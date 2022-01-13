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В России подвели первые итоги переговоров с НАТО
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«Результаты переговоров в Женеве и Брюсселе не стоит смешивать. Российско-американские переговоры несут в себе больше ясности, потому что нас объединяет общая стратегическая культура, чего нельзя сказать о НАТО», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя итоги переговоров между Россией и НАТО.
«Было трудно предполагать, что на переговорах НАТО примет все российские предложения. Скорее всего, российская сторона таких надежд не питала. Но позитивно то, что не было хлопанья дверями, а также то, что переговоры продлились дольше запланированного времени. Судя по всему, беседа была достаточно деловой», – считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«Важно то, что в НАТО готовы рассмотреть некоторые наши предложения. В частности, это касается восстановления каналов коммуникации. Но надо смотреть на детали, которых мы пока не знаем. Например, будет ли это означать восстановление только политического диалога или же это включает возможность диалога между военными. Кроме того, вопрос контроля над обычными вооружениями в Европе тоже требует уточнений», – пояснил эксперт.
«Сейчас многое будет зависеть от того, как Москва интерпретирует результаты переговоров – как первый шаг к достижению каких-то договоренностей или демонстрацию неготовности НАТО к обсуждению принципиальных вопросов, включая нерасширение альянса на восток», – полагает собеседник.
Кортунов также отметил отсутствие подвижек в украинском вопросе. «Если говорить о вступлении Украины в НАТО, то это пока теоретический вопрос. Практический вопрос будет касаться формата и масштабов направленности военно-технического сотрудничества альянса и Украины. Готовы ли западные страны при определении своих планов в этой сфере учитывать опасения и озабоченности Москвы или нет», – пояснил политолог.
«Понятно, что такое сотрудничество все равно будет развиваться. Но одно дело – поставлять Украине какие-то современные системы связи, а другое дело – боевые дроны, например. И здесь хотелось бы получить заверения в том, что Запад не будет создавать на Украине материальную базу, которая могла бы спровоцировать ее решить проблему Донбасса военным путем», – отметил Кортунов.
Эксперт также добавил, что не стоит смешивать встречи в Женеве и в Брюсселе. «По российско-американскому треку ясности больше. Там сторонам примерно понятно, в каком направлении необходимо двигаться, – уточнил политолог. – Сюда можно отнести мораторий на размещение нового поколения ракет средней и меньшей дальности в Европе, вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Там тоже есть свои сложности, но нас все-таки объединяет общая стратегическая культура. А с Брюсселем дело обстоит гораздо сложнее. У России и НАТО очень разные подходы к самой идее европейской безопасности. Поэтому глубокие выводы по прошедшей встрече с НАТО делать пока преждевременно».
В среду в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе прошло заседание Совета Россия – НАТО. Вместо запланированных трех часов мероприятие продлилось четыре часа. Эта встреча стала развитием переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве.
Напомним, что переговоры проходят по инициативе Москвы. В декабре 2021 года МИД России опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран-членов НАТО. В проекте соглашения с Североатлантическим альянсом Россия предлагает этой организации взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины к альянсу.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду по итогам заседания сообщил: члены альянса выступили в поддержку развития военных и гражданских каналов связи с Москвой. По его словам, Москва и Брюссель договорились о взаимном восстановлении деятельности своих миссий. Правда, в Москве его утверждение пока подтвердить отказались. Помимо этого, Столтенберг выразил готовность вести дискуссию с Москвой о взаимном ограничении по ракетам. Генсек также указал на спорную ситуацию в украинском вопросе. По его словам, Россия не может наложить вето на вступление Украины в альянс. Кроме того, он назвал расширение НАТО распространением свободы и демократии.
В свою очередь, замглавы российского МИД Александр Грушко по итогам встречи заявил: если страны альянса хотят наладить сотрудничество с Россией, то им придется принять ее миротворческую роль.
