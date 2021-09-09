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9 сентября, четверг | Последнее обновление — 04:30 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия сконцентрировала в Средиземноморье пять подлодок с «Калибрами»
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Зиничев старался вылетать на все масштабные ЧП и ЧС, погружаясь в мельчайшие детали. Не стеснялся спрашивать у других, если чего-то не понимал. Не боялся говорить открыто, о чем другие молчали.
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Мы не простили Европу за блокаду Ленинграда. Это грех родителей, который лежит на детях. Не за войны – за геноцид мирных жителей, за ад, за расчётливо и цинично заморенных голодом ленинградских детей.
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Если бы у Евы в райском саду вместо Адама сразу был второй муж, то змей уполз бы, разочарованный, поскольку все яблоки были бы аккуратно уложены в деревянные ящики, а зрелые и усталые супруги вместо познания добра и зла сели бы смотреть сериал.
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19:59
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США предложили Таджикистану «укрепление партнерства»
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Соединенные Штаты рассчитывают на укрепление партнерства с Таджикистаном и продолжение сотрудничества в деле укрепления безопасности границ и региональной стабильности, говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.
Госсекретарь США поздравил республику с 30-летием независимости. «В ближайшие годы мы надеемся на продолжение сотрудничества с нашими таджикскими партнерами в целях укрепления безопасности границ и региональной стабильности», – приводит слова Блинкена ТАСС.
«Соединенные Штаты по-прежнему привержены будущей стабильности и процветанию Таджикистана и его народа, и мы надеемся на укрепление нашего партнерства в предстоящие годы», – отметил Блинкен. Вашингтон в сотрудничестве с Душанбе, по его словам, «формируют отношения, которые поддерживают региональную безопасность, экономическое процветание и интеграцию».
Госсекретарь напомнил, что США передали республике 1,5 млн доз вакцины от нового коронавируса в рамках международной программы COVAX. Соединенные Штаты «работают с народом Таджикистана над решением проблемы пандемии COVID-19», заверил Блинкен.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что возможный план НАТО по вскрытию границ Афганистана с сопредельными странами Центральной Азии для размещения беженцев из Афганистана может обернуться для европейских стран катастрофой. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предложил Узбекистану «стратегическое партнерство», пообещав поддержку в борьбе с пандемией.
В конце августа министр обороны России Сергей Шойгу указал на необходимость укреплять взаимодействие в рамках ОДКБ на фоне ситуации в Афганистане. Россия предупреждала о возможности проникновения боевиков в Центральную Азию, призывала страны ОДКБ к инвентаризации возможностей на фоне обострения в Афганистане.
По сообщениям американских СМИ, после вывода войск США из Афганистана Вашингтон рассчитывал временно разместить войска в Средней Азии. CША еще в июле просили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно разместить на своей территории несколько тысяч граждан Афганистана, активно помогавших американцам. Просьба исходила лично от главы Белого дома Джо Байдена. Более того, Вашингтон обсуждал возможность проводить разведывательные операции с территорий Таджикистана и Узбекистана. При этом сообщалось, что страны обговаривают детали соответствующего соглашения.
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Инаугурацию нового правительства Афганистана назначили на 11 сентября
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Церемония инаугурации нового кабмина Афганистана назначена на 11 сентября.
«Инаугурация нового переходного правительства назначена на 11 сентября», – сообщил РИА «Новости» источник в движении «Талибан» (запрещено в России).
20 лет назад 11 сентября произошли террористические акты, в результате которых были разрушены башни-близнецы в Нью-Йорке. После этой атаки США ввели свои войска в Афганистан.
Напомним, представители «Талибана» (запрещено в России) сообщили: исполняющим обязанности премьера Афганистана назначен мулла Мохаммад Хасан Ахунд. «Премьер-министром страны объявляется мулла Мохаммад Хасан Ахунд, его заместителем – мулла Абдул Гани Барадар, его вторым замом – мулла Абдул Салам Ханафи», – сказал представитель талибов Забихулла Муджахид.
Новым главой МИД объявлен Амир Хан Мотаки, главой Минобороны – мулла Якуб, главой МВД – Сираджуддин Хаккани, главой министерства культуры и информации стал сам Муджахид. Министром образования назначен шейх Мавлави Нурулла Мунир, министром экономики – Мохаммад Ханиф, а главой Центробанка – мулла Мохаммад Идрис.
