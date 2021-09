Синоптики предсказали «репетицию зимы» Синоптики рассказали о погоде в столице 29 сентября 2021, 04:33 Текст: Антон Никитин

В среду синоптики пообещали москвичам холодную погоду. По прогнозу синоптиков, в среду утром столбики термометров в столице покажут 4 градуса выше ноля. К обеду воздух в Москве прогреется до 8 градусов. К вечеру в столице потеплеет до 9 градусов. Ветер прогнозируется северный, силой 2-3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

От Байдена потребовали объяснений планов использования военных баз России 28 сентября 2021, 08:22

Текст: Алина Назарова

Американские законодатели-республиканцы, курирующие внешнюю политику страны, потребовали от администрации президента Джо Байдена объяснить планы использовать российские военные базы в Средней Азии, сообщает пресс-служба одного из авторов письма, сенатора Джима Инхофа. Авторами письма выступили члены комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол и Майк Роджерс, председатель комитета Сената США по международным отношениям Джим Риш и член сенатского комитета по вооруженным силам Джим Инхоф. Авторы обращения выразили глубокую обеспокоенность тем, что Белый дом ведет переговоры о доступе к российским базам, и самой возможностью военного сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом, передает РИА «Новости». По мнению законодателей, сотрудничество с Москвой не будет способствовать достижению целей США по борьбе с терроризмом и не создаст пути к «стабильным и предсказуемым» отношениям с Россией, которых, как утверждает администрация Байдена, она хочет. Более того, авторы обращения заявили, что военное сотрудничество США и России запрещено американским законодательством. Они также потребовали от администрации Байдена немедленного информирования о таких планах. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что тема возможного использования баз поднималась на встрече председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли и начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, состоявшейся на прошлой неделе. При этом Герасимов, по данным издания, не дал каких-либо обещаний. Погребинский пообещал Украине очень неприятные последствия конфликта с Венгрией 28 сентября 2021, 13:02

Текст: Елена Лексина

«Киев долго игнорировал вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье, а теперь удивляется, почему Будапешт забыл спросить разрешения Украины по газовому контракту. Это политика в духе «а нас за що?», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Ранее Украина пригрозила Венгрии «ответом» на газовый контракт с Россией. «Украина не сможет экономически или политически помешать реализации газового контракта Будапешта с Газпромом, потому что он уже подписан и с 1 октября заработает на практике», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. По его словам, у украинских политиков сложилась традиция сперва игнорировать интересы соседних стран и союзников, а потом удивляться, почему они тяготеют не к «хорошей» Украине, а к кому-то другому. «В итоге они возмущаются происходящим, грозя небесными карами и ответными мерами», – добавил политолог. Погребинский напомнил, что длительное время венгры просили Украину прекратить противодействовать установлению в Закарпатье венгерского языка в качестве регионального. Как известно, в этом районе Украины компактно проживают этнические венгры. «Киев не согласился пойти на уступки в этом вопросе, – пояснил он. – В результате они дразнили Венгрию и всячески игнорировали ее интересы, а теперь удивляются тому, что Будапешт забыл спросить разрешения Украины на заключение газового контракта с Газпромом. Это обычная политика Украины в духе «а нас за що?». По мнению эксперта, «максимальные политические последствия для Венгрии со стороны Украины – это создание особо неблагоприятных условий для венгерского меньшинства». «Однако это может стать неким Рубиконом, перейдя который, украинцы столкнутся с сильной реакцией Брюсселя», – предположил он. «Власти ЕС долго терпят украинскую наглость, игнорируя любые действия Киева, включая факты нарушения прав человека и борьбу со свободой слова. Но Венгрия, хоть и довольно непослушный, но все-таки член ЕС. Если на территории Украины против венгерского меньшинства будут применяться куда большие политические ограничения, чем сегодня, то это может обернуться для Украины очень неприятными последствиями», – заключил Погребинский. Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ответит Венгрии на подписание газового контракта с Россией. «Это не будет только политический шаг, отмена комиссии (межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества), которая является главным органом двустороннего сотрудничества, будем предпринимать и другие шаги для защиты национальных интересов Украины в этой ситуации», – сказал глава МИД. Министр отметил, что подписание контракта по поставкам газа в обход украинской территории является ударом по Украине. «Венгрия нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставок газа из России. Это удар, и мы должны отвечать на него соответственно. Не может быть сожалений и соболезнований», – подчеркнул Кулеба в эфире телеканала ICTV. В свою очередь МИД Венгрии вызвал украинского посла. «Действия правительства Украины, направленные против этого соглашения, через Еврокомиссию крайне возмутительны. Украина не имеет никакого отношения к тому, с кем мы договариваемся», – сказал глава венгерского МИД Петер Сийярто. В понедельник Венгрия подписала с Газпромом долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины. В Киеве испугались значительного сокращения или полной остановки транзита газа в Венгрию через Украину. Киев пообещал обратиться в ЕК для оценки соответствия соглашения Будапешта с Газпромом европейскому законодательству в области энергетики. Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила реакцию Украины на долгосрочный контракт Венгрии и России по газу завистью. Будапешт обвинил Киев во вмешательстве во внутренние дела Венгрии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как долгосрочный контракт Венгрии с Газпромом перекрывает Украине российский газ. Эксперт объяснил, что теряет Украина из-за газового контракта России и Венгрии. Россия потребовала убрать рекламу в Испании с оскорблением русских девушек 28 сентября 2021, 07:43

