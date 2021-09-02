Украина предложила Крым в качестве места встречи Путина и Зеленского В Кремле не сочли наглостью слова поправившего Путина ребенка 2 сентября 2021, 10:19 Текст: Дмитрий Зубарев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не считает наглостью слова школьника, который на онлайн-уроке поправил Владимира Путина во время его рассказа о Северной войне. «Мы убеждены, что никто ребенка не отчислит, тем более такого ребенка талантливого и такого знающего. Никакая это не наглость», – передает ТАСС слова Пескова. В Кремле, по словам Пескова, также не согласны с позицией директора школы, которая, согласно сообщениям в СМИ, назвала поведение ученика «наглостью, присущей молодым». «Мы категорически не согласны с директором школы. Мы надеемся, что все-таки ребенок не подвергнется какой-то критике со стороны директора школы», – подчеркнул пресс-секретарь президента. Песков напомнил, что Путин сам назвал онлайн-урок диалогом. «И президент всегда сам трепетно относится [к правильности фактов] и часто поправляет кого-то. Мы знаем, что он обладает совершенно феноменальными знаниями по истории и, конечно, он всегда с готовностью слушает такие корректировки, будь то в исполнении ребенка или какого-то иного специалиста. Это абсолютно нормальная ситуация. Ребенок – молодец! Мы надеемся, что никто его критиковать не будет», – заключил представитель Кремля. Ранее Путин в рамках марафона общества «Знание» призвал не забывать о причинах борьбы за Ленинград.

Украина предложила Крым в качестве места встречи Путина и Зеленского 2 сентября 2021, 00:26

Фото: kremlin.ru, Sergii Kharchenko/

Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Подготовка встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского ведется на самом высоком уровне, заявил первый вице-премьер Украины Алексей Любченко. Он не сказал, в какой стране лидеры России и Украины могут провести переговоры. При этом на предположение о том, что саммит пройдет в Москве, Любченко отрицательно покачал головой. В качестве возможного места встречи первый вице-премьер предложил Крым, передает РИА «Новости». Напомним, Зеленский заявил о необходимости переговоров с Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Путин готов к диалогу с Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать. Путин на марафоне общества «Знание» заявил, что население России могло составить 500 млн человек 1 сентября 2021, 10:57

Фото: kremlin.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Население России, по некоторым оценкам, могло бы сейчас достигать 500 млн человек, если бы не два распада страны в XX веке, заявил президент Владимир Путин на встрече со школьниками, которая проходит в рамках образовательного марафона общества «Знание». Он обратил внимание на то, что на протяжении прошлого века дважды «рассыпалась российская государственность». После революции 1917 года Российская империя прекратила свое существование. Россия «потеряла колоссальные территории, постепенно восстановилась, а потом произошло еще и крушение Советского Союза», напомнил Путин, передает ТАСС. «А почему? Надо ведь внимательно проанализировать, что было триггером, что было спусковым крючком к этим драматическим событиям. Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 млн человек. Только вдумайтесь в это», – подчеркнул он. Глава государства заметил, что сейчас население России составляет около 146 млн человек. «А если бы этих трагедий не было, было бы около 500 млн человек. Разница есть?» – повторил он. А это, продолжил президент, «совокупная мощь государства, которая в геометрической прогрессии постоянно увеличивается. … Создается все более и более мощная основа развития, существования, благополучия». «Надо посмотреть, что лежало в основе этих трагических событий, чтобы ни в коем случае не допустить ничего подобного в будущем», – указал он. Эти знания помогают понять и то, как укреплять мощь страны, как строить отношения с соседями, считает Путин. Глава государства заметил, что история – это «не просто набор цифр, имен, событий, а фундамент самого гуманитарного знания». Прошлое помогает понять то, что происходит сейчас, и определить, как нужно вести себя в будущем, пояснил он. Ранее Путин в ходе встречи со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан» поздравил учащихся с новым учебным годом. Путин в ходе марафона общества «Знание» рассказал об исполнении детской мечты 1 сентября 2021, 11:56

