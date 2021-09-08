Глава Евросовета обсудил с Путиным ситуацию в Афганистане

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8 сентября, среда | Последнее обновление — 15:07 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Погибший глава МЧС пытался спасти режиссера Мельника
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Мы не простили Европу за блокаду Ленинграда. Это грех родителей, который лежит на детях. Не за войны – за геноцид мирных жителей, за ад, за расчётливо и цинично заморенных голодом ленинградских детей Бог не простит и мы никогда не простим «просвещённую Европу».
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Если бы у Евы в райском саду вместо Адама сразу был второй муж, то змей уполз бы, разочарованный, поскольку все яблоки были бы аккуратно уложены в деревянные ящики, а зрелые и усталые супруги вместо познания добра и зла сели бы смотреть сериал.
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Твое тело не является твоим делом. А значит, и отвлеченные абстрактные конструкции вроде религии, подталкивающие человека к представлению о суверенитете над телом, не имеют права на существование применительно к вопросу о вакцинации.
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Взрыв газа произошел в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске. Обрушились четыре этажа, погибли два человека, госпитализированы шестеро. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности
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В Нью-Йорке объявили режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы наводнений, вызванных отголосками урагана «Ида». Губернатор штата Кэти Хокул призвала жителей не садиться за руль и не выходить из дома без необходимости
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Глава Евросовета обсудил с Путиным ситуацию в Афганистане
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Председатель Евросовета Шарль Мишель обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Афганистане, об этом он сообщил в Twitter.
«Обсудил с президентом России Владимиром Путиным последнее развитие событий в Афганистане и во всем регионе», – передает заявление Мишеля ТАСС.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают, что потенциально из Афганистана может происходить угроза для России – это и наркотрафик, и инфильтрация террористов.
Верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзады заявил, что правительство талибов (запрещенное в России радикальное движение «Талибан») в Афганистане будет соблюдать не противоречащие исламскому праву международные правовые нормы.
Россия решила не участвовать во встрече глав МИД по Афганистану
Российская сторона не планирует участвовать во встрече по Афганистану на уровне глав МИД ряда стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Россия не примет участия в этой встрече», – сказала Захарова ТАСС.
В воскресенье глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что министры иностранных дел государств «семерки» (G7) планируют провести на следующей неделе встречу, главной темой которой станет обстановка в Афганистане. По его словам, на встрече также должны будут присутствовать представители России и Китая. По словам Мотэги, такие консультации могут пройти уже 8 сентября.
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като отметил, что Токио считает важным диалог с мировым сообществом, включая Москву и Пекин, для последующего установления мира и стабильности в Афганистане.
Талибы разъяснили отношение к международному праву
Правительство талибов (запрещенное в России радикальное движение «Талибан») в Афганистане будет соблюдать не противоречащие исламскому праву международные правовые нормы, говорится в заявлении верховного лидера талибов Хайбатуллы Ахундзады.
Глава движения поздравил народ Афганистана с освобождением от «иностранного владычества» и призвал временное правительство, состав которого был объявлен во вторник, начать работу «как можно скорее», передает ТАСС.
Верховный лидер движения подчеркнул готовность талибов соблюдать те положения международного права, которые «не находятся в противоречии с исламским правом». «В будущем все вопросы управления и жизни в Афганистане будут регулироваться законами священного шариата», – приводит Reuters выдержки из первого заявления главы радикалов.
Накануне талибы объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан, его заместителями – Абдул Гани Барадар и Абдул Салам Ханафи, а верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзада не стал занимать пост в кабинете министров. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство. Ранее представитель движения заявлял, что демократической системы в Афганистане не будет, потому что она не имеет отношения к республике. Он уточнил, что политическая система будет базироваться на законах шариата.
15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
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Макфол заявил о наличии сторонников идей Путина в США
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В Соединенных Штатах есть люди, которые поддерживают идеологию российского лидера Владимира Путина, заявил бывший американский посол в России Майкл Макфол в ходе круглого стола, посвященного отношениям Вашингтона, Москвы и Пекина.
Он охарактеризовал идеи Путина среди прочего как консервативные и ортодоксальные, передает РИА «Новости».
«Первые десять лет у власти он (президент России) в основном вел пропаганду этих идей внутри России. Но в последнее десятилетие он стал экспортировать свои идеи через различные механизмы. [Телеканал] RT – лишь один из этих механизмов. Я насчитываю десятки механизмов, с помощью которых они продвигают свои идеи. И, думаю, мы должны признать, что он добился определенного успеха», – сказал Макфол.