Шаманов призвал определить красные линии для России на южном направлении
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Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия») заявил о необходимости определить красные линии для России на южном направлении в условиях прихода к власти в Афганистане движения «Талибан» (запрещено в России).
Выступая в среду на круглом столе, посвященном защите России от внешних угроз, Шаманов обратил внимание, что «на южном фланге (у России) тоже неспокойно». При этом парламентарий заметил, что «министерством обороны, другими силовиками принимаются ряд ответственных решений, в том числе проведены учения по недопущению угрозы с этого фланга».
«Нам надо оценить, где там для нас красные линии с точки зрения защиты наших союзников, я имею в виду Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана как передней линии соприкосновения с «Талибаном», – заявил Шаманов, передает ТАСС.
Ранее в Кремле заявили, что Москва не принимала решений о признании движения «Талибан», российская сторона пытается понять, насколько заявления талибов будут соотноситься с реальными действиями.
Захарова предрекла Европе катастрофу из-за беженцев в Центральной Азии
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Возможный план НАТО разместить беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии может обернуться катастрофой для европейских стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«А вот это реально план-катастрофа, если натовцы продавят вскрытие границ Афганистана с сопредельными странами. Европе мало не покажется. Хотя они этого еще не понимают, похоже», – написала дипломат в своем Telegram-канале, комментируя сообщения о том, что европейские страны предложили «деньги и ресурсы» Таджикистану, Туркменистану и Узбекистану, если страны согласятся открыть границы для беженцев из Афганистана.
Напомним, 1 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен предложил Узбекистану «стратегическое партнерство», пообещав поддержку в борьбе с пандемией. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) предложило Узбекистану содействие в строительстве трансафганской железной дороги и линии электропередач в Афганистане.
В конце августа министр обороны России Сергей Шойгу указал на необходимость укреплять взаимодействие в рамках ОДКБ на фоне происходящего в Афганистане. Россия предупреждала о возможности проникновения боевиков в Центральную Азию, призывала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения в Афганистане.
По сообщениям американских СМИ, после вывода войск США из Афганистана Вашингтон рассчитывал временно разместить войска в Средней Азии. CША еще в июле просили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно разместить на своей территории несколько тысяч граждан Афганистана, активно помогавших американцам. Просьба исходила лично от главы Белого дома Джо Байдена. Более того, Вашингтон обсуждал возможность проводить разведывательные операции с территорий Таджикистана и Узбекистана. При этом сообщалось, что страны обговаривают детали соответствующего соглашения.
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Гани опроверг присвоение народных денег при бегстве из Афганистана
Бывший президент Афганистана Ашраф Гани, покинувший страну, опроверг обвинения в том, что вывез с собой крупную сумму денег, принадлежавшую афганским гражданам.
«Я должен ответить на все безосновательные обвинения в свой адрес в том, что я покинул Кабул, взяв миллионы долларов, которые принадлежали афганскому народу. Эти утверждения абсолютно ложные. Коррупция - это чума, которая наносила ущерб нашей стране на протяжении десятилетий, и борьба с ней была в центре моего внимания как президента», – заявил Гани в Twitter, передает ТАСС.
Он добавил, что готов к официальным проверкам и финансовому расследованию ООН или любого другого «соответствующего независимого органа», чтобы подтвердить свои слова.
Экс-президент страны добавил, что решение покинуть Афганистан было самым трудным в его жизни, но, по мнению Гани, других выходов для спасения Кабула не существовало.
В посольстве России сообщали, что Гани бежал из Кабула с огромной суммой денег, часть средств даже не удалось вывезти из страны: «Что касается обрушения режима, то его наиболее красноречиво характеризует то, как Гани убегал из Афганистана: четыре машины были набиты деньгами, другую часть денег пытались запихнуть в вертолет, но не все поместилось. И часть денег осталась лежать на взлетном поле».
Ранее представители «Талибана» (запрещено в России и признано террористическим) объявили состав нового правительства: исполняющим обязанности премьера Афганистана назначен мулла Мохаммад Хасан Ахунд, «Премьер-министром страны объявляется мулла Мохаммад Хасан Ахунд, его заместителем – мулла Абдул Гани Барадар, его вторым замом – мулла Абдул Салам Ханафи», – сказал представитель талибов Забихулла Муджахид.
