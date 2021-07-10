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10 июля, суббота | Последнее обновление — 06:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: У британского авианосца в Средиземном море заметили российскую подлодку
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У британского авианосца в Средиземном море заметили российскую подлодку
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Противолодочные морские вертолеты авианосца «Куин Элизабет» (Queen Elizabeth) британских ВМС во время прохода в Средиземном море сбросили в воду гидроакустические буи, полагая, что за боевым кораблем ведется наблюдение со стороны российской подлодки, сообщила The Daily Telegraph.
По словам источников издания, инцидент произошел 27 июня – спустя четыре дня после захода британского эсминца «Дефендер» (Defender), который числится в составе международной авианосной ударной группы (АУГ) во главе с авианосцем «Куин Элизабет» (Queen Elizabeth), в территориальные воды России вблизи Крыма, передает ТАСС.
Отмечается, что один из вертолетов был поднят в воздух непосредственно с авианосца, а другой – с вспомогательного судна обеспечения «Форт Виктория» (Fort Victoria). При этом издание не располагает информацией о том, были ли задействованы в операции фрегат Нидерландов «Эвертсен» (Evertsen) и эсминец ВМС США типа DDG-51 «Эрли Берк» «Салливанс» (Sullivans), которые являются частью АУГ.
В Министерстве обороны Великобритании отказались отвечать на вопрос о том, имел ли действительно место подобный инцидент. В то же время в оборонном ведомстве заявили, что принимают «серьезные меры» для защиты ударной группы. Источники издания утверждают, что российская дизель-электрическая подлодка класса «Варшавянка», которая якобы следила за маневрами авианосца, вероятно, относится к Черноморскому флоту ВМФ России.
Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца «Дефендер», при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
В четверг британский эсминец «Дефендер» покинул Черное море. При этом Британия пообещала продолжить провокации в Черном море. В МИД предупредили, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Адмирал Комоедов в комментарии газете ВЗГЛЯД пригрозил Британии жесткими мерами за провокации.
Напомним также, в конце июня из видеоматериалов Минобороны стало известно, что истребитель F-35 из состава авиагруппы британского авианосца «Королева Елизавета» вел наблюдение за маневрами российских кораблей и самолетов в Средиземном море.
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Кремль назвал способ избежать повторения ситуации с «Дефендер»
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Чтобы избежать ситуаций, подобных той, что произошла с британский эсминцем «Дефендер» в Черном море, необходимо просто не нарушать границу, да еще таким провокационным образом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Безусловно, существует (способ), просто не нужно нарушать государственную границу Российской Федерации, и еще делать это абсолютно провокационным образом», – передает его слова РИА «Новости».
Песков уточнил, что Москва и Лондон не ведут консультации по соблюдению границ и проходу кораблей.
«Сейчас фактически отношения находятся в таком подмороженном состоянии. Безусловно, подобные заявления вызывают нашу обеспокоенность», – отметил представитель Кремля, говоря о высказываниях главы МИД Британии Доминика Рааба о том, что ВМС Британии продолжат заходить в «территориальные воды Украины».
«[И на уровне] президента России, и на других уровнях было неоднократно уже отмечено, что российская сторона будет принимать должные меры в случае нарушения государственной границы в море, поэтому в данном случае каждый раз, когда будет нарушаться российская государственная граница, будут приниматься те меры, которые необходимо принимать. Пограничники будут выполнять те действия, которые предписаны им по всем инструкциям на случай нарушения государственной границы и, конечно же, весь дипломатический инструментарий также будет задействоваться», – отметил Песков.
Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол была вызвана в МИД для жесткого демарша.
Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи.
Британия пообещала продолжить провокации в Черном море
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ВМС Британии продолжат заходить в «территориальные воды Украины», заявил глава британского внешнеполитического ведомства Доминик Рааб во время слушаний в Палате общин по поводу инцидента в Черном море с эсминцем «Дефендер».
