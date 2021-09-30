В Кремле призвали регионы реагировать на растущую заболеваемость коронавирусом Кремль сообщил о выздоровлении адъютанта Путина СК представил книгу об убийстве царской семьи 30 сентября 2021, 13:29 Текст: Алексей Дегтярев

Следственный комитет подготовил книгу о расследовании убийства царской семьи под названием «Преступление века. Материалы следствия» о расследовании убийства царской семьи. В книге собраны уникальные материалы следствия и исторические документы, связанные с гибелью императора Николая II, его семьи и приближенных, сообщается на сайте ведомства. Книга делится на три тома, основанных на документальных свидетельствах, снимках, дневниках, воспоминаниях, аудиозаписях, архивных источниках, в том числе тех, которые ранее не публиковались, отметил председатель СК Александр Бастрыкин. Первый том уже доступен на сайте ведомства, второй и третий посвящены следственной работе 1918-1924 годов и начала 1990-х, когда проводилось повторное исследование, а также расследование современного этапа. «Современная наука и возможности экспертных исследований XXI века позволяют более детально и глубоко вникнуть в суть трагических событий, беспристрастно разобраться в произошедшем и сделать обоснованные выводы. Научно-технический прогресс позволил провести уникальные судебные экспертизы, в том числе медико-криминалистические (антропологические). Большую роль сыграла работа картографов, благодаря которой были воссозданы 3D-модели расстрельной комнаты и схемы Коптяковской дороги», – указали в СК. «Эта книга – большой совместный труд следователей СК России, ученых, экспертов, других специалистов и исследователей разных направлений. В ней наиболее полно и достоверно представлены сведения о расследовании преступления вековой давности, которое перевернуло отечественную историю, изменило государственный уклад и порядок», – заключили в ведомстве.

Касперская об аресте по делу о госизмене главы Group-IB: У него был редкий вид бизнеса 29 сентября 2021, 18:14

Фото: Гавриил Григоров/фотохост-агентство ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Арест Сачкова – значительное событие для всей российской IТ-индустрии, его компания – лидер в таком редком направлении, как расследование компьютерных преступлений», – пояснила газете ВЗГЛЯД эксперт Наталья Касперская. В среду в Москве основатель компании Group-IB Илья Сачков был взят под стражу по делу о госизмене. «Сачков сам плотно работал с правоохранительными органами. Но пока непонятно, какие претензии у силовиков возникли к фигуранту», – отметила президент компании Info Watch Наталья Касперская. По ее словам, Group-IB – чуть ли не единственная компания в России, которая занимается поиском криминала в компьютерных сетях. «Они совершенно точно лидеры в этом направлении. Это довольно редкий и сложный вид бизнеса», – добавила она. Лефортовский суд Москвы в среду заключил под стражу на два месяца основателя компании Group-IB Илью Сачкова по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ). Наказание предусматривает до 20 лет заключения. Накануне в московском офисе Group-IB прошли обыски. В пресс-службе компании уточнили, что силовики покинули офис вечером того же дня.

