одна из новых, но уже основных задач специальных служб – борьба с преступностью в IT-сфере. Но случай с атаками REvil и подобных хакерских групп говорит как раз о том, что международное сообщество пока далеко от реального сотрудничества в сфере интернет-безопасности, посетовал депутат. «Иначе проблема таких хакерских банд просто не доходила бы до уровня президентов, – заметил Горелкин. – Россия не раз предлагала разработать международное, наднациональное регулирование в области кибербезопасности и регулирования бигтеха, но не встретила пока взаимного интереса со стороны тех же США».

    Иного мнения придерживается политтехнолог Марат Баширов.

    «Побег» хакеров из даркнета стал как раз первым плодом сотрудничества США и России в области противодействия киберугрозам», 

    – полагает эксперт. «Эта тема обсуждалась на встрече Путина и Байдена в Женеве, а позднее – в ходе недавнего телефонного разговора двух президентов. Думаю, лидеры США и России могли обсуждать борьбу именно с этой группировкой», – высказал предположение Баширов.

    Борьба с кибервымогателями, если она будет вестись совместно компетентными ведомствами двух стран, будет приносить плоды и в дальнейшем, уверен собеседник. «Какими бы мастеровитыми ни были хакеры, они все равно оставляют следы в виде банковских счетов или даже биткоинов, все это рано или поздно будет расследовано. Ну а то, что эти хакеры побежали – так правильно сделали», – заметил Баширов.

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