Как утверждает министр, британский корабль, вторгшийся в территориальные воды России, следовал самым коротким и прямым маршрутом. «Это международно признанный маршрут движения. Мы имеем полное право беспрепятственно проходить через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом. Мы продолжим так делать», – передает РИА «Новости» слова Рааба.
При этом он добавил, что полностью поддерживает действия экипажа эсминца.
Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша.
Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи.
Датчанина испугала «гигантская» российская подлодка
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Жителей Дании удивила «гигантская» российская атомная подводная лодка «Орел», которая прошла через территориальные воды королевства, сообщает местный телеканал TV2.
Так, монтажник Мадс Кристенсен, работающий на мосту через пролив Большой Бельт, заявил, что уже видел проходившие мимо моста субмарины, однако таких больших – «никогда». «Я поразился, насколько она большая. Тогда я полез проверять в интернете и поразился, что на морском радаре никаких данных не оказалось», – отметил датчанин, передает РИА «Новости».
По его словам, большие контейнеровозы, которые проходят мимо, являются для него обычным зрелищем. «Но это было что-то с чем-то. Она была просто гигантская!» – добавил Кристенсен.
При этом капитан Дитте Дюреборг, специалист по подводным лодкам, рассказал, что, несмотря на размеры и превышающий 100 человек экипаж, данную субмарину трудно отследить, в том числе потому, что она построена из особого типа стали. «Можно сказать, у нее низкая магнитная сигнатура», – пояснил он.
Датские военные подчеркнули, что проход «Орла» через воды королевства – «не повод для драмы», так как подводная лодка соблюдала международные правила безопасного судоходства.
«Орел» был построен на верфи «Севмаш» в Северодвинске и вошел в состав флота 5 февраля 1993 года. Он относится к многоцелевым атомным подлодкам третьего поколения. Водоизмещение представителей проекта 949А «Антей» достигает 24 тыс. тонн, скорость подводного хода – 32 узлов, экипаж – 107 человек. Эти субмарины оснащены 24 пусковыми установками крылатых ракет «Гранит» (дальность около 500 км) и шестью торпедными аппаратами. Субмарина примет участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге 25 июля.
Адмирал Комоедов пригрозил Британии жесткими мерами за провокации
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«На любые провокации Москва ответит жестко и неожиданно», – сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Владимир Комоедов, комментируя заявление главы МИД Британии о готовности британских ВМС продолжать провокации в территориальных водах России.
«На хамство нужно отвечать адекватно. Если британцы не признают суверенитет России над Крымом и ее территориальными водами, то пусть спросят у крымчан об их государственной принадлежности», – предложил бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов.
Собеседник подчеркнул, что население полуострова добровольно вошло в состав России, в результате демократического голосования. «А британцы просто нагло заигрывают с Украиной и устраивают провокации против России», – добавил он.
Адмирал убежден, что любые попытки Британии раздразнить Россию вызовут ответную реакцию. Москва, конечно же, ответит жестко, отметил адмирал. В этой связи он напомнил о недавнем инциденте с британским эсминцем «Дефендер» у берегов Крыма. «Тогда пришлось произвести предупредительные выстрелы. На сегодняшний день есть масса предложений о том, как реагировать на подобные провокации, но о них говорить пока рано. Могу сказать, что Москва ответит жестко и неожиданно для британцев», – заключил Комоедов.
Накануне глава британского МИД Доминик Рааб, выступая в палате общин по поводу инцидента с эсминцем «Дефендер», заявил: корабли королевских ВМС продолжат заходить в «территориальные воды Украины».
Британский эскадренный миноносец, вторгшийся в территориальные воды России близ крымского побережья (которые Лондон считает украинскими), следовал самым коротким и прямым маршрутом, утверждает Рааб. «Это международно признанный маршрут движения», – подчеркнул министр.
На заявление руководителя британской дипломатии отреагировали в Кремле. Чтобы избежать ситуаций, подобных той, что произошла с британский эсминцем «Дефендер» в Черном море, необходимо просто не нарушать границу, да еще таким провокационным образом, указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля уточнил – Москва и Лондон не ведут консультации по соблюдению границ и проходу кораблей
Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца «Дефендер», при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование корабля ВМС Британии в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи.
