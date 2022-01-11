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Зеленский заявил о готовности договариваться о прекращении конфликта в Донбассе
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Президент Украины Владимир Зеленский завил о необходимости предметно договариваться о прекращении конфликта в Донбассе, Киев готов к необходимым решениям в ходе саммита «нормандского формата», сообщила пресс-служба главы государства.
«Пришло время предметно договариваться о прекращении конфликта, и мы готовы к необходимым решениям во время нового саммита лидеров четырех стран», – приводятся слова Зеленского на сайте офиса президента.
В пресс-службе добавили, что Зеленский приветствовал усилия, которые партнеры Украины в «нормандском формате» продолжают прилагать для практического выполнения договоренностей лидеров, достигнутых во время парижского саммита «нормандской четверки» в декабре 2019 года.
В ходе встречи Украина, Франция и ФРГ договорились поддерживать контакты внутри «нормандского формата» на уровне советников для организации саммита.
«Стороны (Зеленский и советники лидеров Франции и Германии – прим. ВЗГЛЯД) договорились продолжить поддерживать контакты внутри «нормандского формата» на уровне советников с целью согласования модальностей организации следующего саммита лидеров стран – участниц «нормандского формата», – сообщили в пресс-службе украинского президента.
В Офисе уточнили, что Украина, Франция и ФРГ прилагают активные усилия для возобновления результативной работы в «нормандском формате», ожидают, что Россия поддержит эти усилия.
Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц в ходе беседы с российским лидером Владимиром Путиным подчеркнул важность продвижения переговоров в «нормандском» формате.
Россия ответила на требование США «вернуть войска в казармы»
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Россия не согласна с требованием первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман «вернуть свои войска» в казармы и пояснить, в чем цель учений у границы с Украиной, сообщило российское посольство в США.
«Мы не понимаем логику замгоссекретаря США, который заявляет, что Россия должна «вернуть свои войска в казармы или сообщить США, какие учения продолжаются и какова их цель», в то время как США не намерены обсуждать с нами численность своих войск в Европе», – говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.
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В посольстве России также отметили, что страна и дальше продолжит проводить учения на собственной территории, поскольку это является «нашим выбором» и отвечает интересам безопасности.
Ранее первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман выразила мнение, что Россия могла бы доказать отсутствие намерения «вторгаться» на Украину путем возвращения войск в казармы.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. Глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
На Украине предложили ввести продуктовые талоны
Советник президента Украины Олег Устенко заявил, что власти страны предложили ввести продуктовые талоны из-за роста цен на продовольствие.
«Варианты будут рассматриваться. Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение так называемых продуктовых чеков, как это практикуется в США», – цитирует РИА «Новости» Устенко со ссылкой на Vesti.ua.
По его словам, снижение или отмена НДС на продукты может привести к дополнительным бюджетным расходам на администрирование налогов и повредит конкуренции между производителями и продавцами, поэтому необходимо поддержать наиболее уязвимые слои населения.
Ранее в конце декабря украинские производители хлеба, масла, молочной продукции, мяса птицы и яиц заявляли, что стремительный рост цен на газ может привести к коллапсу их отраслей и дефициту продуктов в стране.
Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что энергетический кризис на Украине приводит к ее «экономическому уничтожению».
По данным украинского госстата, в прошлом году инфляция на потребительском рынке достигла 9,4%, причем продукты подорожали на 10,6%, алкоголь и сигареты – на 9,8%. Значительно выросли и тарифы на услуги ЖКХ: на газ – на 73,5%, электроэнергию – на 34,8%, канализацию – на 20,1%, горячую воду и отопление – на 10,6%.
Вашингтон призвал Москву вернуть российские войска в казармы
Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман выразила мнение, что Россия могла бы доказать отсутствие намерения «вторгаться» на Украину путем возвращения войск в казармы.
Отвечая на вопрос о том, будет ли Москва теперь предпринимать шаги по деэскалации ситуации на российско-украинской границе, Шерман заявила: «Я не думаю, что мы знаем ответ на этот вопрос», передает ТАСС.
