Кремль перечислил потенциальные угрозы России из Афганистана

В Кремле считают, что потенциально из Афганистана может происходить угроза для России – это и наркотрафик, и инфильтрация террористов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Из Афганистана потенциально может происходить угроза, мы неоднократно об этом говорили: это и наркотрафик, и инфильтрация туда террористических группировок», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, видит ли Россия угрозу своей безопасности от «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в РФ).

По его словам, Россия пока не планирует переговоров с новым правительством Афганистана.

«Контакты через наше посольство в Кабуле осуществляются, [это] контакты, которые необходимы для обеспечения безопасности наших дипломатов и по другим техническим вопросам. Каких-то иных переговоров пока не планируется. Сейчас Россия, как и подавляющее большинство стран, будет внимательно следить за шагами, которые будет делать новое правительство [Афганистана]», – передает ТАСС слова Пескова.

Он не стал комментировать, какие условия будут влиять на российскую позицию. Из Афганистана, по его словам, «потенциально может проистекать угроза для России» от террористических группировок и наркоторговцев.

Песков рассказал также, что Российская Федерация продолжит внимательно наблюдать за развитием событий в Афганистане после объявления состава нового правительства.

Он добавил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко затронут на предстоящих переговорах ситуацию в Афганистане.

«Безусловно, ситуация в Афганистане – это та тема, которая будет на повестке дня. Конечно, президенты обменяются мнениями, потому что сейчас это в плане международных дел, это один из ключевых, основных вопросов. Но, конечно, главным образом мы исходим из того, что речь все-таки пойдет о двусторонних российско-белорусских отношениях», – сказал Песков.

Ранее верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзады заявил, что правительство талибов (запрещенное в России радикальное движение «Талибан») в Афганистане будет соблюдать не противоречащие исламскому праву международные правовые нормы.