Он признался, что только сегодня прочел, что RT больше всего представлен в соцсетях на немецком языке.
«Виктор Орбан (премьер-министр Венгрии) ближе к Джо Байдену или Владимиру Путину в своей идеологической ориентации? – Вы мне скажите. (Экс-глава МВД, лидер партии «Лига» Маттео) Сальвини – в Италии, (глава правой партии «Национальное объединение» Марин) Ле Пен – во Франции… Я могу продолжать – есть длинный список политических лидеров и движений в Европе, которые преклоняются перед Путиным, в отличие от нашей системы правительства в США. И даже в США есть люди, которые поддерживают идеи Путина, в том числе наш бывший президент (Дональд Трамп), который во многих идеологических аспектах ближе к Путину, чем к президенту Байдену», – указал Макфол.
«Это идеологический аспект соперничества, которого у нас не было в течение долгого времени. Это должно вам напомнить о ранних этапах холодной войны, когда сообщества были разделены внутри государств, а не только между разными государствами», – добавил бывший дипломат.
При этом экс-посол на протяжении всей беседы упоминал термин «соперничество» применительно к отношениям Вашингтона с Москвой, либо Вашингтона с Пекином.
Макфол выразил мнение, что «Путин играет в покер с кучей двоек и троек на руках». «Но в отличие от любого другого лидера в мире, в особенности в отличие от (председателя КНР) Си Цзиньпина, какие бы карты у него ни были, он доказал, что он хочет их использовать. Ни одна другая страна… Си Цзинпин не аннексировал территорию суверенного государства на границе Китая, Си Цзиньпин не нарушал американского суверенитета во время наших выборов в 2016 году, пытаясь помочь тому или иному кандидату. Си Цзиньпин не использовал свою авиацию для поддержки ужасных действий одного из самых ужасных диктаторов в мире в Сирии», – заявил Макфол.
Экс-посол назвал «совершенно агрессивными» действия российского лидера. «Возможно, у него нет таких же карт, как у лидера типа Си Цзиньпина, но он продемонстрировал желание использовать их и, я думаю, весьма опасным способом, на который, как мне кажется, мы еще не давали надлежащий ответ», – указал экс-посол.
Ранее Байден продлил еще на год действие указа о санкциях против иностранных организаций и лиц за вмешательство в ход американских выборов. На основании упомянутого исполнительного указа Соединенные Штаты несколько раз вводили санкции против физических и юридических лиц из России. В середине августа российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в очередной раз подчеркнул, что Москва «категорически отвергает все измышления» о том, что якобы пытается вмешаться во внутриполитические процессы в США.
Напомним также, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Объявлен состав нового правительства Афганистана
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Исполняющим обязанности премьера Афганистана назначен мулла Мохаммад Хасан Ахунд, сообщили СМИ со ссылкой на представителя «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России).
«Премьер-министром страны объявляется мулла Мохаммад Хасан Ахунд, его заместителем – мулла Абдул Гани Барадар, его вторым замом – мулла Абдул Салам Ханафи», – сказал представитель талибов Забихулла Муджахид, передает ТАСС.
Новым главой МИД объявлен Амир Хан Мотаки, главой минобороны – мулла Якуб, главой МВД – Сираджуддин Хаккани, главой министерства культуры и информации стал сам Муджахид. Министром образования назначен шейх Мавлави Нурулла Мунир, министром экономики – Мохаммад Ханиф, а главой Центробанка – мулла Мохаммад Идрис.
Ранее сообщалось, что радикальное движение «Талибан» пригласило представителей Турции, Китая, России, Ирана, Пакистана и Катара на мероприятие по случаю объявления состава нового правительства Афганистана.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
Путину доложили о гибели Зиничева
Президенту Владимиру Путину доложили о гибели главы МЧС Евгения Зиничева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Да», – сказал Песков, отвечая на вопрос, доложено ли президенту о гибели министра, передает РИА «Новости».
Между тем глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил соболезнования в связи с гибелью Зиничева.
«Мои искренние соболезнования. Знал его лично, тесно и плодотворно работали. Очень жаль», – написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Напомним, Зиничев погиб на учениях в Арктике, спасая жизнь человека.