Фото: Евгений Паулин/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин на встрече со школьниками по случаю Дня знаний заявил, что счастлив из-за реализации своей мечты служить Отечеству. Общение президента со школьниками проходит в рамках образовательного марафона общества «Знание». «По поводу того, о чем я мечтал, что получилось. В этом смысле я могу считать себя счастливым человеком», – цитирует РИА «Новости» Путина. По его словам, в разные периоды жизни человек соотносит свои мечты с уровнем своего развития и видением окружающего мира, после чего появляются ближние, более отдаленные и стратегические цели. «Так или иначе, я, как многие мальчишки, хотел быть то моряком, то летчиком, потом разведчиком – я хотел быть и реализовал этот план. Так жизнь сложилась, я иногда даже удивляюсь, как так получилось. Это, вообще-то, сложное дело – прийти и сказать: «Хочу быть разведчиком», и тебя берут в разведку. Так вроде не бывают, у меня так получилось», – поделился президент. При этом Путин подчеркнул, что «это не главное». По его словам, школьное воспитание, воспитание в семье, окружение должно было нацелено на то, чтобы посвятить себя служению Отечеству. «Ведь когда я работал в органах безопасности – посмотрите, как сейчас ребята работают, собой жертвуют, если потребуется, – это все было направлено на служение Отечеству. И сегодня я занимаюсь именно этим. И считаю, что в этом смысле мне удалось добиться того, о чем я мечтал», – подчеркнул президент. Также глава государства заявил, что молодежь является двигателем прорывных проектов развития. Он отметил, что Россия начинает работать над так называемым Восточным полигоном железных дорог. «Это новая жизнь и возрождение БАМа, Транссиба. Кто строил? Как я говорил – молодые люди. Вот Крымский мост – тоже достаточно молодые люди делали это. Много других направлений в науке, в той же оборонке», – перечислил президент сферы, в которых занята молодежь. Он также поделился впечатлениями от встречи с коллективом разработчиков новейших отечественных систем вооружения. «Честно, я так удивился, говорю: «Откуда вы взялись?» Совсем молодые люди! Целой группой пришли после вуза в научно-исследовательское учреждение и создали один из новейших, [он] до сих пор не имеет аналогов, ракетных комплексов в мире для защиты интересов страны», – отметил Путин. При этом Путин призвал молодых ребят не ограничивать себя в том, чтобы мечтать и добиваться тех целей, которые они перед собой ставят. «И у вас точно все это получится», – заверил президент. Ранее Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о том, каким его мечтам уже не суждено сбыться. Депутат Госдумы: Единовременные выплаты компенсируют пенсионерам рост цен на продукты 1 сентября 2021, 22:19 Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Выросшие из-за пандемии цены на продукты уже не снизятся, но ситуацию с повышением пенсий и с выплатами государство будет держать на контроле», – заявила газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Светлана Бессараб. Ранее Росстат сообщил, что из-за роста общемировых цен на продовольствие инфляция в стране превысила уровень, который закладывали власти при планировании повышения пенсий. «Введенные из-за пандемии ограничительные меры привели к тому, что продуктов питания производилось меньше, чем могло. Это обстоятельство на фоне растущего потребительского спроса вылилось в рост цен. В итоге в последнее время мы больше не видим роста пенсий в абсолютном выражении. На съезде «Единой России» президент Владимир Путин поручил компенсировать эти потери единовременными выплатами пенсионерам по 10 тысяч рублей, в том числе и работающим», – напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Правительство выделило на эти цели 454 млрд рублей: выплаты на карточку «Мир» начнутся уже с четверга, а тем, кто получает пенсию через «Почту России», начнут приносить деньги с пятницы, напомнила депутат. «Кроме того, стоит напомнить: мы ратифицировали Конвенцию №102 Международной организации труда о минимальных нормах социального обеспечения, в соответствии с которой пенсия должна составлять не менее 40% от утраченного заработка. До этого уровня нам еще необходимо будет потом пенсии подтягивать», – добавила парламентарий. В среду Росстат обнародовал данные по основным социально-экономическим показателям, в том числе по пенсионному обеспечению. Размер средней начисленной зарплаты в России в июне достиг 57 782 рублей, что на 11,7% больше, чем было год назад, и на 4,3% превышает аналогичный показатель мая, пишет «Российская газета». Реальный рост зарплат с поправкой на инфляцию в июне составил 4,9% по сравнению с данными годичной давности и 3,6% относительно предыдущего месяца. Средний размер назначенной пенсии в июле был зафиксирован на уровне 15 802 рубля. Это превышает показатели годичной давности на 5,5%. Однако реальный размер пенсии из-за инфляции за год сократился на 0,9%, а по сравнению с маем – на 0,3%. Напомним, президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тыс. рублей, ее получат как работающие, так и неработающие пенсионеры. Несмотря на постоянный рост пенсий по сравнению с прошлым годом, она все же не успевает за инфляцией, ранее заявил газете ВЗГЛЯД научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Активное восстановление мировой экономики привело к росту спроса на многие товары и росту цен на них. На новый экономический бум наложился рост мировых цен на сельскохозяйственную продукцию. В результате инфляция к концу августа составила 6,7%, что почти в два раза выше инфляции, зафиксированной в августе 2020 года», – говорит Журавлев. Решение о выплате 10 тыс. рублей каждому пенсионеру, по его мнению, позволит компенсировать рост инфляции. Путин провел встречу с губернатором Приморского края 1 сентября 2021, 16:07 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Приморского края Олегом Кожемяко, обсудив социально-экономическую ситуацию в регионе. Кожемяко выразил благодарность главе государства от семей, которые уже получили ключи от новых квартир, а также рассказал о строительстве хореографического и музыкального училища вместе со школой-интернатом и домом для преподавателей, передает ТАСС. По мнению губернатора Приморского края, создание такого училища придаст большой импульс развитию культурной сферы не только Приморья, но и всего Дальнего Востока. Также Кожемяко отметил, что регион «постепенно преодолевает пандемийный кризис». Кроме того, он затронул тему сельского хозяйства, транспортной отрасли, химической промышленности, а также работы некоторых предприятий. В среду Путин прибыл во Владивосток. Президент пообщался с детьми во Всероссийском детском центре «Океан» и принял участие в подписании соглашения Альянсом по защите детей в цифровой среде. Кроме того, глава государства выступил по видеосвязи на открытии социальных объектов в Дагестане. Президент Мексики рассказал о предложении Путина направить к нему врачей для лечения от COVID 1 сентября 2021, 19:11 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин предлагал направить в Мексику врачей для лечения от коронавируса президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, об этом рассказал сам мексиканский лидер в своей книге «На середине пути». «Когда я заболел COVID-19, я получил среди многих проявлений солидарности от мексиканцев и друзей из других стран один телефонный звонок, который мне очень понравился, от президента России Владимира Путина, который, вопреки своей репутации жесткого человека, предложил мне с великодушной настойчивостью направить в Мексику группу врачей-специалистов для оказания мне помощи», – говорится в книге Обрадора, передает ТАСС со ссылкой на публикацию выдержек из произведения в мексиканских СМИ. По словам Обрадора, Путин в конце беседы сказал ему, что будет молиться о его здоровье. Напомним, Обрадор заболел коронавирусной инфекцией в конце января. Анализ на наличие коронавирусной инфекции, мексиканский президент сдал 4 февраля, оказался отрицательным, после чего он вскоре вернулся к работе. Российские IT-гиганты в присутствии Путина подписали хартию о безопасности детей в Сети 1 сентября 2021, 13:17 Текст: Алексей Дегтярев

