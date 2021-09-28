Эксперт назвал заинтересованные в подготовке своих офицеров в Узбекистане страны США создали группу эсминцев для противодействия России в Атлантике 28 сентября 2021, 07:25

Фото: Mc2 Kaleb J. Sarten/

Planetpix/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Военно-морские силы США создали новую оперативную группу эсминцев, которая может быть быстро развернута в Атлантике для противодействия российским подводным лодкам, говорится в статье, опубликованной на информационном портале Института ВМС США. Группа эсминцев получила название Greyhound («Борзая»). В ее состав первоначально войдут эсминцы «Дональд Кук» (Donald Cook) и «Томас Хаднер» (Thomas Hudner). В январе 2022 года к ней также присоединится эсминец «Салливанс» (Sullivans), а еще позднее –«Коул» (Cole) и «Грейвли» (Gravely), в то время как «Дональд Кук» отправится на техобслуживание. Оперативная группа будет базироваться на базах ВМС США Мэйпорт во Флориде и Норфолк в Вирджинии. По словам Маклейна, она будет находиться в полной боевой готовности к июню 2022 года, передает ТАСС. «Корабли будут готовы выполнять целый спектр задач, в том числе отслеживать подводную активность России в Атлантике и защищать территории нашей страны с моря», – приводятся в материале слова командующего надводными силами ВМС США в Атлантике контр-адмирала Брендана Маклейна. Напомним, 9 сентября стало известно, что Россия сконцентрировала в Средиземноморье пять подлодок с «Калибрами», которые могут одним залпом поразить крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ» 30 целей. В июле в Средиземном море заметили российскую подлодку класса «Варшавянка», которая якобы следила за маневрами британского авианосца. В декабре 2020 года американский министр ВМС Кеннет Брейтвейт сообщил, что Соединенные Штаты переименуют Командование сил флота в Атлантический флот США, переориентировав его на противостояние Военно-морскому флоту (ВМФ) России в регионе. После этого эксперт спрогнозировал новую фазу противостояния России и США в Атлантике.

На Украине заявили о способности ВСУ заставить российскую армию утратить боеспособность 25 сентября 2021, 20:44

Фото: facebook.com/kpszsu

Текст: Алексей Дегтярев

Украина имеет военный паритет с Россией, заявил советник главы офиса президента страны Алексей Арестович. «У России нет решающего преимущества над нами, такого нет и не будет. Российские генералы – профессионалы, думаю, они доносят это до сведения своего политического руководства», – заявил Арестович в эфире украинского телевидения, передает РИА «Новости». Он добавил, что при вооруженном конфликте с ВСУ армия России «утратит боеспособность на несколько лет». Советник президентского офиса не разъяснил, почему так думает. В апреле президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий в течение суток призвать резервистов в случае обострения на востоке страны. В сентябре депутат Рады Алексей Гончаренко пообещал «новые победы» над Россией, уточнив, что Россию лучше побеждать вместе с друзьями из Литвы, Польши, Балтии. Трамп посочувствовал Биллу Клинтону из-за «злобного ума» Хиллари Клинтон 26 сентября 2021, 07:57

