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От последствий заражения коронавирусом умер каждый 500-й житель США
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Почти каждый 500-й житель Соединенных Штатов умер из-за последствий заражения новым коронавирусом, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса и сведения о численности населения США, которую приводит телекомпания CNN.
По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, к вечеру среды в США было зафиксировано в общей сложности 666525 летальных случаев среди инфицированных коронавирусом. Согласно официальной статистике, которую приводит телекомпания CNN, численность населения США по состоянию на апрель 2020 года составляла 331,4 млн человек. Таким образом, от последствий COVID-19 умер почти каждый 500-й житель страны. Как в свою очередь подсчитала The Washington Post, примерно четверть от общего числа жертв коронавируса в США составляют люди в возрасте от 85 лет, передает ТАСС.
По сведениям упомянутого Университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии выявлено более 41,5 млн случаев заражения коронавирусом. Страна занимает первое место в мире как по числу заболевших, так и по количеству летальных исходов. В последнее время большинство новых случаев заболевания приходится на штамм «дельта».
В прошлую среду в Минздраве США сообщали, что новым коронавирусом в 2020 году заразились более 100 млн американцев или чуть менее трети населения Соединенных Штатов. В прошлый понедельник главный инфекционист США Энтони Фаучи предупредил американцев о возможности отказа в оказании срочной медицинской помощи при выявлении вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19). Днем ранее он заявил о способности мю-штамма коронавируса обойти защиту антител.
Напомним, в начале августа президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил о скором ухудшении ситуации с COVID-19 в США. Вопреки этому администрация Байдена решила не закрывать экономику и не приостанавливать занятия в школах. В начале июля американские ученые предсказали появление десятков мутаций коронавируса. В конце июня Байден прогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США на фоне распространения штамма «Дельта». В апреле Байден заявлял о быстром распространении новых мутаций в США.
В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В декабре 2020 года директор ЦКПЗ США предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в Соединенных Штатах будет превышать число жертв теракта 9/11. В том же месяце вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. На фоне пандемии средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года.
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Путин заявил об уходе на самоизоляцию
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Президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении.
«Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции», – говорится в сообщении Кремля.
С учетом этого президент примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств – членов ОДКБ и ШОС в режиме видео-конференц-связи.
В понедельник в ходе общения с паралимпийцами Путин рассказал, что в его окружении многие болеют коронавирусом. Он отметил, что надо разобраться, что реально происходит, добавив, что думает, что и ему «самому скоро на карантин придется».
Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин образно выразился, говоря о возможности ухода на карантин из-за ситуации с коронавирусом.
Путин сообщил, что весь день общался с заболевшим коронавирусом
Президент Владимир Путин сообщил, что в его окружении заболели несколько человек, один из которых «поздновато ревакцинировался». При этом сам глава государства общался с заболевшим коронавирусом целый день.
«В моем самом близком окружении несколько человек заболели, и один из этих сотрудников – это человек, который работает со мной в непосредственной близости. Он был вакцинирован», – сказал президент, уточнив, что титры антител у этого человека упали. «Он ревакцинировался, судя по всему, поздновато», – добавил Путин.
«Я накануне общался с ним (с человеком, заболевшим COVID-19) целый день, очень близко, в течение всего дня», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Он сравнил свои контакты с заразившимся коронавирусом с «естественным экспериментом», который на практике покажет работу «Спутника V», передает ТАСС.
По словам президента, у него самого по-прежнему высокие титры антител после вакцинации. «Титры у меня так, по общим данным, достаточно высокие, но посмотрим, как это будет выглядеть на практике в жизни», – сказал президент.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Позже Песков рассказал о здоровье Путина.
В Израиле от COVID умер выступавший против прививок активист
Израильский активист Хай Шулиан, который выступал против вакцинации и ношения масок, умер от коронавируса, сообщает израильский 13-й телеканал.
По сообщению СМИ, активист скончался ранее на этой неделе, телеканал показал кадры, на которых активист лежит в кровати с трубкой у носа и говорит, что у него коронавирус, передает РИА «Новости».
«Если я достаю этот кислород и пробую пройти три метра, я падаю в обморок. Я задыхаюсь. Продолжать борьбу демонстраций», – говорит он.