Крупнейшие российские интернет-компании, медиахолдинги и телеком-операторы подписали хартию о безопасности детей в Сети, предполагающую ограничение доступа для них к вредному и противоправному контенту. За церемонией наблюдал по видеосвязи президент Владимир Путин. Документ подписали «Яндекс», Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского», «Национальная Медиа Группа», «Газпром-медиа холдинг», «Ростелеком», «Мегафон», МТС и «Вымпелком», передает РИА «Новости». «Содержание виртуального, цифрового пространства имеет важнейшее значение и для благополучия, и для безопасности наших детей, в этой сфере они должны быть надежно защищены. И очевидно, что усилий государства, только законов и только нормативных актов уже недостаточно. Принципиально важно, чтобы общество, сам бизнес занимали активную позицию и понимали свою роль и ответственность», – цитирует Путина ТАСС. Он также выразил надежду, что глобальные цифровые платформы также присоединятся к совместной с Россией работе по защите детей. «Я очень рассчитываю, что вам удастся выстроить диалог с глобальными цифровыми платформами, привлечь их к совместной работе по защите детей в цифровой среде. Такой опыт есть уже во многих странах, в том числе европейских», – подчеркнул глава государства. Хартия создает Альянс по защите детей в цифровой среде, его участники берут на себя добровольные обязательства. «Мы чувствуем свою ответственность за то, чтобы сделать цифровую среду удобной для детей, чтобы они смогли учиться, общаться и развиваться», – сказал на церемонии председатель Альянса Антон Шингарев. Гендиректор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский заявил, что бизнес имеет технологические возможности для воплощения целей Альянса, они позволят защитить детей «от зловредности и ядовитых ягод в интернете». Хартия предполагает, что российский бизнес в Сети будет самостоятельно выявлять и ограничивать вредный для детей и противоправный контент. Российские компании будут обмениваться опытом и разработками по защите детей в интернете. Ранее президент поддержал идею создания в России специальной интернет-платформы, через которую дети смогут получать психологическую помощь. Путин на марафоне общества «Знание» счел преждевременным распространение ГМО в России 1 сентября 2021, 12:25 Текст: Евгения Шестак