Дело Сачкова не имеет отношения к инвестиционному климату, речь идет о государственной измене, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. После ареста Сачкова Group-IB возглавит ее второй сооснователь Дмитрий Волков, сообщили РБК в ее пресс-службе. В компании заявили, что не считают Сачкова виновным и будут «держать удар», продолжая заниматься своей профессиональной деятельностью. По мнению Волкова, Сачков непричастен к преступлениям. «У нас нет доступа к секретной информации, никто нам ее не предоставляет», – цитирует нового руководителя радио «Говорит Москва». Бывший советник президента России по развитию интернета Герман Клименко предположил, что обвинения связаны с тем, что Сачков обслуживал и зарубежных клиентов, и российских. «Наверное, ему надо было разделять компании и самому определять, где находиться. Выйти за рубеж и сказать «здесь мы работаем на одних, а там на других», не получается. Здесь история международной сложности», – сказал Клименко в эфире радиостанции. Следствию необходимо разъяснить подозрения в отношении Сачкова, считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. По его словам, что «нет ничего хуже этого состава преступления», так как подобные дела, как правило, рассматриваются в закрытом режиме из-за содержащейся в материалах гостайны. «Но учитывая масштаб и уникальность фигуры предпринимателя Сачкова для всей IТ-индустрии России, объясниться следствию необходимо. В противном случае по сектору и его инвестиционной привлекательности будет нанесен критический удар», – цитирует Титова РИА «Новости». Group-IB – международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети. По версии Forbes, Сачков входит в список самых ярких предпринимателей мира в возрасте до 30 лет. Он также является доцентом кафедры информационной безопасности МГТУ им. Баумана, входит в экспертные комитеты Госдумы и МИД. По данным следствия, Сачков работал на иностранные спецслужбы и передавал им данные, составляющие гостайну в области кибербезопасности, сообщил ТАСС вечером в среду источник в правоохранительных органах. По его словам, «работодателями» Сачкова могут быть спецслужбы сразу нескольких стран. «К делу Сачкова подключилась военная контрразведка ФСБ», – добавил он. Как уточняет собеседник агентства, Сачков помещен в изолятор временного содержания на Петровке. «Позже его отправят в СИЗО «Лефортово», где сначала поместят на карантин, а позже переведут в общую камеру. Ему подберут соседа, исходя из его характера и психологической совместимости», – рассказал он. Уголовное дело основателя Group-IB Ильи Сачкова о госизмене связывают с делом бывшего полковника ФСБ Сергея Михайлова, осужденного за госизмену на 22 года заключения, пишет «Лента.ру». Михайлова осудили за раскрытие ФБР способов и методов ведения оперативно-разыскной деятельности по делу основателя компании Chronopay Павла Врублевского. Вместе с офицером ФСБ 14 лет лишения свободы получил бывший начальник отдела «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов. Стали известны подробности дела вице-президента Сбербанка Раковой 30 сентября 2021, 07:17

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Следственные действия по делу о мошенничестве с государственными контрактами прошли не только у экс-замминистра просвещения и вице-президента Сбербанка Марины Раковой, но и у ее окружения, сообщил источник в правоохранительных органах. Источник РИА «Новости» описал предполагаемую фабулу преступления: «Марина Ракова, находясь на должности заместителя главы Минпросвещения, пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), где она была гендиректором. Они были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта «Учитель будущего». В качестве подрядчика, уточнил он, был привлечен российско-британский частный вуз «Шанинка» (официальное название – Московская высшая школа социальных и экономических наук). Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям. «Было установлено, что ФНФРО неправомерно принял работы, выполненные «Шанинкой», а деньги выплачены необоснованно», – рассказал источник. Он уточнил, что обыски прошли не только у Раковой, но и у ее окружения – у тогдашних руководства ФНФРО и руководителя одного из департаментов Минпросвещения. Люди, работавшие с Раковой, когда она была замминистра, впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка, обыски проводились и у них в домах и рабочих кабинетах. В среду бывшую заместительницу главы Минпросвещения Марину Ракову вызвали на допрос по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщил источник в правоохранительных органах. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Украина сочла «наглой» реакцию Венгрии на критику контракта с Газпромом 30 сентября 2021, 09:06 Текст: Евгения Шестак

