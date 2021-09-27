Глава пресс-службы Госдепартамента США заразился коронавирусом

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил о получении положительного результата теста на вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19).

«После того, как сегодня утром у меня впервые проявились симптомы [вызываемого коронавирусом заболевания], я получил положительный результат теста на COVID-19», – написал Прайс в своем Twitter.

Он отметил, что плохо себя чувствует, но «благодарен за защиту от признаков тяжелой [формы заболевания], которую обеспечила безопасная и эффективная вакцина».

Прайс сообщил, что будет находиться на карантине в течение следующих десяти дней.

Ранее в понедельник президенту США Джо Байдену в прямом эфире ввели третью (бустерную) прививку от коронавируса. Первую дозу вакцины главе американской администрайции ввели 21 декабря 2020 года. Прививка также была сделана первой леди. В январе Байдену ввели вторую дозу вакцины Pfizer и BioNTech от коронавируса.

Напомним, 16 сентября выяснилось, что специалисты Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США не уверены в необходимости проведения ревакцинации в Соединенных Штатах.

В тот же день стало известно, что от последствий COVID-19 умер каждый 500-й житель США. В прошлую среду в Минздраве США сообщили, что коронавирусом в 2020 году заразились более 100 млн американцев или чуть менее трети населения Соединенных Штатов. 6 сентября главный инфекционист США Энтони Фаучи предупредил американцев о возможности отказа в оказании срочной медицинской помощи при выявлении COVID-19. Днем ранее он заявил о способности мю-штамма коронавируса обойти защиту антител.

Напомним, в начале августа президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил о скором ухудшении ситуации с COVID-19 в США. Вопреки этому администрация Байдена решила не закрывать экономику и не приостанавливать занятия в школах. В начале июля американские ученые предсказали появление десятков мутаций коронавируса. В конце июня Байден прогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США на фоне распространения штамма «Дельта». В апреле Байден заявлял о быстром распространении новых мутаций в США.

В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В декабре 2020 года директор ЦКПЗ США предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в Соединенных Штатах будет превышать число жертв теракта 9/11. В том же месяце вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. На фоне пандемии средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года.

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