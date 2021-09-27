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Глава пресс-службы Госдепартамента США заразился коронавирусом
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Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил о получении положительного результата теста на вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19).
«После того, как сегодня утром у меня впервые проявились симптомы [вызываемого коронавирусом заболевания], я получил положительный результат теста на COVID-19», – написал Прайс в своем Twitter.
Он отметил, что плохо себя чувствует, но «благодарен за защиту от признаков тяжелой [формы заболевания], которую обеспечила безопасная и эффективная вакцина».
Прайс сообщил, что будет находиться на карантине в течение следующих десяти дней.
Ранее в понедельник президенту США Джо Байдену в прямом эфире ввели третью (бустерную) прививку от коронавируса. Первую дозу вакцины главе американской администрайции ввели 21 декабря 2020 года. Прививка также была сделана первой леди. В январе Байдену ввели вторую дозу вакцины Pfizer и BioNTech от коронавируса.
Напомним, 16 сентября выяснилось, что специалисты Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США не уверены в необходимости проведения ревакцинации в Соединенных Штатах.
В тот же день стало известно, что от последствий COVID-19 умер каждый 500-й житель США. В прошлую среду в Минздраве США сообщили, что коронавирусом в 2020 году заразились более 100 млн американцев или чуть менее трети населения Соединенных Штатов. 6 сентября главный инфекционист США Энтони Фаучи предупредил американцев о возможности отказа в оказании срочной медицинской помощи при выявлении COVID-19. Днем ранее он заявил о способности мю-штамма коронавируса обойти защиту антител.
Напомним, в начале августа президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил о скором ухудшении ситуации с COVID-19 в США. Вопреки этому администрация Байдена решила не закрывать экономику и не приостанавливать занятия в школах. В начале июля американские ученые предсказали появление десятков мутаций коронавируса. В конце июня Байден прогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США на фоне распространения штамма «Дельта». В апреле Байден заявлял о быстром распространении новых мутаций в США.
В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В декабре 2020 года директор ЦКПЗ США предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в Соединенных Штатах будет превышать число жертв теракта 9/11. В том же месяце вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. На фоне пандемии средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года.
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Захарову потрясло нововведение на американских улицах
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Официальный представитель МИД Мария Захарова призналась, что очень любит центральную часть Нью-Йорка – Манхэттен, но ее потрясло то, что сделали в этом месте в последние годы.
«То, во что его превратили, вызывает оторопь. На улицах появились, как здесь их называют, «террасы». Это открытые или полуоткрытые будки из каких-то кусков фанеры и пластика, которые рестораны завели для тех, у кого нет документа о вакцинации», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она добавила, что идея, может быть, и хорошая, но исполнение – «катастрофа» в самом центре города.
«Ни пройти, ни приехать мимо «новой нормальности» невозможно. Ассоциация одна – фавелы», – заключила дипломат.
Напомним, на этой неделе президента Бразилии Жаира Болсонару не пустили в нью-йоркский ресторан из-за отсутствия прививки.
Ранее вице-губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила, что поддерживает введение обязательного масочного режима для детей в школе, так как это поможет городу пережить новую волну коронавируса.
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Мясников назвал защищенную от коронавируса категорию людей
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Люди с первой группой крови защищены от COVID-19, обладатели второй группы крови чаще болеют коронавирусом, заявил врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1».
По словам медика, та или иная группа крови может повлиять на развитие заболеваний.
«Со второй группой чаще болеют COVID-19, а первая группа от него защищена, слава Богу. <...>. Есть люди, которые никогда не заболеют COVID-19, это не только первая группа, вспомните про 348 антигенов»,– приводит РИА «Новости» слова Мясникова.
При этом он добавил, что встречаются редкие случаи, когда у человека в организме оказывается большое количество рецепторов, воспринимающих коронавирус, в итоге они менее защищены от инфекции и летального исхода из-за нее.
По словам Мясникова, обладатели первой группы чаще сталкиваются с язвой желудка, а второй — с раком желудка. Люди с третьей и четвертой группой, в свою очередь, более подвержены раку поджелудочной железы. Тем не менее, в некоторых случаях наличие антигенов может уберечь от опасных инфекций.