Текст: Дмитрий Зубарев

Посольство России в Испании потребовало немедленно убрать социальную рекламу одной из НКО, на которой размещена фотография «меню» с ценами на девушек с русскими именами. На рекламных баннерах организации, которые появились на автобусных остановках в ряде регионов Испании, больше всего в Кантабрии, – фотография «меню», на котором написано: «Меню дня. Особое блюдо: русская девственница + кокаин – 50 евро». В качестве «основного блюда» следует перечисление русских женских имен и указан их возраст – от 17 до 35 лет. В качестве «дополнения» – марихуана без презерватива или кокаин с изнасилованием за 20 евро, передает РИА «Новости». Дипмиссия назвала баннеры «провокационными», пообещала связаться с организацией, а также министерствами, финансовыми организациями и другими институтами, «которые представлены на сайте компании в качестве ее попечителей, с целью указания на недопустимость использования в работе столь неуместных методов, а также с требованием принять срочные меры по устранению плакатов и дальнейшего недопущения подобных выходок». Креативная социальная реклама некоммерческой организации Nueva Vida («Новая жизнь»), направленная на борьбу с проституцией, вызвала возмущение как русских жителей Испании, а также адвокатов, работающих с русскоязычными жителями страны. «Это кампания по борьбе с проституцией, но проблема в том, что проституции дали гражданство, а именно – гражданство России. Люди в соцсетях пишут: «Наши дети ходят в школу. Испанские дети и дети других национальностей смотрят на эту рекламу, и мы боимся, что наших девочек с русскими фамилиями, русского происхождения будут называть теперь «меню». Мы хотим официальных извинений перед русской диаспорой и немедленно снять эти баннеры», – сказал владелец адвокатской конторы Олег Губарев. Он обещает предпринять «юридические действия», если НКО не прислушается к требованиям. Возмущение выразил и Русский дом в Мадриде. Он также связался с ассоциацией «с требованием срочно убрать оскорбляющие баннеры и принять все необходимые меры для недопущения в будущем подобных ситуаций». «Также со стороны Русского Дома проходит работа по информированию министерств и финорганизаций, выступивших в поддержку акции, о недопустимости проведения подобного рода кампаний», – сообщил Русский дом. Его руководитель Сергей Сарымов поговорил с главой ассоциации о «непозволительности таких публикаций, которые относятся к разряду дискриминации по национальной принадлежности, также потребовал убрать все баннеры и выступить с официальным заявлением по сложившейся ситуации». «Руководство ассоциации принесло свои извинения и выразило свое убеждение в том, что проведение данной кампании – это попытка привлечь общественное внимание к проблеме проституции без привязки к национальности», - говорится в сообщении. Ассоциацию Nueva Vida поддерживают и финансируют несколько испанских министерств, каталанский банк La Caixa и муниципалитет города Сантандер. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Россия ввела пожизненное наказание для русофобов. Эксперт объяснил, что теряет Украина из-за газового контракта России и Венгрии 28 сентября 2021, 12:06

