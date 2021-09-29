В ЕС согласовали продление санкций за химоружие В Европе заявили об усталости от Грузии и от Саакашвили 29 сентября 2021, 17:12 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Европейские институты устали от тяжелой внутриполитической ситуации в Грузии, заявила депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель, комментируя предстоящие в этой стране выборы. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. В Грузии перед выборами «противостояние и насилие достигло очень опасного уровня», сказала депутат. Она отметила, что намерение экс-президента Михаила Саакашвили в день выборов вернуться из Киева в Тбилиси «не служит интересам Грузии, углубит политический кризис и нанесет вред демократическому имиджу Грузии». Этот имидж, по словам фон Крамон-Таубадель, в последнее время и так «серьезно пострадал» от неправильных решений правящей «Грузинской мечты». «У ЕС нет ни ресурса, ни желания работать по еще одному ненужному политическому кризису, который обязательно возникнет в случае возвращения Саакашвили. Об этом мы ему сказали. Такую же позицию разделяют другие институты Евросоюза», – заявила она. По ее словам, народ Грузии заслуживает «ответственных политиков» для «защиты интересов страны».

Погребинский пообещал Украине очень неприятные последствия конфликта с Венгрией 28 сентября 2021, 13:02

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Елена Лексина

«Киев долго игнорировал вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье, а теперь удивляется, почему Будапешт забыл спросить разрешения Украины по газовому контракту. Это политика в духе «а нас за що?», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Ранее Украина пригрозила Венгрии «ответом» на газовый контракт с Россией. «Украина не сможет экономически или политически помешать реализации газового контракта Будапешта с Газпромом, потому что он уже подписан и с 1 октября заработает на практике», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. По его словам, у украинских политиков сложилась традиция сперва игнорировать интересы соседних стран и союзников, а потом удивляться, почему они тяготеют не к «хорошей» Украине, а к кому-то другому. «В итоге они возмущаются происходящим, грозя небесными карами и ответными мерами», – добавил политолог. Погребинский напомнил, что длительное время венгры просили Украину прекратить противодействовать установлению в Закарпатье венгерского языка в качестве регионального. Как известно, в этом районе Украины компактно проживают этнические венгры. «Киев не согласился пойти на уступки в этом вопросе, – пояснил он. – В результате они дразнили Венгрию и всячески игнорировали ее интересы, а теперь удивляются тому, что Будапешт забыл спросить разрешения Украины на заключение газового контракта с Газпромом. Это обычная политика Украины в духе «а нас за що?». По мнению эксперта, «максимальные политические последствия для Венгрии со стороны Украины – это создание особо неблагоприятных условий для венгерского меньшинства». «Однако это может стать неким Рубиконом, перейдя который, украинцы столкнутся с сильной реакцией Брюсселя», – предположил он. «Власти ЕС долго терпят украинскую наглость, игнорируя любые действия Киева, включая факты нарушения прав человека и борьбу со свободой слова. Но Венгрия, хоть и довольно непослушный, но все-таки член ЕС. Если на территории Украины против венгерского меньшинства будут применяться куда большие политические ограничения, чем сегодня, то это может обернуться для Украины очень неприятными последствиями», – заключил Погребинский. Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ответит Венгрии на подписание газового контракта с Россией. «Это не будет только политический шаг, отмена комиссии (межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества), которая является главным органом двустороннего сотрудничества, будем предпринимать и другие шаги для защиты национальных интересов Украины в этой ситуации», – сказал глава МИД. Министр отметил, что подписание контракта по поставкам газа в обход украинской территории является ударом по Украине. «Венгрия нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставок газа из России. Это удар, и мы должны отвечать на него соответственно. Не может быть сожалений и соболезнований», – подчеркнул Кулеба в эфире телеканала ICTV. В свою очередь МИД Венгрии вызвал украинского посла. «Действия правительства Украины, направленные против этого соглашения, через Еврокомиссию крайне возмутительны. Украина не имеет никакого отношения к тому, с кем мы договариваемся», – сказал глава венгерского МИД Петер Сийярто. В понедельник Венгрия подписала с Газпромом долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины. В Киеве испугались значительного сокращения или полной остановки транзита газа в Венгрию через Украину. Киев пообещал обратиться в ЕК для оценки соответствия соглашения Будапешта с Газпромом европейскому законодательству в области энергетики. Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила реакцию Украины на долгосрочный контракт Венгрии и России по газу завистью. Будапешт обвинил Киев во вмешательстве во внутренние дела Венгрии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как долгосрочный контракт Венгрии с Газпромом перекрывает Украине российский газ. Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков объяснил, что теряет Украина из-за газового контракта России и Венгрии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Преемник Меркель оценил предварительные результаты выборов в Германии 26 сентября 2021, 21:20