Фото: Ron Sachs/CNP/

AdMedia/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Экс-глава американского государства Дональд Трамп заявил, что обвинения в его адрес в тайных связях с Москвой «были придуманы Хиллари Клинтон и демократами». Как заявил Трамп в Джорджии, результаты расследования, проведенного спецпрокурором США Джоном Даремом, продемонстрировали, что «история с Россией была полным обманом». «Представьте, каково Биллу Клинтону, в каком страхе он живет – ведь каким злобным умом надо обладать, что выдумать историю с российским обманом», – приводит слова Трампа ТАСС со ссылкой на Newsmax. Трамп заявил, что демократы «выдумали эту историю, и Америке пришлось жить с этим три года». По его мнению, Демократическая партия США «пытается повторить то же самое с шестым января», то есть штурмом Конгресса сторонниками Трампа. «Но теперь это уже официально – все было обманом с самого начала», – сказал он. Бывший президент США считает, что нынешний глава Белого дома демократ Джо Байден не упомянул Китай в своей речи на сессии Генассамблеи ООН, потому что сильно с ним связан и «скомпрометирован». Как подчеркнул Трамп, Байден «официально прекратил запрет на въезд», введенный из-за коронавируса, «ничего не предпринял, чтобы привлечь Коммунистическую партию Китая к ответственности за утечку вируса по всему миру». Трамп также заявил, что вывод войск США из Афганистана «стал катастрофой». В начале этой недели спецпрокурор министерства юстиции США Джон Дарем предъявил официальное обвинение одному из ключевых свидетелей, уверявших в 2016 году о связях команды Трампа и российских структур. Федеральное жюри присяжных вынесло вердикт: адвокат по вопросам кибербезопасности Майкл Сассман солгал представителям ФБР, когда сообщал на допросе о связях компании The Trump Organization с одним из российских банков. Кроме того, Сассман скрыл то, что его юридическая фирма работала на предвыборный штаб Хиллари Клинтон. В Кремле оценили новые санкции США 26 сентября 2021, 14:25 Текст: Елена Мирошниченко

В США не уходит мода накачивать себе рейтинг за счет раздувания русофобии, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью Владимиру Соловьеву в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия». «Мы знаем, что в Америке, к сожалению, это не уходящая с годами мода накачивать себе рейтинг за счет раздувания русофобии. То есть как можно хуже говоря о России, тебя почтут большим патриотом», – ответил он на вопрос о заявлениях Конгресса США о новых санкциях против россиян. «И вот группа таких людей действительно сформировала это беспрецедентное предложение, оно прошло», – добавил Песков, его слова приводит РИА «Новости». Говоря о заявлениях Конгресса США о новых санкциях против россиян, Песков подчеркнул, что таким образом кто-то отыгрывает свои обещания лоббистским компаниям за очень большие деньги, а кто-то пытается накачать рейтинг. «Мы знаем, что в Конгрессе сидит очень много таких оголтелых представителей, которые особо не обращают внимание. Кто-то отыгрывает свои обещания лоббистским компаниям. А мы знаем, что лоббистские компании работают на много наших «доброжелателей» в кавычках, работают днем и ночью за очень большие деньги. Кто-то из них просто пытается накачать себе рейтинг и уже заручиться поддержкой на следующие выборы», – сказал он. Также он заверил, что Россия будет отвечать мудро, если США введут новый санкционный список против россиян. «Нам придется отвечать мудро. И я не сомневаюсь, что, как всегда, президент Путин, который формулирует у нас основные направления внешней политики по Конституции, проявит эту мудрость, если это нужно будет», – сказал Песков. По его словам, до сведения президента доведена информация о попытке введения новых санкций и заявлениях конгрессменов США. В пятницу Палата представителей Конгресса США в рамках оборонного бюджета на 2022 финансовый год приняла инициативу, согласно которой американской администрации следует рассмотреть возможность введения санкций против 35 россиян, включая министров, крупных бизнесменов, общественных деятелей, журналистов. В Кремле идеи введения американских санкций против граждан России назвали «внутрипарламентскими упражнениями», подчеркнув, что для их формализации и активации предстоит пройти очень длительный путь. Москва предостерегла Вашингтон от новых необдуманных действий в связи с предложением Конгресса США ввести новые санкции против российских официальных лиц и общественных деятелей. В генконсульстве России в Хьюстоне возникла угроза сокращения штата до двух человек 27 сентября 2021, 21:50

