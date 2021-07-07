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7 июля, среда | Последнее обновление — 13:37 | vz.ru
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17:11
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Адмирал Комоедов пригрозил Британии жесткими мерами за провокации
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«На любые провокации Москва ответит жестко и неожиданно», – сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Владимир Комоедов, комментируя заявление главы МИД Британии о готовности британских ВМС продолжать провокации в территориальных водах России.
«На хамство нужно отвечать адекватно. Если британцы не признают суверенитет России над Крымом и ее территориальными водами, то пусть спросят у крымчан об их государственной принадлежности», – предложил бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов.
Собеседник подчеркнул, что население полуострова добровольно вошло в состав России, в результате демократического голосования. «А британцы просто нагло заигрывают с Украиной и устраивают провокации против России», – добавил он.
Адмирал убежден, что любые попытки Британии раздразнить Россию вызовут ответную реакцию. Москва, конечно же, ответит жестко, отметил адмирал. В этой связи он напомнил о недавнем инциденте с британским эсминцем «Дефендер» у берегов Крыма. «Тогда пришлось произвести предупредительные выстрелы. На сегодняшний день есть масса предложений о том, как реагировать на подобные провокации, но о них говорить пока рано. Могу сказать, что Москва ответит жестко и неожиданно для британцев», – заключил Комоедов.
Накануне глава британского МИД Доминик Рааб, выступая в палате общин по поводу инцидента с эсминцем «Дефендер», заявил: корабли королевских ВМС продолжат заходить в «территориальные воды Украины».
Британский эскадренный миноносец, вторгшийся в территориальные воды России близ крымского побережья (которые Лондон считает украинскими), следовал самым коротким и прямым маршрутом, утверждает Рааб. «Это международно признанный маршрут движения», – подчеркнул министр.
На заявление руководителя британской дипломатии отреагировали в Кремле. Чтобы избежать ситуаций, подобных той, что произошла с британский эсминцем «Дефендер» в Черном море, необходимо просто не нарушать границу, да еще таким провокационным образом, указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля уточнил – Москва и Лондон не ведут консультации по соблюдению границ и проходу кораблей
Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца «Дефендер», при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование корабля ВМС Британии в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи.
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Британия пообещала продолжить провокации в Черном море
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ВМС Британии продолжат заходить в «территориальные воды Украины», заявил глава британского внешнеполитического ведомства Доминик Рааб во время слушаний в Палате общин по поводу инцидента в Черном море с эсминцем «Дефендер».
Как утверждает министр, британский корабль, вторгшийся в территориальные воды России, следовал самым коротким и прямым маршрутом. «Это международно признанный маршрут движения. Мы имеем полное право беспрепятственно проходить через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом. Мы продолжим так делать», – передает РИА «Новости» слова Рааба.
При этом он добавил, что полностью поддерживает действия экипажа эсминца.
Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша.
Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи.
В Крыму оценили условия Киева для возобновления поставок воды
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Условия, озвученные украинской стороной по возобновлению поставок воды в Крым, комичны, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
«Строго говоря, мистера Умерова никто, в том числе, на самой Украине, не уполномочивал выдвигать какие-либо условия нашей стране. В этой связи его попытки раздуть собственную значимость выглядят весьма комично», – сказал РИА «Новости» Молохов.
По его словам, любой шантаж Киева относительно поставок воды в Крым выглядит весьма нелепо, глупо и топорно. Он отметил, что водохранилища пополнились за счет выпавших за последние месяцы обильных садков, а также из-за собственных усилий России по ликвидации последствий водной блокады полуострова.
«Перефразируя известный роман <...> сообщаем: «Никогда и ничего мы просить не будем. Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто слабее нас. Сами предложат и сами все дадут», – подчеркнул Молохов.
Ранее депутат Верховной Рады Украины от партии «Голос» Рустем Умеров заявил, что Украина не будет поставлять воду до момента «деоккупации» полуострова.
Накануне сообщалось, что уровень заполнения водохранилищ в Крыму, где прошли сильные ливни, превысил 50% от общего объема. Также ливни в Севастополе пополнили годовой запас водохранилища.
Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 54 человека, один мужчина погиб. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
Более 50 частных домов подтопило в Крыму из-за ливней
В Бахчисарайском районе Крыма в результате сильных ливней подтопило более 50 частных домовладений, сообщил начальник Главного управления МЧС России по Крыму Аркадий Ожигин.
«Произошло подтопление в населенном пункте Куйбышево. Прошла волна воды. Подтоплено более 50 частных домовладений. На месте работают спасатели. Совместно с органами местного самоуправления проводится работа по эвакуации населения из подтопленных домов», – передает его слова РИА «Новости».
Ожигин при этом отметил, что ситуация находится под контролем.
«Группировка сил наращивается. В том числе будет предусмотрено ночное дежурство на территории населенных пунктов, находящихся вдоль русла реки Бельбек», – сказал он.
По словам советника главы республики по информационной политике Олега Крючкова, в районе подтопления возведена дамба.
«Самая непростая ситуация на данную минуту в Бахчисарайском районе. Возле села Соколиное сошел один мини-сель. Спасатели возводят дамбу. Один дом отселен», – уточнил он.
Также в районе пещерного города Эски-Кермен оказались заблокированы шесть машин. Людей эвакуируют на автомобиле ГАЗ-66.
Ранее в Крыму было объявлено штормовое предупреждение с 3 по 5 июля в связи с сильными ливнями (более 30 мм), грозами, крупным градом и шквальным ветром до 25 м/с. По прогнозам синоптиков, особенно под удар стихии могут попасть Симферополь и Южный берег Крыма.
Власти Крыма сообщили, что три реки вышли из берегов в результате сильных осадков, есть угроза подтопления жилых домов в Зеленовском и Голубинском поселении.
Кремль назвал способ избежать повторения ситуации с «Дефендер»
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Чтобы избежать ситуаций, подобных той, что произошла с британский эсминцем «Дефендер» в Черном море, необходимо просто не нарушать границу, да еще таким провокационным образом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Безусловно, существует (способ), просто не нужно нарушать государственную границу Российской Федерации, и еще делать это абсолютно провокационным образом», – передает его слова РИА «Новости».
Песков уточнил, что Москва и Лондон не ведут консультации по соблюдению границ и проходу кораблей.
«Сейчас фактически отношения находятся в таком подмороженном состоянии. Безусловно, подобные заявления вызывают нашу обеспокоенность», – отметил представитель Кремля, говоря о высказываниях главы МИД Британии Доминика Рааба о том, что ВМС Британии продолжат заходить в «территориальные воды Украины».
«[И на уровне] президента России, и на других уровнях было неоднократно уже отмечено, что российская сторона будет принимать должные меры в случае нарушения государственной границы в море, поэтому в данном случае каждый раз, когда будет нарушаться российская государственная граница, будут приниматься те меры, которые необходимо принимать. Пограничники будут выполнять те действия, которые предписаны им по всем инструкциям на случай нарушения государственной границы и, конечно же, весь дипломатический инструментарий также будет задействоваться», – отметил Песков.
Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол была вызвана в МИД для жесткого демарша.
Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи.
В Крыму пообещали жесткий ответ на проходы британских кораблей
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В случае повторения инцидента с британским эсминцем Россия ответит жестко и адекватно, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, отметив, что глава МИД Великобритании Доминик Рааб является провокатором высшего ранга.
«Провокаторы высокого ранга, но любая провокация получит должный ответ. В случае повторения инцидента России не оставят иного выбора, как ответить жестко и адекватно. Поэтому советую одуматься, пока не поздно. Россия никому не позволит нарушать свои границы», – цитирует РИА «Новости» Гемпеля.
Он отметил, что властям Великобритании следовало бы признать демократический выбор крымчан, а не продолжать политические игры и спекуляции.
Ранее Рааб заявил, что ВМС Британии продолжат заходить в «территориальные воды Украины».
Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша.
Между тем, ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи.