Широкое использование в России генно-модифицированных (ГМО) продуктов, по мнению специалистов, пока преждевременно, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи со школьниками по случаю Дня знаний. Общение президента со школьниками проходит в рамках образовательного марафона общества «Знание». Глава государства напомнил, что в стране действует закон, ограничивающий использование генно-модифицированной продукции для того, чтобы она не попадала на стол к человеку. Однако при этом нет ограничений для работы по этому направлению в научных целях, передает РИА «Новости». «Вопрос использования генно-модифицированных продуктов действительно очень сложный, и, как считают специалисты, он все-таки не готов пока к тому, чтобы широко использовать это так, как делают это, допустим, в Северной Америке, где выращивают бобовые, сою и кукурузу в огромных количествах, потом используют в корм скоту, потом это мясо попадает в продажу также, как и сами продукты», - сказал глава государства. Путин отметил, что для оценки изменения климата в России необходимо учитывать все факторы, в том числе изучать, что происходило в прошлом. «Изменение климата в России в некоторых регионах идет в два раза быстрее, чем в других регионах планеты. Это открывает новые вызовы и возможности. И история является одним из способов изучения того, что происходило на планете», – отметил он. Президент привел в пример изучение проб горных пород, что позволяет посмотреть вглубь веков и понять, что на протяжении всей истории планеты происходили серьезные катастрофы, жертвами которых неоднократно становились почти все живые организмы, и это «не только динозавры, о которых мы постоянно говорим». «Из-за чего такое происходило? Множество различных факторов. Поэтому чтобы понять, насколько антропогенные выбросы сегодняшнего дня влияют на реальные изменения, нужно учитывать все факторы, а не только считать, что происходит у нас. Нужно учитывать и то, что происходит в галактике, ближайшем космосе, в недрах земли», – подчеркнул Путин. Ранее директор Института глобального климата и экологии имени Ю.А. Израэля Росгидромета Анна Романовская заявила, что Крым, Ставропольский край, Курскую и Воронежскую области ждут самые ощутимые в России последствия изменения климата, этим регионам в первую очередь нужны программы адаптации экономики. Напомним, президент Владимир Путин предупредил о быстрых темпах потепления в России. Путин в рамках марафона общества «Знание» призвал не забывать о причинах борьбы за Ленинград 1 сентября 2021, 11:10 Текст: Дмитрий Зубарев

