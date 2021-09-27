Политолог: Пятерка лидеров «Единой России» выполнит взятые на себя предвыборные обещания В ГД заявили о новом витке иностранного вмешательства во внутренние дела России 27 сентября 2021, 17:55 Текст: Елена Мирошниченко

Сентябрьские выборы показали, что дестабилизировать Россию изнутри не удалось, поэтому внешнее давление будет усиливаться, заявил глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. «В минувшие выходные ряд западных НПО, в том числе признанные в России нежелательными, инициировали в США, Нидерландах, Испании, Франции, Германии, Чехии и др. странах проведение акций протеста с призывом к руководству этих государств и международных организаций не признавать результаты выборов в России. По итогам акций их участники организовали подписание петиций, в которых призывают к объявлению нелегитимными не только избранной Госдумы, но и других органов власти России. О подобном развитии событий мы предупреждали и ранее», – приводятся его слова в Telegram-канале Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. По его словам, «по сути, мы являемся свидетелями нового витка иностранного вмешательства в наши внутренние дела. Прошедшие выборы – это лишь один из множества эпизодов в многолетней истории давления на Россию и попыток ослабить нашу страну. Для новых санкций и демаршей будут находить новые поводы, преследуя главную цель – ослабить Россию». «Сентябрьские выборы показали, что дестабилизировать нашу страну изнутри не удалось, поэтому внешнее давление будет усиливаться. Ответом на это должны стать дальнейшее укрепление суверенитета и повышение экономического потенциала страны», – заключил Пискарев. Ранее спикер Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин заявил, что попытки вмешательства в российские выборы со стороны зарубежных сил будут носить постоянный характер, это сопутствующий фактор, направленный против развития страны, передает ТАСС.

В Госдуме предложили заменить губернаторов на глав регионов 27 сентября 2021, 10:22

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Законопроект, предусматривающий, что высшее должностное лицо региона может называться только «главой субъекта Федерации», внесен в Госдуму, сообщил один из авторов документа, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. «Законопроект предлагает установить единообразный подход в наименованиях органов государственной власти субъекта РФ. Так, устанавливается общее для всех субъектов Российской Федерации наименование должности высшего должностного лица – «Глава субъекта Российской Федерации», и наименование высшего исполнительного органа – «Правительство субъекта Российской Федерации», – сказал он, передает РИА «Новости». Клишас уточнил, что наименование законодательного органа субъекта Федерации, согласно законопроекту, не может содержать словосочетаний, составляющих основу наименований федеральных органов государственной власти. Законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», внесенный Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым, направлен на реализацию положений Конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах. Путин призвал вытащить россиян из бедности 25 сентября 2021, 16:47

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Необходимо вытащить значительное количество граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования, заявил глава государства Владимир Путин на встрече с главами партий, прошедших в Госдуму. «У нас всех при этом много общих вызовов, общих задач – нужно до минимума свести уровень бедности в стране, вытащить из нее значительное число людей. Нужно улучшить условия жизни, развития, обучения, да и просто питания детей в семьях с низкими доходами, повысить уровень и доступность для всех качественного современного образования, здравоохранения, продолжить изменения в структуре экономики в пользу передовых высокотехнологичных отраслей», – цитирует Путина РИА «Новости». Он подчеркнул, что руководство страны проводит взвешенную политику, что позволило поддержать экономику и людей в период пандемии. «Мы постарались максимально смягчить удар, оказали масштабную помощь людям, тем, кто потерял работу, и семьям с детьми в первую очередь, включая прямые выплаты, что называется «живыми деньгами», поддержали стратегические отрасли, трудовые коллективы предприятий, малый и средний бизнес, обеспечили быстрое восстановление экономики», – заявил президент. Он пояснил, что это удалось провести во многом благодаря тесной и слаженной работе правительства и парламента. В самые критичные моменты фракции работали солидарно, отметил Путин. «И результатом стала взвешенная, ответственная социально-экономическая политика», – заявил президент. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru) Созданные резервы позволили в очень сложной ситуации поддержать экономику и людей, заключил он. Созданные резервы позволили в очень сложной ситуации поддержать экономику и людей, заключил он. В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. Зюганов заявил Путину о поддержке со стороны КПРФ 25 сентября 2021, 17:53