Фото: Michaela Rehle/Reuters

Текст: Евгения Шестак

Кандидат в канцлеры Германии от политического союза ХДС/ХСС Армин Лашет заявил, что недоволен предварительными результатами выборов в бундестаг. «Это гонка ноздря в ноздрю, чрезвычайная ситуация. На данный момент у нас нет точных конечных результатов, нет точных цифр, но мы можем уже сказать, что не можем быть довольны результатами. И несмотря на это, результат выборов еще полностью неясен», – цитирует ТАСС Лашета. По словам политика, «исход выборов совершенно непонятен» и «вечер будет долгим». Лашет также указал на готовность сформировать правительство под руководством ХДС/ХСС. В свою очередь кандидат от социал-демократов Олаф Шольц назвал большим успехом результаты экзитполов на выборах. По его словам, выборы в парламент Германии продемонстрировали стремление граждан к смене власти. Также Шольц указал на необходимость дождаться официальных результатов, отметив готовность стать канцлером. В свою очередь кандидат от социал-демократов Олаф Шольц назвал большим успехом результаты экзитполов на выборах. По его словам, выборы в парламент Германии продемонстрировали стремление граждан к смене власти. Также Шольц указал на необходимость дождаться официальных результатов, отметив готовность стать канцлером. Зампредседателя фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Гитта Коннеман заявила, что руководство фракции потребовало кадровых изменений в блоке в свете исторически худшего результата на выборах в Бундестаг. «Этот результат нельзя приукрашивать. Мы на пути к тому, чтобы потерять статус народной партии. Поэтому дальше так не может продолжаться. Все должно подлежать перепроверке, сюда относятся и кадровые последствия», – отметила она. «Сейчас нужен глубокий анализ, во время которого мы должны задаться вопросами касательно содержания и кадров», – подчеркнула в свою очередь депутат Бундестага Яна Шимке. В воскресенье завершились выборы в Бундестаг Германии. Согласно данным экзитпола для телеканала ZDF, социал-демократы (СДПГ) во главе с Олафом Шольцем лидируют на выборах в бундестаг с 26%, на втором месте консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Армином Лашетом, он набирает 24%. Далее следует партия «Союз 90/Зеленые» – 14,5%. Правая партия «Альтернатива для Германии» занимает четвертое место на выборах с 11%, партия «Левые» проходит в бундестаг ФРГ, преодолевая избирательный порог, с 5%. Генеральный секретарь Христианско-демократического союза Пауль Цимияк заявил, что потери ХДС на выборах в бундестаг «горькие» в сравнении с предыдущими выборами, при этом нужно дождатьсяокончательных результатов. Политолог Федор Лукьянов допустил, что Меркель может задержаться на посту канцлера ФРГ. В Бундестаге заявили о движении Германии к «зеленому маразму» 27 сентября 2021, 12:16

