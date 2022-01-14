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Песков опроверг слухи об отмене бесплатной вакцинации от коронавируса
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Российское руководство не намерено отменять бесплатную вакцинацию от коронавирусной инфекции для граждан, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
«Нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планируется ли отменить бесплатную вакцинацию от коронавируса, передает ТАСС.
Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов сообщил в соцсетях, что правительство России якобы намерено сделать вакцинацию от коронавируса платной.
Политолог Дмитрий Абзалов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что различные знаменитости, спекулируя на слухах о вакцинации, пытаются «капитализировать» свои заявления.
В Германии назвали причину непризнания «Спутника V» в ЕС
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«Спутник V» уже давно бы признали в Евросоюзе, если бы вакцину оценивали с медицинской точки зрения, заявил депутат фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге Петр Быстрон.
Так, по мнению немецкого парламентария, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не одобряет российский препарат по экономическим причинам. «Оно защищает рынок, чтобы крупные западные фармацевтические компании могли продавать свои препараты без конкуренции. Кроме того, оно не хочет обеспечить приток иностранной валюты в Россию», – передает «Известия» его слова.
Быстрон добавил, что на решение EMA не позволять использовать «Спутник V» влияют также политические факторы.
Напомним, 11 января специалисты EMA в ходе визита в Россию дали положительное заключение по процедуре проведения клинических исследований вакцины против коронавируса «Спутник V».
Ранее замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что Москва видит обнадеживающие сигналы в вопросе признания российской вакцины «Спутник V» ВОЗ, но они, скорее, являются лишь успокаивающими.
В декабре было обнародовано, что «Спутник V» одобрен в 71 стране с общим населением 4 млрд человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян.
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Попова: Число новых случаев заражения COVID в сутки может достигнуть шестизначных значений
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что специалисты дают различные прогнозы по поводу развития пандемии коронавируса.
«Мы рисуем прогнозы и краткосрочные, и долгосрочные, и оптимистичные, и пессимистичные. И то, что сегодня мы видим, к сожалению, создает в пессимистичном варианте прогноз по возможному выявлению количества случаев до шестизначных цифр на территории России», – цитирует ее RT.
По ее словам, ухудшение ситуации может быть при неблагоприятном развитии и при несоблюдении требований ведомства.
Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко опроверг миф о нетяжелом течении «омикрона».
Случаи заражения штаммом коронавируса «омикрон» зафиксированы в 13 регионах России, число заболевших за новогодние праздники выросло втрое, заявила Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
В ВОЗ сообщили, что более 50% населения Европы будет заражено штаммом коронавируса «омикрон» в ближайшие шесть–восемь недель.
Находящемуся в «Коммунарке» Куравлеву поставили диагноз
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Актер Леонид Куравлев находится в городской клинической больнице № 40 в Коммунарке с диагнозом «воспаление легких», наличие коронавируса у артиста не подтвердилось, сообщила директор Гильдии актеров Валерия Гущина.
«Он сейчас находится в больнице с диагнозом «воспаление легких», COVID не подтвердился на вчерашний день, находится он в Коммунарке», – передает РИА «Новости» ее слова.
Гущина сказала, что «это очень грустная новость». «Мы очень его любим, и просто хотели бы ему пожелать здоровья, потому что он один из самых талантливых артистов России», – добавила она.
Куравлев родился 8 октября 1936 года. Среди наиболее известных киноработ – Шура Балаганов в экранизации романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок» (1968, Михаил Швейцер), Жорж Милославский в комедии «Иван Васильевич меняет профессию» по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич» (1973, Леонид Гайдай). Большую популярность у кинозрителей получил трагикомический образ сантехника Афанасия Борщова, воплощенный Куравлевым в комедии «Афоня» (1975, Георгий Данелия).
Напомним, 10 января Куравлев был госпитализирован в больницу в Коммунарке с пневмонией.
Путин дал две недели на подготовку к новому витку пандемии
Необходимо подготовиться к новому витку пандемии коронавируса, есть всего пара недель, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.
«Мы видим, что происходит в мире. Это говорит о том, что у нас есть хотя бы пара недель для того, чтобы подготовиться», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Он отметил, что есть совершенно очевидные вещи, с которыми ничего не поделаешь –это общение людей, поездки в каникулярный период за границу, в том числе и в страны со сложной эпидобстановкой.