Эксперт: В состав нового правительства Афганистана вошли ветераны «Талибана»
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Новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство. Талибы могут потом сказать, что это были промежуточное назначение администрации и мы ее поменяем. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Омар Нессар, комментируя назначение нового правительства Афганистана.
«В состав нового правительства Афганистана вошли в основном ветераны «Талибана» (радикальной группировки, запрещенной в России). Причем, почти все они – пуштуны. Только 1-2 человека – представители других этносов, но и они давно состоят в движении, так что их тоже можно считать ветеранами. Поэтому эту администрацию вряд ли можно назвать инклюзивной», – говорит директор Центра изучения современного Афганистана Института востоковедения РАН Омар Нессар.
Однако уже в обозримом будущем состав кабинета министров может измениться. «Неслучайно, представитель талибов, новый министр Забиулла Муджахид оговорился, что нынешняя администрация, возможно, – временная. Очевидно, что при формировании кабинета возникли серьезные противоречия между военным и умеренным крылом «Талибана», а с другой – в обществе быстро растет недовольство из-за ухудшающейся социально-экономической ситуации. Именно поэтому талибы решили объявить хотя бы такой состав администрации, чтобы добиться хоть какой-то помощи из-за рубежа и выйти из изоляции», – пояснил собеседник.
Судя по списку новых министров, полагает Нессар, пока верх взяли радикалы, – и это ставит под большой вопрос возможность признания новых властей международным сообществом. «Если за рубежом откажутся признать правительство талибов, то может повториться сценарий 90-х годов: власти Афганистана будут зависеть от одного-двух государств, которые начнут диктовать свои условия. Скорее всего, это будут Пакистан и Катар. Вполне возможно, что и Китай начнет оказывать давление на Кабул через Исламабад», – прогнозирует эксперт.
Чтобы сделать правительство более инклюзивном, сбалансированным, при нем может появиться совет примерно из дюжины авторитетных старейшин – во главе с духовным лидером. Именно в этот орган могут войти представители различных племен, в том числе и те, кто сотрудничал с США – экс-президент Хамид Карзай и экс-глава правительства Абдулла Абдулла. «Вот почему талибы оставляют себе возможность для маневра, – в случае международного давления они могут добавить в правительство новых людей. Но силовой блок, МИД и другие ключевые посты они никому из представителей племен не отдадут», – подытожил Нессар.
Напомним, во вторник представители «Талибана» сообщили: исполняющим обязанности премьера Афганистана назначен мулла Мохаммад Хасан Ахунд, «Премьер-министром страны объявляется мулла Мохаммад Хасан Ахунд, его заместителем – мулла Абдул Гани Барадар, его вторым замом – мулла Абдул Салам Ханафи», – сказал представитель талибов Забихулла Муджахид, передает ТАСС.
Новым главой МИД объявлен Амир Хан Мотаки, главой минобороны – мулла Якуб, главой МВД – Сираджуддин Хаккани, главой министерства культуры и информации стал сам Муджахид. Министром образования назначен шейх Мавлави Нурулла Мунир, министром экономики – Мохаммад Ханиф, а главой Центробанка – мулла Мохаммад Идрис.
Как уточняет ТАСС, мулла Мохаммад Хасан Ахунд является фигурантом санкционного списка ООН. Он включен в перечень 25 января 2001 года, поскольку, будучи одновременно первым заместителем председателя cовета министров, министром иностранных дел и губернатором Кандагара талибского режима, он подпадал под положения резолюций 1267 (1999) и 1333 (2000) Совета Безопасности ООН, касающиеся актов и «деятельности талибских властей». Об этом говорится на сайте Совета Безопасности всемирной организации.
По информации пакистанской газеты News, высший лидер талибов мулла Хайбатулла Ахундзада лично предложил муллу Ахунда на пост премьера временного кабинета. Он считается компромиссной фигурой среди других лидеров «Талибана». Ахунд является главой влиятельного органа талибов – Шуры (совета руководства движения). Он выходец из Кандагара – «колыбели» талибов.
Российская сторона намерена наблюдать за тем, что будет делать новое правительство Афганистана, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Шаманов призвал определить красные линии для России на южном направлении
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Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия») заявил о необходимости определить красные линии для России на южном направлении в условиях прихода к власти в Афганистане движения «Талибан» (запрещено в России).