Текст: Елена Лексина

«Киев в очередной раз политизирует газовый вопрос, поэтому обвинять в использовании энергии в качестве оружия нужно не Россию, а Украину», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Украина пригрозила Венгрии «ответом» на подписание газового контракта с Россией. «Позиция Украины обусловлена исключительно политическими мотивами. Она понимает, что контракт Будапешта с Газпромом подписан на 15 лет, следовательно, через территорию Украины газ в Венгрию уже не пойдет. В таком случае шансы на сохранение транзита после 2024 года значительно уменьшаются», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Сейчас Украина использует схему виртуального реверса газа. «Газпром продает газ европейским компаниям, а те перепродают его Киеву по взаимозачету. В этом плане сохранение физических поставок голубого топлива не нужно. Нет никакой разницы в покупке газа «как бы» в Венгрии, в Словакии или в Польше, – пояснил эксперт. – Но если Газпром прекратит физическую прокачку газа через территорию Украины к Венгрии, тогда схема виртуального реверса станет слишком очевидной для населения страны». «Когда Нафтогаз будет отчитываться о покупке газа в Венгрии, у людей возникнет вопрос: как такое возможно, если туда не осуществляются поставки, – предполагает Юшков. – Но если Украина захочет, то она сможет качать газ из Венгрии по полупустой трубе в режиме обратного реверса. Поэтому я думаю, что конкретных проблем для газоснабжения Украины контракт Будапешта и Газпрома не создаст». По словам эксперта, украинские политики по-прежнему выдают за «отказ от российского газа» обычный отказ от прямых поставок топлива из России. «Но на Украине никогда не было импортного газа. Если даже Словакия в будущем начнет получать российский газ через «Северный поток – 2» в обход Украины, то никто не мешает Киеву покупать газ у каких-то других посредников. Более того, Россия никогда не отказывалась продавать газ Украине напрямую», – объяснил собеседник. «Однако если Украина привыкла к посредническим услугам каких-то европейских компаний, то эти компании могут обозначать новую точку приемки газа на территории Украины. Но здесь больше рисков для украинских политиков, нежели для физического газоснабжения страны, потому что сейчас они дурят головы своим потребителям, говоря, что покупают некий европейский газ и, как следствие, поднимают тарифы», – разъяснил Юшков. «Кроме того, из-за возможной потери транзита газа Украине придется перестроить свою ГТС. Сейчас Киев забирает часть газа из транзитных объемов, идущих в Европу, восполняя недостающую часть за счет собственной добычи. Поэтому если не будет транзита, то 2/3 потребляемого газа, которые Украина сама добывает, надо будет качать по всем регионам страны. В результате им придется заново выстраивать систему внутреннего газоснабжения, что требует огромных финансовых затрат и технических мощностей. Кроме того, нужно будет где-то покупать недостающие объемы газа либо сокращать потребление», – считает Юшков. В этом смысле Украине хотелось бы сохранить статус-кво. «Это одна из причин острой реакции Киева на возможность прекращения транзита, – отметил собеседник. – Аналогичная проблема может возникнуть, если Газпром будет платить деньги Украине, но физически качать газ по трубе не будет. В таком случае возникнет коллапс для внутреннего газоснабжения страны, и ей придется искать варианты решения проблемы». При этом у Украины нет никаких рычагов давления на Москву и Будапешт в сфере энергетики, поэтому создать какие-либо серьезные проблемы России и Венгрии она не сможет. «А все ее заявления и угрозы говорят лишь о политизации энергетической отрасли. То есть обвинять в использовании энергии в качестве оружия надо не Россию, а Украину. В частности, с чего вдруг Украина вмешивается в контракт двух коммерческих компаний? Это абсурдная позиция. За подобные действия Евросоюз мог бы ввести санкции против Киева», – резюмировал он. Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ответит Венгрии на подписание газового контракта с Россией. «Это не будет только политический шаг, отмена комиссии (межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества), которая является главным органом двустороннего сотрудничества, будем предпринимать и другие шаги для защиты национальных интересов Украины в этой ситуации», – сказал глава МИД. Министр отметил, что подписание контракта по поставкам газа в обход украинской территории является ударом по Украине. «Венгрия нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставок газа из России. Это удар, и мы должны отвечать на него соответственно. Не может быть сожалений и соболезнований», – подчеркнул Кулеба в эфире телеканала ICTV. В свою очередь МИД Венгрии вызвал украинского посла. «Действия правительства Украины, направленные против этого соглашения, через Еврокомиссию крайне возмутительны. Украина не имеет никакого отношения к тому, с кем мы договариваемся», – сказал глава венгерского МИД Петер Сийярто. В понедельник Венгрия подписала с Газпромом долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины. В Киеве испугались значительного сокращения или полной остановки транзита газа в Венгрию через Украину. Киев пообещал обратиться в ЕК для оценки соответствия соглашения Будапешта с Газпромом европейскому законодательству в области энергетики. Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила реакцию Украины на долгосрочный контракт Венгрии и России по газу завистью. Будапешт обвинил Киев во вмешательстве во внутренние дела Венгрии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как долгосрочный контракт Венгрии с Газпромом перекрывает Украине российский газ. В США призвали привлечь к ответственности главу МВФ 28 сентября 2021, 09:07

