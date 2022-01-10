Эксперт указал на синхронность действий государств в отношении IT-гигантов

Попытки поставить IT-гигантов в правовые рамки во всем мире абсолютно одинаковы, считает руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети Интернет Александр Малькевич.

В ОП напомнили, что Google и «Фейсбук» оштрафованы во Франции на 150 миллионов и 60 миллионов евро соответственно за нарушение правил использования файлов cookie. В России эти компании штрафовали за неудаление запрещенного контента.

«То, что произошло, в очередной раз свидетельствует о правоте российской позиции относительно гигантов бигтеха. Попытки поставить их в правовые рамки во всем мире абсолютно одинаковы: все государства действуют синхронно, потому что не могут позволить транснациональным корпорациям ставить себя выше законов конкретных государств, их везде принуждают к цифровому миру. Везде выписываются и штрафы», – передает слова Малькевича РАПСИ.

Он подчеркнул, что суммы штрафов, которые накладывают на эти корпорации в России, гораздо меньше, чем в Европе.

«Наш путь единственно верный. Мы должны заставить их уважать законы нашей страны, а главное – цифровые права пользователей, на которых эти корпорации зарабатывают», – сказал общественник.

Он заверил, что в 2022 году ОП РФ продолжит активную системную работу с экспертным сообществом и контролирующими органами по формулированию путей системного противостояния цифровым угрозам.

Накануне Национальная комиссия по информатике и свободам (CNIL) Франции крупно оштрафовала компании Google и Meta (ранее – Facebook) на общую сумму 210 миллионов евро за нарушения при сборе файлов cookie и персональных данных, передает «Рен ТВ» со ссылкой на Reuters.

Французский регулятор установил, что сайты компаний – google.fr, youtube.com и facebook.com, – не давали легкой возможности отказаться от сбора файлов cookie и персональных данных. Это противоречит законодательству Евросоюза в области регулирования конфиденциальности данных.

Сайты Google и Facebook демонстрировали интернет-пользователям одну большую кнопку «Принять cookie-файлы», создавая у них ложное впечатление о том, что отказаться от сбора данных нельзя. Также не было доступно понятное пояснение того, как эти данные будут использовать.

«Когда вы принимаете cookie-файлы, то делаете это всего одним щелчком мыши. Отклонить их должно быть так же просто, как и принять», – заявила глава комиссии CNIL по защите данных и санкциям Карин Кифер.

В результате этого Google оштрафовали на 150 миллионов евро (рекордный штраф для CNIL), Meta — на 60 миллионов. Корпорации обязали предоставить интернет-пользователям из Франции более доступный способ отказа от сбора файлов cookie, а еще обновить политику использования персональный данных.