Мы не должны позволить болтунам говорить, что не надо было бороться за Ленинград – тогда вас бы не было, сказал президент России Владимир Путин на встрече со школьниками, которая проходит в рамках образовательного марафона общества «Знание». Путин отметил, что победа советского народа против нацизма – «это одно из очень ярких, значимых событий всего XX века, если бы этой победы не состоялось, то мир был бы совершенно другим, и судьба русского и других народов была бы абсолютно другой», нежели судьба западно-европейских народов, порабощенных нацистской Германией, передает ТАСС. «Те народы они воспринимали более или менее как свои генетически и рассчитывали, что с ними можно сосуществовать. А с русским народом – нет, русский народ подлежал ликвидации, уничтожению. Мы никогда не должны забывать об этом, и никогда не должны позволить каким-нибудь болтунам говорить: зачем было бороться за Ленинград, можно было бы сдать, тогда жертв было бы меньше. Может быть, жертв было бы меньше, но тогда вас бы не было, тех, кто говорит об этом сегодня таким образом», – заявил Путин. Ранее в ходе общения со школьниками Путин заявил, что население России, по некоторым оценкам, могло бы сейчас достигать 500 млн человек, если бы не два распада страны в XX веке. Также Путин поздравил учащихся с новым учебным годом. Путин анонсировал создание 256 тыс. новых мест в яслях 1 сентября 2021, 13:48 Текст: Алексей Дегтярев

До конца 2023 года в России создадут 256 тыс. новых мест в яслях, заявил президент Владимир Путин, выступая по видеосвязи на открытии социальных объектов в Дагестане. «К концу 2023 года в России должно быть в общей сложности введено не менее 256 тыс. новых мест в яслях. На эти цели за последние четыре года из федерального бюджета было выделено более 150 млрд рублей», – цитирует президента ТАСС. Глава государства отметил, что власти намерены и дальше развивать социальную, образовательную инфраструктуру во всех регионах. Ранее в среду президент заявил, что власти России намерены распределять в регионы большую часть новых бюджетных мест в высших и средних учебных заведениях. Путин в рамках марафона общества «Знание» рассказал о приоритетах главы любой страны 1 сентября 2021, 11:35 Текст: Дмитрий Зубарев

Руководитель любого государства, маленького или большого, должен прежде всего руководствоваться интересами своего народа. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на встрече со школьниками, которая проходит в рамках образовательного марафона общества «Знание». По его словам, отношения между лидерами государств важны, но не могут быть определяющими в политике. «Определяющими для любого человека, который возглавляет маленькую или большую страну – не важно, являются интересы людей, которые ему доверили возглавить страну, и прежде всего он должен руководствоваться интересами своего народа», – передает ТАСС слова Путина. Ранее в ходе общения со школьниками Путин заявил, что население России, по некоторым оценкам, могло бы сейчас достигать 500 млн человек, если бы не два распада страны в XX веке. Также Путин поздравил учащихся с новым учебным годом. Путин в ходе марафона общества «Знание» рассказал об увеличении числа бюджетных мест в региональных вузах 1 сентября 2021, 11:48 Текст: Дмитрий Зубарев