«Они могут доказать, что у них нет намерения вторгаться [на Украину], путем <…> возвращения войск в казармы, <…> либо рассказать нам, какие учения проводятся и какова их цель», – сказала Шерман, которая возглавляла американскую делегацию.
По ее версии, «обычно не посылают 100 тыс. военнослужащих на границу только для учений». «Это довольно необычно, <…> очевидно, что это был сигнал», – считает первый заместитель госсекретаря США.
В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия может «пойти по пути дипломатии» и «вернуть 100 тыс. военнослужащих, находящихся сейчас на границе [с Украиной], в казармы». «У них [России] есть возможности и силы для деэскалации [на Украине]», – выразила мнение Псаки.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. Глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
При этом в начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.
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Москва исключила возможность использования Украины для торга с Россией
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Россия не пытается торговаться, не стремится обменять «угрозу вторжения» на Украину на большую гибкость со стороны США и Запада на переговорах, у России нет никакого намерения «вторгаться» на Украину, этот вопрос не может быть использован для торга, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Я с интересом прочитал материал Питера Бейкера, где говорится, а по сути утверждается, что Россия [якобы] хочет торговаться, она [якобы] хочет обменять свою «угрозу» против Украины на большую гибкость со стороны США и Запада на переговорах. Но это не так. У нас нет никакого намерения вторгаться на Украину, и, таким образом, торговаться [в этой ситуации] нечем», – заявил Рябков в ходе выступления, которое опубликовано на YouTube-канале «RT на русском».
Дипломат выразил надежду, что ситуация на Украине изменится. «Во-первых, что правительство в Киеве начнет осмысленную работу по взаимодействию с людьми из Донецка и Луганска, над выполнением Минских соглашений <…>. Я также ожидаю, что власти в Киеве будут соблюдать соглашение о прекращении огня, которое за несколько дней до Нового года было достигнуто, но не продержалось долго из-за новых, возобновленных провокаций со стороны сил безопасности Украины», – подчеркнул замминистра.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков после завершения прошедших в Женеве консультаций с США по гарантиям безопасности предупредил о возможности провокаций со стороны Украины, которые способны обострить ситуацию и повысить вероятность столкновений. Он также сообщил, что Россия продолжит проводить учения на своей территории по соображениям безопасности на фоне «активнейшего освоения» странами НАТО территории Украины и других государств, расположенных в непосредственной близости от границ РФ.
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Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
При этом в начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.
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Стало известно о тайной военной помощи США Украине на 200 млн долларов
Администрация Соединенных Штатов тайно одобрила дополнительную оборонную помощь Украине в размере 200 млн долларов.
«Администрация Байдена негласно одобрила дополнительные 200 млн долларовна оборонную помощь Украине», – сообщила журналистка телеканала CNN Кайли Этвуд, передает РИА «Новости».
По ее словам, решение было принято в конце декабря 2021 года. Отмечается, что американская администрация непублично уведомила Конгресс об одобрении помощи Киеву, некоторые официальные лица США узнали об этом решении по секретным каналам.
Напомним, ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты готовят новые потенциальные пакеты дополнительной военной помощи Украине.
Украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова заявила, что Украина активно работает над получением от США избыточного американского военного оборудования и вооружения.
Россия предупредила о риске столкновений из-за провокаций Украины
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Россия обеспокоена возможными провокациями со стороны Украины, которые способны обострить ситуацию и повысить вероятность столкновений, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков по итогам консультаций США по гарантиям безопасности.
«У нас вызывает беспокойство возможность намеренных провокаций со стороны Украины, которые Киев может проводить самостоятельно, либо в сотрудничестве с западными странами, такими как США. Это может создать ситуацию, когда вероятность столкновений возрастет, и этого необходимо избежать», – приводит слова Рябкова ТАСС.
Как подчеркнул дипломат, Россия отнюдь не преследует каких-либо агрессивных намерений в отношении соседнего государства, однако не собирается в ответ на призывы к деэскалации отказываться от учений и перемещений войск по своей территории. «Это те виды деятельности, которые необходимы для поддержания оперативной готовности вооруженных сил в ситуации, когда меняется ландшафт безопасности и меняется к худшему, – пояснил высокопоставленный дипломат. – Но наши действия в этой области отнюдь не являются выражением нашего намерения напасть на Украину или проявить какую-то агрессию».
