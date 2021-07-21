Средняя продолжительность жизни в США снизилась на полтора года

Средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года. Это самое значительное снижение годичного показателя после Второй мировой войны, сообщили СМИ.

Как передает агентство AP со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, главная причина снижения – пандемия коронавируса, отметили специалисты Центров. В 2020 году умерли 3,3 млн американцев, и 11% смертей были вызваны COVID-19. 80% умерших от коронавируса в прошлом году составили люди в возрасте старше 65 лет, передает ТАСС.

В 2020 году ожидаемая средняя продолжительность жизни в США составила 77 лет и 4 месяца. Для женщин – 80 лет и 2 месяца (снижение показателя примерно на год), для мужчин – 74 года и 6 месяцев (снижение почти на два года).

Напомним, в мае профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова сообщила, что средняя продолжительность жизни людей из-за COVID-19 сокращается на 1,5-2 года.