По его словам, необходима готовность больничной сети и промышленности, а также наращивание тестирования и вакцинированная на фоне возможной новой волны эпидемии. Также глава государства поручил премьеру Михаилу Мишустину проработать вопросы вакцинации от коронавируса и мобилизации учреждений, чтобы быть готовыми к новому витку пандемии.
«Нужно наращивать вакцинирование, наращивать. Не забывайте про это. И я просил бы в этой связи председателя правительства проработать этот вопрос и с регионами Российской Федерации в самое ближайшее время», – подчеркнул президент.
Также Путин поручил правительству активнее заняться вопросом углубленной диспансеризации жителей России, переболевших коронавирусом.
«У нас в прошлом году планировали почти 9,5 млн людей провести через эти процедуры (диспансеризацию), помочь им восстанавливать здоровье. А прошло сколько? Меньше двух млн. Поэтому нужно к этому не то что вернуться, а заняться этим поактивнее», – сказал он.
Ранее Путин заявил, что новогодние праздники влияют на уровень заболеваемости коронавирусом, в связи с чем Россия находится в преддверии новых вспышек. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что нового эпидемического подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России из-за «омикрона» не избежать, важно принять меры по сдерживанию ее распространения.
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Инфекционист: Взрослым легче заразиться «омикроном» от детей
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«Омикрон» заразнее, чем другие штаммы коронавируса. Соответственно, он поражает большее количество людей, что приводит к росту и тяжелых форм болезни, и летальных случаев. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД выезжавший в ЮАР для изучения штамма «омикрон» в составе группы специалистов Минздрава профессор Вадим Тестов.
«Штамм «омикрон» чрезвычайно трансмиссивен – значительно заразнее, нежели другие штаммы. Если предыдущими штаммами из 10 человек при контакте заражались два–четыре, то при «омикроне» – до семи–восьми человек. Распространяется он быстро, стремительно, поражает большие массы населения», – говорит заместитель директора по организационно-методической работе НМИЦ фтизиопульмонологии инфекционных болезней Минздрава России, член группы специалистов Минздрава, выезжавших в ЮАР для изучения штамма «омикрон», профессор Вадим Тестов.
«Если брать средний статистический случай коронавирусной инфекции, вызванный «омикроном», по сравнению с «дельтой» или другими штаммами, то он будет легче протекать. Типичная картина для ковида данного штамма – это симптоматика ОРВИ. Со стороны верхних дыхательных путей – заложенность носа, насморк, першение в горле, а также поражение респираторной системы в случае пневмонии», – делится инфекционист.
Однако, считает он, то, что серьезные симптомы встречаются реже, не означает, что «омикрон» безопаснее своих предшественников. Учитывая, что новым штаммом заражаются больше людей (побиты все рекорды заболеваемости), абсолютное число больных с тяжелым течением может быть в общей сложности достаточно высоким – сопоставимым с количеством тяжелых больных при «дельте» и других штаммах.
«Тяжелые случаи встречаются среди тех же самых групп, характерных для других штаммов: невакцинированные, имеющие какие-то хронические заболевания (сахарный диабет, заболевание почек, сердечно-сосудистые заболевания и другие), лица в возрасте (60–65 лет и старше). У них более высокие риски развития тяжелого случая заболевания за счет большей трансмиссивности», – поясняет эксперт Минздрава.
По его словам, «омикрон» влияет на усложнение эпидемиологической ситуации и на рост летальности от ковида. Данный штамм поражает большее количество людей, соответственно, вырастает и число пациентов с тяжелыми формами заболевания. Это приводит к перегрузке медицинских служб, которая наблюдается как в России, так и в других странах мира. А это ведет к избыточной смертности на фоне пандемии.
Специалист рассказал еще об одной опасности «омикрона» – заражении детей. По статистике, в детских коллективах коронавирус стали выявлять чаще. Дети переносят его легко – у них преимущественно симптомы ОРВИ. Но учитывая заразность и распространяемость штамма, это представляет дополнительную опасность для взрослых. Поскольку детские коллективы достаточно тесные, с минимальным соблюдением мер инфекционного контроля, а вирус более трансмиссивен, то шансы взрослого человека заразиться от своего ребенка стали гораздо выше.