Замруководителя МИД также подчеркнул, что Москва будет принимать меры, чтобы парировать угрозу своей безопасности военными средствами, если это не получится сделать политическими. «У нас есть набор военно-технических мер, законных, которые мы будем применять, если мы будем ощущать реальную угрозу безопасности, а мы уже ощущаем, если нашу территорию рассматривают как объект для нацеленных ударных средств. Конечно, мы с этим согласиться не можем», – цитировала RT заявление Грушко.
Замглавы российского МИД напомнил, что вся история НАТО – это войны, интервенции, «оставшиеся следы в виде разрушенных государств и миллионов беженцев». «Если НАТО переходит на политику сдерживания, значит, с нашей стороны это будет контрсдерживание. Если это будет устрашение, то будет контрустрашение», – заявил Грушко.
Эксперты в беседе с газетой ВЗГЛЯД сошлись во мнении, что для непринятия Украины в НАТО альянсу придется денонсировать собственный договор.
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В Польше рассказали о «дьявольском плане» США против России
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Американо-российские переговоры завершатся провалом, поскольку США и НАТО стремятся к эскалации конфликта, заявил Адам Смех в колонке для польской газеты Mysl Polska.
По его мнению, Россия загнана в угол. Смех отметил, что это подтверждается заявлением российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова о том, что Москве некуда отступать, передает РИА «Новости».
«Если США не отступятся от своей позиции, война будет неизбежной», – убежден автор.
Он подчеркнул, что американские власти не хотят ядерной войны, поскольку в ней не будет победителей. В то же время им нужна война на Украине, в которую они пытаются втянуть Россию.
Смех отметил, что при этом США и НАТО разработали «поистине дьявольский план», поскольку он предполагает ситуацию, в которой представители русского и украинского народов, имеющих общие религиозные и культурные корни, «будут убивать друг друга в рамках полномасштабного конфликта». Автор публикации также называет удобным положение Соединенных Штатов, поскольку их военные не пострадают от боевых действий.
Напомним, накануне заседание Совета Россия – НАТО состоялось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходила в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве.
Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил: «Если НАТО переходит на политику сдерживания, значит, с нашей стороны это будет контрсдерживание. Если это будет устрашение, то будет контрустрашение».
В декабре 2021 года МИД России опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины.
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В Совфеде высмеяли требования Госдепа прекратить учения вблизи границы Украины
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«Если Нуланд не хочет запомниться в истории только раздачей печенек на Майдане, то ей нужно перестать угрожать России и заняться делом», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее замглавы госдепа Виктория Нуланд пообещала, что Москва заплатит «суровую цену», если «дестабилизирует ситуацию на Украине».
«Меня удивляет уверенность госпожи Нуланд в том, что Россия боится каких-то санкций. Неужели за последние семь лет она не поняла, что это не так?», – задался вопросом первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«А не боится ли госпожа Нуланд, что Россия тоже может принять такие жесткие меры, что американцам будет очень тяжело действовать в мире так, как они позволяют себе сейчас? Угрожать нам – самое последнее дело, и Нуланд надо это понимать, если она хочет, чтобы ее воспринимали серьезно», – добавил собеседник.
Также сенатор ответил на претензии официального представителя Госдепа Неда Прайса, который потребовал прекратить маневры Вооруженных сил России вблизи украинских границ и призвал «вернуть военнослужащих в казармы». «Ну так пускай американцы построят для своих солдат казармы за полярным кругом, отправятся туда и будут себя спокойно чувствовать», – сыронизировал Джабаров.
«Россия проводит маневры там, где считает нужным. Мы не банановая республика, нам ничьи разрешения или рекомендации не нужны. Россия – мощная сверхдержава, которая сама способна принимать решения по части собственного оборонного строительства», – резюмировал он.