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

КПРФ поддерживает действия президента Владимира Путина по развитию страны, заявил лидер партии Геннадий Зюганов на встрече прошедших в Госдуму партий с главой государства. «Россия была и остается для КПРФ главной партией, и мы все сделаем, чтобы она была сильной, прогрессивной, хорошо образованной и реально победной. И все, что вы намечаете в этом плане, мы активно всегда поддерживали и будем поддерживать», – сказал Зюганов Путину, передает ТАСС. Между тем лидер «Справедливой России – Патриотов – За правду» Сергей Миронов в ходе встречи оценил выборы как легитимные. «В целом по всей стране, в том числе благодаря четкой работе Центральной избирательной комиссии, которая оперативно и моментально реагировала на все наши обращения, мы считаем, что выборы прошли легитимно», – сказал лидер эсеров. Он отметил, что справороссы не признали результаты голосования в Башкирии и в 212-м одномандатном округе в Петербурге. «У нас есть доказательная база, и, соответственно, будем спокойно оформлять иски», – подчеркнул Миронов. В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. Он призвал депутатов вытащить граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования. Путин призвал выполнять обещанное в ходе предвыборной кампании 25 сентября 2021, 16:55

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Избранным депутатам Госдумы вне зависимости от партии необходимо исполнять обещанное, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством партий, прошедших в парламент. «Неважно, кто в какой партии. Все, что обещали, безусловно, нужно выполнять», – цитирует президента ТАСС. Глава государства подчеркнул, что речь идет о тех обязательствах, которые партии взяли на себя в ходе выборной кампании. Он предупредил парламентариев, что впереди их ждет напряженная повседневная работа на благо России и граждан. «Отмечу, что роль Государственной Думы в соответствии с обновленной конституцией значительно возросла. Существенно выше стала и ответственность в этой связи депутатского корпуса», – приводит слова Путина РИА «Новости». Он добавил, что выборы в стране прошли открыто и в соответствии с законом. «Ее (Госдумы – прим. ВЗГЛЯД) состав определили граждане России, реализовав свое конституционное суверенное право, а сами выборы прошли открыто, строго в соответствии с законом и при высокой явке. В них приняли участие более половины избирателей страны. В этой связи хотел бы еще раз поблагодарить граждан России за то, что пришли на участок, или проголосовали на дому, или, где была такая возможность, дистанционно», – сказал Путин. Президент пожелал всем депутатам успеха, и отметил, что рассчитывает на то, что парламентарии поделятся оценками выборов. «Я хочу пожелать всем вам успеха, и, конечно, рассчитываю на то, что вы в ходе нашей сегодняшней встречи поделитесь оценками самой избирательной кампании, расскажете о ближайших планах фракций, о законодательных инициативах, которые, безусловно, у каждого присутствующего сегодня на встрече есть, и прежде всего, конечно, о тех целях, о тех задачах, которые направлены на реализацию предвыборных программ и обещаний, которые давались избирателям», – подчеркнул глава государства. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru) Он выразил уверенность, что опытные, традиционные парламентские партии, и новые политические силы в Думе, осознают ответственность перед страной, и сделают все, чтобы оправдать доверие избирателей. Он выразил уверенность, что опытные, традиционные парламентские партии, и новые политические силы в Думе, осознают ответственность перед страной, и сделают все, чтобы оправдать доверие избирателей. В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. Он призвал депутатов вытащить граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования. Путин напомнил, к чему привела ликвидация ГАИ в одной из соседних стран 25 сентября 2021, 18:50 Текст: Алексей Дегтярев

Идею о ликвидации Рособрнадзора сравнима с безуспешной ликвидацией ГАИ в одной из соседних стран, закрытие структуры не прекратило взяточничество в сфере, заявил президент Владимир Путин. «Ликвидировать все можно. В одной из соседних стран ликвидировали ГАИ, ну и что толку, взятки начали брать не гаишники, а те, кому перешли эти функции», – цитирует Путина ТАСС. Предложение о ликвидации Рособрнадзора прозвучало из уст председателя партии «Новые люди» Алексея Нечаева. Глава государства отметил, что важно «повнимательнее посмотреть», учитывая, что «кто-то должен следить за качеством образования и за тем, чтобы оно было доступным и качественным везде, на всей территории страны». Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru) Можно и «внести какие-то изменения в деятельность Рособрнадзора, посмотреть, как его можно реформировать», заключил президент. Можно и «внести какие-то изменения в деятельность Рособрнадзора, посмотреть, как его можно реформировать», заключил президент. В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. Миронов и Зюганов призвали отменить пенсионную реформу 25 сентября 2021, 18:16 Текст: Алексей Дегтярев

Необходимо отменить пенсионную реформу и вернуться к прежнему пенсионному возрасту, заявили лидер КПРФ Геннадий Зюганов и глава «Справедливой России – Патриотов – За правду» Сергей Миронов на встрече с президентом Владимиром Путиным. «Мы считаем необходимым вернуть возраст выхода на пенсию для женщин 55 лет, мужчин – 60 лет», – приводит слова Миронова ТАСС. «Пенсионку, все понимают, ее надо отменять. Она не дает простора ни молодежи, ни старикам нормальной жизни», – поддержал мысль Зюганов. В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. Он призвал депутатов вытащить граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования. Путин оценил итоги выборов в Госдуму 25 сентября 2021, 16:33