Власти России намерены распределять в регионы большую часть новых бюджетных мест в высших и средних учебных заведениях, заявил президент России Владимир Путин на встрече со школьниками, которая проходит в рамках образовательного марафона общества «Знание». «Мы уже приняли решение о том, что подавляющее большинство новых бюджетных мест для обучения в высших учебных, да и не только в высших, а и в средних учебных заведениях, будет отдаваться на места, в региональные вузы», – передает ТАСС слова Путина. Ранее Путин в ходе общения со школьниками заявил, что умение работать в коллективе невозможно развивать при обучении исключительно в онлайн-формате. Путин в ходе марафона общества «Знание» одобрил идею дополнительного курса истории в школах 1 сентября 2021, 11:23 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин на встрече со школьниками, которая проходит в рамках образовательного марафона общества «Знание», поддержал идею ввести дополнительный курс истории в школах, а самых активных учеников поощрять поездками в археологические лагеря. «Конечно. Согласен полностью», – передает РИА «Новости» слова Путина, который также пообещал обсудить реализацию идеи с коллегами. Кроме того, Путин назвал интересной идею введения QR-кодов в учебниках по истории. «Это здорово, и надо бы это реализовать. Но история – это не просто набор цифр, имен и перечисление событий, нужно знать об этом, без этого вроде как никуда», – сказал Путин, отвечая на предложение школьника из Воркуты ввести интерактивные коды в учебниках по истории. По его словам, важно понять, какие были условия, в которых люди жили, чем люди руководствовались, принимая решения, и к чему это привело. «И тогда вот эти события прошлого будут помогать нам реально объективно оценивать то, что происходит сегодня, и будут помогать нам принимать правильные решения для того, чтобы в будущем у нас все сложилось должным образом», – добавил президент. Путин на марафоне общества «Знание» пообещал усилить ответственность за лесные пожары 1 сентября 2021, 12:11 Текст: Алексей Дегтярев

Ответственность федеральных органов власти за борьбу с лесными пожарами в России планируется ужесточить, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи со школьниками по случаю Дня знаний. Общение президента со школьниками проходит в рамках образовательного марафона общества «Знание». «Будем совершенствовать нормативную базу с тем, чтобы увеличивать роль, значение, ответственность федеральных органов власти на этом направлении», – заявил президент, говоря о лесных пожарах в Якутии, передает ТАСС. Глава государства отметил, что власти страны сделают все, чтобы помочь людям, пострадавшим в этой ситуации. Также Путин выразил благодарность тем, кто принимал участие в ликвидации пожаров. «Я хочу, пользуясь случаем, поблагодарить всех, кто приложил максимальные усилия для борьбы с пожарами. Имею в виду не только сотрудников МЧС или лесоохраны, но и добровольцев, которых оказалось много, и люди проявили и проявляют до сих пор самые свои лучше качества, работают в очень тяжелых, в опасных условиях и решают задачи во имя своей республики и во имя всей страны», – цитирует президента РИА «Новости». При этом на настоящий момент пожарным удалось не только стабилизировать обстановку в Якутии, но и переломить ситуацию, отмечал первый замглавы МЧС России Александр Чуприян. На прошлой неделе глава Якутии Айсен Николаев поручил правительству республики разработать программу действий защиты лесов от пожаров, заявив, что «настоящая битва за тайгу только начинается». Путин в рамках марафона общества «Знание» назвал недостатки онлайн-образования 1 сентября 2021, 11:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Умение работать в коллективе невозможно развивать при обучении исключительно в онлайн-формате. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со школьниками, которая проходит в рамках образовательного марафона общества «Знание» во Всероссийском детском центре «Океан». «У нас очень много сегодня идет разговоров по поводу того, какое должно быть образование. Оно должно реализовываться онлайн или это должно быть офлайн, напрямую, в прямом контакте», – передает ТАСС слова главы государства. «Конечно, современные способы подачи, передачи должны быть использованы, без всякого сомнения. Но есть некоторые обстоятельства. Вот в чем они заключаются. Это не мое мнение, это мнение подавляющего большинства экспертов. Эффективность работы человека, один из критериев эффективности работы – это работать в коллективе», – отметил Путин. «Как же вы научитесь работать в коллективе, если вы будете онлайн заниматься? Невозможно. Значит, уже один из важнейших критериев успеха, который должен человека сопровождать, он будет утрачен», – пояснил он. Президент добавил, что Россия будет стремиться сочетать оба формата обучения, «используя современные способы подачи материала». Путин отметил важность роли учителя в образовательном процессе. «Потому что важно не просто передавать знания, <...> разумеется, важнее ничего не бывает, наверное. Но важно еще, как это сделать. <...> Роль педагога как раз заключается в том, что все знания, навыки, которые человек приобретает, использовались не только на благо его самого, но и на благо других людей, всего общества, всего человечества», – подчеркнул президент. Ранее Путин в ходе встречи со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан» поздравил учащихся с новым учебным годом.