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В Японии потребовали «отомстить» России за ракетные стрельбы
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Японское издание Sankei Shimbun опубликовало материал, посвященный планируемым Россией учениям с ракетными стрельбами в Японском море. Публикация вызвала активный отклик японских читателей.
Как говорится в материале Sankei Shimbun, Россия усиливает свое военное присутствие в Японском море, в частности, осуществив в июле позапрошлого года и декабре прошлого совместные патрульные облеты акватории этого моря группами с участием российских и китайских бомбардировщиков, а также разместив системы ПВО и ПРО на Курильских островах, передает РИА «Новости».
Публикация вызвала активный отклик японских читателей в комментариях на портале Yahoo News Japan.
«Надо отомстить России! Вот правильно сделала Япония, что направила своего наблюдателя на военные учения НАТО и Украины Sea Breeze в Черном море», – заявил hy3.
«Пора заканчивать с этими мечтами насчет мирного договора с Россией. Неотложным делом является наращивание нами нашего военного потенциала в Индо-Тихоокеанском регионе, Японском и Охотском морях. Надо довести наши военные расходы до пяти процентов ВВП, строить новые корабли, боевые самолеты и подводные лодки!», – призвал пользователь satan.
«Это Россия только говорит, что будет стрелять ракетами в акватории Японского моря. На самом деле, небось, отрабатывать будут целеуказания по японским прибрежным городам: Ниигате, Канадзаве, Майдзуру?», – задался вопросом kvx.
«Надо русским запретить такие стрельбы! Что у нас за политики-слабаки?», – задался вопросом uen.
«Опять наше правительство примется выражать «сожаления». Япония превращается в жалкого цыпленка!», – добавил usa.
Ранее министр обороны Японии Нобуо Киси во время осмотра базы сухопутных сил самообороны Хигаси-Титосэ на самом северном японском острове Хоккайдо выразил озабоченность активностью российских военных на Дальнем Востоке.
Су-30 отогнали Poseidon от границы России над Черным морем
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Два истребителя Су-30 поднимались в воздух для недопущения нарушения границы самолетом Boeing P-8 Poseidon над Черным морем, сообщает Минобороны России.
«Вечером 6 июля российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе России воздушная цель», – передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства.
Отмечается, что для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения российской госграницы были подняты два истребителя Су-30 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота.
«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как самолет Boeing P-8 Poseidon и сопроводили его над акваторией Черного моря. Полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», – подчеркивается в сообщении.
Напомним, в понедельник депутат крымского парламента Владислав Ганжара заявил, что участившиеся случаи появления у границ Крыма американских разведывательных самолетов и беспилотников связано с отслеживаем состояния военной инфраструктуры полуострова.
Талибы начали бой с правительственными войсками в Кандагаре
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Боевики движения «Талибан» (запрещено в России) вошли в город Кандагар на юге Афганистана и ведут бои с правительственными войсками, есть жертвы среди мирных жителей, сообщил источник.
По его словам, бои шли в районе центральной тюрьмы, а сейчас продолжаются в районе рынка. Несколько мирных жителей были убиты и получили ранения, однако их точное число неизвестно, передает РИА «Новости».
В то же время, согласно заявлению Национального управления безопасности, ночью спецподразделение правительственной армии провело операцию против талибов в ряде районов города, в результате были убиты девять боевиков, еще двое были ранены.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны.
9 июля появились сообщения, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан талибы взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. При этом официальный представитель политофиса «Талибан» Мухаммад Наим заявил, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах. Кроме того, талибы пообещали, что погранпереходы Афганистана с соседними странами будут работать в штатном режиме.
Участвующие в Sea Breeze корабли останутся в Черном море для новых учений
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Участвующие в маневрах Sea Breeze корабли не покинут Черное море в ближайшее время, они также примут участие в учениях в Болгарии, сообщил представитель командования учений коммандер ВМС США Джон Джонс.
