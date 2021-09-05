Суд отправил подозреваемого в убийстве педофила в Самаре под домашний арест Песков посочувствовал переживаниям поправившего президента школьника 5 сентября 2021, 01:33 Текст: Антон Никитин

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков посочувствовал переживаниям школьника Никанора Толстых, который поправил президента России Владимира Путина на открытом уроке в детском центре «Океан» во Владивостоке. «Я представляю себе, что этому бедному мальчишке пришлось пережить», – сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин», кадры которой были показаны в субботу в эфире телеканала «Россия-1», передает ТАСС. Напомним, 1 сентября школьник из Воркуты Никанор Толстых отреагировал на оговорку президента на открытом уроке в рамках марафона общества «Знание» в детском центре «Океан» во Владивостоке. Во время обсуждения истории страны Путин назвал войну со Швецией при Петре I Семилетней. Подросток, представлявший РДШ в Коми, уточнил, что речь идет о Северной войне 1700-1721 годов. Российский лидер поблагодарил мальчика за замечание. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что не считает слова школьника, который поправил президента во время онлайн-урока, наглостью. Сам президент отметил, что произошедшее может только порадовать: молодые ребята грамотные, хорошо знают историю Отечества, свободно излагают свою позицию.

Путин выразил уверенность в полном восстановлении отношений с Украиной 3 сентября 2021, 13:20

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Ситуация в отношениях России и Украины ненормальная и неестественная, заявил президент Владимир Путин, выразив уверенность на восстановление отношений между странами «и чем раньше, тем лучше». «Считаю, что та ситуация, в которой мы сегодня находимся, является абсолютно ненормальной, неестественной. И рано или поздно, а лучше, если это произойдет рано, и чем раньше, тем лучше, мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной», – сказал он, передает РИА «Новости». На вопрос, наступит ли день, когда на форум в России приедет президент Украины, Путин ответил, что очень на это рассчитывает. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что спустя годы в отношениях Украины и России вновь будут позитивные тенденции. «Я думаю, что с годами все поменяется. ... Считаю, что мы все равно – соседи, и будет позитивный результат», – сказал он в ходе общения с преподавателями и экспертами Стэнфордского университета в рамках визита в США. Президент отвечал на русском языке на вопрос русскоязычного слушателя, передает ТАСС. Зеленский также высказался по вопросу мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Он сообщил, что Киев «с удовольствием» хотел бы завершить вооруженный конфликт в этом регионе. «Сейчас и вчера мы опять читали сигналы из РФ: мол, Украина не хочет закончить войну. Удивительно, войну не мы начали, мы-то с удовольствием хотим (войну) закончить», – сказал глава государства. Ранее первый вице-премьер Украины Алексей Любченко заявил, что подготовка встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского ведется на самом высоком уровне. При этом Украина предложила Крым в качестве места встречи Путина и Зеленского. В Кремле не сочли наглостью слова поправившего Путина ребенка 2 сентября 2021, 10:19

Фото: Евгений Паулин/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не считает наглостью слова школьника, который на онлайн-уроке поправил Владимира Путина во время его рассказа о Северной войне. «Мы убеждены, что никто ребенка не отчислит, тем более такого ребенка талантливого и такого знающего. Никакая это не наглость», – передает ТАСС слова Пескова. В Кремле, по словам Пескова, также не согласны с позицией директора школы, которая, согласно сообщениям в СМИ, назвала поведение ученика «наглостью, присущей молодым». «Мы категорически не согласны с директором школы. Мы надеемся, что все-таки ребенок не подвергнется какой-то критике со стороны директора школы», – подчеркнул пресс-секретарь президента. Песков напомнил, что Путин сам назвал онлайн-урок диалогом. «И президент всегда сам трепетно относится [к правильности фактов] и часто поправляет кого-то. Мы знаем, что он обладает совершенно феноменальными знаниями по истории и, конечно, он всегда с готовностью слушает такие корректировки, будь то в исполнении ребенка или какого-то иного специалиста. Это абсолютно нормальная ситуация. Ребенок – молодец! Мы надеемся, что никто его критиковать не будет», – заключил представитель Кремля. Напомним, Путин в ходе беседы со школьниками оговорился и заявил, что при Петре I Россия участвовала в Семилетней войне против Швеции. После этого школьник из Воркуты Никанор Толстых поправил главу государства, напомнив, что на самом деле речь идет о Северной войне. В ответ президент поблагодарил школьника «за поправочку» и продолжил свой диалог. Ранее Путин в рамках марафона общества «Знание» призвал не забывать о причинах борьбы за Ленинград. Путин дал старт запуску новых предприятий на Дальнем Востоке 2 сентября 2021, 12:39