Выступая в среду на круглом столе, посвященном защите России от внешних угроз, Шаманов обратил внимание, что «на южном фланге (у России) тоже неспокойно». При этом парламентарий заметил, что «министерством обороны, другими силовиками принимаются ряд ответственных решений, в том числе проведены учения по недопущению угрозы с этого фланга».
«Нам надо оценить, где там для нас красные линии с точки зрения защиты наших союзников, я имею в виду Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана как передней линии соприкосновения с «Талибаном», – заявил Шаманов, передает ТАСС.
Ранее в Кремле заявили, что Москва не принимала решений о признании движения «Талибан», российская сторона пытается понять, насколько заявления талибов будут соотноситься с реальными действиями.
В Кремле отреагировали на создание нового правительства Афганистана
Российская сторона намерена наблюдать за тем, что будет делать новое правительство Афганистана, объявленное движением «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России), заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нам важно понять, какие будут первые и дальнейшие шаги этого правительства, и что дальше будет происходить в Афганистане», – цитирует Пескова ТАСС.
Напомним, во вторник талибы объявили новый состав правительства Афганистана.
Ранее представитель Кремля заявлял, что Москва не принимала решений о признании движения «Талибан», российская сторона пытается понять, насколько заявления талибов будут соотноситься с реальными действиями.
В ЕП инициировали обсуждение создания ВС ЕС
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Крупнейшая фракция Европарламента – Европейская народная партия (EPP) – предложила Евросоюзу создать собственное военное подразделение.
«ЕС должен работать сплоченнее, когда дело касается обороны. Мы должны сделать еще один шаг и создать собственное военное подразделение ЕС», – приводит сообщение пресс-службы партии РИА «Новости».
В минувшее воскресенье генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение, что создание вооруженных сил ЕС может разобщить Европу и ослабить НАТО.
В начале мая верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Еврокомиссия подготовит предложения по формированию оперативных военных сил Евросоюза для быстрого реагирования на кризисы.
В ноябре 2019 года Совет министров обороны ЕС утвердил проект создания европейской противовоздушной и противоракетной системы с космическими компонентами (TWISTER). Тогда же Федерика Могерини, занимавшая в то время пост главы европейской дипломатии, призвала ЕС быть готовым к военным миссиями без поддержки США.
В мае 2019 года в Европарламенте призвали не рассчитывать на помощь США и создать европейскую армию. Осенью 2018 года с этой инициативой выступил президент Франции Эммануэль Макрон, а канцлер Германии Ангела Меркель поддержала предложение. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Европа перестраховывается на случай распада НАТО.
Россия получила приглашение на объявление состава нового правительства Афганистана
Российская сторона получила приглашение на церемонию объявления нового состава правительства Афганистана, сообщил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.
Кабулов сообщил, что посол России в этой стране Дмитрий Жирнов будет присутствовать на церемонии объявления нового правительства Афганистана, передает ТАСС.
Представитель талибов (движение «Талибан» запрещено в России и признано террористическим) сообщил, что объявление нового состава афганского руководства пройдет во вторник.
Ранее сообщалось, что радикальное движение «Талибан» пригласило представителей Турции, Китая, России, Ирана, Пакистана и Катара на мероприятие по случаю объявления состава нового правительства Афганистана.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
В Вашингтоне решили не торопиться с признанием «Талибана»
Соединенные Штаты пока не спешат с признанием власти «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России) в Афганистане, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Нет никакой спешки с признанием. Это действительно будет зависеть от того, какие шаги предпринимает «Талибан», – цитирует Псаки ТАСС.
Она добавила, что мировое сообщество будет наблюдать за талибами, признание будет зависеть от того, разрешат ли они американцам и другим иностранцам покидать Афганистан, разрешат ли они тем, которые хочет покинуть страну, выехать, разрешат ли они доставлять гуманитарную помощь, как они будут обращаться с женщинами и девочками.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва не принимала решений о признании движения «Талибан», российская сторона пытается понять, насколько заявления талибов будут соотноситься с реальными действиями.
Путин выразил соболезнования в связи с трагической гибелью Зиничева
Президент Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью главы МЧС Евгения Зиничева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент Путин глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью Евгения Зиничева, президента и Зиничева связывают многие годы совместной работы. Это большая утрата», – передает ТАСС слова Пескова.
«Президент направил телеграмму соболезнований родным и близким Зиничева», – сообщил он.