Реакция Будапешта на недовольство Киева контрактом на поставки газа из России в Венгрию является «наглостью», заявил экс-депутат Верховной рады Тарас Чорновол. «Реакция Венгрии вообще наглая и очень странная, потому что они заявляют, что Украина посмела сунуть нос в ее внутренние дела, которыми являются ее определенные коммерческие обязательства. Только коммерческие обязательства по поставкам газа предусматривают три стороны, а не две», – заявил Чорновол в материале для «Главреда». По мнению бывшего депутата, соглашение между Венгрией и Россией ставит целью нанесение прямого ущерба Украине. Чорновол считает, что инициатором сделки стала Россия, а Венгрия просто не стала отказываться. Чорновол назвал случившееся колоссальным провалом украинской дипломатии и в первую очередь министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который, по его мнению, должен уйти в отставку. Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Но пострадавшая сторона в этой ситуации только Украина – новый контракт лишает ее схемы виртуального реверса газа, который Киеву опять придется закупать у России. В Еврокомиссии заявили, что Будапешту следует оценить влияние газового контракта с Россией на безопасность энергоснабжения и представить ЕК выводы, которая, в свою очередь, может попросить показать ей контракт. В Европе заявили об усталости от Грузии и от Саакашвили 29 сентября 2021, 17:12 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Европейские институты устали от тяжелой внутриполитической ситуации в Грузии, заявила депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель, комментируя предстоящие в этой стране выборы. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. В Грузии перед выборами «противостояние и насилие достигло очень опасного уровня», сказала депутат. Она отметила, что намерение экс-президента Михаила Саакашвили в день выборов вернуться из Киева в Тбилиси «не служит интересам Грузии, углубит политический кризис и нанесет вред демократическому имиджу Грузии». Этот имидж, по словам фон Крамон-Таубадель, в последнее время и так «серьезно пострадал» от неправильных решений правящей «Грузинской мечты». «У ЕС нет ни ресурса, ни желания работать по еще одному ненужному политическому кризису, который обязательно возникнет в случае возвращения Саакашвили. Об этом мы ему сказали. Такую же позицию разделяют другие институты Евросоюза», – заявила она. По ее словам, народ Грузии заслуживает «ответственных политиков» для «защиты интересов страны». Европа попросила у России больше угля 30 сентября 2021, 10:32

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Европа просит у России больше угля, чтобы облегчить энергетический кризис с приближением зимы, а также на фоне рекордных цен на газ, сообщает Bloomberg. «Производители электроэнергии на континенте вынуждены просить у России больше угля, чтобы облегчить энергетический кризис с приближением зимы и рекордно высокими ценами на газ, снижающими прибыльность», – сообщили представители двух российских угольных компаний, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg. Источник отмечает, что в течение многих лет Европа в значительной степени отказывалась от угля, чтобы «экологизировать» свое производство электроэнергии, однако на сегодняшний день она испытывает кризис энергоснабжения. По словам пресс-секретаря Минэнерго России, согласно прогнозам, экспорт угля, в том числе для производства электроэнергии в Европу, в текущем году не изменится и составит около 48 млн тонн. При этом в первом полугодии он вырос на 2,4 процента, до 22,5 млн тонн. «Если все европейские коммунальные предприятия перейдут на уголь, это приведет к огромному росту спроса на уголь, который одна Россия не может обеспечить в такой короткий срок», – сказала главный аналитик Wood Mackenzie Ltd. в Хьюстоне Наташа Тюрина. В свою очередь в Министерстве энергетики России заявили, что в ведомство не поступало обращений со стороны КНР и стран Евросоюза по вопросам наращивания экспорта угля из России. В четверг стоимость газа в Европе в начале торгов превысила 1100 долларов, продолжив обновлять рекорды. Из-за взлета цен на газ накануне обанкротились еще три энергокомпании в Британии. Консалтинговая энергетическая фирма Baringa не исключает, что в Великобритании может остаться лишь 10 из почти 50 поставщиков электроэнергии для бытового потребления. Читатели британской газеты Daily Express заявили о риске для стран Европы столкнуться с серьезными проблемами из-за дефицита газа грядущей зимой. МВД заявило о рекордном спросе на российское гражданство 29 сентября 2021, 21:10