Фото: Borna Filic/PIXSELL/PA Images/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Вашингтон следует политике «визового сдерживания», в отношении российских дипломатов, если ситуация никак не изменится, к концу года штат генконсульства России в Хьюстоне сократится до двух человек, рассказал глава российской дипмиссии в этом городе Александр Захаров. «Американцы продолжают вести политику «визового сдерживания», не выдавая готовым кандидатам визы. И если раньше отдельные так называемые «визовые размены» осуществлялись, то в последнее время положение дел застопорилось», – рассказал он РИА «Новости». По его словам, «если ситуация не изменится, то к концу этого года в Генконсульстве останется лишь два дипломата: ваш покорный слуга и заместитель – консул-советник». Захаров подчеркнул, что «это менее четверти от предусмотренной численности». Дипломат пояснил, что в обязанности генконсульства, в ведомство которого входят 13 штатов Юга и Среднего Запада США, где проживают десятки тысяч россиян, входят как все консульские действия вроде подписания и оформления документов, посещения лиц, находящихся под арестом или в заключении, так и политическая составляющая – продвижение интересов России, развитие двусторонних экономических, культурных, образовательных и прочих связей, информационно-разъяснительная работа. «Уместно было бы напомнить и о том, что после закрытия по требованию американской стороны Генконсульств России в Сан-Франциско и Сиэтле основная нагрузка по обслуживанию соотечественников, проживающих на западном побережье США, также легла на Хьюстон», – напомнил дипломат. По словам Захарова, США продолжают вводить новые ограничения на комплектацию российских дипмиссий. «Из относительно недавних «нововведений» – ограничение сроков командировок сотрудников российских загранучреждений в США тремя годами», – сообщил он, а также добавил, что с отъездом сотрудников, трехлетний срок работы которых в США завершается, новые дипломаты не получают визу для приезда на работу в генконсульство. «Создается впечатление, что нормальная, полноформатная работа дипломатических представительств и консульских учреждений нужна только российской стороне. Все исходящие из Москвы конструктивные предложения бесследно исчезают в бюрократических препонах американских ведомств. Причем мы не выдвигаем каких-либо необоснованных, завышенных требований – речь идет о равноправном, уважительном отношении друг к другу, разумной трактовке положений международных нормативных актов, регулирующих сферу дипломатии», – отметил Захаров. Если ситуация не изменится, то, по словам дипломата, им с заместителем придется «вспомнить молодые годы и с разрешения Москвы, как это говорится на нашем профессиональном жаргоне, самим «сесть на окно» – вести прием граждан, оформлять доверенности, печатать паспорта и визы, отвечать на письма и так далее». «Увы, но в этой ситуации нам не останется другого выбора, как сократить прием», – сказал он, предупредив, что не исключено увеличение продолжительности рассмотрения обращений. Ранее стало известно, что в связи с тем, что США «не выдают визы», численный состав российского генконсульства в Нью-Йорке сократился «фактически в три раза». Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что диалог Москвы и Вашингтона по восстановлению нормальной работы посольств «топчется на месте», США в визовых вопросах пытается прибегнуть к неприличному давлению, пытаясь выторговать себе односторонние преимущества. Нарышкин оценил доклад разведки США о происхождении COVID 26 сентября 2021, 10:43

Фото: kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Доклад разведки США о происхождении коронавируса содержал политизированные оценки, что необычно для разведки и выглядит непрофессионально, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью RT. «Совсем недавно разведсообщество США опубликовало свой доклад, где содержались очень расплывчатые, политизированные оценки, что, конечно, для разведки нехарактерно и выглядит очень непрофессионально», – приводит его слова ТАСС. Напомним, Американская разведка обнародовала несекретную версию доклада о происхождении коронавируса. Из документа следует, что разведчики не смогли прийти к единому мнению, стала пандемия следствием естественного процесса или результатом утечки из лаборатории в Китае. Авторы признали, что не смогут добиться большей ясности без сотрудничества с китайской стороны, которая, как утверждается, продолжает препятствовать расследованию, так как, по их мнению, боится возможных выводов расследования. Китайское посольство в Вашингтоне раскритиковало доклад. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД На параде в Ашхабаде Туркмения показала турецкие беспилотники Bayraktar TB2 27 сентября 2021, 15:15

