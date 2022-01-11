Зеленский заявил о готовности договариваться о прекращении конфликта в Донбассе

США собрались подготовить «ответ» на «вторжение» России на Украину

Соединенные Штаты продолжат планировать и готовить «ответ» на случай каких-либо действий России против Украины, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, комментируя высказывание заместителя главы МИД России Сергея Рябкова об отсутствии у Москвы намерений «вторгаться» на Украину.

«Я хотела бы верить [в это]. Я хотела бы, чтобы это оказалось правдой, что у них (России) нет планов [вторжения на Украину]. Но все, что мы видели до сих пор, указывает на то, что они предпринимают шаги в этом направлении», – приводит ТАСС ответ американского дипломата на просьбу прокомментировать высказывание заместителя главы МИД России Сергея Рябкова об отсутствии у Москвы намерений «вторгаться» на Украину.

При этом постпред США при ООН выразила мнение, что если Россия «решила не продвигаться дальше в этом» из-за взаимодействия с США «в последние недели, когда президент [Соединенных Штатов Джо] Байден дважды говорил с президентом [России Владимиром] Путиным, то это хорошо».

«Мы продолжим готовить и планировать ответ, если они предпримут какие-либо действия против Украины», – заявила американский дипломат. «Мы готовы организовать для российской экономики огромные издержки, активизировать присутствие НАТО в союзных странах [на востоке альянса] и нарастить военную помощь Украине», – сказала она.

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Ранее замглавы МИД Сергей Рябков после консультаций с США в Женеве сообщил, что Россия не пытается торговаться, не стремится обменять «угрозу вторжения» на Украину на большую гибкость со стороны США и Запада на переговорах, у России нет никакого намерения «вторгаться» на Украину, этот вопрос не может быть использован для торга. При этом российский дипломат предупредил о возможности провокаций со стороны Украины, которые способны обострить ситуацию и повысить вероятность столкновений.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.

Вместе с этим в начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.

В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.

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