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Вера Басилая

С начала года гражданство России получили более 500 тыс. иностранцев, почти половина из запросивших – граждане Украины и лица, проживающие на юго-востоке страны, заявила начальник миграционного управления МВД России Валентина Казакова. По ее словам, если динамика сохранится, то год по этому показателю будет рекордным. «Мы перейдем тот рубеж, который был в 2010 году: тогда 500 тысяч приобрели гражданство России. На сегодня в 2021 году мы перешли эту цифру, поэтому к концу года эта цифра будет больше», – цитирует РИА «Новости» Казакову. По ее словам, рост числа желающих получить российское гражданство в МВД наблюдают уже несколько лет, за ним обращаются и много соотечественников, проживающих за границей. Почти половина из запросивших российское гражданство – граждане Украины и лица, проживающие на юго-востоке страны. Также среди желающих получить российское гражданство – граждане Белоруссии, Молдавии и Казахстана, уточнила Казакова. Ранее Казакова заявила, что в России на данный момент находятся порядка 7 млн иностранцев, число нелегальных мигрантов не столь значительно. Она также уточнила, что находящиеся в России нелегально иностранцы после 30 сентября могут быть удалены с территории страны. Раскрыт секрет невосприимчивости людей к COVID-19 29 сентября 2021, 15:59

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Журнал Science опубликовал исследование, которое утверждает, что благодаря мутациям в гене OAS1 часть населения Земли менее подвержена заражению коронавирусом, либо полностью защищена от него. Ученые из Центра вирусных исследований MRC-Университета Глазго выяснили, что основной секрет заключается в пренилировании гена, то есть присоединении молекулы жира к белку, передает РИА «Новости». Эксперты считают, что такая модификация позволяет OAS1 «искать» вторгающийся вирус и «бить тревогу». Также, по их мнению, пациенты с «плохой» формой OAS1 значительно чаще заболевали тяжелой формой COVID-19, а вероятность летального исхода среди них была в 1,6 раза выше, чем среди людей с пренилированной версией гена. Эксперты считают, что новые мутации Sars-CoV-2 могут научиться обходить защиту этих генов. Ранее ученые обнаружили некоторые факторы, повышающие риск тяжелого течения и летального исхода при коронавирусной инфекции. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Политолог рассказал о перспективах лишения Украины «безвиза» 29 сентября 2021, 16:59

Фото: GLEB GARANICH/REUTERS

Текст: Андрей Резчиков

Претензии к Киеву по поводу нарушений миграционного законодательства ЕС справедливы, но этого недостаточно, чтобы лишить страну «безвиза», считает украинский политолог Константин Бондаренко. Об обсуждении вопроса о приостановке «безвиза» для Украины, Грузии и Молдавии стало известно из внутренних документов Евросоюза. «На сегодняшний день лишение Украины «безвиза» маловероятно, потому что подобные решения принимаются не национальными правительствами, а Еврокомиссией, на уровне которой таких инициатив сегодня нет», – считает глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко. Несмотря на то, что сразу несколько европейских стран высказывают озабоченность из-за частых нарушений миграционных правил, эксперт ожидает только ужесточения контроля над мигрантами, и «это будет воспринято как некий компромисс в рамках Евросоюза». «Эта озабоченность касается не только Украины или Молдавии, но и беженцев с Ближнего Востока и Северной Африки. Поэтому национальные правительства, помимо ужесточения внутренних регламентов, будут требовать от Еврокомиссии выделения дополнительных средств на борьбу с нелегальными мигрантами», – прогнозирует политолог. Бондаренко считает претензии к Украине справедливыми из-за «частых нарушений» миграционного законодательства, но недостаточными для прекращения «безвиза». «Большинство украинцев, которые хотят остаться в Европе, легко могут воспользоваться трудовыми визами, тем более что в таких государствах, как Польша или Чехия, достаточно легко получить такие визы при общей нехватке рабочих рук. А из Польши или Чехии уехать во Францию, Данию или Ирландию уже не так сложно», – уверен эксперт. Ключевые страны ЕС подняли вопрос о приостановке «безвиза» для Украины, Грузии и Молдовы, а также стран Западных Балкан. Как пишет Euobserver со ссылкой на внутренние документы Евросоюза, Германия, Франция и Италия жалуются на злоупотребление безвизовым режимом для незаконной миграции. А Прага заявила, что она стала свидетелем большого количества необоснованных ходатайств о предоставлении убежища от граждан Грузии, Молдовы и Украины. Ожидается, что государства-члены обсудят этот вопрос 13 октября. В 2019 году Нидерланды первыми потребовали приостановить действие безвизового режима для Албании, но эта просьба была отклонена Европейской комиссией. Добавим, что в июле Евросоюз включил Украину в так называемый зеленый список и рекомендовал отменить ограничения на путешествия украинцев. Но конечное решение остается за государствами ЕС. В Британии предрекли Европе драку за российский газ 30 сентября 2021, 09:59