Премьер-министр России Михаил Мишустин направил телеграмму со словами соболезнований родным, близким и коллегам Евгения Зиничева.
«Мы все глубоко потрясены трагической гибелью Евгения Николаевича Зиничева. Он был настоящим российским офицером, считающим честную, преданную службу Родине и народу делом всей жизни. Профессионал высокого класса, компетентный и принципиальный руководитель, Евгений Николаевич Зиничев пользовался большим авторитетом. Мы навсегда сохраним добрую память об этом сильном, мужественном и самоотверженном человеке, российском офицере, защитнике Отечества», – говорится в телеграмме председателя правительства.
Зиничеву было 55 лет. С 1987 года работал в органах государственной безопасности. В конце июля 2016 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области, с октября 2016 по май 2018 года был заместителем директора ФСБ России. С 18 мая 2018 года Зиничев занимал пост главы МЧС России.
Напомним, Зиничев погиб на учениях в Арктике, спасая жизнь человека.
Пытавшихся помочь в эвакуации из Афганистана вооруженных американцев задержали в ОАЭ
В конце августа в аэропорту Дубая были задержаны семеро вооруженных американцев, которые пытались въехать из ОАЭ в Афганистан, чтобы помочь в эвакуации из этой страны, сообщает издание Newsweek со ссылкой на попавшую в его распоряжение телеграмму госдепартамента.
По его данным, группа граждан США была задержана в аэропорту Дубая 31 августа, после того как «прибыла на частном самолете с огнестрельным оружием». Позднее задержанных освободили под залог, передает РИА «Новости».
«Пассажиры, по имеющимся сообщениям, планировали оказать помощь в эвакуации из Афганистана, но не имели утвержденных планов дальнейшей поездки», – говорится в телеграмме, согласно которой генконсульство США в Дубае взаимодействует с местными властями по данному вопросу.
Представитель госдепа подтвердил, что ведомство «осведомлено о сообщениях о гражданах США, задержанных, а затем освобожденных в Дубае». В ФБР также отметили, что в курсе данной ситуации. Подробностей произошедшего ведомства не привели.
Ранее издание Fox News со ссылкой на источники сообщало, что Госдепартамент США ставит себе в заслугу эвакуацию американцев из Афганистана, хотя, по мнению организаторов вывоза граждан, эта версия событий не соответствует действительности.
Фронт национального сопротивления не признал правительство Афганистана
Фронт национального сопротивления Афганистана (ФНС) отказался признать сформированное талибами (члены запрещенного в России радикального движения «Талибан») временное правительство и объявил о продолжении борьбы против движения, сообщается в заявлении ФНС.
«ФНС считает объявление «Талибаном» (радикальное движение запрещено в России) временного правительства незаконным и явным признаком враждебного отношения движения к афганскому народу,» – приводит текст заявления ТАСС.
Согласно позиции сопротивления, нахождение талибов у власти представляет «угрозу стабильности и безопасности Афганистана, региона и мира». Законное пребывание у власти может быть достигнуто только путем народного голосования на всеобщих выборах, подчеркивается в тексте.
Фронт призвал международное сообщество «воздержаться от признания режима талибов и установления с ним дипломатических связей», а также «поддержать народ Афганистана в его борьбе за избавление страны от оккупации и терроризма».
Накануне талибы объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан, его заместителями – Абдул Гани Барадар и Абдул Салам Ханафи, а верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзада не стал занимать пост в кабинете министров. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство. Ранее представитель движения заявлял, что демократической системы в Афганистане не будет, потому что она не имеет отношения к республике. Он уточнил, что политическая система будет базироваться на законах шариата.
15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
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Китай заявил о готовности к диалогу с новым правительством Афганистана
Китайское правительство готово к диалогу с новым кабмином Афганистана, созданным движением «Талибан» (запрещено в России), заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
«Мы готовы поддерживать диалог с руководством нового афганского правительства», – сказал он, передает ТАСС.
Он также отметил, что Пекин надеется на создание толерантного правительства в Афганистане при талибах. «Мы надеемся, что временное правительство в Афганистане будет толерантным и окажет противодействие терроризму», – сказал он.
Ранее сообщалось, что движение «Талибан» планирует поддерживать дипломатические отношения со всеми странами, кроме Израиля. Кроме того, «Талибан» пригласил представителей Турции, Китая, России, Ирана, Пакистана и Катара на мероприятие по случаю объявления состава нового правительства Афганистана.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
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