Врач также объяснил, что генетика влияет на продолжительность жизни: если у человека прямые родственники прожили больше ста лет, он может дожить до этого возраста в 17 раз вероятнее, чем те, у кого такой наследственности нет.
Наличие или отсутствие вредных привычек имеет значение до 80 лет, а после все зависит от генетики, которая в любом случае побеждает, заявил врач.
Ранее Мясников оценил вероятность появления коллективного иммунитета к COVID в России.
Нарышкин оценил доклад разведки США о происхождении COVID
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Доклад разведки США о происхождении коронавируса содержал политизированные оценки, что необычно для разведки и выглядит непрофессионально, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью RT.
«Совсем недавно разведсообщество США опубликовало свой доклад, где содержались очень расплывчатые, политизированные оценки, что, конечно, для разведки нехарактерно и выглядит очень непрофессионально», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, Американская разведка обнародовала несекретную версию доклада о происхождении коронавируса. Из документа следует, что разведчики не смогли прийти к единому мнению, стала пандемия следствием естественного процесса или результатом утечки из лаборатории в Китае. Авторы признали, что не смогут добиться большей ясности без сотрудничества с китайской стороны, которая, как утверждается, продолжает препятствовать расследованию, так как, по их мнению, боится возможных выводов расследования. Китайское посольство в Вашингтоне раскритиковало доклад.
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В России выявили 22 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 22041 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 22 041 новый случай коронавируса в 85 регионах, из них 8,7% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3211, Санкт-Петербурге – 1907, Московской области – 1106.
Всего в стране выявили 7 398 415 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 590 933 человек, из них 16 325 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 822 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 203 095 человек.
Накануне, 24 сентября, в России выявили 21 379 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 662.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В России выявили 22 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 22 498 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
«За последние сутки в России выявлено 22 498 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1758 (7,8%) – без клинических проявлений болезни. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3211, Санкт-Петербурге – 1907, Московской области – 1106», – говорится в Telegram-канале оперштаба.
Всего в стране выявили 7 420 913 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 604 604 человек, из них 13 671 человек выздоровел за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 805 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса умерли 203 900 человек.
Накануне, в России выявили 22 041 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 457.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Названы повышающие риск смерти от COVID-19 факторы
Ученые обнаружили некоторые факторы, повышающие риск тяжелого течения и летального исхода при коронавирусной инфекции, рассказала доктор биологических наук Анча Баранова.
Прежде всего на тяжесть течения COVID-19 влияют три гена: МАРТ, PIGN и CCR5. Влияние гена МАРТ распространяется и на последствия заболевания, в том числе на неврологические осложнения, уточнила биолог в интервью радио Sputnik.
Влияют и сопутствующие заболевания пациента. «Чем пышнее букет недугов у человека, тем меньше вероятность того, что коронавирус будет протекать легко», – рассказала Баранова.
Также она добавила, что состояние человека могут усугубить внутрибольничные инфекции. Биолог добавила, что повышены риски не выкарабкаться из заболевания у курильщиков. Определенные маркеры могут заранее указать на опасность, угрожающую пациенту.
«Например, уровень С-реактивого белка у заболевшего коронавирусом может в 70 раз превышать допустимые значения. При таких показателях высока вероятность, что за жизнь человека придется сильно побороться. Аналогичный замер можно сделать и по содержанию ферритина», – уточнила Баранова.
Ранее сообщалось, что совокупность перенесенного коронавируса и вакцинации препаратами Pfizer или Moderna дают организму «гибкие» антитела, которые могут «отразить атаку» мутировавших штаммов коронавируса.
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«Ланцет» распустил группу по исследованию происхождения коронавируса
Глава комиссии по COVID-19 авторитетного медицинского журнала «Ланцет» и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс распустил группу ученых, исследовавших происхождение коронавируса, сообщают СМИ.
Роспуск произошел из-за связей членов группы с американской организацией EcoHealth Alliance, которая сотрудничала с Уханьским институтом вирусологии, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.
«Я просто не хотел, чтобы рабочая группа имела такие явные связи с одним из главных пунктов всего этого исследования происхождения [коронавируса], которой была EcoHealth Alliance», – сказал Сакс.