Ранее замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что «России предстоит сделать суровый выбор – избрать путь дипломатии и диалога или вместо этого стремиться к конфронтации и массивным последствиям, которые это повлечет». По ее словам, если Россия «дестабилизирует ситуацию на Украине», Вашингтон вместе с партнерами «ответит масштабными экономическими мерами, в том числе теми, которые не использовались ранее».
В свою очередь официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сказал, что для прогресса в российско-американских переговорах по гарантиям безопасности требуется «атмосфера деэскалации». А для этого, по мнению Прайса, российские военные должны прекратить маневры вблизи границ Украины. «Деэскалация предполагала бы возвращение российских военнослужащих в казармы, разъяснения по поводу этих маневров или их прекращение, а также возвращение тяжелых вооружений в места их обычного хранения», – пояснил он.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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В США представили законопроект о новых санкциях против России
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Группа сенаторов США представила законопроект о введении новых санкций в отношении России, на случай, если кризис на границе с Украиной обострится.
В документе говорится о введении санкций против президента России Владимира Путина, банковского сектора России, высокопоставленных военных и государственных чиновников, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.
Речь также идет о запрете на операции с первичным и вторичным госдолгом России.
«Обязательные санкции против чиновников: необходимы санкции в отношении должностных лиц, включая президента Путина, премьер-министра, министра иностранных дел, министра обороны, начальника Генерального штаба Вооруженных сил и командующих различными видами вооруженных сил», – говорится в документе.
Текст публикует сенатский комитет по международным делам. Проект представила группа демократов во главе с Робертом Менендесом.
Уточняется, что сенаторы предложили ввести санкции против трех или более финансовых организаций России, включая Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ.РФ, Российский фонд прямых инвестиций, Московский кредитный банк, Альфа-банк, Россельхозбанк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк, Совкомбанк и «Транскапиталбанк».
Ранее сообщалось, что в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин предупредил главу США Джо Байдена о последствиях введения «суперсанкций» против России.
Напомним, Вашингтон обвинил Москву в подготовке к нападению на Украину. Даже был назван предполагаемый срок – январь-февраль. Из-за этой «явной угрозы» администрация Байдена выработала пакет «сверхжестких санкций», подразумевающих «полную изоляцию российской финансовой системы».
Владимир Путин предупредил, что в случае, если эти «суперсанкции» действительно будут введены, Россия пойдет на полный разрыв отношений с США.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об агрессии России используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.
Столтенберг: Принцип НАТО «один за всех и все за одного» Украину не касается
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам встрече в Брюсселе заявил, что Украине оказывают лишь политическую и практическую поддержку.
Он напомнил, что Украина – только партнер, стране помогут усилить ее способности обеспечивать самооборону.
«Но Украина не член НАТО. Гарантии безопасности в соответствии с пятой статьей – «один за всех и все за одного» – касаются только государств-членов НАТО», – сказал Столтенберг.
Также генсек отметил, что Россия не может наложить вето на вступление Украины в НАТО. К этому выводу пришли союзники альянса, передает РИА «Новости».
«Союзники также согласны с тем, что только Украина и 30 союзников могут решать, когда Украина будет готова стать членом НАТО, никто другой. Россия не может наложить вето на вступление Украины в НАТО», – заявил Столтенберг по итогам заседания Совета Россия – НАТО 12 января в Брюсселе.
Напомним, заседание Совета Россия – НАТО состоялось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходила в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве. Россию на первом за два последних года заседании СРН представляла межведомственная комиссия МИД и Минобороны.
В декабре 2021 года МИД России опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины.
США потребовали от России не принуждать Украину к «переменам»
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Москва столкнется с «тяжелыми последствиями» в случае вмешательства в ситуацию на Украине, а не только при «вторжении», заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.