Сестра активиста рассказала, вся семья, кроме Хай Шулиана, вакцинировалась от коронавируса.
«Он был тверд в своей вере в то, что в демократической стране есть возможность каждому выбирать свой путь. И это путь, который он выбрал», – сказала в интервью телеканалу сестра активиста.
По ее словам, активист умер смертью «самой страшной, какую только можно представить, один, без семьи, хотя он был семейным человеком, без своих детей, мамы, братьев и сестер, один, извините, как собака».
В августе минздрав Израиля разрешил гражданам посещать Россию, включив ее в список стран, разрешенных для посещения в пандемию. В этот список внесены также Аргентина, Белоруссия, Британия, Индия, Кипр, Киргизия, Узбекистан и ЮАР.
По данным на 4 сентября, 64,5% населения Израиля сделали прививки от коронавируса. По данным университета Джонса Хопкинса, в Израиле зарегистрировано более 1,1 млн случаев заражения коронавирусом и 7,2 тыс. смертей от него. За последние 28 дней в страны выявили 217,1 тыс. случаев болезни и 663 смерти.
СМИ: Перебежчик из Китая предупредил США о COVID за месяц до первой вспышки
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Китайский диссидент, правозащитник Вэй Цзиншэн, живущий в США, сообщил американским спецслужбам о распространении COVID-19 еще в ноябре 2019 года – более чем за месяц до того, как в КНР официально признали, что произошла первая вспышка заболевания, сообщают американские СМИ.
Издание The New York Post пишет со ссылкой на книгу «Что на самом деле произошло в Ухане» (What Really Happened in Wuhan), что Цзиншэн якобы впервые услышал о новом вирусе от высокопоставленных лиц в Пекине во время Всемирных летних военных игр, которые проходили в Ухане в октябре 2019 года, и предупредил о нем американского политика, связанного с экс-президентом США Дональдом Трампом, а также китайскую правозащитницу Даймон Лю (вместе с ее мужем, экс-агентом ЦРУ Робертом Сюттингером).
При этом он отмечает, что в США не были обеспокоены этими сообщениями, потому Цзиншэн попытался найти более подробную информацию. Правозащитник предполагает, что никто не верил, будто власти какой-либо страны будут скрывать информацию о вспышке болезни.
Цзиншэн не стал уточнять, какому именно политику он рассказал о коронавирусе, однако уточнил, что у того было достаточно влияния, чтобы «достучаться» до Трампа.
Даймон Лю сообщила в свою очередь, что после разговора с Цзиншэнем решила передать заместителю советника Трампа по национальной безопасности Мэтту Поттинджеру записку с соответствующей информацией, однако в итоге отказалась от этой идеи, так как до конца не могла поверить в слова 70-летнего правозащитника. Она призналась, что считала коронавирус не опаснее атипичной пневмонии.
Экс-сотрудник Госдепартамента Дэвид Ашер, занимавшийся расследованием первой вспышки COVID в Ухане, заявил, что в конце 2019 года правительство США все же имело некоторую важную информацию о болезни, но никто не мог сопоставить все факты. При этом он сравнил ситуацию с сообщением Цзиншэня с тем, как если бы в свое время получилось предотвратить события 11 сентября.
Вэй Цзиншэн перебрался в США в 1997 году, что привело к крупному скандалу. Он провел 18 лет в китайских тюрьмах за несогласие с правящим режимом.
Между тем в Китае вновь произошла вспышка коронавируса.
Напомним, в конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке COVID в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса.
Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае. Американская разведка начала поиск информаторов среди китайских ученых.
Глава расположенной в институте Уханьской национальной лаборатории биобезопасности Юань Чжимин заяви, что Уханьский институт вирусологии никогда не разрабатывал, не создавал искусственно и не допускал утечки коронавируса из лаборатории.
При этом глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке коронавируса из лаборатории. Он призвал Китай к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии.
Россия созвала заседание ГА из-за условий пропуска в штаб-квартиру ООН
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Постпред России при ООН Василий Небензя потребовал провести в четверг срочное заседание Генеральной Ассамблеи для обсуждения решения властей Нью-Йорка о необходимости предоставления делегатами при входе в штаб-квартиру международной организации доказательства вакцинации от коронавируса.