Дождь в Крыму прекратился
За сутки в Крыму выпало 113 мм осадков, сейчас дождь прекратился, обстановка стабилизируется, сообщил представитель экстренных служб.
К 21.00 «осадки прекратились», сказали в экстренных службах. Было подтоплено 50 домовладений, из них пять оказались разрушены, но сейчас «подтопленных жилых домов нет». Сообщается, что «завершена откачка воды из 17 домовладений, подвалов двух многоквартирных жилых домов и Соколинского психоневрологического интерната». Было эвакуировано 64 человека, включая 21 ребенка. Один человек пострадал, ведутся поиски одного пропавшего, передает РИА «Новости».
Напомним, в Крыму было объявлено штормовое предупреждение с 3 по 5 июля в связи с сильными ливнями, грозами, крупным градом и шквальным ветром до 25 м/с. Власти Крыма сообщили, что три реки вышли из берегов. В крымском селе Куйбышево в Бахчисарайском в результате разгула стихии погибла женщина, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
СМИ: Британцы стали ездить за лечением в Россию
Британцы, страдающие от рассеянного склероза, вынуждены обращаться за медицинской помощью в Россию и Мексику, сообщает The Mirror.
Как пишет издание, трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК) делают лишь в нескольких британских больницах, время ожидания медицинской услуги может составлять около года. Также больные должны соответствовать строгим критериям, сообщает РИА «Новости». Из-за этого пациенты вынуждены ехать в Россию и Мексику, чтобы получить помощь.
«Моя болезнь перестала прогрессировать. Я могу пройти курс физиотерапии и уже вижу некоторые улучшения. Это вселяет в меня надежду», – рассказала Джоселин Колверт, прилетевшая в Россию в марте.
Также своей историей поделилась другая жительница Британии, она рассказала, что если бы у нее не было возможности получить это лечение, она бы оказалась в доме-интернате, а ее дети были бы отправлены в приемные семьи. Женщина добавила, что уже через 14 месяцев стала лучше ходить.
По данным The Mirror, еще около 120 британцев обратились в Национальный медицинский центр имени Пирогова в Москве.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как вакцинный туризм способен радикально поменять имидж России за рубежом.
Женщина погибла из-за разгула стихии в Крыму
В крымском селе Куйбышево в Бахчисарайском в результате разгула стихии погибла женщина, еще одна госпитализирована, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
«Информация о двух женщинах в селе Куйбышево – одна погибла, одна в больнице», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Ранее в Бахчисарайском районе Крыма при сходе селевого потока из-за ливней пострадала женщина.
Напомним, в Крыму было объявлено штормовое предупреждение с 3 по 5 июля в связи с сильными ливнями (более 30 мм), грозами, крупным градом и шквальным ветром до 25 м/с. По прогнозам синоптиков, особенно под удар стихии могут попасть Симферополь и Южный берег Крыма.
В Ялте предупредили об угрозе оползней после наводнения
Мэр Ялты Янина Павленко предупредила о возросшей угрозе оползней после наводнения, зарегистрировано 600 опасных участков.
«Изменение климата ставит нам новые вызовы, приводит к экстремальным погодным условиям. На территории Крыма всего зарегистрировано 1,5 тыс. оползней, из них 600 оползней – на территории Ялты. Почва нагружена водой. Мы прекрасно понимаем, что вслед за наводнением могут случаться оползни», – сказала Павленко на заседании оперативного штаба по ликвидации ЧС, сообщают РИА «Новости».
Она призвала местных жителей сообщать о выявленных деформациях и нарушениях опорных стен, обвалах грунта, чтобы «держать руку на пульсе». Для этого будут созданы специальные группы в соцсетях.
Напомним, 1 июля управление Роспотребнадзора по Крыму провело проверку воды на ряде пляжей Ялты после масштабного потопа, ведомство предложило местным властям открыть часть из них. В воскресенье три реки вышли из берегов в Крыму в результате сильных осадков, есть угроза подтопления жилых домов в Зеленовском и Голубинском поселении.