Он обращает внимание на то, что помочь предотвратить тяжелое течение коронавируса, вызванного «омикроном», может прививка. «Насчет эффективности вакцинации против «омикрона» мы можем судить по ситуации в Южной Африке, Европе, США. По южноафриканским и европейским странам видно, что среди тех лиц, которые из-за тяжести состояния попадают в стационары, и самое главное – в реанимационные отделения – 98% невакцинированных. Соответственно, можно сделать вывод, что вакцинированные однозначно болеют легче», – говорит Тестов.
При этом в случае с «омикроном» вакцина не является стопроцентной гарантией того, что человек не заболеет, продолжает специалист. Однако само заболевание у привитых, по его словам, протекает легко: «Прививка неплохая гарантия того, что заболевание пройдет дома, человеку не понадобится госпитализация и, тем более, болезнь не дойдет до стадии реанимационного отделения».
В среду на совещании с членами правительства президент Владимир Путин заявил, что Россия находится в преддверии новых вспышек коронавирусной инфекции, поскольку новогодние праздники влияют на уровень заболеваемости. Днем ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что принимаются меры по подготовке российской системы здравоохранения к возможной очередной волне коронавируса на фоне «омикрона».
Ранее главный внештатный невролог Минздрава Михаил Мартынов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что коронавирус может привести к таким неврологическим осложнениям, как поражение головного мозга, приводящее к инсульту, вызвать инфекционно-воспалительные поражения центральной нервной системы в виде менингоэнцефалитов, а также аутоиммунные поражения периферической нервной системы. Какие именно последствия может оставлять после себя штамм «омикрон» – пока сказать сложно, но они однозначно будут.
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Американские ученые нашли лекарство от коронавируса в конопле
Соединения, содержащиеся в каннабисе, могут предотвратить заражение коронавирусом, блокируя его проникновение в клетки, следует из исследования, опубликованного исследователями из Университета штата Орегон (США).
Ученые обнаружили, что две каннабиноидные кислоты – каннабигероловая и каннабидиоловая, – могут связываться с белком SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19, и предотвращать проникновение вируса в клетки, передает Forbes.
Отмечается, что изученные каннабиноиды являются «распространенными и легкодоступными», а также безопасными для здоровья. Кроме того, они якобы эффективны против новых штаммов вируса.
Исследователи полагают, что каннабиноиды могут быть превращены в лекарства для профилактики или лечения коронавируса.
Напомним, в апреле 2021 года в Нью-Йорке привившимся от коронавируса раздавали марихуану.
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Путин спрогнозировал новые вспышки коронавируса в России
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Новогодние праздники влияют на уровень заболеваемости коронавирусом, в связи с чем Россия находится в преддверии новых вспышек, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.
«Совершенно очевидно также и то, что мы находимся в очень сложной ситуации сегодня. В ситуации преддверия каких-то возможных новых вспышек. Тем более что праздники большие, общение между людьми очень интенсивное было в это время, и это не может не сказаться на эпидемиологической ситуации в стране», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По его словам, в США и европейских странах зафиксировано большое количество заболевших коронавирусом. Инфекция не оставляет в покое весь мир, добавил он.
Также глава государства выразил благодарность ЮАР за допуск российских специалистов для изучения штамма «омикрон».
«Мы очень правильно сделали, что направили группу наших специалистов в ЮАР. Еще раз хочу поблагодарить президента Южной Африки (Сирила Рамафосу) и коллег, которые предоставили возможность поработать с этим штаммом прямо на месте, где он возник и обнаружен», – сказал Путин.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в России может ухудшиться после новогодних праздников.
Накануне Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране должен достичь 90%.
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Рассмотрение законопроекта о QR-кодах отложили по предложению «Единой России»
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Правительством вносятся поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах, «Единая Россия» ознакомилась с этими поправками, считает их правильными, однако рассмотрение законопроекта следует отложить, считает секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Турчак отметил, что сам документ и поправки к нему готовились в условиях четвертой волны коронавируса, связанной с распространением штамма «дельта», говорится в сообщении на сайте ЕР.