Замглавы МИД России подверг критике высказывания киевских чиновников о том, что украинские ракеты будут падать на российские города, что украинская армия будет маршировать по Красной площади и что в случае ввода российских войск на Украину будет убито много русских солдат. «Нас беспокоит, что большое количество украинских чиновников – люди абсолютно бесчувственные. Это большая трагедия, которая заключается в том, что люди пользуются такими формулировками для того, чтобы заработать какие-то политические очки. И это говорит о том, что их политическая культура находится на очень низком уровне», – отметил Рябков.
«Мы предлагаем другое решение, другой подход, – подчеркнул заместитель министра иностранных дел России. – Он заключается в полном выполнении требований Минских соглашений и налаживании диалога между Киевом и Донецкой и Луганской областями».
В декабре 2021 года генерал-майор СБУ Василий Вовк предупредил руководство Украины об опасности грез о танках на Красной площади. Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что хотел бы проехаться по Красной площади на танке. В Госдуме предупредили главкома ВСУ о риске проехать по Москве в автозаке как военный преступник. В Раде напомнили, что экс-министр обороны Украины Валерий Гелетей «кричал» о параде в Севастополе, а закончилось дело Иловайском (в августе 2014 года украинские батальоны попали в окружение под Иловайском в Донецкой области и понесли серьезные потери).
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.
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Власти Украины осудили насилие в ходе беспорядков в Казахстане
МИД Украины осудил применение насилия в ходе беспорядков в Казахстане и выразил соболезнования в связи с гибелью граждан этой страны, говорится в заявлении ведомства.
«Осуждаем насилие, вспыхнувшее в ряде казахстанских городов и приведшее к многочисленным жертвам. Выражаем соболезнования в связи с гибелью казахстанцев, с которыми украинцев связывают многолетние связи дружбы и взаимного уважения», – передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский МИД.
Отмечается, что сейчас важно принять максимальные меры для деэскалации ситуации и предотвращения дальнейшего насилия, чтобы гарантировать соблюдение прав человека.
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.
Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
На Украине назвали причины высылки блогера Милохина
Украинские пограничники не пустили в страну российского блогера Даниила Милохина, так как он не смог подтвердить цель поездки на Украину.
«Тиктокера развернули на границе, поскольку тот не смог убедить пограничников в цели своей поездки на Украину. Он прилетел рейсом из Стамбула и отмечал, что едет с частным визитом, чтобы отдохнуть. После отказа во въезде его вернули в обратном направлении», – сообщает «Украинская правда», передает ТАСС.
О запрете въезда на Украину блогер Даня Милохин сообщил в сторис в своем Instagram. Он заявил, что его «держат в плену» на Украине. О причинах произошедшего тиктокер не сообщил, только указал свое местоположение в Киеве.
Украина сочла необходимым продолжать дипломатические контакты с Россией
Открытые дипломатические каналы связи между Украиной и Россией позволят избежать «применения военных инструментов», заявила вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.
«Мы также должны оставлять открытыми дипломатические каналы связи с Россией, если это позволит нам избежать применения военных инструментов», – цитирует ТАСС Стефанишину.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал поддержку Украине на пресс-конференции перед заседанием комиссии НАТО – Украина в Брюсселе, но не ответил на вопрос о предоставлении ей плана действий для членства.
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США пригрозили России жесткими санкциями за «вторжение» на Украину
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Первый заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Уэнди Шерман выступила с утверждением, что последствия якобы готовящегося «вторжения» России на Украину будут гораздо жестче «того, что произошло в 2014 году».
По словам Шерман, которая возглавляла американскую делегацию на прошедших в Женеве консультациях с Россией по гарантиям безопасности, США проинформировали российскую сторону о потенциальных последствиях «вторжения» на Украину, передает ТАСС.