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в четверг в режиме видеоконференции дал старт запуску четырех предприятий на Дальнем Востоке. Глава государства в четверг на полях Восточного экономического форума ознакомился с результатами развития Дальнего Востока в формате интерактивной презентации. Также были представлены новые проекты, передает ТАСС. Путин поздравил инвесторов «с правильным выбором места приложения усилий, капиталов», специалистов предприятий, которые начинают новую работу. «Это четыре проекта, но за последние годы здесь таких проектов и большего масштаба, и чуть поменьше, уже возникли тысячи», – констатировал президент. «Мы и дальше, безусловно, будем поддерживать все ваши усилия по развитию Дальнего Востока, это безусловно пойдет на пользу развитию Дальнего Востока и всей огромной страны», – подчеркнул глава государства. «Начинайте!» – дал Путин команду на старт проектов. Как передает РИА «Новости», запущены предприятия ООО «Арника», ООО НК «Лотос» и новая очередь заводов ООО «Мазда-Соллерс Мануфакчуринг Рус». Миллер заявил о скором завершении строительства «Северного потока – 2» 3 сентября 2021, 09:28

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Завершения строительства газопровода «Северный поток – 2» осталось ждать совсем недолго, сообщил председатель правления Газпрома Алексей Миллер на Восточном экономическом форуме. «Совсем недолго», – сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о том, когда можно ожидать хороших новостей о завершении строительства. Ранее Миллер заявил, что поставки первого газа по газопроводу «Северный поток – 2» на европейский рынок могут начаться уже в этом отопительном сезоне. Тем временем президент России Владимир Путин, открывая в пятницу по видеосвязи логистический центр обслуживания гелиевых контейнеров в районе Владивостока, отметил, что Газпром развивается очень успешно по разным направлениям. «Компания развивается очень успешно по самым разным направлениям. Дело не только в объемах добычи и продажи на внутренний рынок самого газа, на внешний рынок. (Газпром) демонстрирует рекордные по этим показателям важнейшим результаты», – сказал глава государства. В августе в Газпроме заявили о финальной стадии реализации «Северного потока – 2». 20 августа президент Владимир Путин сообщал, что до завершения «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен. Путин рассказал о не связанной со Скуратовым версии гибели митрополита Филиппа 3 сентября 2021, 12:34

Фото: Митрополит Филипп II и Малюта Скуратов, Николай Неврев

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин рассказал о второй версии гибели митрополита Филиппа, не связанной с Малютой Скуратовым, и рекомендовал получить благословение патриарха Кирилла на строительство церкви на якобы месте убийства священнослужителя. «Вторая версия простая, что он его не убивал и не проезжал там, а если проезжал, то проезжал мимо. Что касается строительства церкви, да еще по такому поводу, я думаю, что уж точно совершенно нужно получить благословение патриарха Московского и всея Руси Кирилла», – передает РИА «Новости» ответ Путина на вопрос модератора пленарного заседания ВЭФ, какие еще есть версии гибели митрополита Филиппа. Ранее Путин выразил сомнение, что именно Малюта Скуратов задушил митрополита Филиппа, и отметил, что есть разные версии гибели митрополита в 16 веке. Путин посетил космодром Восточный 3 сентября 2021, 21:12

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин ознакомился со строительством инфраструктурных объектов космодрома Восточный, осмотрел командный пункт и стартовый комплекс «Ангара». Глава государства прибыл в Амурскую область в пятницу вечером после участия в Восточном экономическом форуме в Приморье, на Восточном он осмотрел командный пункт и строительную площадку стартового комплекса под ракеты-носители «Ангара», передает ТАСС. Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявлял в июне, что стартовый стол под ракеты «Ангара», который строится на космодроме Восточный, спроектирован так, что сможет выдержать падение ракеты, если она не улетит. Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Благовещенск, откуда отправится на космодром Восточный, встретится с губернатором Амурской области Василием Орловым и вручит госнаграды ликвидаторам последствий региональных природных ЧС. Восточный – первый российский гражданский космодром, он находится в Амурской области вблизи Циолковского (город возник в 2015 году на месте бывшего поселка Углегорск). Указ о создании космодрома президент подписал в 2007 году. В рамках первой очереди строительства в 2012–2016 годах здесь возвели универсальный стартовый комплекс для ракет-носителей серии «Союз-2». Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители «Ангара-А5» и сопутствующей инфраструктуры. Предполагается, что возведение второй очереди завершится в конце 2022 года. «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о госпитализации детей-инвалидов с родителями 3 сентября 2021, 12:06 Текст: Алина Назарова

