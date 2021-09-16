От последствий заражения коронавирусом умер каждый 500-й житель США

Почти каждый 500-й житель Соединенных Штатов умер из-за последствий заражения новым коронавирусом, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса и сведения о численности населения США, которую приводит телекомпания CNN.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, к вечеру среды в США было зафиксировано в общей сложности 666525 летальных случаев среди инфицированных коронавирусом. Согласно официальной статистике, которую приводит телекомпания CNN, численность населения США по состоянию на апрель 2020 года составляла 331,4 млн человек. Таким образом, от последствий COVID-19 умер почти каждый 500-й житель страны. Как в свою очередь подсчитала The Washington Post, примерно четверть от общего числа жертв коронавируса в США составляют люди в возрасте от 85 лет, передает ТАСС.

По сведениям упомянутого Университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии выявлено более 41,5 млн случаев заражения коронавирусом. Страна занимает первое место в мире как по числу заболевших, так и по количеству летальных исходов. В последнее время большинство новых случаев заболевания приходится на штамм «дельта».

В прошлую среду в Минздраве США сообщали, что новым коронавирусом в 2020 году заразились более 100 млн американцев или чуть менее трети населения Соединенных Штатов. В прошлый понедельник главный инфекционист США Энтони Фаучи предупредил американцев о возможности отказа в оказании срочной медицинской помощи при выявлении вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19). Днем ранее он заявил о способности мю-штамма коронавируса обойти защиту антител.

Напомним, в начале августа президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил о скором ухудшении ситуации с COVID-19 в США. Вопреки этому администрация Байдена решила не закрывать экономику и не приостанавливать занятия в школах. В начале июля американские ученые предсказали появление десятков мутаций коронавируса. В конце июня Байден прогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США на фоне распространения штамма «Дельта». В апреле Байден заявлял о быстром распространении новых мутаций в США.

В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В декабре 2020 года директор ЦКПЗ США предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в Соединенных Штатах будет превышать число жертв теракта 9/11. В том же месяце вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. На фоне пандемии средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года.

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