Шерман выразила надежду, что Россия «сделает правильный выбор» и «начнет деэскалацию», участвуя в «дипломатической работе». В противном случае, как заявили в США, Москва «столкнется с очень тяжелыми последствиями, как в экономической сфере, так и в иных». Это, по словам Шерман, произойдет, если Россия «вторгнется на Украину или каким-либо образом подорвет или вынудит осуществить перемены, о которых украинский народ не просил», передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Напомним, как заявила Шерман, американская администрация с трудом представляет запуск «Северного потока – 2» в случае эскалации кризиса вокруг Украины. Концентрация войск России у границы с Украиной может привести к конфликту, считает она. Шерман провела переговоры с замглавы МИД России Сергеем Рябковым.
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НАТО выразило готовность восстановить работу дипмиссий в Москве и Брюсселе
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НАТО заинтересовано в восстановлении работы своей миссии в Москве, а также российского дипломатического присутствия в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО (СРН) в Брюсселе.
«Союзники по НАТО готовы снова встретиться с [представителями] России, чтобы провести более обстоятельные переговоры, чтобы представить определенные предложения и попытаться достигнуть конструктивных результатов. Что касается взаимодействия, то союзники по НАТО заинтересованы в поиске возможностей развития гражданских и военных каналов коммуникации, а также в возможности восстановления работы наших миссий в Москве и Брюсселе», – передает ТАСС его слова.
Столтенберг также добавил, что Россия и НАТО решили провести серию встреч, чтобы договориться о взаимных и проверяемых ограничениях на ракетные вооружения в Европе. «Мы готовы назначить серию встреч по разным темам, включая по ограничениям на ракетные вооружения в Европе. Российская сторона дала понять, что не готова сегодня назначать встречу, но я приветствую, что есть готовность к диалогу», – сообщил он.
По словам генерального секретаря альянса, члены НАТО не будут жалеть усилий для поиска политических путей для движения вперед. «Союзники НАТО подчеркнули, что они приложат все усилия для поиска политических путей для движения вперед. Я также приветствую двусторонние консультации между США и Россией, равно как и завтрашнюю встречу ОБСЕ. Все это – возможности для конструктивного взаимодействия во имя интересов безопасности Европы, которые не должны быть упущены», – заметил он.
Столтенберг также добавил, что представители Москвы и Североатлантического альянса подтвердили намерение продолжать диалог, обсудить варианты проведения новых встреч, но конкретный график пока не согласовали. «Наш диалог труден, но от этого он еще более необходим. Союзники по НАТО подчеркнули, что они приложат все усилия, чтобы найти политический путь вперед… Мы предложили обсудить график проведения новых встреч, чтобы обсудить ракеты, ядерный потенциал и другие важные темы. Россия на этот график не согласилась, но и не отказалась. Она попросила дать ей время и обещала ответить на наше предложение», – сказал он.
При этом Столтенберг заявил, что Россия дала понять, что пока не готова назначить график встреч с НАТО по безопасности. «Я предложил, и союзники поддержали серию встреч по ряду вопросов... Россия не смогла согласиться с этими предложениями. Они их и не отвергли. Российская сторона дала понять, что ей нужно немного времени, чтобы дать НАТО ответ», – заявил Столтенберг.
Переговоры в Брюсселе продлились около четырех часов. На встрече отметили, что Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии России» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Напомним, заседание Совета Россия – НАТО началось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходит в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве.
В декабре 2021 года МИД России опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
Столтенберг заявил об оставшихся разногласиях между Россией и НАТО
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе заявил, что между Россией и США остались разногласия по вопросу Украины и нацбезопасности.
Непростая дискуссия состоялась на заседании Совета Россия – НАТО (СРН) в ключевой момент для европейской безопасности, между сторонами остались серьезные разногласия, отметил он.
«Состоялся очень серьезный и прямой обмен мнениями по ситуации на Украине и вопросам европейской безопасности. Существенные разногласия между Россией и НАТО по этим вопросам», – цитирует Столтенберга ТАСС.
Также он заявил, что союзники по НАТО уверены в том, что Россия не может наложить вето на вступление Украины в альянс, о чем она требовала. Таким образом, альянс отказывается идти на компромисс по расширению НАТО.