Текст: Алина Назарова

Сенаторы США потребовали от президента Джо Байдену привлечь к ответственности директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалину Георгиеву из-за нарушений при составлении рейтинга Doing Business. Речь идет о нарушениях при составлении рейтинга Doing Business в то время, когда Георгиева работала на высших должностях во Всемирном банке. Независимый аудит установил, что она распорядилась поднять в рейтинге Китай, а также изменить позиции Саудовской Аравии, Азербайджана и ОАЭ. Сама Георгиева это отрицает. «Сложно преувеличить серьезность обвинений в том, что госпожа Георгиева подвергла риску как данные, так и сам Всемирный банк, чтобы потрафить правительству Китая», – говорится в письме Байдену, которое подписали руководитель комитета по международным делам Сената демократ Роберт Менендес и старший республиканец в комитете Джим Риш. По их мнению, это может подвергнуть риску всю современную систему международных финансов – так называемую Бреттон-Вудскую, передает РИА «Новости». Сенаторы заявили, что Георгиева не предоставила доказательств в противовес выводам независимого аудита. «Учитывая суть обвинений, необходимо, чтобы была немедленная и полная транспарентность и сотрудничество со стороны Всемирного банка, МВФ и, что важнее всего, госпожи Георгиевой», – пишут сенаторы. Они потребовали, чтобы Минфин США, курирующий отношения с мировыми финансовыми институтами, разобрался в ситуации и «обеспечил ответственность» виновных. США выступают крупнейшим донором как Всемирного банка, так и МВФ. Оба института располагаются в Вашингтоне, причем пост главы МВФ по негласному соглашению обычно занимает европеец, тогда как Всемирный банк возглавляет представитель США. Георгиева оказалась под огнем критики уже после того, как перешла из Всемирного банка в МВФ. Рейтинг Doing Business оценивает страны по степени легкости запуска и ведения бизнеса. Год назад Всемирный банк заявил, что приостанавливает публикацию ежегодного отчета, а в середине сентября решил больше его не выпускать. В банке отметили, что в дальнейшем будут работать над новым подходом к оценке делового и инвестиционного климата. Путин анонсировал повышение пенсий 28 сентября 2021, 15:14

Текст: Алина Назарова

Повышение пенсий в России продолжится, средства на индексацию заложены в проект федерального бюджета, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. «В предстоящие годы мы продолжим повышать пенсии. Средства на такие индексации заложены в бюджет», – сказал глава государства, передает ТАСС. Президент отметил также необходимость при подготовке бюджета на будущую трехлетку по возможности запускать дополнительные меры поддержки граждан, прежде всего семей с детьми. В том числе, по его словам, речь может идти о единовременных выплатах семьям, в которых растут школьники, «а также всем российским пенсионерам, военнослужащим, курсантам, сотрудникам правоохранительных органов». «Подчеркну, что такая адресная поддержка именно дополняет, является частью системной работы, направленной на повышение доходов граждан», – заверил Путин. На прошлой неделе Путин заявил, что необходимо вытащить значительное количество граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования. В то же время Путин заявил, что российская экономика восстановилась, хотя ситуация на глобальных рынках остается сложной и нестабильной. На Украине нашли угрозу «страшнее» «Северного потока – 2» 28 сентября 2021, 07:57