«Ввиду чувствительности этого вопроса для каждой страны-члена мы требуем проведения срочного заседания Генассамблеи 16 сентября, чтобы обсудить ситуацию», – приводит РИА «Новости» текст письменного заявления дипломата, которое было разослано странам-членам ООН, а также генсеку организации и председателю сессии ГА ООН.
«Мы были очень удивлены и разочарованы, получив ваше письмо от 14 сентября, в котором вы «твердо поддерживаете» требование предоставлять доказательство вакцинации для получения доступа в зал Генассамблеи, как того запросили власти Нью-Йорка», – говорится в письме.
«Россия придает большое значение необходимости соблюдения мер безопасности во время пандемии COVID-19. Тем не менее, мы выступаем решительно против того, чтобы в зал Генассамблеи пускали только людей с доказательством вакцинации. Это явно дискриминационная мера и она будет противоречить соглашению между ООН и США касательно штаб-квартиры от 1947 года», – говорится в письме.
Ранее власти Нью-Йорка потребовали, чтобы все делегаты и сотрудники, которые будут входить в зал Генассамблеи ООН, предоставляли свидетельство о том, что они привиты от коронавируса. Соответствующее письмо офис мэра города направил председателю 76-й сессии ГА ООН Абдулле Шахиду. В ответе Шахид поддержал меры, предложенные мэрией, «в качестве важного шага к возврату к полномасштабной Генассамблее».
Ранее в МИД России допустили возможность переноса комитетов ГА ООН из Нью-Йорка. Напомним, в октябре 2019 года Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН прервали работу из-за невыдачи виз российским делегатам. После этого Россия обвинила США в умышленном затруднении работы ООН, предложив перенести заседания Первого комитета ООН из США в Европу. Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что Иосиф Сталин предлагал разместить штаб-квартиру ООН в Сочи. Лавров также пообещал приготовить США «сюрприз». Газета ВЗГЛЯД разбирала визовую войну США с Россией в ООН.
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В школах предложили ввести экспресс-тестирование на коронавирус
В российских школах следует ввести экспресс-тестирование детей на коронавирус, считает председатель всероссийского общественного движения «Матери России» Валентина Петренко.
По ее словам, данная мера особенно актуальна в период сезонных заражений различными инфекциями, пишет «Вечерняя Москва».
«Я смотрела на опыт разных стран. И мне очень понравилось, что в некоторых из них тесты выдают практически на руки. Для меня любая безопасность ребенка гораздо дороже, чем средства, потраченные на приобретение этих тест-систем. Экспресс-проверка детей в школах приемлема. От заражения уберегутся в том числе взрослые, с которыми дети находятся в непосредственном контакте в семье. Такая практика будет стоить гораздо дешевле, чем затраты даже на одного больного человека. Профинансировать тесты должно государство. Для учеников это несложно организовать. Все знают, какое количество детей в школах, и решить этот вопрос возможно, – уверена Петренко.
По ее словам, также важно, чтобы и взрослые своевременно проходили тестирование. Осенью, когда многие заболевают ОРВИ и гриппом, это поможет быстро отличить COVID-19 от других инфекций и, конечно, вовремя приступить к необходимому лечению, заключила Петренко.
Песков разъяснил слова Путина о возможности ухода на карантин
Президент Владимир Путин образно выразился, говоря о возможности ухода на карантин из-за ситуации с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Образно», – сказал Песков, отвечая на вопрос, говорил ли президент образно или такая возможность действительно рассматривается, передает РИА «Новости».
Он также сообщил ТАСС, что изменений в планах президента в связи с ситуацией с коронавирусом сейчас нет.
В ходе общения с паралимпийцами Путин рассказал, что в его окружении многие болеют коронавирусом. Он отметил, что надо разобраться, что реально происходит, добавив, что думает, что и ему «самому скоро на карантин придется».
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ВОЗ приостановила одобрение «Спутника V» для экстренного применения
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Одобрение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для экстренного применения приостановлено во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до новой инспекции завода производителя, сообщил заместитель главы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) доктор Жарбас Барбоса.