«Союзники также согласны с тем, что только Украина и 30 союзников по (альянсу) могут решать, когда Украина будет готова стать членом (НАТО), никто другой. Россия не может наложить вето на вступление Украины в НАТО», – сказал генсек.
В декабре 2021 года МИД России опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины.
Напомним, заседание Совета Россия – НАТО началось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходит в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве.
Россию на первом за два последних года заседании СРН представляет межведомственная комиссия МИД и Минобороны. Российское дипведомство представит заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. Ожидается, что в ходе дискуссии стороны постараются обсудить взаимные опасения по вопросам европейской безопасности, снижения угроз рисков и контроля над вооружениями.
МИД осудил «немыслимые формулировки» НАТО о Грузии и Украине
Заявления НАТО о том, что Украина и Грузия станут членами альянса, недопустимы, подчеркнул замглавы МИД России Александр Грушко.
Грушко по итогам заседания Совета Россия – НАТО сообщил, что «все проблемы, которые выносились, они так или иначе стояли на повестке дня – это расширение НАТО и «бухарестское решение» (саммит НАТО в Бухаресте в 2008 году) о том, что Украина и Грузия станут членами альянса», передает РИА «Новости».
Москва подчеркнула, что «бездумная линия на вовлечение в НАТО государств на пространстве бывшего СССР создает риски». Как заявил Грушко, «нельзя записывать такие формулировки, что Грузия и Украина станут членами НАТО». По его словам, «это формулировка в отношении суверенных, независимых государств», «это невозможно, это немыслимо».
Грушко считает, что такое записанное на коленке «бухарестское решение» возводится в ранг государственной политики. Он указал, что опьяненный перспективой вступления в НАТО Михаил Саакашвили, когда занимал пост президента Грузии, пустился на военную авантюру.
Комментируя ситуацию на Украине, Грушко сказал, что «деэскалация возможна», если «принудить власти в Киеве к полному и безусловному выполнению минских соглашений». В такоем случае «не будет никакой угрозы безопасности Украины и ее территориальной целостности». Однако для этого страны НАТО «должны прекратить всякое военное содействие Украине, прекратить поставки вооружений туда, отозвать инструкторов, офицеров и солдат».
Грушко посетовал, что «из натовского лексикона необходимость выполнения минских соглашений в качестве ключевого элемента укрепления региональной стабильности, напрочь исчезла». Он связывает это с тем, что НАТО стремится «выставить Россию в качестве стороны конфликта».
В МИДе подчеркнули, что Россия «изложила на бумаге» видение того, в каком направлении двигаться в вопросах безопасности в Европе. Москва ждет, что НАТО поступит так же, «тогда станет понятно, какие инструменты, в том числе переговорные форматы, могут быть востребованы для того, чтобы обеспечить движение к этой цели, можно будет говорить о каких-то этапах, создании более специализированных, сфокусированных на отдельных проблемах форматов», передает ТАСС.
Напомним, заседание Совета Россия – НАТО состоялось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходила в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве. Россию на первом за два последних года заседании СРН представляла межведомственная комиссия МИД и Минобороны.
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Посол в США оценил угрозу «калечащих» санкций против России
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Призывы в США к введению «калечащих» санкций и персональных санкций против высшего руководства России являются провокационными и бесперспективными, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов заявил, что Россию «не запугать рестрикциями». При этом он подчеркнул, что у Москвы нет «никаких агрессивных намерений в отношении Украины», а заявления о «плане нападения» стали «плодом больного воображения местных русофобски настроенных кругов», результатом «их психического расстройства», передает РИА «Новости».
Посол предположил, что политики США через СМИ «запустили миф» о «неминуемом российском вторжении на Украину», а теперь вынуждены «преодолевать собственные фобии». «Причем за требованиями законодателей «побольнее наказать» нашу страну кроется попытка воздействовать на Россию на фоне ведущихся переговоров по евробезопасности», – сказал он.