Текст: Дмитрий Зубарев

Российский газопровод «Турецкий поток» является большей угрозой для экономики Украины, чем «Северный поток – 2», заявил украинский генерал, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль. «Мы берем, согласно этим сказкам, реверсный газ из Словакии, хотя у Словакии нет никакой скважины, она не производит ни одного кубометра газа. Но мы покупаем там. «Турецкий поток» – что же мы молчали, что он намного хуже экономически для нас, чем «Северный поток – 2», – передает РИА «Новости» слова Москаля. Он напомнил, что газ по «Турецкому потоку» пойдет в Венгрию через Турцию, Болгарию и Сербию. «Я не знаю, откуда Словакия берет, я думаю, что вот-вот, и она тоже будет брать из «Северного потока – 2». Так у кого мы будем покупать?» – задался вопросом генерал. Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 миллиарда кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию. Соглашение вступит в силу 1 октября, оно предусматривает возможность изменения условий через десять лет. Газета ВЗГЛЯД писала, как Венгрия перекрывает Украине российский газ. Школьники из Перми пожаловались на принуждение к намазу на физкультуре 28 сентября 2021, 16:06

Ученики в Перми пожаловались на учителя физкультуры, который, по их словам, заставлял читать намаз, дети сообщили об инциденте родителям, а те пожаловались директору. Один из учеников сообщил, что школьники в начале урока немного позанимались, потом им велели «молиться Аллаху», чтобы тот «дал нам здоровья», после чего все принялись молиться, передает 360. В департаменте образования города сообщили, что после жалобы родителей в школе началась проверка, представители горадминистрации связались с директором школы, чтобы прояснить ситуацию. «По словам руководителя, ситуация выглядела следующим образом: ученики первого класса выполняли на уроке физкультуры различные упражнения, в том числе учились сидеть в позе «по-турецки». Никакого религиозного контекста в этом не было. Как отметил директор школы, учитель физкультуры – опытный и грамотный преподаватель, имеет соответствующую квалификацию. Ранее никаких претензий к его работе не было», – отметили в департаменте. Директору школы указали провести внутреннее расследование «по исполнению работником норм профессиональной этики». Глава учреждения назначил встречу с родителями, чтобы разобраться в ситуации. Ранее в Хабаровске водитель автобуса высадил пассажиров ради намаза. В Кремле объяснили выбор «красивой переводчицы» на встречу Путина и Трампа 28 сентября 2021, 20:02

Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин не участвует в выборе переводчиков для переговоров, этим вопросом занимается российский МИД, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Таким образом представитель Кремля прокомментировал утверждение, что Путин в 2019 году якобы специально выбрал красивую переводчицу для переговоров с действующим тогда президентом США Дональдом Трампом. «Переводчиков обеспечивает МИД по заявке администрации президента. Путин сам не участвует в этом процессе», – цитирует РИА «Новости» Пескова. Источник в МИД России заявил, что теперь ведомство знает, о чем думают члены американской делегации на переговорах, если они обращают внимание на внешность переводчицы российского президента. «Теперь мы знаем, о чем думают высокопоставленные члены американских делегаций на переговорах с русскими. Их можно понять, учитывая десятилетия экспериментов с феминизмом и гендером в США», – сказал он. О переводчице на переговорах Трампа и Путина написала в своей книге бывшая пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм. Она указала, что экс-советник Трампа Фиона Хилл считала, что президент России специально выбрал для переговоров с президентом США в Японии «привлекательную брюнетку», чтобы отвлечь американского коллегу. Ранее племянница Трампа психолог Мэри Трамп написала книгу «Слишком много и всегда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире». В ЕК увидели опасность в газовом контракте России и Венгрии 28 сентября 2021, 14:08 Текст: Алина Назарова