Украинский госканал показал карту России с Крымом
На украинском государственном телеканале «Дом» была продемонстрирована карта России с Крымом, началась служебная проверка, сообщили в телекомпании.
«Проект «Русский дневник» имеет графическую заставку с картой РФ, но без изображения оккупированного полуострова. Вместе с тем в одном из выпусков внезапно появляется изображение полуострова и затем так же внезапно исчезает. Выпуск был изъят из эфира канала. Все предыдущие плановые выпуски проекта «Русский дневник» имеют утвержденную каналом графическую заставку – карта России без Крыма. Источники происхождения и попадания фейковой заставки выясняются Службой внутренней безопасности», – говорится в заявлении телеканала в Facebook.
Уточняется, что на телеканале проводят служебную проверку. Утверждается, что в распоряжении телеканала распоряжении нет заставки с картой России с Крымом.
«Все, кто приобщен к этому проекту, пока отстранены от выполнения своих обязанностей. Предварительно виновный установлен. Крым – это Украина, и канал «Дом» делает все возможное для возвращения его домой, становясь при этом объектом диверсий и провокаций. Публично обращаемся в Службу безопасности Украины относительно помощи нам в проведении внутреннего расследования», – добавили на телеканале.
Телеканал «Дом» – это украинский государственный телеканал, созданный для жителей неподконтрольных территорий Украины.
Напомним, на форму украинской сборной нанесена карта Украины с силуэтом Крыма.
Перед началом чемпионата в УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которую будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Через несколько дней в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. В ответ на Украине предложили добавить на форму сборной несколько российских регионов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать лозунг «Героям слава!» с формы, заявил, что политику нельзя допускать в спорт.
Однако исполком Украинской ассоциации футбола утвердил лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!» официальными футбольными символами Украины.
В Крыму три реки вышли из берегов из-за сильных осадков
Три реки вышли из берегов в Крыму в результате сильных осадков, есть угроза подтопления жилых домов в Зеленовском и Голубинском поселении, сообщили местные власти.
Как рассказала глава Бахчисарайского района Республики Крым Людмила Пучкова, вышли из берегов реки Бельбек и Коккозка. «Расчищаем, откачиваем, готовы к эвакуации населения в случае необходимости», – добавила она, сообщают РИА «Новости».
В свою очередь о непогоде также сообщили и власти Севастополя. В городе коммунальные службы приведены в режим повышенной готовности. Создан оперативный штаб.
«В селе Новобобровка Байдарской долины вышла из берегов река Бага. На месте работает бригада Севавтодора, специалисты расчищают дорогу между селами Родниковое и Передовое. Движение по ней пока невозможно. По последним данным, уровень воды снизился, река вошла в русло. Эвакуация людей не требуется», – говорится в сообщении пресс-службы правительства города.
Ранее в Крыму было объявлено штормовое предупреждение с 3 по 5 июля в связи с сильными ливнями (более 30 мм), грозами, крупным градом и шквальным ветром до 25 м/с. По прогнозам синоптиков, особенно под удар стихии могут попасть Симферополь и Южный берег Крыма.
Напомним, 1 июля управление Роспотребнадзора по Крыму провело проверку воды на ряде пляжей Ялты после масштабного потопа, ведомство предложило местным властям открыть часть из них.
При сходе сели в Крыму пострадал человек
В Бахчисарайском районе Крыма при сходе селевого потока из-за ливней пострадала женщина, сообщил вице-премьер региона Евгений Кабанов.
«У нас есть одна женщина пострадавшая, погибших, слава богу, нет на текущую минуту», – передает его слова ТАСС.
Напомним, в Бахчисарайском районе в результате сильных ливней подтопило более 50 частных домовладений. Власти Крыма сообщили, что три реки вышли из берегов в результате сильных осадков, есть угроза подтопления жилых домов в Зеленовском и Голубинском поселении.
Ранее в Крыму было объявлено штормовое предупреждение с 3 по 5 июля в связи с сильными ливнями (более 30 мм), грозами, крупным градом и шквальным ветром до 25 м/с. По прогнозам синоптиков, особенно под удар стихии могут попасть Симферополь и Южный берег Крыма.