Группа сенаторов и депутатов от «Единой России» внесла в Госдуму законопроект о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями. В настоящее время бесплатное пребывание в стационаре с родителями предусмотрено только для детей до четырех лет, сообщил один из авторов документа, первый замглавы Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По его словам, дети-инвалиды вынуждены с определенной периодичностью проходить курсовое лечение в стационарах, но не у всех родителей и близких таких детей есть средства, чтобы оплачивать свое пребывание в медучреждении или в гостинице, пока ребенок находится на лечении. «Очень часто складывается ситуация, когда ребенок-инвалид, которому и так тяжело и которому во время лечения особенно необходима поддержка, оказывается оторван от родителей и близких людей. Такое положение недопустимо», – отметил Турчак, слова которого приводятся на сайте «Единой России». Он пояснил, что в законопроекте предлагается признать статус «ребенок-инвалид» достаточным основанием для того, чтобы законный представитель такого ребенка мог находиться с ним в медучреждении бесплатно и без особых медицинских показаний. «Это решение позволит оказать ощутимую моральную и материальную поддержку семьям, которые воспитывают детей-инвалидов. Если несовершеннолетний имеет инвалидность, то не надо изобретать еще какие-то особые медицинские показатели. Родные и близкие ребенка-инвалида должны иметь возможность быть рядом с ним в больнице, ухаживать за ним, заботиться о нем и не платить за это», – считает Турчак. По его словам, в России в настоящее время насчитывается около 700 тыс. несовершеннолетних граждан, имеющих инвалидность. С учетом их родителей и близких, проблемы детей-инвалидов затрагивают миллионы людей. Действующим законодательством предусмотрено бесплатное пребывание одного из родителей (или законного представителя) в стационаре только с детьми-инвалидами, возраст которых не превышает четырех лет. В этих случаях законный представитель получает в медицинском учреждении бесплатное спальное место и питание. Если ребенок старше – то его родным и близким разрешается совместная бесплатная госпитализация лишь при наличии у ребенка особых медицинских показаний. Исчерпывающего перечня особых медицинских показаний нет, поэтому решение о предоставлении взрослым бесплатного места в госпитале фактически зависит от работников медицинских учреждений. Принимаются подобные решения достаточно редко. Как отметила уполномоченный при Президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, ей часто поступают обращения от родителей детей с ограниченными возможностями, которым отказывают в совместном бесплатном пребывании с ребенком в больнице. При этом по закону совместная госпитализация детей старше четырех лет с родителями производится по медицинским показаниям, напомнила она. «В условиях, когда четкие критерии таких показаний отсутствуют, больницы сами принимают решения, и в большинстве случаев отказывают – потому что родителям нужно предоставить место для сна, их нужно обеспечивать питанием. Однако семьи, воспитывающие детей-инвалидов, не всегда могут позволить себе платить за пребывание в стационаре, и в результате дети вынуждены находиться в палатах одни», – указала она. По ее словам, принятие законопроекта позволит защитить права детей с инвалидностью. Детский омбудсмен призвала сделать это в самые короткие сроки. Законопроект был разработан по итогам встречи, которую в начале августа Турчак провел с руководством Общероссийской общественной организации «Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов». Авторы рассчитывают, что документ будет принят в самое ближайшее время. Документ подготовили первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, руководитель думской фракции партии Сергей Неверов, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Мария Львова-Белова, а также депутаты Госдумы от «Единой России». Путин описал реакцию на замечание школьника 3 сентября 2021, 12:10 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин сказал, что даже не обратил внимание на ситуацию со школьником, который поправил его во время разговора об истории. «Я даже не обратил на это внимание. Почему это меня должно задеть? Это меня может только порадовать: молодые ребята хорошо знают историю Отечества», – передает РИА «Новости» слова президента на ВЭФ. «И прекрасно, можно только порадоваться, что у нас ребята собрались в «Океане» такие грамотные, подготовленные. И, что важно, которые свободно тут же излагают свою позицию. Ну послушайте, вот это и должно нас настроить на то, что будущее России в надежных руках», – добавил он. 1 сентября школьник из Воркуты Никанор Толстых отреагировал на оговорку президента на открытом уроке в рамках марафона общества «Знание» в детском центре «Океан» во Владивостоке. Во время обсуждения истории страны Путин назвал войну со Швецией при Петре I Семилетней. Подросток, представлявший РДШ в Коми, уточнил, что речь идет о Северной войне 1700-1721 годов. Российский лидер поблагодарил мальчика за его замечание. Ранее в Кремле не сочли наглостью слова поправившего Путина ребенка. Путин назвал ситуацию в Афганистане катастрофой 3 сентября 2021, 12:56