Будапешту следует оценить влияние газового контракта с Россией на безопасность энергоснабжения и представить Еврокомиссии выводы, которая, в свою очередь, может попросить показать ей контракт, сказал представитель Еврокомиссии. Все новые и измененные долгосрочные газовые контракты с годовым объемом, превышающим 28% годового потребления в стране ЕС, которая больше всего ими затронута, должны быть доведены до сведения национального компетентного органа власти этой страны. Затем этот орган должен подготовить оценку влияния контракта на безопасности энергоснабжения, пояснил представитель ЕК, передает РИА «Новости». «Согласно имеющейся у нас информации, данный контракт между Газпромом и MVM составляет более 28% годового потребления Венгрии, поэтому о нем необходимо уведомить компетентный орган Венгрии, который обязан предоставить Еврокомиссии свою оценку рассматриваемого контракта в течение трех месяцев. ЕК также может запросить получение контракта, если у нее появится должным образом обоснованная обеспокоенность тем, что контракт может поставить под угрозу безопасность снабжения государства-члена (Венгрии), региона или союза», – сказал представитель ЕК. Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Но пострадавшая сторона в этой ситуации только Украина – новый контракт лишает ее схемы виртуального реверса газа, который Киеву опять придется закупать у России. Вирусолог назвал причину рекордного числа смертей от COVID в России 28 сентября 2021, 15:31 Текст: Наталья Ануфриева

Причиной рекордного числа смертей от коронавируса являются новые штаммы, а также отказ от прививок, заявил завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН, профессор Сергей Нетесов. Нетесов заявил, что, в первую очередь, это «пришедший к нам вариант «дельта». Во-вторых, в основном, согласно статистике, умирают «невакцинированные люди старших возрастов», передает «Ридус». «Вот две главные причины. 90% всех случаев заражения коронавирусной инфекцией в России и в Европе составляет штамм «дельта», – добавил он. Врач также отметил, что существующие на данный момент в России вакцины от коронавируса менее эффективны против нового варианта вируса, но все равно работают. «По словам академика Гинцбурга, «Спутник V» защищает от варианта коронавируса «дельта» хоть и меньше, чем от исходного уханьского варианта, но защищает. И Центр имени Гамалеи, судя по всему, сейчас разрабатывает вакцину модифицированную, которая будет защищать от варианта «дельта». По остальным вакцинам известно, что они на 10% хуже защищают от этого варианта. Но это связано не только с тем, что вариант «дельта» антигенно изменен, но и с тем, что он вырабатывается в организме инфицированного человека в намного больших количествах, – пояснил вирусолог. Чтобы избежать дальнейшего роста количества смертей от коронавирусной инфекции, он призвал носить маски и вакцинироваться – других механизмов, сдерживающих этот процесс, по его мнению, нет. «Вакцинация, вакцинация, вакцинация и ношение масок для всех, кто находится в группе риска, потому что вариант «дельта» нарабатывается в организме инфицированного человека в сотни раз больше, чем исходный уханьский вариант. Поэтому доза, которую получают люди, ходящие без масок, намного больше», – заключил профессор. Напомним, в России за минувшие сутки выявили 21 559 новых случаев коронавируса. Умерли 852 человека. Это стало абсолютным максимумом смертей от коронавируса, предыдущий антирекорд зафиксировали 24 сентября – тогда умерли 828 человек, передает РИА «Новости». На рост заболеваемости в регионах обратили внимание в Кремле. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Сотрудник КГБ Белоруссии погиб во время антитеррористической операции 28 сентября 2021, 20:31

Текст: Елизавета Булкина

В Минске при исполнении погиб сотрудник КГБ, сообщили в белорусском ведомстве. «В ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен», – говорится в сообщении на сайте КГБ. Уточняется, что ответным огнем преступник был уничтожен. «Следственным комитетом Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности). Проводятся неотложные следственные действия», – сказано в сообщении. Венгрия вызвала посла Украины из-за заявлений Киева по сделке с Газпромом 28 сентября 2021, 10:33