Фото: Frank May/Global Look Press

Текст: Елена Лексина

«Каким бы ни было новое правительство, оно не сможет преодолеть кризисы эпохи правления Меркель», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Бундестага Вальдемар Гердт, комментируя итоги парламентских выборов в Германии. «Результаты выборов вполне ожидаемы. Чуда не произошло. Несмотря на не очень хороший результат, правящая партия ХДС/ХСС по-прежнему удерживает рычаги управления и манипулирования повесткой», – полагает депутат от «Альтернативы для Германии» Вальдемар Гердт. «Вчера вечером у меня был самый лучший результат в Германии по росту голосов – мой округ удвоил количество голосов по сравнению с прошлыми выборами, – пояснил он. – Если в общем результат партии на два процента просел, то у меня в округе был довольно высокий результат. Однако сегодня утром голоса остались на том же уровне, но процентный результат почему-то оказался хуже. Поэтому тот, кто владеет всей этой машиной и средствами массовой информации, тот и правит бал». «Формирование правительства будет очень тяжелым процессом. Вне зависимости от конфигурации внутри коалиции Германия все дальше будет отходить от консервативно-прагматического начала к идеологическому маразму, – убежден Гердт. – В ближайшее время Германию ожидают серьезные испытания. Все кризисы, которые начались при Ангеле Меркель, будут усиливаться. И каким бы ни было новое правительство, оно будет не способно провести нашу страну через эти мрачные времена». «Всегда, когда политики ставили идеологию впереди прагматизма, страна скатывалась к негативным последствиям. А сейчас «зеленый маразм» оказался в приоритетах страны», – уверен собеседник. По мнению депутата, в настоящее время любой вариант коалиции реалистичен – и традиционное объединение СДПГ с ХДС/ХСС, и их кооперации с малыми партиями («Зеленые» и СвДП). «Главный вопрос в том, кто продаст больше своих принципов. Им придется поступаться тем, что они обещали своим избирателям. В итоге получится странная мешанина людей, предавших свои идеалы», – полагает он. Что касается внешней политики и отношений с Россией, то ситуация однозначно усложнится. «Те немногие, кто отстаивал «Северный поток – 2», на этих выборах потеряли проценты. А те, кто продвигал иную повестку, не смогут за ночь изменить свое отношение к газопроводу. Поэтому все вопросы внешней политики и позиции по «Северному потоку – 2» усложнятся», – предполагает Гердт. Что касается внешней политики и отношений с Россией, то ситуация однозначно усложнится. «Те немногие, кто отстаивал «Северный поток – 2», на этих выборах потеряли проценты. А те, кто продвигал иную повестку, не смогут за ночь изменить свое отношение к газопроводу. Поэтому все вопросы внешней политики и позиции по «Северному потоку – 2» усложнятся», – предполагает Гердт. При этом для Украины результаты выборов действительно можно назвать удачными. «Зеленые», которые выступали с резкой антироссийской риторикой, набрали необходимое количество голосов. На этой волне украинцы будут иметь надежду, что немцы и дальше будут их спонсировать и отстаивать интересы украинской олигархии в ущерб своему народу», – полагает депутат. В то же время, по его мнению, на ситуации в НАТО вряд ли сильно отразятся итоги парламентских выборов, «потому что это отдельный конструкт европейской политики». «Новое правительство Германии продолжит курс Меркель в рамках альянса. Скорее всего, США заставят их вновь войти в привычную колею и двигаться дальше в соответствии с планами Вашингтона», – резюмировал Гердт. В воскресенье в Германии состоялись парламентские выборы. По предварительным данным из более половины округов, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) лидирует с 25,7%, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) второй с 24,1%, «Зеленые» набирают 14,8%. Для ХДС/ХСС это самый низкий результат за всю историю. За Свободную демократическую партию проголосовали 11,5%, за «Альтернативу для Германии» – 10,3%. Партия «Левые» по партийным спискам не преодолела барьер в 5%. Для ХДС/ХСС это самый низкий результат за всю историю. За Свободную демократическую партию проголосовали 11,5%, за «Альтернативу для Германии» – 10,3%. Партия «Левые» по партийным спискам не преодолела барьер в 5%. При этом «Левые» с 4,9% голосов все же будут представлены в парламенте, так как получили три прямых мандата в избирательных округах – в Германии партии в таком случае предоставляются места в соответствии с полученными ею вторыми голосами (по партийным спискам). Президент США Джо Байден с удивлением отреагировал на результат выборов в Германии, а американские СМИ предсказали ослабление лидерства Германии в Европе из-за слишком долгих переговоров по формированию нового правительства. Немецкий политик Штеффен Котре («Альтернатива для Германии») заявил, что если «Зеленые» войдут в правительство Германии, они попытаются торпедировать «Северный поток – 2», но вряд ли добьются успеха. В свою очередь кандидат в канцлеры ФРГ, лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц заявил, что следующее правительство должны сформировать социал-демократы с либералами и «Зелеными». Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что любая из наиболее вероятных коалиций в Бундестаге окажется благоприятной для Украины. Напомним, в ближайшие дни начнутся предварительные переговоры о формировании правительства. Есть три наиболее вероятных варианта коалиции: первая – находящаяся сейчас у власти «большая коалиция» (СДПГ – ХДС/ХСС), вторая – «светофор» из СДПГ, «зеленых» и либералов, третья – «ямайка» (названа по цветам, символизирующим партии и совпадающим с цветами флага Ямайки), состоящая из ХДС/ХСС, «зеленых» и либералов. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что смена власти в Бундестаге откладывается из-за формирования правительства. Польша собралась компенсировать Чехии продолжение работы шахты «Туров» 28 сентября 2021, 11:05 Текст: Наталья Ануфриева