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Читатели британской газеты Daily Express заявили о риске для стран Европы столкнуться с серьезными проблемами из-за дефицита газа грядущей зимой. В статье издания говорится о недовольстве Украины подписанием контракта на поставку газа из России в Венгрию в обход страны. Автор отметил, что эта ситуация отражает разгорающийся более масштабный конфликт вокруг газа в Европе, а также указал на рост беспокойства из-за зависимости от российского голубого топлива, передает РИА «Новости». Некоторые пользователи разделили эту точку зрения и заявили, что Россия якобы намеренно «зажала Евросоюз в тиски». «Если Евросоюз попытается выйти за рамки, русские просто уменьшат поставки газа и будут смотреть, как европейские страны начнут драться друг с другом, чтобы получить голубое топливо. Скоро граждане ЕС узнают, какие страны являются импортирующими, а кто из них – гражданами второго сорта в большой европейской семье», – считает JohnJ. Однако другие комментаторы не согласились с обвинениями. «Россия выполняет все свои контракты в Европе, Россия никогда не поставляла газ в больших объемах в Англию, максимум это был один процент от всего потребления, поэтому о причинах происходящего нужно спросить правительство и премьер-министра (Великобритании) Бориса Джонсона, а не винить в ошибках руководства Россию. Никто не запрещает покупать газ в других странах, помимо России», – подчеркнул Grazi. «Это чушь. ЕС не сертифицирует «Северный поток – 2», поэтому Россия не может перекачивать газ. ЕС предпочтет играть в политику, нежели позволит европейским рабочим получать дешевый газ. Молодец, (венгерский премьер Виктор) Орбан. Он работает для своих людей, а не против них, в отличии от ЕС», – отметил Mikeuk. «Я венгр и поддерживаю свое правительство. Украина не имеет отношения к тому, как, когда и у кого покупать газ. Украина – плохой сосед с глупыми политиками. Они сами создали эту ситуацию, когда в 2009 году начали воровать газ из трубопровода. Они не заслуживают доверия», – заявил Hey Ho. Между тем стоимость газа в Европе в начале торгов 30 сентября превысила 1 тыс. 73 доллара. Из-за взлета цен на газ накануне обанкротились еще три энергокомпании в Британии. Консалтинговая энергетическая фирма Baringa не исключает, что в Великобритании может остаться лишь 10 из почти 50 поставщиков электроэнергии для бытового потребления. Вместе с тем стало известно, что ЕС может блокировать контракт Газпрома и Венгрии из-за Украины. Зоолог порекомендовал «вести себя как дерево» при встрече с лисой в городе 29 сентября 2021, 18:19