Церемония инаугурации нового кабмина Афганистана назначена на 11 сентября.
Блинкен заявил о блокируемых талибами чартерных рейсах из Афганистана
Движение «Талибан» (запрещено в России и признано террористическим) отказывается выпускать чартерные рейсы из Афганистана, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«По состоянию на настоящий момент «Талибан» не позволяет вылететь чартерным рейсам. Они (талибы – прим. ВЗГЛЯД) утверждают, что у некоторых пассажиров нет требующихся документов», – цитирует Блинкена ТАСС.
По его словам, у американской администрации есть пределы возможностей «на земле», без аэропорта и «без нормальных процедур безопасности».
«Тем не менее мы работаем, чтобы сделать все возможное, дабы поддержать эти рейсы и добиться их отправления», – заявил он.
Талибы ранее заявляли, что в Афганистане планируется возобновить внутренние рейсы с 3 сентября. Восстановление международных рейсов, по словам талибов, займет «некоторое время».
Пытавшихся помочь в эвакуации из Афганистана вооруженных американцев задержали в ОАЭ
В конце августа в аэропорту Дубая были задержаны семеро вооруженных американцев, которые пытались въехать из ОАЭ в Афганистан, чтобы помочь в эвакуации из этой страны, сообщает издание Newsweek со ссылкой на попавшую в его распоряжение телеграмму госдепартамента.
По его данным, группа граждан США была задержана в аэропорту Дубая 31 августа, после того как «прибыла на частном самолете с огнестрельным оружием». Позднее задержанных освободили под залог, передает РИА «Новости».
«Пассажиры, по имеющимся сообщениям, планировали оказать помощь в эвакуации из Афганистана, но не имели утвержденных планов дальнейшей поездки», – говорится в телеграмме, согласно которой генконсульство США в Дубае взаимодействует с местными властями по данному вопросу.
Представитель госдепа подтвердил, что ведомство «осведомлено о сообщениях о гражданах США, задержанных, а затем освобожденных в Дубае». В ФБР также отметили, что в курсе данной ситуации. Подробностей произошедшего ведомства не привели.
Ранее издание Fox News со ссылкой на источники сообщало, что Госдепартамент США ставит себе в заслугу эвакуацию американцев из Афганистана, хотя, по мнению организаторов вывоза граждан, эта версия событий не соответствует действительности.
Политолог: Талибы могли бы назначить дату инаугурации правительства и на другую дату
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Если слухи о дате инаугурации подтвердятся, это будет означать, что талибы специально используют этот трагический символизм в пику США, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее СМИ сообщили о том, что инаугурация нового правительства Афганистана назначена на 11 сентября – в этот день 20 лет назад произошел крупнейший в истории человечества теракт.
«Талибы («Талибан» – запрещенная в РФ организация) могли бы назначить инаугурацию на 10 или 12 сентября, от этого для них ничего бы не изменилось», – считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Политолог указал, что Россия предпочла не обратить внимание на дату инаугурации. Но при этом торопиться с исключением организации из списка террористических Москва не будет, спрогнозировал Кортунов. «Потенциальное представительство РФ на инаугурации – это кредит Москвы талибам с тем, чтобы афганское правительство в будущем стало инклюзивным и включило не только представителей «Талибана», но и представителей других политических или конфессиональных групп», – пояснил эксперт.
Инаугурация нового переходного правительства назначена на 11 сентября, сообщил в среду РИА «Новости» источник в «Талибане». При этом официальный представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что не располагает информацией о том, что инаугурация нового правительства Афганистана назначена на 11 сентября, передает ТАСС.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что Россия будет представлена на инаугурации нового правительства Афганистана на уровне представителя посольства. Спикер СФ указала, что с пришедшими к власти в Афганистане талибами надо вести рабочий диалог, однако делать выводы о том, как будет работать новое правительство страны, пока рано. «То, что сегодня талибы контролируют всю территорию Афганистана и сегодня это новая власть Афганистана – это факт, его отрицать невозможно», – пояснила сенатор.
20 лет назад 11 сентября произошли террористические акты, в результате которых были разрушены башни-близнецы в Нью-Йорке, погибли 2977 человек и 19 террористов. После этой атаки США ввели свои войска в Афганистан.