Варшава готова на компенсации для Чехии за продолжение работы в районе совместной границы шахты «Туров», за которую суд Евросоюза оштрафовал Польшу на 0,5 млн евро в день, заявил замглавы МИД Польши Марчин Пшидач. Пшидач заявил в эфире радиостанции RMF FM, что «Польша готова каким-то образом предоставить компенсации чешской стороне», передает РИА «Новости». «Чехия, конечно, ведет переговоры «высоко». Дополнительно дела не облегчает решение суда ЕС», – добавил он. Вместе с тем Польша отказалась выплачивать наложенные ЕС штрафы. Ранее Европейский суд юстиции в Люксембурге постановил, что Польша должна выплачивать ЕС 500 тыс. евро в день по делу об угольной шахте «Туров». Эта мера представляется необходимой для повышения эффективности временных мер, принятых в постановлении от 21 мая 2021 года, и для того, чтобы не позволить стране ЕС задерживать приведение своего поведения в соответствие с этим решением. Власти Польши останавливать работу шахты отказались, раскритиковав решение о штрафе и назвав его несоразмерным ситуации. В конце февраля Чехия подала жалобу в суд ЕС против Польши, обвинив ее в том, что из-за расширения угледобывающей шахты в приграничных районах республики резко понизился уровень подземных вод. 21 мая суд ЕС удовлетворил просьбу Чехии и обязал Польшу приостановить добычу на шахте в Богатыне (Дольношленское воеводство) до тех пор, пока вопрос не будет решен по существу. Однако Польша это решение выполнять отказалась, заявив, что решение суда является недопустимым вмешательством в обеспечение безопасности республики. В Германии уже призвали исключить Польшу из Евросоюза. Минск заявил о попытках Польши и Литвы вытеснить в Белоруссию 8,5 тыс. беженцев 27 сентября 2021, 00:24 Текст: Антон Антонов

В августе-сентябре Польша и Литва пытались вытеснить на территорию Белоруссии более 8,5 тыс. беженцев, сообщил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович. Белоруссия «пресекла более 700 попыток выдворения» беженцев. По словам Вольфовича, поляки и литовцы, «избивают, бьют электрошокером» беженцев, «такие случаи происходят каждый день». Он призывал западных коллег к диалогу, так как для решения проблемы «нужно садиться за стол переговоров и находить консенсус», передает РИА «Новости» со ссылкой на ОНТ. Вольфович посоветовал не искать «корень зла» в Белоруссии – активизация миграционных потоков, по его словам, произошла из-за политики «коллективного Запада», ведь «в Ливии, Иране, Ираке, Сирии народ жил и был счастлив, и не думал даже об этой Европе». «А после того, как там разворошили все, свергли неконституционным путем лидеров, разрушили города, создали там ситуацию, связанную с голодом, нищетой и взрывами бомб, люди, конечно, побежали спасать своих детей и свои семьи», – заявил Вольфович. Он подчеркнул, что «в Европу их даже позвали, им же сказали, что в Европе все хорошо и замечательно, и люди поехали жить туда, они там готовы трудиться». Вольфович посетовал, что «Запад пытается обвинить» Минск в «гибридной войне», хотя следует «решать это нормально, дипломатическими путями, искать способ решения этой задачи». Он также раскритиковал жестокое обращение соседних стран ЕС с мигрантами. Напомним, руководители внешнеполитических ведомств стран ЕС полагают, что Белоруссия создает искусственное миграционное давление на восточную границу сообщества в Литве и Польше. Грузия предложила Азербайджану и Армении «Тбилисскую платформу» 27 сентября 2021, 12:22 Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в понедельник, в годовщину начала войны в Нагорном Карабахе, предложил медиацию Азербайджану и Армении, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Предлагаем платформу, которую мы планируем создать в Тбилиси», – сказал глава правительства Грузии на брифинге. Он напомнил, что при посредничестве Грузии в июне Армения передала Азербайджану карту минных полей в обмен на 15 военнопленных. «Это был беспрецедентный случай успешной медиации», – заявил Ираклий Гарибашвили. По его словам, Грузия намерена продолжить усилия на этом направлении, чтобы инициативы получили «перманентную форму и характер». Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, предложил мировым лидерам «мирную инициативу соседства» для обеспечения мира и стабильности в Черноморском регионе. «Важность Черноморского региона с геополитической точки зрения растет. Черное море находится на передовой шахматной доски динамичного противостояния. Это микромир управления конфликтами: если тут удастся сохранить мир и стабильность, подобное будет возможно достичь и в другом месте. Поэтому нашей целью является обеспечение мира и стабильности во всем регионе. На Южном Кавказе мы предлагаем мирную инициативу соседства для обеспечения стабильности в нашем регионе», – сказал Ираклий Гарибашвили в минувшую субботу. Как отметил грузинский премьер, Тбилиси готов принять первую встречу в рамках мирной инициативы. «Этот формат поможет созданию диалога и будет практическим решением региональных вопросов, имеющих общий интерес вместе с нашими американскими и европейскими партнерами. Грузия готова принять в Тбилиси международную встречу, на которой будут обсуждаться перспективы нашей мирной, добрососедской инициативы, к которой подключатся наши южнокавказские соседи и международные партнеры», – заключил он. Россия призвала НАТО и ЕС убедить Приштину отозвать войска с севера Косово 28 сентября 2021, 13:43

Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Россия призывает Североатлантический альянс и Евросоюз убедить Приштину отозвать войска с севера Косово и предотвратить открытый конфликт, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «С тревогой фиксируем нарастание напряженности в Косово, спровоцированной безответственными действиями косовоалбанских властей. Начиная с 20 сентября Приштина фактически препятствует передвижению транспорта между преимущественно сербскими северными районами края и центральной частью Сербии. Идет сосредоточение полицейских сил, туда стягиваются спецназ, бронетехника и тяжелое вооружение. Насилию подвергаются мирные граждане, среди которых имеются пострадавшие. Несколько человек госпитализированы», – говорится в сообщении на сайте МИД России. В ведомстве указали, что «события развиваются по сценарию от плохого к худшему». «Сообщество сербских муниципалитетов Косово, создание которого и задумывалось как способ реально гарантировать соблюдение прав и интересов краевых сербов, остается «на бумаге» из-за саботажа Приштины, взявшей курс на то, чтобы установить на территории провинции свой безраздельный контроль при помощи репрессивного аппарата самозваного косовского «государства». На деле это означает еще одну волну выдавливания сербов из края», – добавили в МИД. Там также указали, что «действия приштинских стратегов не получают должной оценки и отповеди ни из Брюсселя, уполномоченного содействовать поиску переговорного решения проблемы между Белградом и Приштиной, ни из Вашингтона, на который косовары давно равняются». В МИД вновь подчеркнули, что натовские силы для Косово и Миссия ЕС в области верховенства закона имеют необходимые мандаты, чтобы воспрепятствовать беззаконию, а потому несут всю полноту ответственности за защиту гражданского населения, обеспечение мира и безопасности. «Пора предпринять энергичный нажим на администрацию в Приштине, чтобы заставить ее отозвать силовиков с севера Косово и предотвратить сваливание ситуации к открытому конфликту», – призвали в министерстве. Ситуация на административной линии между Косовом и Центральной Сербией обострилась в прошлый понедельник, когда сотни косовских силовиков, включая снайперов, заняли КПП «Ярине» и «Брняк». В то же время сербы, возмущенные действиями косоваров, выдвинулись к переходам более чем на 400 автомобилях и начали мирный протест, который продолжается по сей день. Косовары принудительно снимают с сербских автомобилей госномера, заменяя их табличками непризнанного образования и взимая за это «пошлину» в пять евро. Президент Сербии Александр Вучич предъявил НАТО ультиматум, пригрозив ответить на нападение на сербское население Косово. Премьер Сербии Ана Брнабич на общеполитических дебатах 76-й сессии ГА ООН призвала ЕС заставить Косово исполнять Брюссельские соглашения. Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года, а в последнее время активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств в ЕС. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Косово вновь превращается в горячую точку. В Общественной палате призвали дать жесткий ответ на транснациональное хамство YouTube 29 сентября 2021, 12:50