Фото: Yui Mok/PA Images/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

При виде дикой лисы в городе следует уйти от контакта, не пытаясь поймать, приблизиться или потрогать животное, рассказал газете ВЗГЛЯД доктор биологических наук, зоолог Илья Володин, комментируя обнаружение данного зверя на территории Сретенского монастыря в Москве. На территорию Сретенского монастыря в Москве забежала лиса, которую самостоятельно поймать священникам не удалось, поэтому они обратились в экстренные службы за помощью, передают «Известия». Ранее лисиц также видели в ландшафтном заказнике «Теплый Стан», природно-исторических парках «Кузьминки-Люблино», «Битцевский лес», «Москворецкий», «Царицыно», «Измайлово» и других зонах столицы. «Лисы в городе – это не нонсенс, а обычное явление, они в том числе и в Москве всегда были, просто новости об этом стали реже публиковаться, вот все и забыли. Это везде, это нормально для мегаполиса. У нас и кабаны живут», – говорит Володин. Он отмечает, что нередко данные животные заражены бешенством, а поэтому они могут представлять опасность для человека. В целом горожанам следует относиться к лисам в столице, как к любому другому дикому зверю. «Вести себя нужно с ними, как с диким зверем. Это не из зоопарка лисы. Соответственно, при виде животного следует уйти от контакта. Ни в коем случае не стоит лезть или как-то мешать ему, не нужно пытаться поймать, погладить или покормить. Вообще не подходить. Можно постоять вдалеке и посмотреть на лисицу, как она себя ведет и что делает. Не более того», – рекомендует зоолог. Он подчеркивает, что те лисы, которые заходят из леса в город, людей ни во что не ставят и не боятся их. Поэтому лучшая тактика в таком случае – «вести себя как дерево», без резких движений, не трогая зверя. Если же животное без какой-либо причины ведет себя странно и агрессивно, а также находится за пределами парка, леса или другого природного объекта, то следует сообщить об этом в экстренные службы, заключил специалист. В мае на территории детского сада в Москве нашли семейство лис. Сотрудники пожарно-спасательного столичного центра поймали животных и передали их в департамент природопользования и охраны окружающей среды столицы, после чего их пообещали отпустить в естественную среду обитания. СМИ: Основателя Group-IB обвинили в передаче за рубеж секретов в сфере кибербезопасности 29 сентября 2021, 18:09

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Основатель компании Group-IB Илья Сачков, арестованный по подозрению в госизмене, по данным следствия, передавал данные, составляющие гостайну в области кибербезопасности иностранным спецслужбам. «Следствие подозревает Сачкова в передаче иностранным спецслужбам данных, которые составляют гостайну в области кибербезопасности в России», – передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, Сачков мог работать на спецслужбы нескольких стран, которые в интересах следствия не уточняются. «К делу Сачкова подключилась военная контрразведка ФСБ», – добавил источник. Сачков помещен в Москве в изолятор временного содержания на Петровке, 38, с ним проводятся следственные действия, позже его переведут в «Лефортово», поместят на карантин, после чего отправят в общую камеру. Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца основателя компании Group-IB Сачкова по делу о госизмене. Сам Сачков вину не признает. Group-IB – международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в Сети. В 2016 году Сачков входил в список самых ярких в мире предпринимателей в возрасте до 30 лет по версии Forbes. Он является доцентом кафедры информационной безопасности МГТУ имени Н.Э. Баумана, входит в экспертные комитеты Госдумы и МИД России. МИД Украины пообещал создать России «серьезные проблемы» 30 сентября 2021, 08:30

Фото: GLEB GARANICH/Reuters

Текст: Евгения Шестак

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности создать «серьезные проблемы» для России. По его словам, Киев работает над созданием условий, которые «вынудят Россию прекратить агрессию». Министр обвинил российские власти в «манипуляциях, лжи и цинизме». По его словам, Киев работает со своими партнерами над тем, чтобы создать условия, которые «вынудят Россию прекратить агрессию», передает «РБК-Украина». «Именно такая Россия ведет войну и агрессию против Украины. Поэтому нужно вести переговоры во всех возможных форматах о прекращении войны. Даже если для этого нам придется создать для нее серьезные проблемы», – сказал Кулеба. По его словам, Киев работает со своими партнерами над условиями, которые якобы вынудят Москву прекратить агрессию. Ранее Кулеба заявлял, что Украина не собирается разрывать дипломатические отношения с Россией из-за выборов в Госдуму в Крыму и Донбассе. По его мнению, разрыв дипотношений с Россией – «красивый лозунг», от которого «пользы ноль». Определены самые популярные имена новорожденных в Москве 29 сентября 2021, 15:48