«Если Россия вторгнется на Украину, это повлечет за собой значительные издержки и последствия, выходящие далеко за рамки того, что произошло в 2014 году. Мы готовы и согласовали [действия в связи с этим] с нашими партнерами и союзниками. <…> Мы эффективно согласовали финансовые санкции [против России]», – заявила дипломат.
Представитель американского внешнеполитического ведомства пояснила, что санкции будут направлены на ключевые финансовые институты, будет ограничен экспорт для ключевых отраслей промышленности, а также возрастет помощь Украине в сфере безопасности.
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
«Мы ведем интенсивные переговоры с нашими партнерами и союзниками по поводу этого экспортного контроля, а также прорабатываем лучшие пути продвижения вперед и находим много понимания и согласия о достижении договоренностей по экспортному контролю», – заявила первый заместитель госсекретаря США.
Ранее США пригрозили России санкциями, сравнимыми с рестрикциями против Кубы и КНДР. Как сообщалось, Белый дом рассматривает возможность ограничения экспорта в Россию высокотехнологичной продукции и микроэлектроники, созданной с применением американских технологий или программного обеспечения. Речь может идти о широком списке продукции – от авионики до смартфонов, игровых консолей и телевизоров.
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Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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Украина заявила о недопустимости условий со стороны России о членстве страны в НАТО
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина имеет право самостоятельно выбирать путь присоединения к альянсам, и это, по ее мнению, не может быть темой переговоров НАТО с Россией.
«Главная позиция Украины в том, что у нас есть суверенное право выбирать собственные механизмы обеспечения безопасности и присоединения к союзам. Это закреплено в нашей конституции, и это поддерживает большинство нашего населения. Это не тема для переговоров», – отметила она в ходе брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом перед заседанием комиссии НАТО – Украина, передает ТАСС.
Она добавила, что «требования России к союзникам не являются переговорной позицией. Они не имеют права ставить условия. Мы видим, что Россия хочет перевести дискуссию и хочет обеспечить невыполнение Минских соглашений, Россия пытается выдвинуть свою повестку дня. Обсуждение гарантий безопасности должно начаться с вывода российских войск с украинской территории».
По мнению представителя украинского правительства, условия России по гарантиям безопасности не укладываются в систему НАТО.
Комиссия НАТО – Украина собралась перед первым за два с половиной года заседанием Совета Россия – НАТО, которое состоится 12 января в Брюсселе и будет посвящено вопросам военной безопасности в Европе, Украине, мерам, связанным с сокращением рисков и военной транспарентностью.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал поддержку Украине на пресс-конференции перед заседанием комиссии НАТО – Украина в Брюсселе, но не ответил на вопрос о предоставлении ей плана действий для членства.
На Украине мужчину оштрафовали на 155 долларов за лайк под гербом СССР
В Сумской области Украины местного жителя, поставившего в социальной сети «Одноклассники» лайк под изображением герба СССР и разместившего это изображение на своей странице, приговорили к штрафу в 4250 гривен (около 155 долларов).
«Утвердить соглашение о признании вины, которое было заключено 7 декабря 2021 года между начальником отдела надзора за соблюдением законов органами СБУ и государственной пограничной службой Сумской областной прокуратуры, обвиняемым и его защитником», – говорится в приговоре, сообщает ТАСС.
По данным судебных материалов, публикация представляла собой «агитационную открытку на черном фоне с изображением, похожим по „строению" на советский герб». Следствие квалифицировало дейcтвия мужчины как «распространение материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью наcильственной смены или свержения конституционного cтроя или захвата государственной власти». Мужчина на суде признал свою вину.
Закон о декоммунизации, включающий запрет на использование советских символов, действует на Украине с 2015 года. За изготовление и распространение коммунистической символики грозит уголовная ответственность. Максимальное наказание – лишение свободы на пять лет.
Ранее языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень заявлял, что ему поступают жалобы от жителей страны на названия городов и населенных пунктов, носящих русскоязычный характер, он попросил власти переименовать их в соответствии со стандартами украинского правописания. Омбудсмен заявлял, что переименованию подлежат в том числе города Первомайск и Южноукраинск Николаевской области.
