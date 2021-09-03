Зеленский отшутился на вопрос о симпатиях к администрации США

Президент Украины Владимир Зеленский шуткой ответил на вопрос о том, с какой администрацией США – Дональда Трампа или Джо Байдена – ему больше понравилось работать. По его словам, в вопросе поддержки Киева не так важно, кто управляет Штатами.

Зеленского в ходе его выступления в Стенфорде спросили, с какой администрацией США ему больше понравилось работать. «Хороший вопрос. Я не уверен, что вы получите хороший ответ. Я думаю, что очень важно, какого президента больше любите вы», – сказал украинский лидер, передает РИА «Новости».

«Вы знаете, я здесь, и мы действительно нуждаемся в большой поддержке США. И мы всегда ее имели», – добавил Зеленский.

По мнению украинского главы, в вопросе поддержки Украины не имеет значения, кто именно занимает пост президента США. «Извините, что я скажу это: неважно, кто будет президентом США. Я имею в виду, что это очень важно, но это не имеет значения в вопросе поддержки Украины», – сказал он.

Напомним, президенты Украины и США провели переговоры. Зеленский заявил, что глава американского государства Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы». Кроме того, Вашингтон и Киев пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию».

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Байден выступил терапевтом Зеленского: встреча с Джо Байденом не принесла киевскому гостю ничего из того, на что он рассчитывал.

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