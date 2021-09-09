Губернатор региона Кахети заявил об освобождении всех заложников из банка

Эксперт объяснил, почему Лукашенко начал качать нефть через Украину

Остановка Белоруссией транзита российской нефти по южной ветке «Дружбы» в Словакию и Венгрию – это отголосок прошлого большого нефтяного конфликта с Россией, комментирует отраслевой эксперт Игорь Юшков. По словам эксперта, остановка «Белнефтехимом» транзита российской нефти – это скорее технический момент, который, однако, имеет отношение ко встрече Путина и Лукашенко в четверг в Москве.

«Приостановка «Белнефтехимом» транзита российской нефти по южной ветке «Дружбы» в Словакию и Венгрию – это скорее технический момент. Думаю, что это отголосок прошлого большого нефтяного конфликта с Россией, который разразился в начале 2020 года», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

В четверг ранее «Транснефть» сообщила, что «Белнефтехим» до 13 сентября приостановил прокачку нефти по «Дружбе» в направлении Словакии и Венгрии из-за приема нефти по трубопроводу «Одесса – Броды». Произошло это в намеченный день встречи двух президентов России и Белоруссии, которая начнется в 17.00 мск.

«Во время конфликта с Россией Белоруссия грозила найти альтернативного поставщика нефти. И купила партии нефти у США и Саудовской Аравии, то есть у поставщиков, которых больше всего раздражали Россию. С саудитами тогда как раз случился разлад. Видимо, тогда и был заключен среднесрочный контракт с Азербайджаном о поставках нефти из этой страны по нефтепроводу «Одесса – Броды». А также транзитный контракт с Украиной, возможно, на условиям «качай или плати», – говорит Игорь Юшков.

То есть договоренности с Азербайджаном и Украиной изначально были попыткой шантажировать Россию в рамках нефтяного конфликта. Но теперь этого конфликта с Россией нет, однако исполнять те обязательства приходится, чтобы закрыть контракты.

С другой стороны, решение исполнить контракт с Украиной и Азербайджаном именно в день встречи президентов России и Белоруссии сложно признать случайностью.

«Возможно, Лукашенко делает намек на то, что страна не находится в изоляции в плане нефти, что она может покупать ее не только у России, а значит, это инструмент давления, то есть не все козыри из рук белорусского Батьки выбили. Но Россия вряд ли считает это элементом давления, поэтому такой намек не будет эффективным»,

– считает эксперт ФНЭБ. Пока Белоруссия получает нефть из России по ценам ниже рыночных, покупки ее у любых других поставщиков по рыночной цене априори для Минска невыгодны. Не говоря уже о меньших затратах на логистику при поставке нефти из соседней России.

Еще один момент заключается в том, что сейчас поставки азербайджанской нефти в Белоруссию могут иметь новый смысл в связи с санкциями США, которые запрещают поставки нефти на один из двух белорусских НПЗ – новополоцкий НПЗ «Нафтан», не исключает Юшков. Ведь этот контракт подписан до американских санкций, значит, на него их действия не распространяются.

В любом случае, по мнению эксперта, речь идет о небольших объемах поставок азербайджанской нефти – точно меньше 1 млн тонн в этом году. «Для России нет ничего страшного в том, что на несколько дней остановили поставки нашей нефти. На белорусских НПЗ всегда есть запасы нефти. И к срыву поставок российской нефти в Центральную и Юго-Восточную Европу это тоже не приведет», – уверяет собеседник.