Фото: kremlin.ru

Текст: Алина Назарова

Положение афганцев, работавших на коллективный Запад во главе с Вашингтоном, а также в целом обстановка в республике после вывода американских войск катастрофичны, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). «Действительно, это катастрофа. Это правда. Это не мои слова. Это слова самих американских аналитиков. Это катастрофа, потому что американцы – люди очень прагматичные – истратили на всю эту кампанию свыше полутора триллионов долларов, а результат какой? А если посмотреть на то количество людей, которые брошены в Афганистане, работали на коллективный Запад, на США и их союзников, то это и гуманитарная катастрофа», – указал глава государства, передает ТАСС. Он подчеркнул, что насильственно насаждать демократию извне нельзя. «Если демократия нужна какому-то народу, народ придет к этому сам, не нужно этого делать насильственными способами», – добавил Путин. Глава государстваа также напомнил, что вывод советских войск из Афганистана осуществлялся организованно, а оставшийся после этого в стране режим сумел просуществовать еще несколько лет. «Советские войска тоже уходили из Афганистана, но уходили организованно. Все-таки режим, который остался после вывода советских войск, просуществовал несколько лет. Если бы Советский Союз на излете своего существования не перестал бы оказывать хотя бы экономическую помощь, еще неизвестно, как бы складывалась ситуация в самом Афганистане», – отметил Путин. «Может быть, противоборствующим силам удалась бы о чем-то договориться», – добавил он. Отвечая на вопрос, кто будет отвечать за порядок в мире, если США отказываются от функции «всемирного полицейского», президент указал, что «за порядок в мире должна отвечать Организация Объединенных Наций. И ее Совет Безопасности. В том числе в лице постоянных пяти членов (Россия, США, Китай, Франция и Великобритания)». Ранее Путин заявил, что США присутствовали в Афганистане 20 лет, внедряли свои нормы и стандарты жизни, но добились нулевого результата, при этом происходили одни трагедии. Он также добавил, что извне навязать невозможно ничего, ситуация должна созреть. По его словам, если кто-то хочет, чтобы она зрела быстрее и качественнее, надо помогать людям. США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости, а СБ ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России). Талибы также заявили, что США потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане. Путин рассказал о беспрецедентном налоговом режиме для бизнеса на Курилах 3 сентября 2021, 09:46