Фото: Yulii Zozuliaukrinform/Keystone Press

Agency/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

В ходе военного парада, который прошел в Туркмении в честь 30-летия независимости страны, продемонстрировали турецкие беспилотники Bayraktar TB2 и боевые самолеты A-29 Super Tuсano. Главное событие праздника – военный парад впервые прошел не в центре Ашхабада у президентского дворца, а в предгорьях Копетдага в южной части города. Здесь несколько дней назад президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов торжественно открыл новую правительственную трибуну. В начале парада глава государства на кабриолете, окруженном всадниками на ахалтекинских конях, объехал строй военнослужащих различных родов войск Вооруженных сил Туркменистана. В ходе парада в Ашхабаде туркменские военные показали немало новинок. В частности, впервые были показаны ударные турецкие беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2, передает РИА «Новости». Также впервые в военном смотре приняли участие пять боевых самолетов A-29 Super Tuсano, которые применяются для поддержки сухопутных войск огнем в любое время суток и в различных погодных условиях. Кроме того, впервые в военном параде участвовал тактический военно-транспортный самолет C-27J Spartan. И, конечно же, гвоздем воздушной части парада стали полеты шести итальянских боевых самолетов М-346. На одной из этих машин 1 августа этого года совершил испытательный полет президент Туркмении. Помимо новинок присутствовала и военная техника, традиционно демонстрируемая на туркменских военных парадах: танки Т-90 и Т-72М, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня. Гости праздника также могли наблюдать на больших мониторах, установленных у правительственной трибуны, праздничный парад кораблей ВМС Туркмении. После военного смотра состоялась демонстрация экономических достижений страны за 30 лет независимого развития. Перед правительственной трибуной прошли коллективы предприятий топливно-энергетического комплекса, электроэнергетики, химической промышленности, текстильной индустрии, строительного комплекса и транспорта. В ходе праздника президенту страны от имени соратников был подарен ахалтекинский конь-трехлеток светло-серой масти по прозвищу Гарашсыз (Независимый). Празднование 30-летия независимости Туркменистана продолжится 28 сентября скачками в Международном ахалтекинском конноспортивном комплексе. Туркмения обрела независимость в 1991 году. Тогда Верховный совет Туркменской ССР, опираясь на итоги всенародного референдума по вопросу о независимости, принял конституционный закон «О независимости и основах государственного устройства Туркменистана». Турция собралась приобрести дополнительные системы С-400 у России 25 сентября 2021, 11:44

Фото: Минобороны России/Youtube

Текст: Наталья Ануфриева

Турция намерена в будущем закупить у России дополнительные зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган. Эрдоган, отвечая на соответствующий вопрос в интервью телеканалу CBS заявил, что «в будущем никто не сможет вмешиваться в то, какие оборонные системы мы приобретаем, у какой страны, на каком уровне», передает ТАСС. «Никто не сможет вмешиваться в это. Только мы можем принимать такие решения», – подчеркнул политик. Ранее Эрдоган заявил о завершении сделки по С-400. В июне на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США он заявил, что позиция турецкой стороны по приобретенным у России зенитным ракетным системам С-400 осталась неизменной. Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте Турции с НАТО. Эксперт назвал заинтересованные в подготовке своих офицеров в Узбекистане страны 27 сентября 2021, 23:00

Фото: airforce.uz

Текст: Николай Васильев

«Ташкент рассчитывает на приезд военных из соседних государств с разрушенной системой образования: Туркмения, Киргизия, Таджикистан. Курды или иранцы тоже могли бы получать образование в его военных вузах», – сказал газете ВЗГЛЯД директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин, комментируя решение Узбекистана разрешить прием иностранцев в университеты Минобороны. В первую очередь, Узбекистан будет конкурировать в сфере военного образования с Казахстаном, добавляет Лепехин. «Уровень образования в узбекских военных вузах на порядок ниже российского, но единственный плюс – не до конца разрушена советская система. Возможно, еще остались старые педагогические кадры. Узбекистан наверняка также будет привлекать российских преподавателей и обеспечивать тем самым приемлемый уровень образования. Однако в соседнем Казахстане пока уровень образования выше», – объяснил аналитик. По словам Лепехина, привлекая в вузы военных специалистов из других стран Узбекистан одновременно реагирует на угрозу, которую представляет для Центральной Азии экспансия суннитского мира в лице Турции и Пакистана. «Поэтому я не исключаю также приток учащихся из стран дальнего зарубежья, которые не принадлежат к суннитскому миру», – предположил политолог. «В Узбекистан поедут учиться, в основном, курсанты из сопредельных республик Средней Азии, – предположил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. – На узбекское военное образование там есть спрос. Не исключаю также приезда курсантов и офицеров из Африки и Латинской Америки. В Узбекистане еще сохранились советские традиции высокого уровня военного образования». Как сообщил в понедельник «Спутник», в Узбекистане вводится система обучения военных кадров зарубежных государств в высших военных образовательных учреждениях Минобороны. Решение об этом принял президент Шавкат Мирзиёев. Зарубежные военные кадры принимаются на учебу без вступительных экзаменов. Обучение осуществляется по образовательным программам высшего военного образования на узбекском и русском языках по дневной форме обучения. Как отмечает ИА «Фергана», армия Узбекистана остается сильнейшей в Центральной Азии, в этом году она заняла 51-ю строчку в международном рейтинге вооруженных сил Global Firepower. В Кремле допустили введение ответственности за призывы к санкциям против России 26 сентября 2021, 15:30