Фото: Sascha Steinach/Global Look Press

Текст: Елена Лексина

«Это транснациональное хамство, на которое Россия должна немедленно дать исчерпывающий и очень жесткий ответ», – сказал газете ВЗГЛЯД общественник Александр Малькевич. Ранее YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. «Это совершенно наглая и политически мотивированная цензура. Ситуация сродни позиции проигравшего в шахматы, когда он опрокидывает все фигуры с доски, но только в мировом масштабе», – отметил первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России Александр Малькевич. По его словам, «западные пропагандистские ресурсы – а независимых медиа там уже не осталось – на фоне падающих рейтингов и повышения веса и авторитета RT ведут совершенно беспринципную борьбу с конкурентом». «Это абсолютно узаконенное транснациональное хамство, на которое Россия должна немедленно дать исчерпывающий и очень жесткий ответ. В противном случае нас будут и дальше выщелкивать из информационного пространства», – уверен эксперт. «Безусловно, этот шаг согласован с заокеанскими партнерами Берлина. Вероятно, на межведомственных совещаниях США принимают решение убирать всех, кто способен предлагать альтернативную точку зрения, – предположил Малькевич. – При этом накануне портал YouTube запретил критиковать итоги выборов всего в двух странах – США и Германии. Все это звенья одной цепи». Собеседник напомнил, что в самих США из информационного пространства уже давно убрали экс-президента США Дональда Трампа и кучу других популярных в интернете деятелей, «чтобы заглушить их голоса». «И потом эти же люди «со светлыми лицами» указывают нам, как разбираться со свободой слова в России. Это наглое вранье и полнейшая вакханалия», – подчеркнул общественник. По мнению эксперта, «YouTube запрещает критиковать выборы в США и Германии на основании своего внутреннего хамства». «Общественная палата России неоднократно требовала, в том числе и на международных площадках, чтобы представители «Большой цифры» сделали прозрачными правила модерации контента, – рассказал он. – Сегодня любой пользователь, включая юридических лиц, не знает, за что могут удалить контент». «Почему они не могут сделать прозрачными правила и объяснить людям, о чем нельзя писать, какие слова нельзя использовать и на основании чего удаляются каналы? – задается вопросом Малькевич. – Они не захотели сделать шаг навстречу. Теперь они, сидя в своих кабинетах, от балды решают, о чем нельзя рассказывать сегодня, а о чем – завтра. Все это транснациональное хамство и волюнтаризм. IT-гиганты поставили себя выше законов любых стран. Это нетерпимая ситуация. Так быть не должно. И Москва должна с этим разобраться». Есть два пути борьбы с дискриминацией российских СМИ. «Во-первых, Москва должна инициировать унификацию международного законодательства в интернете, потому что это угроза не только для России, но и для других стран, – уверен эксперт. – Завтра YouTube посчитает, что жители Бразилии не имеют права на их площадке делать то-то и то-то. А послезавтра достанется Индии и так далее. Поэтому эти страны должны выработать единое законодательство, которое «загонит в стойло» распоясавшихся «властителей дум». Во-вторых, в России сейчас работает закон о «приземлении» IT-гигантов. «Мы должны добиться, чтобы они до конца года открыли свои представительства в нашей стране, платили здесь налоги, выполняли и уважали наши законы, а самое главное – заплатили штрафы, которые на них уже наложены, – убежден Малькевич. – Сейчас они должны заплатить десятки миллионов рублей. Но они этого не делают и продолжают спокойно работать. С этим необходимо бороться. Только таким образом, мы сможем защитить свои СМИ и заставить уважать наше законодательство». Ранее во вторник главный редактор телеканала Маргарита Симоньян сообщила, что американская платформа YouTube удалила без возможности восстановления два немецких канала RT. Главред RT призвала запретить в России Deutsche Welle и другие немецкие СМИ, а также ужесточить наказание за цензуру российских СМИ Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американским интернет-платформам давно уже не требуются серьезные обвинения или формальные поводы для «закрытия ресурсов», приведя в пример ситуацию с уничтожением двух каналов RT на немецком на видеохостинге YouTube. МИД обвинил YouTube и Германию в информационной агрессии против RT. В свою очередь Роскомнадзор потребовал в максимально короткие сроки снять все ограничения с каналов RT DE и Der Fehlende Part на видеохостинге Youtube. Об этом сообщается в письме ведомства, адресованном корпорации Google. Роскомнадзор рассматривает действия YouTube в отношении каналов RT в Германии как акт цензуры и считает их недопустимыми, говорится в письме ведомства, адресованного Google. Действия YouTube в отношении каналов RT в Германии нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, сообщает Роскомнадзор. Кроме того, ведомство пригрозило компании штрафом за отказ разблокировать YouTube-каналы RT. В понедельник американский видеохостинг YouTube запретил пользователям размещать оспаривающие итоги выборов в США и Германии видеоролики. В Общественной палате решение YouTube назвали примером применения политической цензуры и политики двойных стандартов. Председатель Госдумы VII созыва Вячеслав Володин осудил избирательность новых правил YouTube. Грузия призвала западных послов к «адекватности» 27 сентября 2021, 13:07 Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани призвал постпреда Евросоюза Карла Хартцеля и послов западных стран к адекватной оценке ситуации в стране, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Важно, чтобы мы говорили откровенно с послами стран-партнеров, – сказал глава внешнеполитического ведомства. – Мы партнеры, а это значит, что разговариваем