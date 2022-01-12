Эксперты: Для непринятия Украины в НАТО альянсу придется денонсировать собственный договор

«Идеальным выходом из ситуации стало бы документарное обязательство США и НАТО, что на Украину не будут поступать ударные вооружения», – сказал газете ВЗГЛЯД глава Центра международной безопасности РАН Алексей Арбатов, комментируя прошедшее в среду заседание Совета Россия-НАТО. Встреча стала частью инициированных Москвой переговоров о взаимных гарантиях России и Запада.

«Никто и не думал, что на этой встрече сразу будут подписаны какие-то документы или соглашения о намерении. Вопрос был в том, разругаются ли стороны и откажутся ли от дальнейших консультаций. Такой поворот привел бы к небывалой напряженности между Россией и НАТО и даже к военной конфронтации», – сказал руководитель Центра международной безопасности РАН Алексей Арбатов.

По словам, вторым вариантом встречи был такой – делегаты проведут острый сложный диалог и разойдутся с намерение его продолжать. «Судя по заявлениям генсека НАТО Йенса Столтенберга и первого зама госсекретаря США Уэнди Шерман, был реализован второй сценарий. Иначе Запад не заявил бы о готовности взаимно возобновить работу представительств России и НАТО», – отметил Арбатов.

Собеседник также указал на то, что стороны договорились детально обсуждать предложения обеих сторон. «Детально» на дипломатическом языке означает – «создать специальные рабочие группы по отдельным направлениям или по кластерам вопросов». Так что, совсем оптимистичным итог назвать нельзя, скорее – не таким пессимистичным, как казалось вначале. Здание диалога не рухнуло», – полагает Арбатов.

Отдельно политолог коснулся украинского вопроса и напомнил, что Москва хочет задокументировать нерасширение НАТО. «Альянс никогда не сможет дать гарантии непринятия какой бы то ни было страны, в том числе – Украины и Грузии, – уверен Арбатов. – И дело не в самих Украине и Грузии, а в том, что тогда пришлось бы денонсировать Североатлантический договор от 1949 года о том, что двери Альянса открыты для любой европейской страны, соответствующей определенным условиям, а также разделяющей цели и ценности НАТО».

На деле в обозримом будущем руководство альянса не собирается принимать ни Украину, ни Грузию в НАТО, подчеркнул собеседник. Но, указал он, военные союзы вообще не принимают таких обязательств, как гарантированное непринятие какой-то страны. «Представьте, если бы в Вашингтоне потребовали от ОДКБ обязательства никогда не принимать в свои ряды Молдавию, Азербайджан или Узбекистан. Как бы отреагировали в Москве или в Ташкенте?», – пояснил Арбатов.

По мнению эксперта, идеальным выходом из ситуации стало бы документарное обязательство США и НАТО, что на Украину не будут поступать ударные вооружения, а Россия отведет свои войска от ее границ и пообещает, что не будет сосредотачивать там крупные контингенты.

«Путин указывает, что в Европе размещены ракеты, имеющие пять минут подлетного времени до Москвы. Поэтому надо подписать договор, предусматривающий систему проверки и инспекции на местах, что на Украине не будут размещены ракеты НАТО. Это будет главным для российской стороны. Не надо все сводить к нерасширению альянса. Если Украину даже не примут в НАТО, любое государство альянса может заключить с ней двусторонний договор и размещать любое вооружение. Например, в Южной Корее долгое время находилось американское ядерное оружие», – напомнил собеседник.

На ваш взгляд Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО? НАТО

Россия

Обе стороны в равной степени

Ни одна из сторон



В свою очередь экс-глава международно-договорного управления Минобороны генерал-лейтенант Евгений Бужинский отмечает – по результатам заседания Совета Россия – НАТО «стороны остались, что называется, «при своих». «Единственное, что – российская делегация объяснила свою озабоченность по ряду направлений и, очевидно, описала собеседникам возможные последствия этой озабоченности», – констатировал Бужинский.

В целом, в ходе проходящего сейчас цикла встреч с представителями США и их союзников по Североатлантическому альянсу, сторонам удастся добиться прогресса в принципиальных вопросах, считает собеседник. «Мы прекратили с ними общение, потому что надоело выслушивать одно и то же. Начиная с 2014 года, было несколько заседаний России и НАТО, и на всех речь шла об Украине. Российской стороне это надоело, и встречи прекратились», – напомнил собеседник.

Бужинский также сомневается, что будут приняты быстрые решения по взаимному запуску работы представительств России и НАТО. «Об открытии представительств сообщил Запад. МИД России сказал: мы приняли к сведению. И все. Я вообще не думаю, что эти представительства будут открыты», – отметил генерал.

Единственное, в чем Москва и Вашингтон могут договориться – это неразмещение американских ракет в Европе, полагает эксперт. «Но тут есть одно но – американцам вообще пока нечего размещать, они торгуют воздухом. Но в целом, этот вопрос может быть решен. По другим нашим озабоченностям у США позиция железобетонная, и не думаю, что они могут ее изменить», – подчеркнул собеседник.

В среду в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе прошло заседание Совета Россия – НАТО. Вместо запланированных трех часов мероприятие продлилось четыре часа. Эта встреча стала развитием переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве.

Напомним, что переговоры проходят по инициативе Москвы. В декабре 2021 года МИД России опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. В проекте соглашения с Североатлантическим альянсом Россия предлагает этой организации взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины к альянсу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду по итогам заседания сообщил: члены альянса выступили в поддержку развития военных и гражданских каналов связи с Москвой. По его словам, Москва и Брюссель договорились о взаимном восстановлении деятельности своих миссий. Правда, в Москве его утверждение пока подтвердить отказались. Помимо этого, Столтенберг выразил готовность вести дискуссию с Москвой о взаимном ограничении по ракетам. Генсек также указал на спорную ситуацию в украинском вопросе: Москва настаивает, чтобы в НАТО отказались от приема Украины, тогда как Столтенберг подчеркивает открытость альянса для других стран.

В свою очередь, замглавы российского МИД Александр Грушко по итогам встречи заявил – если страны альянса хотят наладить сотрудничество с Россией, то им придется принять ее миротворческую роль.

Замруководителя МИД также подчеркнул, что Москва будет принимать меры, чтобы парировать угрозу своей безопасности военными средствами, если это не получится сделать политическими. «У нас есть набор военно-технических мер, законных, которые мы будем применять, если мы будем ощущать реальную угрозу безопасности, а мы уже ощущаем, если нашу территорию рассматривают как объект для нацеленных ударных средств. Конечно, мы с этим согласиться не можем», – цитировала RT заявление Грушко.

Замглавы российского МИД напомнил, что вся история НАТО – это войны, интервенции, «оставшиеся следы в виде разрушенных государств и миллионов беженцев». «Если НАТО переходит на политику сдерживания, значит, с нашей стороны это будет контрсдерживание. Если это будет устрашение, то будет контрустрашение», – заявил Грушко.

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