«На сегодняшний день мы видим, что происходит во всем мире. Можем прогнозировать определенное развитие событий по этому сценарию – он связан с новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон», – сказал секретарь генсовета партии.
В этой связи ЕР внимательно изучила ситуацию и считает «единственно правильным отложить» рассмотрение документа: «Сейчас все силы должны быть сконцентрированы на самой главной задаче – помощи гражданам, пенсионерам, одиноко проживающим людям, многодетным семьям. Собственно на том, чем «Единая Россия» занималась все два пандемийных года».
После вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство совместно с ЕР решили отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении. По ее словам, законопроект готовился как мера реагирования на распространение штамма коронавируса «дельта», а «сейчас это будут новые вызовы», передает РИА «Новости».
Голикова также сообщила, что правительство в пятницу внесет поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах. Они подготовлены с учетом обсуждения законопроекта в первом чтении со всеми фракциями Госдумы.
Она также указала, что власти сохранят возможность доступа в общественные места после 1 февраля для не имеющих сертификаты по отрицательному ПЦР-тесту. Кроме того, Минздрав получит полномочия устанавливать срок действия сертификата в отношении граждан, имеющих медицинские противопоказания к проведению прививки. Военнослужащие и приравненные к ним лица получат сертификаты с соблюдением необходимых требований защиты их данных.
Ранее «Единая Россия» выступила в защиту прав и интересов граждан при принятии законопроекта о QR-кодах. Постановлением ко второму чтению по инициативе партии в нем должны быть предусмотрены поправки о тех, кто переболел ковидом бессимптомно, перечне оснований для медотвода при вакцинации, введении дополнительных мер защиты людей при проведении массовых мероприятий. Также партия добилась снятия с рассмотрения законопроекта об обязательном применении медицинских сертификатов на транспорте.
До этого стало известно о задержке принятия закона о QR-кодах. Напомним, Госдума на заседании 16 декабря одобрила в первом чтении правительственный законопроект об использовании для посещения общественных мест сертификатов c QR-кодами о прививке от COVID, перенесенной болезни или медотводе.
Предполагалось, что нормы будут действовать до 1 июня 2022 года, а до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
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Стало известно о дефиците антидепрессантов в России на фоне пандемии
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Из-за всплеска депрессивных расстройств по всему миру на фоне пандемии COVID-19 крупные аптечные сети России сообщили о перебоях с поставками одного из самых популярных антидепрессантов с действующим веществом сертралин.
«В последнее время, в связи с пандемией COVID-19, отмечается значительный рост спроса на препарат «Золофт» в различных странах. Вследствие этого происходят задержки поставок препарата, в том числе в Россию», – цитирует «РБК» источника в американской компании Viatris, которая выпускает лекарственное средство.
«Те цифры, которые мы видим по продажам в розницу, – это остатки препарата, последние упаковки. Дефицит начался с регионов, где отмечено наибольшее потребление: Москва и Центральная Россия, но в скором времени он дойдет до дальних регионов», – сказал гендиректор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк.
«Квоты препарата на поставки в Россию могут быть сокращены из-за всплеска депрессивных расстройств по всему миру на фоне пандемии. Так как дефицит есть и по другим группам антидепрессантов», – заявили в компании-дистрибьюторе «Пульс».
Действующее вещество сертралин входит в список жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП), однако, по данным DSM Group, в госсегменте участвует лишь незначительная часть препарата – менее 10% от общего объема.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что специалисты дают различные прогнозы по поводу развития пандемии. По ее словам, в пессимистичном варианте число новых случаев заражения COVID-19 в сутки может достигнуть шестизначных цифр.
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Политолог объяснил, зачем знаменитости спекулируют на теме вакцинации
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«Проблема разговоров о вакцинации состоит не в том, что непрофессионалы высказывают свое мнение, а в том, что они эти заявления капитализируют», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Абзалов.