Напомним, представители «Талибана» сообщили состав нового правительства: исполняющим обязанности премьера Афганистана назначен мулла Мохаммад Хасан Ахунд. «Премьер-министром страны объявляется мулла Мохаммад Хасан Ахунд, его заместителем – мулла Абдул Гани Барадар, его вторым замом – мулла Абдул Салам Ханафи», – сказал представитель талибов Забихулла Муджахид.
Новым главой МИД объявлен Амир Хан Мотаки, главой Минобороны – мулла Якуб, главой МВД – Сираджуддин Хаккани, главой министерства культуры и информации стал сам Муджахид. Министром образования назначен шейх Мавлави Нурулла Мунир, министром экономики – Мохаммад Ханиф, а главой Центробанка – мулла Мохаммад Идрис.
Матвиенко рассказала, кто представит Россию на инаугурации правительства Афганистана
Россия может быть представлена на инаугурации нового афганского правительства на уровне представителя посольства, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
«Я думаю, что это будет на уровне послов, дипкорпуса, не более того», – цитирует Матвиенко ТАСС.
Ранее представители «Талибана» (запрещено в России и признано террористическим) объявили состав нового правительства: исполняющим обязанности премьера Афганистана назначен мулла Мохаммад Хасан Ахунд, «Премьер-министром страны объявляется мулла Мохаммад Хасан Ахунд, его заместителем – мулла Абдул Гани Барадар, его вторым замом – мулла Абдул Салам Ханафи», – сказал представитель талибов Забихулла Муджахид.
Церемония инаугурации нового кабмина Афганистана назначена на 11 сентября.
Фронт национального сопротивления не признал правительство Афганистана
Фронт национального сопротивления Афганистана (ФНС) отказался признать сформированное талибами (члены запрещенного в России радикального движения «Талибан») временное правительство и объявил о продолжении борьбы против движения, сообщается в заявлении ФНС.
«ФНС считает объявление «Талибаном» (радикальное движение запрещено в России) временного правительства незаконным и явным признаком враждебного отношения движения к афганскому народу,» – приводит текст заявления ТАСС.
Согласно позиции сопротивления, нахождение талибов у власти представляет «угрозу стабильности и безопасности Афганистана, региона и мира». Законное пребывание у власти может быть достигнуто только путем народного голосования на всеобщих выборах, подчеркивается в тексте.
Фронт призвал международное сообщество «воздержаться от признания режима талибов и установления с ним дипломатических связей», а также «поддержать народ Афганистана в его борьбе за избавление страны от оккупации и терроризма».
Накануне талибы объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан, его заместителями – Абдул Гани Барадар и Абдул Салам Ханафи, а верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзада не стал занимать пост в кабинете министров. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство. Ранее представитель движения заявлял, что демократической системы в Афганистане не будет, потому что она не имеет отношения к республике. Он уточнил, что политическая система будет базироваться на законах шариата.
15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
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Глава Евросовета обсудил с Путиным ситуацию в Афганистане
Председатель Евросовета Шарль Мишель обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Афганистане, об этом он сообщил в Twitter.
«Обсудил с президентом России Владимиром Путиным последнее развитие событий в Афганистане и во всем регионе», – передает заявление Мишеля ТАСС.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают, что потенциально из Афганистана может происходить угроза для России – это и наркотрафик, и инфильтрация террористов.
Верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзады заявил, что правительство талибов (запрещенное в России радикальное движение «Талибан») в Афганистане будет соблюдать не противоречащие исламскому праву международные правовые нормы.
Новый премьер Афганистана призвал бывших чиновников вернуться в страну
Захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) призывает чиновников свергнутого правительства вернуться в страну, заявил назначенный радикалами председатель временного кабинета министров Мохаммад Хасан.
«Мы призываем бывших чиновников вернуться на родину, чтобы внести свой вклад в обеспечение ее безопасности и благосостояния», – приводит его слова ТАСС.
По мнению премьера, в настоящий момент руководство «Талибана» несет большую ответственность перед афганским народом. «Мы понесли колоссальные потери, чтобы достичь текущего исторического момента. <…> Сейчас мы проходим серьезное испытание перед лицом всех афганцев», – приводит слова Хасан телеканал Al Jazeera.
Ранее талибы объявили всеобщую амнистию для тех, кто поддерживал центральную власть или сотрудничал с ней в годы операций ВС США, проводившихся на территории Афганистана.