Текст: Алина Назарова

Украинский посол вызван в МИД Венгрии в связи с действиями Киева в отношении сделки, заключенной Будапештом с Газпромом, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. «Действия правительства Украины, направленные против этого соглашения, через Еврокомиссию крайне возмутительны. Украина не имеет никакого отношения к тому, с кем мы договариваемся», – указывается в тексте, передает ТАСС. Сийярто подчеркнул, что Будапешт воспринимает подобные шаги Киева как «нарушение суверенитета (Венгрии) и интересов ее национальной безопасности». «Мы вызвали посла Украины в министерство иностранных дел», – заключил он. Ранее Москва и Будапешт заключили долгосрочный договор на поставку газа. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Но пострадавшая сторона в этой ситуации только Украина – новый контракт лишает ее схемы виртуального реверса газа, который Киеву опять придется закупать у России. Болгары сочли власти Украины опаснее «Северного потока – 2» 28 сентября 2021, 12:49 Текст: Алина Назарова

Заявления Киева о намерении России «захватить Украину» после ввода «Северного потока – 2» вызвали активную дискуссию среди читателей болгарской газеты «Факти», которые сочли подобные обвинения голословными. По словам читателей, максимальную угрозу для Украины представляет не трубопровод, а «неадекватная политика руководства». «Они, как и мы, повелись на американские и европейские обещания и не только прекратили отношения с Россией, но и начали воевать с русскими внутри собственной страны», – написал big, добавив, что Москва такого не простит. С ним согласился комментатор под ником Перо, который признал «Северный поток – 2» свершившимся фактом и посоветовал киевским властям «сидеть и не дергаться», передает РИА «Новости». «Газ российский, в каком законе сказано, что он должен проходить через Украину? Захотят – через Луну будут его транспортировать», – считает он. В свою очередь читатель под ником Kcaniba заявил, что Киев сам нуждается в этом газопроводе. «Есть труба – есть Украина, нет трубы – нет Украины!» – пояснил пользователь. «Вы поняли? Цены на газ растут из-за украинцев», – подчеркнул другой. Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию. Соглашение вступит в силу 1 октября, оно предусматривает возможность изменения условий через десять лет. Газета ВЗГЛЯД писала, как Венгрия перекрывает Украине российский газ. Синоптики предсказали «репетицию зимы» 28 сентября 2021, 15:44

Текст: Наталья Ануфриева

Скоро в некоторых российских регионах начнутся мощные метели, это будет своего рода «репетиция зимы», заявили в центре «Фобос». В сообщении на сайте «Фобоса» говорится, что, например, погоду в Предуралье уже можно назвать ноябрьской, так как в некоторых областях прошел снег. Также во вторник вихри с холодным воздухом накроют Прибайкалье, Красноярский край, Челябинскую и Курганскую области. В отдельных районах ожидается сильный ветер – до 15–20 метров в секунду. Кроме того, могут появиться и первые сугробы: к примеру, в Магнитогорске, согласно прогнозам, образуется покров до 12 сантиметров. Метели продлятся до середины недели, а к выходным температура воздуха и погодные условия вернутся к нормальным показателям. Между тем вечером 27 сентября в Белорецком районе Башкирии уже прошел сильный снегопад, стихия парализовала движение: автомобили и фуры не могли побороть рыхлый снег и образовавшуюся гололедицу, передает «Комсомольская правда». Видео с автодороги Абзаково – Белорецк опубликовали водители, оказавшиеся в западне. На кадрах записи видно, что десятки машин буксуют и едва сдвигаются с места, уходя в занос. Людям приходится руками толкать транспорт в гору. В республиканской Госавтоинспекции сообщили, что гололедица возникла не только в Белорецком, но и в Учалинском и Абзелиловском районах: «При таких погодных условиях водителям следует быть крайне внимательными, без особой надобности воздержаться от поездок. Сцепление колес с дорожным покрытием сильно ухудшается, соответственно и времени для торможения требуется больше. Кроме того, при неправильном выборе скорости машина может попасть в неуправляемый занос, выйти из которого без специальных навыков крайне сложно». Также во вторник в Челябинской области спасатели вызволили два школьных автобуса и 18 автомобилей из снежного затора на трассе – на юге области выпал мокрый снег, высота которого достигала 10 сантиметров, передает РИА «Новости». «Автоб