«Пост в Сети, который обозначает позицию «против» вакцинации, наберет больше просмотров, а, следовательно, и больше активности и денежных средств, чем пост в поддержку», – полагает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
Таким образом, указал эксперт, с точки зрения современного информационного поля, поддерживать вакцинацию невыгодно. «Человек не меняет позицию не потому, что он в ней уверен, а потому что он собирает с ее помощью много сторонников, – отметил собеседник. – У человека есть определенный имидж, он его сформировал, у него есть определенные каналы капитализации – зачем ему от них отходить, если переход ему ничего не даст».
Аналитик призвал перенять опыт США и Европы в этой сфере. «В США все блоги, которые поддерживают позицию, отличную от точки зрения главного эпидемиолога (Энтони) Фаучи, банятся и закрываются», – подчеркнул политолог.
Абзалов добавил, что другими способами, например – просто убеждением – не получится пресечь активные выступления противников вакцинации ради хайпа. Если к человеку идет финансовый поток, чтобы он выдавал заявления в духе антипрививочной повестки, то его сложно заставить генерировать другой контент, заметил эксперт.
Аналитик также напомнил: экспертно комментировать коронавирус и вакцинацию могут только эпидемиологи, а не просто люди, которые получили медицинское образование, и уж тем более – не те, кто не является профессионалом в этой сфере. «Стоматолог в принципе по касательной это проходил, но это то же самое, что нейрохирург будет давать советы по поводу пальпации», – добавил Абзалов.
Распространение ложной информации о коронавирусе и приведение доводов в пользу не делать прививку стало прибыльным делом. Только автор телеграм-канала «Ковид Сопротивление», как подсчитал полковник полиции в отставке Алексей Трифонов, зарабатывает до 22,6 млн рублей в год. Этот канал, на который подписаны более 120 тыс. человек, стал одной из наиболее популярных площадок по тиражированию фейков о вакцинации и COVID-19.
Первый зампред комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты, руководитель рабочей группы по защите прав пользователей интернета Александр Малькевич отмечал по этому поводу, что на Западе противники вакцинации зарабатывают миллионы долларов США. «Лидеры общественного мнения в Сети – это зачастую непонятные персонажи, люди явно без образования. Они должны нести официальные обязанности, должны отвечать за информацию, которую распространяют. Не говоря уже о том, что в зависимости от количества подписчиков и с учетом тех сумм, которые инфлюенсеры зарабатывают, для них должен меняться налоговый режим», – отмечал Малькевич.
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Джокович ответил на обвинения в обмане при въезде в Австралию
Сербский теннисист Новак Джокович пояснил ситуацию с положительным тестом на коронавирус и ложной информацией в декларации при въезде в Австралию.
Джокович сообщил в Instagram, что 16 декабря сделал экспресс-тест на коронавирус после посещения баскетбольного матча двумя днями ранее. Он оказался отрицательным. В тот же день теннисист сдал ПЦР-тест. 17 декабря серб посетил мероприятие в Белграде, во время которого вручил награды детям. Перед ним он тоже сдал экспресс-тест.
По словам Джоковича, только после мероприятия он получил положительный результат ПЦР-теста, сданного 16 декабря. 18 декабря теннисист дал интервью изданию L'Equipe. Он признался, что допустил ошибку, не отказав журналистам.
По поводу неправильных данных в декларации при въезде в Австралию серб заявил, что ошибку допустил его агент. Она была не намеренной. Позже команда Джоковича предоставила всю дополнительную информацию австралийским властям.
«Всю появившуюся дезинформацию нужно исправить, чтобы снизить беспокойство по поводу моего приезда в Австралию. Эти моменты причиняют боль и тревогу моей семье. Я просто хочу иметь возможность бороться с лучшими теннисистами мира. Для меня всегда честь выступать на Australian Open», – заявил спортсмен.
Ранее сообщалось, что сербскому теннисисту Новаку Джоковичу грозит до 12 месяцев лишения свободы за предоставление ложной информацию при въезде в Австралию.
Напомним, пограничная служба Австралии сообщила об аннулировании визы Джоковича. Позднее адвокаты сербского теннисиста подали апелляцию в федеральный суд на это решение. СМИ сообщили, что Джокович был размещен в отеле в Мельбурне, где содержатся не менее 46 беженцев. Позже журналистка Ксения Павлович МакЭтир со ссылкой на отца Джоковича сообщила, что правительство Австралии приняло решение арестовать теннисиста.