Москва объяснила необходимость проведения учений ВС России
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Россия продолжит проводить учения на своей территории по соображениям безопасности на фоне «активнейшего освоения» Североатлантическим альянсом и отдельными странами территории Украины, сообщил замминистра иностранных дел Сергей Рябков после завершившихся в Женеве консультаций с США.
«Мы проводили и будем проводить эти тренировочные мероприятия на своей территории, потому что как НАТО заботится о своей безопасности, так и мы заботимся о своей безопасности и делаем то, что считаем нужным. При этом, безусловно, четко соблюдаем все свои обязательства в сфере контроля над вооружениями, нераспространения, что бы ни говорили на этот счет наши оппоненты», – приводит слова Рябкова ТАСС.
Российский дипломат указал, что Москва в последние месяцы и годы наблюдает «активнейшее освоение» Североатлантическим альянсом и отдельными странами территории Украины и других государств в непосредственной близости от России. «Все это в совокупности не оставляет нам другого выбора, кроме как усиливать учебно-тренировочную деятельность на нашей территории», – подчеркнул замминистра.
Ранее США призвали Россию вернуть войска в казармы, чтобы доказать отсутствие намерения «вторгаться» на Украину.
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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При этом в начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.
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США собрались подготовить «ответ» на «вторжение» России на Украину
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Соединенные Штаты продолжат планировать и готовить «ответ» на случай каких-либо действий России против Украины, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, комментируя высказывание заместителя главы МИД России Сергея Рябкова об отсутствии у Москвы намерений «вторгаться» на Украину.
«Я хотела бы верить [в это]. Я хотела бы, чтобы это оказалось правдой, что у них (России) нет планов [вторжения на Украину]. Но все, что мы видели до сих пор, указывает на то, что они предпринимают шаги в этом направлении», – приводит ТАСС ответ американского дипломата на просьбу прокомментировать высказывание заместителя главы МИД России Сергея Рябкова об отсутствии у Москвы намерений «вторгаться» на Украину.
При этом постпред США при ООН выразила мнение, что если Россия «решила не продвигаться дальше в этом» из-за взаимодействия с США «в последние недели, когда президент [Соединенных Штатов Джо] Байден дважды говорил с президентом [России Владимиром] Путиным, то это хорошо».
«Мы продолжим готовить и планировать ответ, если они предпримут какие-либо действия против Украины», – заявила американский дипломат. «Мы готовы организовать для российской экономики огромные издержки, активизировать присутствие НАТО в союзных странах [на востоке альянса] и нарастить военную помощь Украине», – сказала она.
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков после консультаций с США в Женеве сообщил, что Россия не пытается торговаться, не стремится обменять «угрозу вторжения» на Украину на большую гибкость со стороны США и Запада на переговорах, у России нет никакого намерения «вторгаться» на Украину, этот вопрос не может быть использован для торга. При этом российский дипломат предупредил о возможности провокаций со стороны Украины, которые способны обострить ситуацию и повысить вероятность столкновений.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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Вместе с этим в начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.
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Запасы газа в украинских ПХГ сократились за год на 43,44%
Запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины составляют 13,02 млрд кубометров, что на 43,44% меньше, чем годом ранее, сообщила компания «Укртрансгаз».
По состоянию на 8 января в ПХГ Украины находится 13,02 млрд кубометров газа, что на 43,44% меньше, чем годом ранее, сообщается на сайте компании.
Отмечается, что при проектной мощности хранилищ Украины в 30,95 млрд кубометров свободными остаются почти 16,95 млрд кубометров, таким образом, уровень наполненности ПХГ составляет 42,1%.
Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что Украине необходимо вместе с Евросоюзом и Россией создать газовый консорциум для бесперебойного транзита голубого топлива из России.
Бывший министр внутренних дел Украины генерал-полковник Анатолий Могилев заявил об ужасных перспективах для своей страны из-за ошибок Киева. Могилев напомнил, что высоких цен на газ в государстве закрывают большое количество хлебопекарен, предприятий металлургии и химии. Это, в свою очередь, провоцирует рост безработицы.