«Основная часть кораблей, участвовавших в маневрах Sea Breeze 2021, также примет участие в маневрах Breeze под командованием Болгарии в Черном море. Поэтому они не покинут Черное море в течение некоторого промежутка времени, который, конечно, не превысит норм Конвенции Монтрё», – сообщил он.
Кроме того, по его словам, участники маневров Sea Breeze дважды проводили радиообмен с военными кораблями России. «В ходе учений Sea Breeze было по меньшей мере два случая переговоров с военными кораблями, не участвующими в учениях. Все эти коммуникации осуществлялись в штатном и профессиональном порядке», – сообщил он, отвечая на вопрос о каналах коммуникации военных России и стран НАТО в зоне маневров.
В свою очередь представитель командования учений капитан ВМС США Стюарт Баумен заявил, что учения Sea Breeze не имеют никакого отношения к военной конфронтации на востоке Украины. «Что касается любой украинской конфронтации на востоке, она находится за пределами сферы международных маневров Sea Breeze», – заявил он, передает ТАСС.
Учения Sea Breeze 2021 проходят с 28 июня по 10 июля в Черноморском регионе, в них задействованы пять тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран.
Британцы оценили перехват американского самолета российскими Су-30
Британский таблоид The Daily Mail опубликовал статью о перехвате российскими истребителями противолодочного самолета Boeing P-8 Poseidon ВМС США над Черным морем. Материал вызвал активный отклик читателей.
«Что же, пусть несколько российских самолетов-разведчиков пролетят у берегов Флориды без американских истребителей, которые бы им мешали. Нет, не думаю, что так выйдет», – написал пользователь SpeakTruly, передает РИА «Новости».
«Это буквально на их заднем дворе, чего вы ожидаете? Что бы сделали американские военные, если бы на их заднем дворе летел российский самолет-разведчик?» – задался вопросом Hawk85.
«Это задний двор России – ожидаемо», – отметил alsocurious.
«Россия окружена американскими базами. И все же мы считаем их агрессорами?» – написал Castor.
«Что такого интересного в Черном море?» – спросил welshwilfy.
«Это не новость... Это происходит с 1950-х годов и будет происходить еще через 50 лет», – выразил мнение Mallory.
В среду Минобороны России сообщило, что два Су-30 поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушение границы американским самолетом. Экипажи истребителей идентифицировали воздушную цель и сопроводили ее, полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
В Крыму пообещали жесткий ответ на проходы британских кораблей
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В случае повторения инцидента с британским эсминцем Россия ответит жестко и адекватно, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, отметив, что глава МИД Великобритании Доминик Рааб является провокатором высшего ранга.
«Провокаторы высокого ранга, но любая провокация получит должный ответ. В случае повторения инцидента России не оставят иного выбора, как ответить жестко и адекватно. Поэтому советую одуматься, пока не поздно. Россия никому не позволит нарушать свои границы», – цитирует РИА «Новости» Гемпеля.
Он отметил, что властям Великобритании следовало бы признать демократический выбор крымчан, а не продолжать политические игры и спекуляции.
Ранее Рааб заявил, что ВМС Британии продолжат заходить в «территориальные воды Украины».
Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша.
Между тем, ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи.
Малый ракетный корабль «Ингушетия» начал переход в Средиземное море
Российский малый ракетный корабль «Ингушетия» Черноморского флота приступил к переходу из Черного моря через Босфор и Дарданеллы в Средиземное море, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.
«Малый ракетный корабль (МРК) «Ингушетия» Черноморского флота начал прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря. В Средиземном море МРК «Ингушетия» войдет в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота», – цитирует сообщение ТАСС.
В ЧФ пояснили, что «Ингушетия» сменит экипаж малого ракетного корабля «Орехово Зуево», который выполняет спецзадачи с февраля 2021 года.