Из психоневрологического интерната в Крыму эвакуировали сотню пациентов из-за подтопления
Психоневрологический интернат в поселке Соколиное в Крыму затопило из-за сильного ливня, сотню пациентов эвакуируют в центр социального обслуживания, сообщил представитель экстренных служб.
«Подвал трехэтажного здания Соколинского психоневрологического интерната (343 пожилых пациента и 86 человек персонала), принято решение об эвакуации с первого этажа 100 пациентов (привлечены пять автобусов) в Белогорский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (расстояние – 90 километров)», – передает сообщение РИА «Новости».
В Белогорск из Соколиного направились 28 пациентов и три сотрудника интерната, уточнил заместитель министра труда и соцполитики Крыма Максим Теряев.
«На первом этаже проживало порядка 80 пациентов, учитывая специфику их заболевания, эта поездка могла бы стать для них стрессом. Поэтому мы приняли решение – 28 человек со второго этажа – это ходячие пациенты – выехали в Белогорск в сопровождении трех сотрудников. На освободившиеся места мы с первого этажа подняли пациентов отделения «милосердия» (лежачие пациенты)», – сказал Теряев.
Он уточнил, что само здание не пострадало, потоки сходящей с гор воды залили лишь территорию учреждения и подвал одного помещения. Решение об эвакуации было принято, чтобы освободить полностью первый этаж здания на время циклона и возможных паводков. В интернате сейчас дежурят сотрудники МЧС.
Ранее сообщалось, что в крымском селе Куйбышево в Бахчисарайском в результате разгула стихии погибла женщина, еще одна госпитализирована.
Напомним, в Крыму было объявлено штормовое предупреждение с 3 по 5 июля в связи с сильными ливнями (более 30 мм), грозами, крупным градом и шквальным ветром до 25 м/с. По прогнозам синоптиков, особенно под удар стихии могут попасть Симферополь и Южный берег Крыма.
Мэры Ниццы и Баден-Бадена направили в Ялту письма поддержки
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Пострадавшая от наводнения Ялта получила письма от мэров французской Ниццы и немецкого Баден-Бадена, они выразили готовность оказать помощь, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
«Мы в адрес администрации нашего города получили письма от мэра Ниццы (Франция) Кристиана Эстрози, мэра Баден-Бадена (ФРГ) Маргарет Мерген, а также от мэра Эйлата (Израиль). Во всех этих письмах звучат слова поддержки, сочувствия и готовности оказания любой помощи жителям Большой Ялты, а также Крыма», – сказала Павленко на заседании оперативного штаба по ликвидации ЧС, сообщает РИА «Новости».
Ницца, Баден-Баден и Эйлат являются городами-побратимами Ялты.
Напомним, в Крыму из-за сильных дождей, прошедших с 16 по 20 июня, и подтопления жилых домов объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 58, один человек числится пропавшим без вести.
Компания JBL извинилась за публикацию карты с российским Крымом
Украинское представительство американской компании JBL оказалось в центре скандала из-за поста в соцсетях с картой Украины без Крыма и неподконтрольной Киеву части Донбасса.
Компания JBL Ukraine опубликовала в Instagram сториз, на котором изображена карта Украины без Крыма и части Донбасса. К истории был прикреплен вопрос: «А из какого ты города?» После этого украинцы забросали компанию возмущениями и призвали к бойкоту, передает ТАСС.
«Просим прощения за последний cториз. Компания проводит служебное расследование по факту происшествия», – сообщила пресс-служба компании в Facebook.
Позже компания пообещала уволить ответственных за ошибку и обратиться к правоохранительным органам.
«Мы официально приносим извинения всем украинцам за ошибку <...>. Наша позиция неизменна: мы считаем, что Крым, Луганск и Донецк – это территория Украины. Мы изменим часть команды, которая привела к ошибке, и будем обращаться в правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку поступку сотрудников», – сообщили в компании.
Ранее на украинском государственном телеканале «Дом» была продемонстрирована карта России с Крымом, началась служебная проверка.
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