Фото: Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

Текст: Алина Назарова

На Курильских островах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса, предприниматели будут освобождены от налогов на десять лет, заявил президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. Глава государства добавил, что льготными условиями на Курилах смогут пользоваться в том числе японские инвесторы. «Нам нужно создавать здесь конкурентные условия для работы наших партнеров. А это значит, что действующие здесь параметры налоговой нагрузки, стоимости заемного капитала, скорости и качества государственных услуг для бизнеса должны быть глобально конкурентоспособными, как я только что сказал. Лучшими, не лучше, а лучшими во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе», – сказал он, передает ТАСС. По словам президента, это чрезвычайно сложная задача, но к этому надо стремиться. «Именно такой, по сути, беспрецедентный набор льгот и стимулов мы создадим на Курильских островах, например, где полностью освободим бизнес от уплаты ключевых налогов на прибыль, на имущество, земельного и транспортного налога. Причем на десять лет», – добавил глава государства. Путин выразил надежду, что преференциальный режим на Курилах даст весомый результат для запуска проектов в приоритетных сферах. «Надеемся, что преференциальный режим на Курилах принесет весомые результаты для развития островов, для запуска перспективных проектов, прежде всего в таких областях, как туризм, морекультура и переработка», – сказал он, передает РИА «Новости». Летом Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Он также поручил премьеру Михаилу Мишустину во время поездки на Дальний Восток уделить особое внимание ситуации на Курильских островах. Вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что правительство планирует создать на Курильских островах свободную налоговую зону, близкую к офшору, и десять лет не проводить никаких проверок. Путин открыл гелиевый хаб в Приморье 3 сентября 2021, 09:14 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии логистического центра обслуживания гелиевых контейнеров в районе Владивостока. В ходе церемонии Путин отметил, что Газпром развивается очень успешно по разным направлениям, ищет новые ниши на отечественном и мировом рынках, передает ТАСС. «Компания развивается очень успешно по самым разным направлениям. Дело не только в объемах добычи и продажи на внутренний рынок самого газа, на внешний рынок. (Газпром) демонстрирует рекордные по этим показателям важнейшим результаты», – сказал глава государства. Объем инвестиций в создание гелиевого хаба на территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская» в Приморье превышает 6 млрд рублей. Хаб необходим для транспортировки гелия с Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), одного из инфраструктурных проектов Газпрома на Дальнем Востоке, который станет частью центра глубокой переработки газа в этом регионе. На заводе будет перерабатываться многокомпонентный природный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, поступающий по газопроводу «Сила Сибири». Проектная мощность завода составит 42 млрд кубометров газа в год. ГПЗ будет включать в себя крупнейшее в мире производство гелия – до 60 млн кубометров ежегодно. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин «неоднократно был на Амурском газоперерабатывающем заводе», а на днях там была запущена вторая технологическая линия по производству гелия. Минск озвучил главный вопрос на встрече лидеров России и Белоруссии 2 сентября 2021, 19:12 Текст: Вера Басилая

Подготовка 28 союзных программ и их реализация в рамках Союзного государства Белоруссии и России станет основным вопросом на предстоящей 9 сентября встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина, заявил глава белорусского МИД Белоруссии Владимир Макей. «На предстоящей встрече, наверняка, главным вопросом будет вопрос, связанный с обсуждением 28 союзных программ, работа над которыми длится уже более трех лет. Они подготовлены. О них будет доложено в ближайшие дни президентам Беларуси и России. На этой встрече, предполагаю, будет принято соответствующее решение по дальнейшим шагам, связанным с реализацией этих 28 союзных программ», – передает ТАСС слова Макея. Ранее стало известно, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече 9 сентября в Москве подпишут все дорожные карты интеграции. Напомним, главы государств решили провести встречу в Москве 9 сентября, эту дату они согласовали во время телефонного разговора. Путин прибыл в Благовещенск для поездки на космодром Восточный 3 сентября 2021, 19:00 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин на обратном пути с Восточного экономического форума (ВЭФ) прибыл в Благовещенск, откуда отправится на космодром Восточный, встретится с губернатором Амурской области Василием Орловым и вручит госнаграды ликвидаторам последствий региональных природных ЧС. Как уточнила пресс-служба Кремля, Путин ознакомится с ходом строительства командного пункта и стартового комплекса для ракеты «Ангара». Там же президент встретится с Орловым, передает ТАСС. Ранее Кремль заявил, что Путин посетит космодром Восточный 4 сентября. Восточный – первый российский гражданский космодром, он находится в Амурской области вблизи Циолковского (город возник в 2015 году на месте бывшего поселка Углегорск). Указ о создании космодрома президент подписал в 2007 году. В рамках первой очереди строительства в 2012–2016 годах здесь возвели универсальный стартовый комплекс для ракет-носителей серии «Союз-2». Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители «Ангара-А5» и сопутствующей инфраструктуры. Предполагается, что возведение второй очереди завершится в конце 2022 года. Пекин предложил США осмыслить слова Путина о результатах миссии в Афганистане 2 сентября 2021, 13:44 Текст: Алина Назарова

Руководству США следует глубоко задуматься над словами президента России Владимира Путина о трагических последствиях американской миротворческой миссии в Афганистане, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. «Точка зрения президента РФ Владимира Путина заслуживает того, чтобы американская сторона над ней как следует задумалась», – заявил он, передает ТАСС. Ранее Путин заявил, что США присутствовали в Афганистане 20 лет, внедряли свои нормы и стандарты жизни, но добились нулевого результата, при этом происходили одни трагедии. Он также добавил, что извне навязать невозможно ничего, ситуация должна созреть. По его словам, если кто-то хочет, чтобы она зрела быстрее и качественнее, надо помогать людям. США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости, а СБ ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России). Талибы также заявили, что США потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане. Эксперт: Дальний Восток надо осваивать для людей 3 сентября 2021, 19:00