«Производители вакцин должны подтвердить, что места, где производятся вакцины, согласны со стандартами надлежащих практик производства… Что касается процесса одобрения вакцины «Спутника V» для экстренного применения, то этот процесс приостановлен, потому что во время инспекции одной из фабрик, которая составляет часть производства «Спутника V», не было обнаружено, что эта фабрика согласна с применением надлежащих практик производства», – приводит слова замглавы РАНО РИА «Новости».
«[Производителем российской вакцины «Спутник V»] должны быть приняты меры, проведены необходимые изменения и запрошена новая инспекция... Процесс [одобрения вакцины для экстренного применения] приостановлен до того, как это произойдет», – добавил замдиректора Панамериканской организации здравоохранения.
В прошлую пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявляла, что «Спутник V» может получить одобрение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в сентябре.
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «Спутник V» «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира».
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Серийное производство вакцины «Спутник V» началось в Узбекистане
В Узбекистане началось серийное производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на предприятии «Журабек лабораторис». Препарат планируется начать поставлять на узбекский рынок в октябре, сообщило издание Gazeta.uz со ссылкой на начальника отдела маркетинга и продаж компании Jurabek Laboratories Азиз Саипов.
«Розлив уже начали. Мы каждую серию отправляем в Россию на контроль. Анализы занимают около трех недель. В РФ и в лаборатории государственного центра [Узбекистана] параллельно идет контроль. Как выйдут ответы, сможем отгружать [вакцину Министерству здравоохранения Узбекистана]», – передает его слова ТАСС.
Саипов добавил, что образцы вакцины «Спутник V», серийно произведенной» в Узбекистане, отправлены для контроля качества разработчику препарата – российскому Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, и в Государственный центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники при Агентстве по развитию фармотрасли Узбекистана.
В августе власти Узбекистана зарегистрировали вакцину против коронавируса «Спутник V» и рекомбинантную вакцину китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical.
Путин после ухода на самоизоляцию выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни»
Президент России Владимир Путин заявил, что титр антител к COVID-19 у него остаются высокими, он выразил надежду, что вакцина «Спутник V» покажет «реально в жизни» свою высокую эффективность.
«Титры у меня так, по общим данным, достаточно высокие, но посмотрим, как это будет выглядеть на практике в жизни», – передает его слова ТАСС.
Говоря о выявленном в его окружении случае коронавируса, Путин отметил, что один из сотрудников, скорее всего, поздно ревакцинировался.
«В моем самом близком окружении несколько человек заболели, и один из этих сотрудников – это человек, который работает со мной в непосредственной близости. Он был вакцинирован», – сказал президент, уточнив, что титр антител у этого человека упал.
«Он ревакцинировался, судя по всему, поздновато», – добавил Путин. Свою самоизоляцию президент назвал «естественным экспериментом».
«Посмотрим, как реально сработает на практике «Спутник V», – заключил глава государства.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении.
Президент привился вакциной «Спутник V». Первый компонент вакцины Путин получил 23 марта вечером, через три недели он сделал вторую прививку от коронавируса.
Путин не исключил скорого ухода на карантин
Президент Владимир Путин во время общения с паралимпийцами в Кремле рассказал, что в его окружении многие болеют коронавирусом, и не исключил, что скоро ему самому придется уйти на карантин.
«У нас, к сожалению, тоже сейчас… Врачи изучают… даже в моем окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придется. Много людей болеет вокруг», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
За минувшие сутки в России выявили 18 178 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,1 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2022, Санкт-Петербурге – 805, Московской области – 758.
В Аргентине оценили эффективность «Спутника Лайт» у пожилых
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил о том, что исследование об эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» среди пожилых лиц в Аргентине опубликовано в рецензируемом медицинском журнале EClinicalMedicine, издаваемым ведущим медицинским журналом The Lancet.
«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о публикации в международном рецензируемом журнале EClinicalMedicine (издается ведущим медицинским журналом The Lancet) исследования об эффективности применения вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» (первый компонент вакцины «Спутник V») при вакцинации пожилых людей в провинции Буэнос-Айрес (Аргентина)», – говорится в сообщении на сайте РФПИ.
