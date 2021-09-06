Шойгу рассказал о возможных районах строительства новых городов в Сибири

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу рассказал, где в Сибири могут построить новые города, а также об ответе президента России Владимира Путина на заявление о том, что на них «денег нет».

Шойгу заявил, что «речь идет не просто о строительстве в тайге новых населенных пунктов, а именно о развитии сибирских макрорегионов и всей страны». По его словам, научно-промышленные и экономические центры должны будут стать «новыми полюсами притяжения как для населения всей России, так и наших многочисленных соотечественников в странах СНГ и дальнем зарубежье», передает РБК.

В частности, между Братском и Красноярском может быть создан промышленный центр «Медь и электротехника». Как заявил министр, в этом районе могут не только добывать, но и осуществлять «глубокую переработку меди и различных редкоземельных металлов для последующего производства отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью».

В том же районе можно создать «Алюминиевую долину», полностью ориентированную на производство продукции высоких переделов по переработке алюминия, в Южной Сибири – организовать добычу с более высоким переделом коксующегося угля, у Канска – наладить углехимическое производство востребованных пластиков из неликвидного сырья. Кроме того, кластер «Лес и строительные материалы» может быть создан у Лесосибирска.

Шойгу отметил, что это лишь «верхушка айсберга». Он призвал «не бояться» появления новых городов синхронно с созданием новых научно-промышленных центров. Без подобных решений, подчеркнул он, «не было бы ни Набережных Челнов с КамАЗом, ни Тольятти с «Жигулями», ни Дивногорска, Братска, Волжского, Зеленограда, Магнитогорска, Ангарска». «Перечислять можно долго. Это те самые научно-промышленные центры, о которых мы сейчас говорим», – заявил министр.

Глава Минобороны, комментируя вопросы финансирования, заявил, что обсуждается не единичная трата средств, а запуск программы развития и роста. Необходимо организовать стабильный налоговый режим, инфраструктуру. Кроме того, Шойгу считает, что возможен перенос штаб-квартир работающих в Сибири крупнейших российских компаний.

Шойгу отметил, что СССР «с Госпланом и Госснабом давно нет», в связи с чем «основным локомотивом капитальных инвестиций в реализацию макроэкономических проектов в Сибири, наряду с государственными средствами, должен являться частный капитал».

Министр рассказал, что «на совещании у президента, где обсуждались важные макроэкономические проекты», кто-то сказал: «Денег же нет». «На что Владимир Владимирович ответил: «Их никогда не будет, если не начать что-то делать – никогда денег и не будет», – сообщил Шойгу.

«Сибирь – моя Родина, моя душа всегда там. Недавно на встрече Владимира Путина с лидерами «Единой России» президент поручил правительству подготовить предложения по реализации этой программы. Работа идет очень активно и, думаю, осенью будет завершена. После согласования в правительстве она будет представлена президенту», – сказал он.

Напомним, Шойгу предложил построить в Сибири несколько крупных городов. В Кремле отмечали, что Путину импонирует инициатива министра о строительстве новых городов, вместе с тем ведется постоянная работа, чтобы минимизировать негативные тенденции в отношении имеющихся городов.