друг с другом откровенно. Когда не соглашаемся, тоже надо говорить. Когда соглашаемся – тоже следует отмечать». По словам министра, «они (западные послы) обязательно должны быть адекватны в оценке событий и называть вещи своими именами». «Когда одна из сторон (в политике Грузии) идет на провокацию, надо отметить, что эта сторона не ведет себя правильно, – сказал Давид Залкалиани. – Уверен, наши партнеры это увидят и оценят правильно». На днях постпред ЕС в Грузии Карл Хартцель был обвинен правящей «Грузинской мечтой» в участии в «спектаклях оппозиции» в связи с отсутствием реакции на драку председателя этой партии Ираклия Кобахидзе и лидера оппозиционного «Единого национального движения» Ники Мелия, известного своим радикализмом, у здания ЕС в Тбилиси. Депутат от «Грузинской мечты» Михаил Сарджвеладзе заявил, что постпреду Евросоюза следовало осудить действия Мелия, который напал на Кобахидзе, когда тот общался с журналистами. «Вместо того, чтобы призвать Мелию не создавать очаги напряженности, Хартцель молчит», – сказал представитель правящей партии. «Пусть Хартцель, Мелия и другие оппозиционеры между собой разбираются, у кого какая роль в этом спектакле», – отметил Михаил Сарджвеладзе. Другой депутат от «Грузинской мечты» Николоз Самхарадзе заявил, что кампания перед местными выборами 2 октября у «Единого национального движения» «построена на провокациях», о чем правящая партия «говорит с коллегами в Европе». Ираклий Кобахидзе давал интервью, когда к нему подошел оппозиционер и обозвал «рабом». Мелия также выхватил микрофон у тележурналиста и пытался ударить им главу правящей партии. Они продолжали обмениваться словесными оскорблениями, а потом сцепились, их разняли охранники. В Грузии высмеяли Саакашвили за намерение прибыть под защитой матери 28 сентября 2021, 13:19 Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили высмеян на родине за то, что намерен прибыть в Тбилиси 2 октября под защитой матери, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Это просто смешно – сначала он (Саакашвили) объявляет себя основателем современного грузинского государства, что уже само по себе большой анекдот, а сейчас такой взрослый и приезжает с мамочкой», – сказала министр культуры и спорта Теа Цулукиани. Саакашвили опубликовал в соцсетях билет на рейс из Киева в день местных выборов в Грузии, при этом он летит с мамой. «Мамин шарик» возвращается», – иронизирует Теа Цулукиани, используя принятое в Грузии ласковое обращение к младенцам. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отметил, что экс-президент и его «команда убийц» «жаждут дестабилизации и хаоса». «На все провокации Михо и его банды будет дан законный жесткий ответ. Допустим, что этот трус решил вернуться. Он осужден и пойдет в тюрьму. Пойдут туда и те, кто попытаются этому воспротивиться», – сказал глава правительства Грузии. Экс-президент на родине осужден заочно на три и шесть лет лишения свободы за коррупцию и злоупотребление служебным положением. Как отметил Ираклий Гарибашвили, «как только Саакашвили ступит на грузинскую землю, сразу же будет задержан и отправлен в заключение». Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Саакашвили портит Грузии отношения с Западом. Корабли НАТО зашли в Батуми 28 сентября 2021, 10:34 Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Пять военных кораблей НАТО – Испании, Болгарии, Румынии, Италии и Турции – прибыли в Батуми на совместные учения с департаментом береговой охраны МВД Грузии, сообщает пограничная полиция страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Согласно заявлению МВД Грузии, «этот визит полностью отражает поддержку со стороны НАТО курса Грузии на вступление в Североатлантический альянс». Также отмечено «тесное сотрудничество» Грузии с НАТО в вопросах обеспечения безопасности и стабильности региона Черного моря. В церемонии торжественной встречи кораблей НАТО приняли участие руководители департамента береговой охраны Грузии, а также глава Аджарии Торникэ Рижвадзе. Грузии членство в НАТО было обещано в 2008 году без указания сроков вступления. 23 сентября сообщалось, что силы Черноморского флота приступили к наблюдению за патрульным кораблем ВМС Испании и тральщиком ВМС Италии, зашедшими в акваторию Черного моря. Как сообщал департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России, «силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями патрульного корабля «Райо» ВМС Испании и тральщика искателя мин «Виареджио» ВМС Италии, зашедших в 18.30 23 сентября 2021 года в акваторию Черного моря». Грузия приступила к реализации плана по сближению Азербайджана и Армении 29 сентября 2021, 09:09 Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, на днях предложивший посредничество Азербайджану и Армении, в среду направился с визитом в Баку, а вскоре посетит Ереван, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Желаю внести позитивный, пусть небольшой, вклад в восстановление доверия (между Баку и Ереваном)», – заявил председатель правительства Грузии в прямом эфире телекомпании «Имеди». «В этом процессе я сделаю все возможное», – сказал он. Ираклий Гарибашвили сообщил о «доверительных отношениях» с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. «В ближайшем будущем посещу Армению», – сказал он. Ранее он предложил соседним странам «Тбилисскую платформу» для переговоров. Он напомнил, что при посредничестве Грузии в июне Армения передала Азербайджану карту минных полей в обмен на 15 военнопленных. «Это был беспрецедентный случай успешной медиации», – заявил Ираклий Гарибашвили. По его словам, Грузия намерена продолжить усилия на этом направлении, чтобы инициативы получили «перманентную форму и характер». В ЕС согласовали продление санкций за химоружие 29 сентября 2021, 15:37 Текст: Елена Мирошниченко

