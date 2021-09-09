Украинская легкоатлетка Магучих снова сфотографировалась с россиянкой Ласицкене

Эксперт: Использовавшиеся для постройки корабля «Буран» технологии уже устарели

Смысла разбирать на винтики и исследовать в лаборатории сохранившийся в Казахстане космический челнок «Буран» сейчас нет – вся документация по нему сохранилась. Версия, что хотят посмотреть, как все это было сделано, маловероятна, рассказал газете ВЗГЛЯД член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин.

Второй летный образец советского космического челнока «Буран», по которому уже третий год идет судебное разбирательство о его возможном возврате в госсобственность Казахстана, на данный момент принадлежит казахстанской компании – АО «Ракетно-космическая компания «Байконур». Ее гендиректор Даурен Муса заявил, что корабль пытаются забрать не в музей, а в лабораторию НПО «Молния» для дальнейших работ по программе «Энергия – Буран», однако он его не отдаст.

«Буран» – это, наверное, вершина технологий Советского Союза с точки зрения авиации и космоса. Там действительно огромное количество технологий. Я рассматриваю программу «Энергия – Буран» не как космическую, а как попытку советского руководства вытащить Советский Союз на новый технологический уровень. Потому что водородные технологии, которые там использовались, технологии, связанные с управлением – сложнейшие системы. Они позволяли совершить технологическую революцию», – говорит Ионин.

Он поясняет, что Советскому Союзу так и не удалось массово выйти на новый технологический уровень. Тем не менее челнок «Буран» – советское достижение, которое как минимум заслуживает место в музее России, олицетворяя отечественный прогресс, как бы показывая тот «Советский Союз, который мы потеряли».

«Что касается того, что это разберут якобы на винтики и будут исследовать в лаборатории, то это, на мой взгляд, скорее конспирологическая теория. Не технологии утрачены, а люди, которые этим занимались, какие-то навыки, но документация точно осталась. Поэтому смысла все это разбирать нет. Можно, конечно, представить, что хотят посмотреть, как все это было сделано, но это как-то маловероятно. Выглядит это очень конспирологически. Поэтому я склонен к первой версии», – считает эксперт, добавив: то, что Муса не хочет отдавать «Буран», он просто «цену набивает».

Собеседник подчеркивает, что на данный момент те технологии, которые использовались в постройке корабля «Буран», устарели. А космические аппараты вышли на совершенно другой уровень, что демонстрирует, например, американский бизнесмен, основатель SpaceX Илон Маск, который создает то, что еще недавно казалось просто невозможным.

«Кто думал 20–30 лет назад, что спутники можно будет выпускать на конвейере по две штуки в день? А Маск это делает в рамках проекта Starlink. У нас несколько штук в год – уже достижение. Кто думал, что можно использовать столько двигателей на одной ракете? Во времена создания советской ракеты Н-1, где на первой ступени стоял 31 двигатель, считалось, что так много использовать нельзя, потому что происходит разбалансировка и ракета падает. А у Маска Falcon Heavy с 27 двигателями прекрасно летает. Поэтому, безусловно, какие-то общие решения нужно использовать, но в целом технологии давно ушли вперед», – заключил Ионин.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выражал желание купить второй космический челнок «Буран». Он сообщал, что не смог найти его владельца в Казахстане, где хранится корабль, а позже Муса написал Рогозину, что эти космические корабли находятся на балансе его компании. После этого пресс-служба аэрокосмического комитета министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана сообщила, что республика через суд добивается отмены передачи космического челнока «Буран» АО «РКК Байконур» и хочет вернуть его в госсобственность для использования в музейных экспозициях.

В мае прошлого года Рогозин заявлял, что Роскосмос намерен создать крылатый пилотируемый космический корабль, который станет наследником «Бурана».