Накануне талибы объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан, его заместителями – Абдул Гани Барадар и Абдул Салам Ханафи, а верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзада не стал занимать пост в кабинете министров. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство. Инаугурацию нового правительства Афганистана назначили на 11 сентября. Ранее представитель движения заявлял, что демократической системы в Афганистане не будет, потому что она не имеет отношения к республике. Он уточнил, что политическая система будет базироваться на законах шариата.
15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
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На принимающей афганских беженцев военной базе США обнаружили корь
Случай кори выявили на военной базе Форт-Маккой в американском штате Висконсин, где принимают беженцев из Афганистана, сообщили американские СМИ.
Ранее Пентагон заявлял, что США на базе Форт-Блисс могут разместить порядка 10 тыс. эвакуированных, еще несколько тысяч афганцев может принять другая база Форт-Маккой в штате Висконсин, а также порядка 2 тыс. афганских переводчиков и других лиц уже разместили на базе Форт-Ли в штате Вирджиния. Минобороны США впоследствии сообщило, что готово размещать беженцев из Афганистана на четвертой военной базе – Макгуайр-Дикс-Лейкхерст в штате Нью-Джерси, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Телеканал не указывает, является ли заболевший гражданином Афганистана.
«Всех, кто находился в контакте с инфицированным человеком на базе, изолировали, проводятся постконтактная профилактика и вакцинация», – передает РИА «Новости» текст электронного письма, предназначенного для правительственных ведомств.
Согласно документу, «на данный момент» Форт-Маккой не принимает беженцев, поскольку корь крайне заразна.
Узбекистан поприветствовал создание временного правительства в Афганистане
Власти Узбекистана заявили о готовности к диалогу с новыми госорганами Афганистана, а также приветствовали создание временного правительства в стране.
«Узбекистан приветствует создание временного Правительства в Афганистане. Надеемся, что данное решение станет началом достижения широкого национального согласия, установления устойчивого мира и стабильности в этой стране. Выражаем готовность к развитию конструктивного диалога и практического взаимодействия с новыми государственными органами Афганистана», – говорится в опубликованном заявлении официального представителя МИД республики в Telegram-канале.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что движение «Талибан» (запрещенное в России) стремится завязать контакты с северными соседями – республиками Средней Азии. Первым выбран Узбекистан. Талибы отправляют в Ташкент поздравления, предлагают реанимировать проект железной дороги и обещают поддерживать «партнеров».
Путин и глава Евросовета подчеркнули важность недопущения насилия в Афганистане
Президент России Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель обсудили ситуацию в Афганистане, подчеркнув важность поддержания в стране гражданского мира и недопущения насилия, сообщает пресс-служба Кремля.
«Проведен обстоятельный обмен мнениями по событиям в Афганистане. С обеих сторон подчеркнута важность поддержания в стране гражданского мира и недопущения насилия, а также налаживания реального межафганского диалога ради обеспечения целостности афганского государства при учёте интересов всех групп населения. Выражена готовность к взаимодействию в целях стабилизации обстановки и предотвращения рисков распространения терроризма, экстремизма и наркопреступности», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Кроме того, была рассмотрена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. По просьбе Мишеля Путин информировал о предпринимаемых шагах по реализации положений трехсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, указали в Кремле.
Ранее глава Евросовета рассказал, что обсудил с Путиным события в Афганистане и их влияние на регион, а ЕС и Россия заинтересованы в региональной стабильности. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил факт телефонного разговора.
Китай заявил о готовности к диалогу с новым правительством Афганистана
Китайское правительство готово к диалогу с новым кабмином Афганистана, созданным движением «Талибан» (запрещено в России), заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
«Мы готовы поддерживать диалог с руководством нового афганского правительства», – сказал он, передает ТАСС.
Он также отметил, что Пекин надеется на создание толерантного правительства в Афганистане при талибах. «Мы надеемся, что временное правительство в Афганистане будет толерантным и окажет противодействие терроризму», – сказал он.
Ранее сообщалось, что движение «Талибан» планирует поддерживать дипломатические отношения со всеми странами, кроме Израиля. Кроме того, «Талибан» пригласил представителей Турции, Китая, России, Ирана, Пакистана и Катара на мероприятие по случаю объявления состава нового правительства Афганистана.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
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