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Путин задал стратегический вектор – развивать Дальний Восток экономически и социально при условии, что мерилом этого развития станут перемены к лучшему в жизни каждого конкретного жителя. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Старовойтов, комментируя заявления президента на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке. «Дальний Восток – такая же часть России, как и любая другая, но она нуждается в особом внимании федеральной власти. Дальний Восток – это территория потенциального развития. Освоение этих земель началось еще во время Российской империи и продолжается до сих пор. По сути, президент прямо говорит о том, что Дальний Восток освоен не в полной мере», – отмечает гендиректор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов. Политолог указал на отставание социально-экономического развития Дальнего Востока по сравнению с центральными округами страны. «В России сохраняется неравномерная бюджетная обеспеченность территорий. Такой дисбаланс отмечается не только у нас, с этим ничего не поделаешь. Нет больших стран, в которых все провинции развивались бы равномерно. На это влияет ряд климатических, экономических и прочих факторов», – добавил эксперт. Он особо отметил слова президента России Владимира Путина о необходимости развивать отдельные города, напомнив, что на модернизацию социальных объектов, в частности, будет выделено около 20 млрд рублей. «Стратегический вектор, заданный президентом, звучит следующим образом – Дальний Восток необходимо развивать экономически и социально, сопрягая это с улучшением качества жизни каждого конкретного человека, включая и бытовую сторону», – добавил политолог. В качестве примера конкретных мер Старовойтов назвал планы федеральных властей расширить программу «дальневосточной ипотеки» под 2% и распространить ее на врачей и учителей независимо от возраста. «Это решение поможет привлечь дополнительный приток людского капитала на Дальний Восток», – полагает эксперт. «Нужно видеть нужды простого человека в глобальных экономических проектах, которые озвучивались на Восточном экономическом форуме. Надо мерить все потребностями и судьбой конкретного россиянина, живущего в конкретном городе Дальнего Востока», – указал собеседник. В пятницу, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, Владимир Путин заявил о необходимости запуска масштабной программы обновления дальневосточных городов. «Речь идет не просто о новом облике жилых кварталов и общественных пространств, важно задать векторы долгосрочного развития городов. Вместо концентрации вокруг крупных производств, крупных заводов, а так было исторически, они должны стать городами, где в центре внимания человек и его потребности», – сказал президент. «Важнейший вопрос для молодых специалистов и их семей, для всех граждан - это жилье, его качество и доступность», – сказал глава государства. Он напомнил, что «с 2019 года на Дальнем Востоке действует специальная ипотечная программа под 2% для молодых семей и тех, кто строит свой дом, в том числе на участке, полученном по программе «Дальневосточный гектар», а также о том, что около 24 тыс. семей уже смогли решить свои жилищные вопросы с помощью такого кредита. «Есть предложения расширить эту программу льготного ипотечного кредитования за счет других категорий и других специалистов, крайне нужных на Дальнем Востоке. В самое ближайшее время рассмотрим это на правительстве», – заверил президент. Кроме того, регионы Дальнего Востока в 2022 году получат на модернизацию социальных объектов дополнительно порядка 20 млрд рублей. Из них не менее половины будут направлены на развитие инфраструктуры здравоохранения дальневосточных регионов. «Подчеркну: эти средства пойдут именно плюсом к 57 млрд рублей, которые уже планируется направить на программу модернизации первичного звена здравоохранения в [Дальневосточном] федеральном округе», – указал глава государства. Он также сообщил, что ежегодные расходы на систему здравоохранения на Дальнем Востоке будут увеличены. «Мы дополнительно увеличим текущие расходы на систему здравоохранения Дальнего Востока, прежде всего его отдаленных и малонаселенных районов. Выделим на эти цели еще более 6 млрд рублей ежегодно», – сказал Путин. Опережающее развитие Дальнего Востока – «долгосрочный и абсолютный» приоритет для России, это перспектива развития страны «не на десятилетия, а на столетия вперед», подчеркнул Путин. «Даже в непростых условиях, связанных с пандемией и ее экономическими последствиями, мы не отказались от планов развития Дальнего Востока, а напротив, стремились наращивать темпы реализации долгосрочных планов развития Дальнего Востока», – указал глава государства.