Антонов видит в этом неспособность США аргументированно отстаивать свою точку зрения. Он посоветовал Конгрессу США добиваться «двухпартийного консенсуса по выводу Америки из глубочайшего экономического и политического кризиса», а не выдвигать угрозы в адрес России. Антонов подчеркнул, что Москва «против конфронтации» и стремится к «выстраиванию равноправных прагматических отношений между Россией и США». По его словам, «политикам в Вашингтоне пора отказаться от угроз», иначе «проиграет международная безопасность, которая нуждается в мудрых и продуманных действиях». Россия ждет от США и их союзников аргументированного письменного ответа на свои предложения по поводу европейской безопасности, сообщил Антонов.
Напомним, группа сенаторов США представила законопроект о введении новых санкций в отношении России, на случай, если кризис на границе с Украиной обострится. В документе говорится о введении санкций против президента России Владимира Путина, банковского сектора России, высокопоставленных военных и государственных чиновников. Речь также идет о запрете на операции с первичным и вторичным госдолгом России.
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Песков оценил возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Любое расширение НАТО представляет угрозу для России, потому что это элемент конфронтации, а не развития, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможное вступление Финляндии и Швеции в альянс.
«Безусловно, любое расширение НАТО беспокоит Россию. НАТО – это не институт развития. И НАТО – это инструмент конфронтации. Он, альянс, так задумывался, он так проектировался. Он так был реализован и он так развивается, и он так существует. И это абсолютно очевидный факт, поэтому расширение этого механизма представляет для нас угрозу», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Во вторник постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.
В Госдепартаменте США отказались обсуждать ограничения на вступление новых стран в альянс на заседании Совета Россия – НАТО 12 января.
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Премьера Эстонии возмутили переговоры России и США
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас раскритиковала решение не пригласить Таллин на переговоры России и США в Женеве, а также заявила, что предложения Москвы по гарантиям безопасности «возмутительны».
Каллас в беседе с французской газетой Figaro призвала НАТО выступать «единым фронтом» и занять «твердую позицию» в отношении Москвы, передает РИА «Новости».
«Для маленькой страны, расположенной, как Эстония, на краю, скажем так, трансатлантического полуострова, главное, чтобы без нашего участия не решали ничего, что нас касается (...) Вот почему нам не нравится идея проведения переговоров, на которые нас не приглашают», – пояснила она.
Также эстонскому премьеру не понравились предложения России о гарантиях безопасности с США: «Российские претензии просто возмутительны!».
Напомним, накануне заседание Совета Россия – НАТО состоялось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходила в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве.
После этого Литва усмотрела в политике России попытку «построить Советский Союз 2.0».
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Американист: США и НАТО готовы торговаться с Россией
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«Мы помним, что проект Москвы о гарантиях безопасности был очень прямым, сильным, и во многом застал врасплох истеблишмент и в Вашингтоне, и в Брюсселе. То, что звучит теперь – завуалированная попытка Америки жестко ответить России», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков, комментируя заявление Госдепа о готовности обсуждать с Финляндией и Швецией их вступление в НАТО.
«Сейчас американцы немного пришли в себя и пытаются как-то симметрично ответить. Если вы требуете от нас каких-то ограничений в плане военных учений, неразмещения ракет, диалога с Украиной и так далее, то мы пойдем «ва-банк» и предложим еще и Финляндии вступить в НАТО. Потом, скорее всего, этот вопрос американцы помусолят и снимут с повестки, представив такой шаг, как некую уступку России. Это попытка придумать искусственную историю и потом подать ее как смягчение своей позиции, а в ответ требовать от Москвы в виде отказа от размещения ракет и маневров на наших западных рубежах. Типичный прием для, может быть, не самых честных переговоров», – пояснил американист Малек Дудаков.