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Вопрос об ответственности за призывы к иностранным государствам ввести санкции против россиян остается открытым, его решение будет зависеть от настроений в новом составе Госдумы, заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, этот вопрос неоднократно поднимался за последние несколько лет, когда со стороны граждан России, в том числе отбывающих наказание, были слышны «очевидные призывы» объявить санкции против конкретных российских чиновников и предпринимателей, передает ТАСС. «И действительно звучали инициативы приравнять это (призывы ввести санкции против россиян) к незаконной деятельности. До сих пор никаких шагов предпринято не было. Но, с другой стороны, сейчас будет новая Дума совсем скоро. Посмотрим, какие настроения возобладают там», – сказал Песков. Представитель Кремля добавил, что на фоне тех вызовов, с которым сталкивается Россия, этот вопрос «будет открытым до того, как мы как-то не сформируем свою позицию». В пятницу Палата представителей Конгресса США в рамках оборонного бюджета на 2022 финансовый год приняла инициативу, согласно которой американской администрации следует рассмотреть возможность введения санкций против 35 россиян, включая министров, крупных бизнесменов, общественных деятелей, журналистов. В Кремле идеи введения американских санкций против граждан России назвали «внутрипарламентскими упражнениями», подчеркнув, что для их формализации и активации предстоит пройти очень длительный путь. Москва предостерегла Вашингтон от новых необдуманных действий в связи с предложением Конгресса США ввести новые санкции против российских официальных лиц и общественных деятелей. Лавров напомнил о не выданных российским делегатам в ООН визах США 25 сентября 2021, 20:18 Текст: Алексей Дегтярев

Несколько российских делегатов на Генассамблее ООН до сих пор не получили американские визы, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. «Визы выдавались не только с учетом эпидемиологических соображений, но и с известной политической задержкой. Мы это видели. Целый ряд сотрудников наших визы до сих пор не получил, в том числе депутаты Госдумы, которые в состав делегации включены», – цитирует министра РИА «Новости». Российская сторона намерена добиваться от руководства секретариата ООН выполнения обязанностей по обеспечению зафиксированных между ООН и США договоренностей, подчеркнул глава ведомства. Также Лавров, говоря о возможном визите замгоссекретаря США Виктории Нуланд, отметил, что Москва и Вашингтон готовят контакты между странами по линии МИД и госдепа. «Это не единственное направление, по которому ведутся сейчас обсуждения», – пояснил он. «Мы исходим из того, что, когда обе стороны договорятся о том, что контакт состоится конкретно в такой-то день и по такому-то вопросу, будет сделано соответствующее заявление», – добавил глава ведомства. Ранее стало известно, что Вашингтон и Москва обсуждают возможность приезда в Россию заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, точная дата визита пока не назначена, но в переговорах фигурирует ноябрь. Посол России в США Анатолий Антонов сообщал, что российскую визу Нуланд пока не выдали. Лавров охарактеризовал отношения с США словами «других партнеров у нас нет» 25 сентября 2021, 22:28 Текст: Антон Антонов