Отмечается, что, согласно данным исследования в провинции Буэнос-Айрес, «Спутник Лайт» продемонстрировал эффективность 78,6-83,7% против коронавируса среди пожилых людей в возрасте 60-79 лет.
Авторами опубликованного исследования, по сообщению, стали 15 специалистов из министерства здравоохранения провинции Буэнос-Айрес, а также факультета медицинских наук Национального университета Ла-Плата, Отделения иммунологии детского госпиталя сестры Марии Людовики (Ла-Плата, провинция Буэнос-Айрес) и Института вычислений при Университете Буэнос-Айреса.
Ранее сообщалось, что эффективность «Спутника V» в Сан-Марино составила 94,8%. Республика Сан-Марино одобрила применение вакцины «Спутник V» в феврале 2021 года. РФПИ заявлял, что применение «Спутника V» позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус.
Названы сроки начала четвертой волны коронавируса в России
Количество заболевших коронавирусом заметно увеличится в России в конце сентября, считает иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
«Мы и сейчас не сильно просели, но в конце сентября, скорее всего, мы увидим заметное движение вверх. Оно должно по всем признакам начаться, к сожалению. Мои изначальные прогнозы были, что мы упадем ниже 15 тысяч случаев ковида в сутки, и по смертям уж точно не 800», – сказал Ura.ru Крючков.
По его словам, четвертая волна коронавируса начнется с больших городов России. «Все проэпидемические факторы начинают работать в сентябре, тем более, для крупных городов. Ожидаем рост в самых крупных городах, Москва, Санкт-Петербург, в первую очередь. С начала октября заметный уже подъем заболеваемости. Да, смертность не сразу увеличится, примерно через две-две с половиной недели», – добавил он.
С его прогнозом согласился и врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков. «Сейчас заболеваемость коронавирусной инфекции еще не подняла голову, но недели через две, скорее всего, мы увидим рост заболеваемости, если в классах будет выявлена коронавирусная инфекция и начнется передача инфекции от ученика к ученику. Мы еще не знаем, насколько дети передают друг другу новый штамм «Дельта», соответственно будут показания к переводу на карантин, хотя бы на две недели», – отметил Тимаков.
Ранее глава московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун заявил, что в столице велика вероятность возникновения еще одной волны коронавируса.
ВОЗ назвала дискриминационным требование прививочных паспортов при нехватке вакцин
Требование к путешественникам иметь прививочные паспорта дискриминационно в условиях нехватки вакцин, однако позже оно может быть введено, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
«Мы не хотим, чтобы прививочные паспорта использовались как условие для путешествий, из-за нехватки равного распределения вакцин. Это было бы средство дискриминации и не помогло бы», – передает его слова РИА «Новости».
Гебрейесус добавил, что в будущем, когда вакцины станут доступными всему миру, прививочный паспорт может быть введен. ВОЗ начала работать с государствами, чтобы определить унифицированный вариант подобного документа. Ранее глава Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс заявил, что ковид-сертификаты в Евросоюзе должны статьвременной мерой, в нынешней ситуации они могут помочь туризму, но в целом они являются препятствием для путешествий.
Названа дата саммита под председательством США по борьбе с COVID-19
В сентябре под председательством США состоится глобальный саммит по борьбе с коронавирусом, сообщили СМИ.
Washington Post опубликовала текст приглашения на саммит, в котором сообщается, что глава американского государства Джо Байден намерен призвать страны, бизнес, международные и неправительственные организации «объединиться» для прекращения пандемии, передает РИА «Новости».
«Глобальный саммит по COVID-19: окончание пандемии и восстановление лучшего» собираются провести 22 сентября, то есть во время недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Участники «определят круг конкретных действий и поставят амбициозные задачи», которые нужно решить, чтобы урегулировать ситуацию с COVID-19. Кроме того, указывается на необходимость «подготовить мир к будущим угрозам в сфере безопасности здравоохранения». WP не уточняет, кому приглашения уже были направлены.
Напомним, об инициативе проведения такого саммита в конце прошлой недели сообщали американские СМИ. Ожидается, что мероприятие пройдет в виртуальном формате. Кремль сообщил, что пока не получал конкретики от Вашингтона о саммите.