Напомним, МРК «Орехово-Зуево» сменил аналогичный корабль «Вышний Волочек» в составе постоянного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море в марте.
«Ингушетию» приняли в состав ЧФ в декабре 2019 года.
Британия и Франция готовили удар по СССР в конце 1930-х годов
Великобритания и Франция в 1939-1940 годах планировали совместно нанести удар по СССР и уничтожить бакинские нефтепромыслы, следует из документов, впервые представленных в Москве на выставке «Накануне Великой Отечественной. 1 сентября 1939 – 22 июня 1941».
Экспозиция открылась в среду в Москве в Выставочном зале федеральных архивов. На ней демонстрируется широкий круг исторических документов, находящихся на хранении в российских федеральных архивах, в госархивах Белоруссии, а также в ведомственных архивах МИД, Минобороны, Службы внешней разведки России. Экспозиция насчитывает более 300 исторических источников, многие из них впервые вводятся в научный оборот. Проект реализован при поддержке Фонда президентских грантов, передает РИА «Новости».
Англия и Франция после подписания в августе 1939 года советско-германского договора о ненападении («пакта Молотова-Риббентропа»), опасаясь усиления Третьего рейха за счет поставок из СССР, прежде всего нефти, спланировали военные действия против Советского Союза. Предполагалось разбомбить бакинские нефтепромыслы, а также советские порты на Черном море Туапсе и Батуми. Для противодействия советско-германскому союзу также рассматривалась возможность дестабилизации ситуации на Кавказе посредством активизации национал-сепаратистских и религиозных движений, а в крайнем случае – военное вторжение в регион французской и британской армий.
Предполагаемая операция против советских нефтедобывающих районов получила название Pike («Копье»). В конце марта 1940 года англо-французский высший военный совет принял решение спланировать удар по Закавказью. Но спустя месяц премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен заявил, что СССР меняет политический курс в отношении Германии, и операцию Pike отменили.
Согласно обнародованным архивам, 4 ноября 1939 года народный комиссар внутренних дел Советского Союза Лаврентий Берия со ссылкой на сведения, полученные парижской резидентурой советской внешней разведки, сообщил наркому обороны Клименту Ворошилову о секретных отправках англо-французских войск на Восток. В Персидском заливе, по его сведениям, грузились войска, которые отправлялись в сирийские порты, а в самой Сирии сосредоточили около 300 тыс. солдат под командованием французского генерала Максима Вейгана. Французские спецслужбы собирали подробные сведения о топографии местности, состоянии дорог и естественных преград в Грузии, Армении и Азербайджане, отмечал Берия в другом докладе Ворошилову в середине декабря 1939 года.
Советская военная разведка также докладывала о планах Лондона и Парижа. В начале февраля 1940 года начальник Пятого управления РККА Иван Проскуров направил на имя замнаркома обороны СССР Григория Кулика разведывательную сводку «по событиям на Западе». «По данным, исходящим из масонских кругов Бельгии, англо-французский стратегический план операций союзнических войск Ближнего Востока под командованием генерала Вейгана против Советского Закавказья базируется на убеждении в недостаточности транспортных возможностей СССР для своевременного подвоза войск и снабжения из внутренних районов Советского Союза», – писал Проскуров.
Советское руководство приняло надлежащие меры. Четвертого мая 1940 года Комитет обороны при Совнаркоме СССР издал постановление «Об обеспечении перевозок частей и грузов Народного комиссариата обороны в Закавказский и Северо-Кавказский военные округа», направленное на усиление сил и средств Красной Армии в Закавказье. Этот документ для выставки предоставил Государственный архив России.
Французы и британцы для достижения своих целей в Закавказье рассматривали возможность диверсий на советской территории. Российским государственным военным архивом представлен подлинник сообщения Берии Ворошилову о сотрудничестве эмигрантов из числа видных горцев с военной разведкой Франции. В документе, датированном 22 марта 1940 года, нарком НКВД приводил агентурные данные, полученные советской внешней разведкой в этой стране. «Представители горской эмиграции Хакандоков, Клыч-Гирей и Чермоев были приглашены в Генеральный штаб, где им было прямо заявлено, что если они хотят рассчитывать на поддержку правительства, то должны выполнить ряд заданий Второго бюро», – писал Берия. «Вторым бюро Генерального штаба» в те годы назывался орган французской военной разведки.
