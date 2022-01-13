Боррель: ЕС не может запретить строительство инфраструктуры «Северного потока – 2»

Функционирование проекта «Северный поток – 2» будет зависеть от ситуации вокруг Украины, но Еврокомиссия и институты ЕС не могут запретить строительство инфраструктуры, которая строится в соответствии с правилами, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По словам Борреля, все зависит от развития ситуации вокруг Украины.

«Конечно, функционирование этой инфраструктуры («Северный поток – 2») будет зависеть от развития событии вокруг Украины и действий России. Невозможно вообразить, что, с одной стороны, мы обсуждаем введение санкции, а с другой, – открываем эту инфраструктуру. Это, конечно, связано с военной ситуацией на Украине», – приводит РИА «Новости» слова Борреля.

При этом он отметил, что Еврокомиссия и институты ЕС не могут запретить строительство инфраструктуры, которая строится в соответствии с правилами.

«По «Северному потоку» мы уже сказали все, что может быть сказано. Это частные инвестиции, проект, реализованный группой компаний, включая германские и из других стран ЕС. Инфраструктура готова, проходит процесс квалификации в регуляторах: сначала Германии, а затем Евросоюза, которые определят: может или нет, эта инфраструктура функционировать внутри системы газовых поставок Европы. Мы много раз говорили, что мы не рассматриваем эту инфраструктуру как приоритетную для ЕС… Но Еврокомиссия и институты ЕС не могут запретить инфраструктуры, которые строятся в соответствии с правилами… Если будет позитивный ответ от обоих регуляторов – Германии и ЕС –инфраструктура будет работать. Если нет, то нет», – отметил дипломат.

Ранее первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман заявил, что американская администрация с трудом представляет запуск «Северного потока – 2» в случае эскалации кризиса вокруг Украины.

Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Россия должна сделать выбор в отношении Украины: путь дипломатии или масштабные последствия.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».

В российском МИД не исключали, что из-за США процесс сертификации «Северного потока – 2» может затянуться на «многие месяцы», «это может и до лета продлиться». В прошлую среду глава Газпрома Алексей Миллер сообщил президенту России Владимиру Путину, что компания завершила заполнение газом второй нитки «Северного потока – 2», обе нитки газопровода находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации.

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