Джокович приехал в Австралию на чемпионат Australian Open, который начнется 17 января. В Сети появился результат ПЦР-теста теннисиста: 16 декабря он был положительным. Как отмечается, спортсмен перенес болезнь легко, 22 декабря он уже не был инфицирован COVID-19 и отказался прививаться. По мнению властей страны, перенесенная недавно болезнь не является причиной для отказа от прививки.
Жена Макрона сравнила мужа с Рабле
Первая леди Франции Брижит Макрон прокомментировала слова своего мужа Эммануэля Макрона в адрес непривитых от коронавируса французов.
Макрон заявил, что «не достает (еmmerder) французов», но невакцинированных «действительно хочет достать». «Emmerder» во французском имеет довольно грубый и вульгарный оттенок. СМИ сообщали, что французы были шокированы словами президента. Бывшая учительница французского языка Брижит Макрон заявила: «Я преподавала Рабле (французский писатель первой половины XVI века и гуманист эпохи Возрождения Франсуа Рабле, автор романа «Гаргантюа и Пантагрюэль»), а у него тоже цветистый язык», передает РИА «Новости» со ссылкой на Parisien и TF1.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что непривитые не должны считаться гражданами страны, и выразил готовность далее максимально ограничивать невакцинированным доступ к участию в общественной жизни.
Названы отличительные симптомы омикрон-штамма
В отличие от других вариаций COVID-19, заразившиеся «омикроном» редко сталкиваются с болью в грудной клетке, рассказал иммунолог Владимир Болибок.
«Она (боль в груди) была характерна для тех, у кого развивалась пневмония, которая затрагивала плевру. «Омикрон» тоже может вызвать пневмонию, люди погибают от этой ковидной пневмонии при большом поражении, но боль в грудной клетке стала встречаться реже», – передает РИА «Новости» его слова в эфире телеканала «Москва 24».
Иммунолог объяснил, что есть более характерные симптомы для омикрон-штамма. «Признаком «Омикрона» является сильная боль в горле, заложенность носа, сухой кашель. К этому добавляется повышение температуры, сильная слабость и головная боль», – отметил Болибок.
Он добавил, что при заражении этим штаммом возможна потеря обоняния, но этот симптом появляется ближе к выздоровлению.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости «омикроном» в стране. Президент России Владимир Путин сообщал, что вакцина «Спутник V» нейтрализует новый штамм коронавируса «омикрон».
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий».
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Попова: «Омикрон» зафиксирован в 13 регионах России
Случаи заражения штаммом коронавируса «омикрон» зафиксированы 13 регионах России, число заболевших за новогодние праздники выросло втрое, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
«Случаи [заражения омикрон-штаммом] зарегистрированы сегодня в 13 субъектах РФ, в первую очередь в Москве, Московской области. Также это Ростовская область, Пермский край, Санкт-Петербург, Мурманская, Ленинградская, Орловская, Оренбургская области, Республика Башкортостан, Ингушетия, Рязанская, Нижегородская области», – цитирует ТАСС Попову.
По ее словам, число случаев заражения штаммом «омикрон» в России за новогодние праздники выросло втрое, до 305.
«49 случаев – из двух очагов, которые мы зарегистрировали в двух студенческих общежитиях в регионах РФ. На сегодняшний день очаги закрыты, все выздоровели, вылечены, но количество пострадавших в каждом из очагов было достаточно большим», – заявила глава Роспотребнадзора.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о значительном числе заразившихся «омикроном» в Москве
По данным на 11 января за сутки в России выявлено 17 525 новых случаев коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 10,6 млн случаев заболевания.
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Анонсирован выпуск «Спутника М» в гражданский оборот
На следующей неделе ожидается выпуск вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» в гражданский оборот, сообщил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Гинцбург сообщил, что Центр имени Гамалеи и Минздрав России «жесточайшим образом относятся к контролю, поэтому не две, а еще ряд структур контролируют вакцину». Ожидается, что «на следующей неделе она поступит в гражданский оборот», передает РИА «Новости».
В декабре сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба объявила о согласовании цены детской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник М», она будет ниже на 30% цены на «Спутник V». «Спутник М» близок по составу к «Спутнику V», но оптимизирован под возраст.