Из Генштаба троих эмигрантов тут же направили во «Второе бюро», где им предложили назвать «абсолютно надежных людей» и передать их в полное распоряжение французской военной разведки. «Ими были названы семь человек. Эти люди предназначены для диверсионной работы в Закавказье», – сообщал нарком НКВД.
В Генштабе Хакандоков, Клыч-Гирей и Чермоев, по словам Берии, заявляли, что руководство горской эмиграции всегда было против русской монархии и «в силу национального и исторического родства стоит за присоединение Дагестана и Азербайджана к Турции».
Танкисты в Крыму отработали стрельбу по вертолетам на фоне учений НАТО
Российские танкисты провели стрельбы на полигоне в Крыму по целям, имитирующим вертолеты, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
«На полигоне Ангарский в республике Крым экипажи танков Т-72Б3 соединения береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) выполнили боевые стрельбы из штатного вооружения», – передает РИА «Новости» сообщение ЧФ.
Отмечается, что стрельба по внезапно появляющимся мишеням, имитирующими боевые машины, расчеты РПГ и вертолеты условного противника, выполнялась танкистами на расстояниях от 1 до 2 километров. Средняя дальность до целей составляла около 1,7 километра.
«Мишени появлялись в зоне огневого поражения на короткое время, что требовало от танкистов мгновенной реакции. Кроме того, выполнение огневых задач усложнялось поступлением вводных по распределению целей, сосредоточению огня на одной цели, одиночному и групповому маневрированию в ходе учебного боя», – указывается в сообщении.
Всего в стрельбах участвовали около 200 военнослужащих и порядка 10 танков Т-72Б3.
В это же время крупные маневры Sea Breeze проходят в северо-западной части Черного моря. В них до 10 июля будут задействованы 5 тыс. военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран, включая Украину, США и членов НАТО.
Ранее военные учения с участием зенитных ракетных систем С-400 состоялись в Краснодарском крае. С-400 «Триумф» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» отправились в позиционные районы и отработали обнаружение и сопровождение воздушных целей условного противника. Пуски ракеты были электронными – то есть отработаны целеуказание, предстартовая подготовка комплексов, а также действия при боевом применении, но без фактического запуска ракет.
Нарушивший границу России британский корабль покинул Черное море
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Британский эсминец «Дефендер», который в конце июня нарушил российскую границу в районе мыса Фиолент у Крыма, во вторник находился уже в Гибралтарском проливе.
Как свидетельствуют последние данные портала Marine Traffic, который предоставляет информацию о движении судов, «Дефендер» 6 июля находился в районе Гибралтара, передает РИА «Новости».
Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем «Дефендер» у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол была вызвана в МИД для жесткого демарша.
Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи.
Стратегические бомбардировщики провели пуски ракет по полигону в Арктике
Дальние стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС провели учебные пуски крылатых ракет по полигону в Арктике, сообщают ВКС России.
В рамках летно-тактических учений были проведены пуски ракет по наземным целям на полигоне, пуски прошли штатно, цели были поражены. При этом самолеты вылетели с аэродрома в Саратовской области и пролетели 4 тыс. км. Кроме того, на полигоне в Иркутской области отрабатывались стрельбы из кормовых авиационных пушек. Учениями руководит командующий дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша. Они продлятся до 9 июля, передает ТАСС.
Во вторник подразделения Дальней авиации ВКС России в Саратовской, Амурской, Иркутской и Рязанской областях были подняты по тревоге в ходе начавшихся учений.
В среду два дальних бомбардировщика Ту-22м3 выполнили полет над нейтральными водами Черного моря, их сопровождали экипажи самолетов Су-30м2 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.
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