Постоянные представители стран-членов Европейского союза на заседании комитета (COREPER) согласовали продление на один год персональных санкций за распространение и применение химического оружия. «Пункт о продлении санкций был согласован, окончательное утверждение ожидается 11 октября на очном заседании Совета ЕС», – передает сообщение источника РИА «Новости». Сообщается, что окончательное утверждение решения пройдет 11 октября. Продление санкций вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС не позднее 16 октября. Напомним, 14 октября 2018 года стало известно, что ЕС утвердит санкции в отношении России и Сирии по химоружию. В санкционный список за химоружие в настоящее время включены пятнадцать физлиц (пятеро связаны с властями Сирии, четверо считаются причастными к использованию отравляющего вещества в отношении Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году, еще шесть фигурантов в ЕС считают связанными с инцидентом с блогером Алексеем Навальный) и две организации (сирийская и российская). В Кремле подчеркивали, что Россия уничтожила все химическое оружие и рассчитывает, что ее визави, включая США, тоже это сделают. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в ходе выступления на сессии Европарламента заявил, что Евросоюз рассматривает ситуацию с блогером как «покушение на убийство с использованием химоружия». Суд отменил торговое соглашение между ЕС и Марокко 29 сентября 2021, 15:12 Текст: Елена Мирошниченко

Европейский суд юстиции отменил соглашение о торговле и тарифах между ЕС и Марокко. «Европейский суд юстиции постановил аннулировать решение Совета ЕС в отношении соглашения между ЕС и Марокко о тарифных преференциях на произведенную в Марокко продукцию, а также по соглашению между ЕС и Марокко об устойчивой рыбной ловле», – приводит заявление суда ТАСС. Отмечается, что для гарантии «выполнения юридических обязательств ЕС» оба соглашения будут оставаться в силе еще два месяца. Ранее Алжир заявил о разрыве дипотношений с Марокко. ЕС предложил ужесточить нормы въезда для чиновников и дипломатов из Белоруссии 29 сентября 2021, 13:42 Текст: Елена Мирошниченко

ЕС предложил частично заморозить соглашение об упрощении визового режима с Белоруссией, белорусским официальным лицам может быть ужесточен въезд в ответ на миграционный кризис, говорится в распространенном заявлении еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон. «Европейская комиссия предлагает приостановить действие ряда статей соглашения об упрощении визового режима с Белоруссией. Это решение является ответом на попытки белорусского режима дестабилизировать ЕС и его страны путем инструментализации нелегальной миграции», – приводит заявление ТАСС. В свою очередь на брифинге в Брюсселе замглавы Еврокомиссии по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Схинас заявил, что «это ограничение не коснется простых граждан, а только правительственных чиновников и обладателей дипломатических паспортов Белоруссии». Ранее госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что в августе-сентябре Польша и Литва пытались вытеснить на территорию Белоруссии более 8,5 тыс. беженцев. Напомним, руководители внешнеполитических ведомств стран ЕС полагают, что Белоруссия создает искусственное миграционное давление на восточную границу сообщества в Литве и Польше.