Москва и Вашингтон начинают выстраивать диалог по ряду вопросов, что позволяет надеяться на продвижение системного общения России и США, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. На пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию ГА ООН Лавров заявил: «Других партнеров у нас нет. Я не хочу звучать пессимистично». По его словам, между странами «начинает выстраиваться диалог», дающий надежду, что Россия и США «хотя бы в некоторых сферах межгосударственной жизни и общения наладят системный и взаимоуважительный процесс». В частности, такой диалог складывается по вопросам стратегической стабильности и кибербезопасности, передает ТАСС. На общеполитической дискуссии сессии Лавров заявил, что «при наличии доброй воли выход на взаимоприемлемые решения» по контролю над вооружениями «вполне реален». При этом Москва все еще ожидает реакцию членов НАТО на предложение о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Лавров напомнил, что «после выхода Вашингтона из Договора о РСМД Россия» в одностороннем порядке взяла на себя обязательство не размещать ракеты «в регионах, где не будут развертываться аналогичные системы американского производства». Москва призывает страны НАТО «объявить аналогичный мораторий». На пресс-конференции Лавров также сообщил, что Москва и Вашингтон пока не договорились о взаимоприемлемом варианте обмена заключенными. По его слвоам, США «заинтересованы только в том, чтобы забрать своих граждан, и не очень серьезно относятся к пожеланиям» российской стороны. Лавров отметил, что Пол Уилан «был осужден за шпионаж, был пойман с поличным». «Это то преступление, которое никак не может сравниваться с причинами, по которым сидят 20 с лишним лет Константин Ярошенко и Виктор Бут», – сказал он, добавив, что Россия «готова говорить», есть «и другие американские граждане, которые почему-то не интересуют администрацию в Вашингтоне». Также министр сообщил, что «наибольшее количество хакерских атак» на российские ресурсы «были из США, примерно половина». Москва «45 раз направляла официальные запросы с конкретным указанием фактов, требующих разбирательства, американским коллегам», но получила только девять ответов. «В наш адрес было около 10 запросов, на каждый были даны ответы», – сказал он. При этом «установлены специальные каналы между службами, которые занимаются кибербезопасностью, есть надежда на то, что дело сдвинется», заявил министр. На общеполитической дискуссии Лавров указывал, что договоренности стран по обеспечению международной информационной безопасности должны быть универсальными и позволять «транспарентно рассматривать любые озабоченности». Напомним, Лавров подчеркивал, что «Саммит демократий», предложенный Соединенными Штатами, станет движением в сторону раскола мирового сообщества. Также министр заявил, что все новые нормы межгосударственного общения должны согласовываться в ООН. Замглавы минобороны Украины счел секретность в ведомстве огромной проблемой 25 сентября 2021, 22:43 Текст: Антон Антонов

Замминистра обороны Украины Александр Носов, рассказывая о своих приоритетах на должности, сообщил, что намерен «уменьшить секретность ведомства». По словам Носова, секретность является «огромной проблемой», так как «секретность порождает слухи, слухи порождают сенсации, а сенсации обвиняют» власти в «предательстве». Носов заявил о необходимости «уменьшить секретность из огромного процента, который есть, а это около 90%, в закупках, уменьшить его до 35%», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Дом». При этом он отметил, что на Украине «никогда не дойдут до 20%, как это есть в развитых государствах, потому что такое географическое положение, такая ментальность и такая ситуация». «Но я понимаю, что до 35–40% мы уменьшим, и в следующий год я планирую уже уменьшить на 15%», – сказал замминистра, пояснив, что речь идет о закупке серийного производства, того, что уже в серии, того, что было экспортировано в другие страны, что выставлялось на международных выставках. По его словам, все это должно идти только открытыми договорами, хотя сопротивление этой открытости «огромное». Летом СБУ устроила обыски на предприятии минобороны Украины. Напомним, коррупция распространена в военной сфере Украине. Когда президентом страны был Петр Порошенко, в теневых схемах уличили даже близких к нему и украинскому руководству должностных лиц. При этом сам Порошенко обещал «отрезать руки коррупционерам». Десантники начали масштабные учения в Крыму 27 сентября 2021, 07:17 Текст: Дмитрий Зубарев