Организация EcoHealth Alliance использовала американские средства на исследование коронавируса у летучих мышей вместе с китайским институтом. До июня группой руководил президент организации Питер Дасзак. Также некоторые члены группы сотрудничали с Дасзаком или самой EcoHealth Alliance в рамках проектной деятельности.
Напомним, в конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке COVID в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса.
Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае. Американская разведка начала поиск информаторов среди китайских ученых.
Глава расположенной в институте Уханьской национальной лаборатории биобезопасности Юань Чжимин заявил, что Уханьский институт вирусологии никогда не разрабатывал, не создавал искусственно и не допускал утечки коронавируса из лаборатории.
При этом глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке коронавируса из лаборатории. Он призвал Китай к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии.
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Вирусолог рассказал о предпосылках новой волны коронавируса
Предпосылки для прихода новой волны коронавируса в Россию есть, но всплеск заболеваемости грозит не Москве и Санкт-Петербургу, а другим регионам, заявил ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев.
Скулачев заявил, что в некоторых российских регионах уже отмечается рост заболеваемости COVID-19, но пока это нельзя назвать началом новой волны, передает радио Sputnik.
«По динамике заболеваемости понять, идет настоящая новая волна COVID-19 или нет, пока нельзя. Рост заболеваемости может быть из-за того, что сейчас дети пошли в школы, а студенты в университеты», – рассказал эксперт.
Прохладная осенняя погода, отметил он, также способствует распространению вируса, поскольку люди меньше выходят на улицу, а помещения реже проветриваются.
Вместе с тем существует высокий риск прихода в Россию и очередной волны инфекции, которая будет содержать новые штаммы коронавируса. Для этого есть предпосылки, считает ученый.
«Я бы сказал, что в большей степени эти предпосылки есть не в Москве и Санкт-Петербурге, а в других регионах. В столицах очень большое количество переболевших и большое количество вакцинированных, поэтому вирусу распространяться сложнее. Тем более многие тут болели летом, поэтому я надеюсь на некоторый коллективный иммунитет. Вот в других регионах, в меньших городах такой серьезной эпидемии не было», – полагает Скулачев.
По его мнению, если более заразный штамм «дельта» попадет в регионы, где не сформировался коллективный иммунитет, то именно там произойдет наибольший рост заболеваемости, выразил мнение вирусолог. Он также напомнил, что вакцинация остается самым надежным способом снизить риск заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Лавров высказался о неприемлемости дискриминации российских вакцин
Российская сторона не приемлет попытки западных стран ограничивать применение российских вакцин, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Мы не приемлем попыток ограничивать, дискриминировать вакцины, которые не зарегистрированы в США, но многократно доказали свою эффективность. Это касается и «Спутника V». Уже целый ряд стран ЕС зарегистрировали у себя наши вакцины – это пример и для других стран-членов ЕС и НАТО», – цитирует Лаврова ТАСС.
В августе в МИД заявляли, что процесс признания российской вакцины искусственно замедляется, в связи с чем под дискриминационные меры попадают привитые граждане России и иностранцы.
Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
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Путин сравнил вакцинацию в России и Европе
В Европе вакцинация фактически проводится в обязательном порядке, в России это делается гораздо мягче, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с руководством политических партий, прошедших в Госдуму.
«В некоторых странах (выборы – прим. ВЗГЛЯД) растянуты на неделю, в тех же США – сколько там голосование по почте шло? По-моему, несколько недель. У нас ничего подобного нет, но это связано еще и с ковидными ограничениями. В тех же европейских странах – они по какому пути пошли? У них фактическая обязательная вакцинация ... фактически так и происходит. И посмотрите: в Великобритании, во многих странах континентальной Европы – фактически так. Мы делаем это гораздо мягче», – цитирует Путина РИА «Новости».
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 22041 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,3 млн случаев заболевания.
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Вьетнамца приговорили к тюрьме за распространение коронавируса
Житель Вьетнама Фан Ван Хоа был приговорен к 30 месяцам тюремного заключения за несоблюдение правил карантина и распространение коронавируса.