Если следовать логике Нуланд, то получится вместо «финляндизации» Украины, о которой говорят в Москве, произойдет, наоборот, «украинизация» Финляндии, добавил американист. «На самом деле это тот вопрос, который (даже если встанет на повестку дня) будет обсуждаться годами. Так что маловероятно, что Швеция или Финляндия примкнут к НАТО в среднесрочной перспективе. Но в условиях постоянного западного давления на Россию, и такой сценарий все же не исключен. На фоне общей нестабильности в Европе не стоит его сбрасывать со счетов», – предупреждает Дудаков.
В среду замглавы Госдепа Виктория Нуланд заявила, что США готовы обсудить с Финляндией и Швецией их вступление в НАТО, как только эти страны изъявят такое желание. В начале января финский президент Саули Ниинисте заявил, что требования России, выдвинутые в адрес США и НАТО, противоречат европейскому порядку безопасности. Он также напомнил, что Хельсинки сохраняет за собой право подать заявку в НАТО.
Политолог Николай Межевич в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что подобные заявления финского руководства могут быть попыткой растянуть военно-политические оборонительные усилия России с юга страны до севера. «Это может означать угрозу Санкт-Петербургу. Такая риторика возвращает Москву к крайне тяжелой ситуации 1939 года, но в новом геополитическом исполнении», – сказал аналитик. В связи с этим политолог Евгений Сатановский напомнил о сталинском условии независимости Финляндии.
Напомним, что в декабре МИД России распространил проекты документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Так, Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство об отказе от дальнейшего расширения, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до подписания Основополагающего акта Россия – НАТО).
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в среду по итогам заседания Совета Россия – НАТО сообщил: члены НАТО выступили в поддержку развития военных и гражданских каналов связи с Москвой. По его словам, Москва и Брюссель договорились о взаимном восстановлении деятельности своих миссий. Правда, в Москве его утверждение пока подтвердить отказались. Помимо этого, Столтенберг выразил готовность вести дискуссию с Москвой о взаимном ограничении по ракетам. Генсек также указал на спорную ситуацию в украинском вопросе: Москва настаивает, чтобы в НАТО отказались от приема Украины, тогда как Столтенберг подчеркивает открытость альянса для других стран.
«Вашингтон мог бы пойти на уступки и заверить Москву хотя бы устно, что Украины не будет в НАТО, – заметил в этой связи Дудаков. – Напомню, что многие члены альянса не горят желанием видеть украинцев в НАТО. Да и у самой Украины слишком много внутренних проблем, чтобы прям сейчас говорить о ее членстве».
Пункты российского плана, которые касаются Украины, для Вашингтона на самом деле не принципиальны, считает Дудаков. «Запад пытается выторговать себе что-то более глобальное в обмен на ряд уступок Москве. Это может касаться наших отношений с Китаем – в контексте общего противостояния Вашингтона с Пекином. США и будут пытаться отдалить Россию от Китая. В целом, судя по предварительным данным об итогах заседания в Брюсселе, можно сказать: США и НАТО готовы торговаться с Россией», – уверен эксперт.
«Я думаю, итоги встречи вполне ожидаемы: в тех вопросах, где стоило ждать подвижек, мы их увидели», – сказал Дудаков. Если действительно возобновится работа представительств России и НАТО в Брюсселе и Москве, это будет важным сдвигом, считает он. «С работы дипломатических служб должно начинаться любое налаживание отношений. Это будет шаг в развитии гражданского сотрудничества России и США», – подчеркнул аналитик.
Собеседнику также внушают оптимизм слова Столтенберга о готовности обсуждать ограничения по ракетам и ядерному оружию. «Вопрос по размещению ракет средней и малой дальности принципиален для обеих сторон. Об этом американцы говорили ранее: они согласны с оценкой России об опасности ядерного конфликта и обещали приложить все усилия, чтобы этого конфликта никогда не случилось, потому что в нем не будет победителей», – напомнил политолог.