Масштабные учения десантно-штурмового и артиллерийского полков Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ с участием около 2 тыс. военных и более 100 единиц техники начались в Крыму, сообщает Минобороны. Учения на полигоне Опук в восточной части Крыма продлятся три дня и начнутся с марш-броска подразделений к месту выполнения задач. Для этого используют боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка», поступившие летом в соединение. «Подразделения отработают ведение обороны, в ходе которой огнем из штатного вооружения боевой техники совместно с <...> зенитно-ракетными, противотанковыми, огнеметными, артиллерийскими и снайперскими подразделениями выполнят упражнения боевых стрельб», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ведомства. Десантники проведут тренировку организации маневренной обороны днем и ночью. А в заключительном этапе учения запланированы наступательные действия, наносящие урон условному противнику огнем из танков Т-72Б3, 120-мм самоходно-артиллерийских орудий 2С9 «Нона-С» и 122-мм гаубиц Д-30. В учениях также задействуют различные виды оружия. В их числе автоматы АК-12, пулеметы «Печенег», гранатометы РПГ-7Д, 12,7-мм крупнокалиберный пулемет «Корд», реактивный пехотный огнемет РПО-А «Шмель», автоматический 30-мм гранатомет АГС-30, снайперское вооружение. Напомним, 23 сентября дивизион мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бастион» провел учения на полигоне Опук в Крыму. В ходе маневров военные отработали пуски противокорабельных ракет. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Российские истребители сопроводили бомбардировщик США над Тихим океаном 26 сентября 2021, 16:21 Текст: Евгения Шестак

Три истребителя Су-35с сопроводили стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США, приближавшийся к российским границам в Тихом океане, сообщил Национальный центр управления обороной России. «С целью классификации и сопровождения иностранного самолета в воздух были подняты три истребителя Су-35с из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа», – указано в сообщении, передает ТАСС. Отмечается, что после того как воздушное судно ВВС отдалилось от границ воздушного пространства России, экипажи российских истребителей вернулись на аэродромы базирования. Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. «Нарушения государственной границы России, а также опасных сближений самолетов в воздухе не допущено», – подчеркнули в ведомстве. Ранее МиГ-31 поднимался для сопровождения норвежского самолета патрульной авиации Р-3С «Орион». Лукашенко заявил о договоренности с Россией отвечать на размещение войск НАТО на Украине 27 сентября 2021, 12:37 Текст: Алина Назарова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания с руководством силового блока страны заявил, что он с российским лидером Владимиром Путиным договорился совместно принимать ответные действия на размещение войск НАТО на Украине. «Самое печальное – это Украина. У нас открывается новый, по-старому говоря, фронт. Мы видим, что они творят. Мало того, что туда побежали наши беглые, – там создаются учебно-тренировочные лагеря во все большем количестве, где обучают целенаправленно – и не только беглых – работе по Белоруссии, как говорят спецслужбы», – заявил он. «Особое внимание украинскому участку (границы) – что мы там будем делать. Вы видите, они туда, на Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединенные Штаты создают на Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать», – заявил Лукашенко, передает БелТА. Он добавил, что проводил с президентом России Владимиром Путины консультации по этому вопросу. «Договорились, что там надо предпринимать какие-то действия», – добавил Лукашенко, отметив, что в противном случае Россия и Белоруссия в ближайшее время будут иметь прямо на границе неприемлемую для них ситуацию, «вплоть до размещения ракет соответствующей дальности». «Мы на это не подписывались и допустить этого не можем», – заметил Лукашенко. Кроме того, по словам Лукашенко, в Польше разворачивают «целые корпуса» у границ Белоруссии. «Да в Польше, где ни разверни, ясно, что это ж не против Германии разворачиваются эти войска. Притом иностранных государств, прежде всего США. Мы видим, как пищом лезет Литва в каждую щель, чтобы показать свою преданность НАТО и США», – сказал Лукашенко. В августе глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что Вашингтон ранее рассматривал возможность включить в Североатлантический альянс Минск и Киев.