В июле мужчина поехал на грузовике из Хошимина в свой родной город. Согласно действующим в стране правилам, возвращающиеся из затронутых коронавирусом районов обязуются предоставить справку о состоянии здоровья и на две недели уйти на самоизоляцию, передает РИА «Новости» со ссылкой на VnExpress.
Однако обвиняемый нарушил требование, перемещаясь по городу и посещая места склопления людей. Позднее у него обнаружились признаки заболевания, диагноз был подтвержден тестом.
В результате COVID-19 заболели четыре человека, с которыми контактировал вьетнамец. Суд признал мужчину виновным в «распространении опасных инфекционных заболеваний».
Ранее жительнице Москвы Екатерине Храпченковой, осужденной за распространение фейка о продаже в магазине медицинских масок из гуманитарной помощи из Китая, отменили приговор.
Полиция слезоточивым газом отогнала демонстрантов от дома мэра Ниццы
В Ницце полиция использовала слезоточивый газ, когда протестующие против санитарных мер попытались устроить демонстрацию у дома мэра города Кристиана Эстрози, сообщают СМИ.
Nice-Matin пишет, что «несколько человек были отброшены полицией с помощью слезоточивого газа», они «хотели устроить демонстрацию под окнами дома» Эстрози. Сам мэр обещал «во благо всех жителей» города не поддаваться угрозам. Он выразил правоохранителям благодарность за защиту его семьи. «Нападать на дом моей семьи – это невыразимо и иллюстрирует дикость тех, кто утверждает, что защищает правое дело», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, акции против расширения использования санитарных пропусков проходят во Франции около трех месяцев. С 9 августа пропуска обязательны для посещения кафе, ресторанов, крупных торговых центров, а также для поездок на самолетах и в поездах дальнего следования.
В России решили создать комбинированную вакцину от гриппа и COVID-19
«Институт стволовых клеток человека» исследует возможность создания комбинированной вакцины против коронавирусной инфекции и гриппа, сообщил председатель совета директоров института Артур Исаев.
«Мы рассматриваем эту возможность, поскольку у нас есть уже данные по гриппозной вакцине на основе нашего носителя и по коронавирусной доклинические данные. Мы сейчас рассматриваем, какой объем клинических исследований нам нужно проводить по совмещению вакцин»,– пояснил он, передает ТАСС.
В начале апреля комбинированную вакцину, защищающую одновременно от коронавируса и гриппа, начали исследовать на животных в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.
Власти Москвы заявили об усилении контроля за соблюдением масочного режима
В Москве будет усилен контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и местах общественного питания, сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.
«Работа по контролю за соблюдением масочного режима на предприятиях торговли и общественного питания не останавливалась, она ведется с прошлого года. В Москве мобильные группы регулярно проверяют объекты торговли и общепита. На неделе ряд крупных торговых центров уже получили предостережение. И работа по контролю за соблюдением масочного режима будет усиливаться и вестись еще более интенсивно»,– пояснил Немерюк, передает ТАСС.
Он добавил, что за нарушения мер профилактики новой коронавирусной инфекции предусмотрен штраф до 1 млн рублей и приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Ранее сообщалось, что, Роспотребнадзор не считает возможным отменить масочный режим даже на фоне хороших темпов вакцинации. Кроме того, первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко заявил, что отменять масочный режим в России «сейчас точно не стоит».
Напомним, в Роспотребнадзоре заявили, что заболеваемость коронавирусом в России этой осенью будет ниже, чем год назад.
Путин оценил способность России справиться с последствиями пандемии
Полностью исключить негативные последствия общей мировой пандемии было практически невозможно, но с возникшими проблемами Россия справилась лучше, чем многие страны, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с руководством партий.
«Конечно, далеко не все могут сразу почувствовать позитивную динамику из наших граждан, что называется, на себе пока не могут это чувствовать. Понимаю, как трудно пришлось людям в этот сложный для всех период. К сожалению, полностью исключить негативные последствия общей мировой пандемии было практически невозможно. Но, тем не менее, с возникшими проблемами Россия справлялась и справляется в целом лучше, чем многие другие страны», – цитирует Путина РИА «Новости».
Напомним, по последним данным, в стране выявили 7 398 415 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 590 933 человек, из них 16 325 человек вылечились за последние сутки.
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