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Грушко: Попытки построить безопасность против России без участия России обречены на провал
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«Если НАТО переходит на политику сдерживания, значит, с нашей стороны это будет контрсдерживание. Если это будет устрашение, то будет контрустрашение», – заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко по итогам заседания Совета Россия – НАТО.
«Фактор, который серьезным образом влияет на ухудшение безопасности в Европе – это процесс расширения альянса. Я напомню, что в 1997 году в двери НАТО стучалась лишь одна страна, которая имеет общую границу с РФ, это Польша. Сегодня в состав НАТО вошли многие государства, и их территории очевидным образом используются для проекции силы в направлении России с различных географических направлений и на стратегическую глубину», – передает его слова ТАСС.
«Это серьезным образом также ухудшает нашу безопасность и создает для нее неприемлемые риски, которым мы будем противостоять», – подчеркнул Грушко.
Дипломат добавил, что если НАТО будет идти на сдерживание, Россия пойдет на контрсдерживание.
Замминистра отметил, что Североатлантический альянс понимает принцип неделимости и безопасности избирательно.
«В глазах НАТО он существует только для членов альянсов, и НАТО не собирается учитывать интересы безопасности других. Мы твердо исходим, что попытки построить безопасность против России без участия России обречены на провал. Мы не дадим этого сделать», – заявил Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия – НАТО.
«Если НАТО переходит на политику сдерживания, значит, с нашей стороны это будет контрсдерживание. Если это будет устрашение, то будет контрустрашение. Если это будет поиск уязвимостей в оборонной системе России, то будет и поиск уязвимостей в НАТО. Это не наш выбор, но иного пути не будет, если нам не удастся переломить нынешний очень опасный ход событий», – добавил замглавы МИД.
Напомним, заседание Совета Россия – НАТО состоялось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходила в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве. Россию на первом за два последних года заседании СРН представляла межведомственная комиссия МИД и Минобороны.
В декабре 2021 года МИД России опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины.
США анонсировали новый пакет санкций против России «на случай эскалации»
В среду американские сенаторы-демократы представят новый пакет санкций против России и якобы лично президента Владимира Путина «на случай эскалации» на Украине, сообщают местные СМИ.
Газета The Washington Post пишет со ссылкой на попавшие в ее распоряжение документы, что «сенаторы-демократы в среду обнародуют свежий пакет санкций (на случай), если президент России (Владимир) Путин вторгнется на Украину», - передает РИА «Новости».
Предлагаемые демократами санкции США могут коснуться высокопоставленных российских военных и чиновников, включая лично президента России Владимира Путина, а также затронуть банки и систему SWIFT.
При этом Белый дом поддерживает предлагаемый демократами США законопроект по санкциям против России, пишет газета со ссылкой на представителя совета нацбезопасности США.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель пригрозил России «огромными последствиями» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США выдали главную цель в переговорах с Россией.
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Столтенберг назвал расширение НАТО распространением свободы и демократии
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Мнение о том, что расширение НАТО является актом агрессии, не соответствует действительности, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг; по его мнению, НАТО – распространяющая демократию оборонительная организация.
«НАТО – это оборонительный альянс, мы никогда никого не принуждали вступать в нашу организацию. Идея о том, что в настоящий момент расширение НАТО – это акт агрессии, не является правдой. Расширение НАТО было и остается краеугольным камнем в распространении свободы и демократии в Европе», – передает его слова ТАСС.
В декабре 2021 года МИД России опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины.
Напомним, заседание Совета Россия – НАТО состоялось в среду в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходит в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве.
Россию на первом за два последних года заседании СРН представляет межведомственная комиссия МИД и Минобороны. Российское дипведомство представит заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.
Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе заявил, что между Россией и США остались разногласия по вопросу Украины и нацбезопасности. Он уточнил, что на заседании состоялась непростая дискуссия.