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Александр и Софья стали самыми популярными именами среди детей по итогам восьми месяцев 2021 года, рассказала исполняющая обязанности управления ЗАГС столицы Светлана Уханева. Уханева рассказала, что «самыми популярными именами для новорожденных в Москве по итогам восьми месяцев 2021 года являются Александр и София или Софья», также в пятерку популярных мужских имен вошли Максим, Михаил, Марк, Артем, передает ТАСС. «Среди женских имен для маленьких москвичек самыми популярными остаются София (Софья), Анна, Мария, Алиса. В тренде исконно русские имена – среди мальчиков теперь чаще можно встретить имена Ярослав, Гордей, Серафим, Лука, Савва, а среди девочек – Есения, Злата», – добавила она. Отмечается, что предпочтения москвичей в выборе имен для своих малышей с 2019 года практически не менялись, и даже в далеком 1961 году имя Александр, самое популярное имя на сегодня, было одним из распространенных. Но в то время многие родители, вдохновившись подвигом Юрия Гагарина, называли своих сыновей в честь него, имя Юрий было четвертым по популярности. Она также подчеркнула, что по сравнению с 2020 годом родители стали чаще давать детям такие мужские имена, как Марк, Тимофей, Арсений, а среди девочек теперь чаще можно встретить имена Ева, Аделина, Есения, Мия. Реже москвичи стали давать своим детям имена Анатолий, Антон, Аркадий, Архип, Борис, Валентин и Валентина, Валерий и Валерия. Кроме того, популярность потеряли имена Светлана, Лариса, Лидия, Людмила, Тамара и Наталья. «Среди необычных имен у московских родителей для девочек популярны Стефания, Тэя, Евангелина, Амалия, Ариана, а для мальчиков – Христофор, Адемар и Роберт», – добавила Уханева. Ранее сообщалось, что москвичи в 2021 году начали давать сыновьям имена, связанные с мифологией и географическими названиями, например, Зевс, Тесей, Енисей, Байкал, а одному маленькому москвичу дали имя Байден. Лашет поздравил Шольца с победой на выборах в Германии 29 сентября 2021, 16:14 Текст: Алина Назарова

Кандидат в канцлеры Германии от ХДС/ХСС Армин Лашет поздравил своего конкурента, кандидата от СДПГ Олафа Шольца, с победой на выборах, сообщило агентство France-Presse со ссылкой на источники. Ранее Шольца поздравила с победой его партии на выборах в Бундестаг действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель, о чем сообщила пресс-служба правительства ФРГ. Официальных сообщений по поводу поздравлений от Лашета не поступало, передает РИА «Новости». Кроме того, лидер немецкого Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер заявил, что у Шольца лучшие шансы стать канцлером ФРГ. В воскресенье в Германии состоялись парламентские выборы. По предварительным данным более чем из половины округов, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) лидирует с 25,7%, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) второй с 24,1%, «Зеленые» набирают 14,8%. В ближайшие дни начнутся предварительные переговоры о формировании правительства. Есть три наиболее вероятных варианта коалиции: первая – находящаяся сейчас у власти «большая коалиция» (СДПГ – ХДС/ХСС), вторая – «светофор» из СДПГ, «Зеленых» и либералов, третья – «ямайка» (названа по цветам, символизирующим партии и совпадающим с цветами флага Ямайки), состоящая из ХДС/ХСС, «Зеленых» и либералов. Представитель Киева «по-английски» отключился от переговоров по Донбассу 30 сентября 2021, 03:01 Текст: Антон Антонов

И.о. главы киевской делегации в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Резников обещал ответить на все вопросы, но вместо этого досрочно отключился от видеоконференции, сообщила полпред и глава МИД ДНР Наталья Никонорова. По словам Никоноровой, Резников «в конце попросту отключился от заседания контактной группы до его официального завершения». При этом представитель Киева «так и не ответил на поставленные ему довольно неудобные вопросы», хотя «громогласно» обещал это сделать, передает РИА «Новости». В ДНР такой шаг считают «апогеем саботажа» Киевом «не только всех обязательств по минскому пакету, но и обещаний, которые были даны буквально парой часов ранее». Никонорова сообщила, что от Резникова «три часа пытались добиться» ответов, а он «удалился «по-английски», не сделав ничего для того, чтобы попытаться прийти к хотя бы минимальным зафиксированным результатам этих многочасовых переговоров». Напомним, полпред России на переговорах Контактной группы Борис Грызлов, оценивая заседание заявил, что Украина саботирует мирный процесс в Донбассе, а ОБСЕ перестает быть активным участником урегулирования конфликта.