Фото: лексей Никольский/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Впервые за много лет в Госдуме будет пятая партия, это говорит о возможности каждого заявить о себе, сказал президент Владимир Путин на встрече с руководством партий, прошедших в парламент. «Впервые после выборов 1999 года в Думе будет больше четырех фракций, что тоже говорит о демократичности избирательных правил и процедур, о развитии демократии в нашей стране, о том, что реальный шанс заявить о себе есть у разных политических сил», – цитирует Путина РИА «Новости». Президент также поздравил партию «Единая Россия» с позицией на выборах. «Единую Россию» поздравляю с убедительной победой, она доказала, что по-прежнему является лидером», – заявил он. Глава государства обратил внимание на то, что выборы прошли открыто и в соответствии с законом. Президент отметил, что состав Госдумы определили россияне, «реализовав свое конституционное суверенное право». «Сами выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке», – приводит слова Путина ТАСС. В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. Выборы проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы. Путин поддержал кандидатуру Володина на должность спикера Госдумы 25 сентября 2021, 18:20

Фото: State Duma Russia/vGlobal Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Председатель Госдумы действующего созыва Вячеслав Володин достоин того, чтобы руководить нижней палатой парламента следующего, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством прошедших в Думу партий «Вам решать в ходе голосования, но я считаю, что Вячеслав Викторович вполне достоин того, чтобы возглавить Государственную Думу следующего, восьмого, созыва», – приводит слова Путина РИА «Новости». Также глава государства заявил, что высоко оценивает деятельность депутата Леонида Слуцкого, и поддержит его кандидатуру на пост руководителя думского комитета по международным делам. «Я знаю и высоко оцениваю деятельность Слуцкого Леонида Эдуардовича на том направлении, которым занимается на протяжении последних нескольких лет. Я с удовольствием поддержу его кандидатуру», – заявил Путин. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru) В субботу президент В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. Жириновский обвинил другие партии в сотрудничестве с «пятой колонной» 25 сентября 2021, 17:59

Фото: Aleksey Bychkov/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Некоторые российские партии сотрудничают с «пятой колонной» и антироссийскими иностранными организациями, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе встречи партий с президентом Владимиром Путиным. «Очень печально, что некоторые партии подыгрывают тем, кто готов с улыбкой вонзить нож в спину нашей родины. Стыдно, когда парламентская партия сотрудничает с пятой колонной, а через нее с антироссийскими зарубежными центрами», – сказал Жириновский, передает Ura.ru со ссылкой на телеканал «Россия 24». Он добавил, что ЛДПР была одной из немногих, кто поддержал кампанию по вакцинации от коронавирусной инфекции. Остальные, включая КПРФ, сотрудничали с антипрививочниками для получения голосов на выборах. Жириновский предложил оценить вклад партий во внутреннюю и внешнюю политику страны. Он также доложил Путину об акции протеста КПРФ в Москве. «Одни партии трясут страну, другие созидают. Избиратели голосуют за тех, кто трясет, кто зовет на митинги, к свержению, к отмене, к отставке, расстрелам, казням», – сказал Жириновский. Также в ходе встречи с президентом глава ЛДПР заявил, что необходимо возродить ссылки в дальние регионы, чтобы «поднимать» окраины страны. Президент ответил политику, что это «не наш метод». Путин предостерег от советской «уравниловки» в обсуждении прогрессивной шкалы 25 сентября 2021, 18:12 Текст: Алексей Дегтярев

Дискуссия по поводу прогрессивной шкалы налогообложения не должна свестись к советской «уравниловке», заявил президент Владимир Путин на встрече с прошедшими в Госдуму политическими партиями. «По поводу прогрессивной шкалы: вы правильно сказали – здесь нужно действовать предельно аккуратно с тем, чтобы не демотивировать людей, которые получают побольше, чем все остальные. Это первое. И второе – чтобы это не привело к советской уравниловке, из которой, как известно, ничего хорошего, к сожалению, не получилось», – цитирует Путина ТАСС. В ходе встречи лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил отменить транспортный налог, а также ЕГЭ. «Мы считаем необходимым с учетом того, что неоднократно повышались акцизы на топливо, а в свое время было дано обещание отменить транспортный налог, мы считаем, будет правильно и справедливо отметить транспортный налог, и такую инициативу мы внесли», – приводит слова Миронова РИА «Новости». Он отметил, что справороссы выступают за постепенную отмену ЕГЭ, сначала необходим переход на добровольный экзамен или другие механизмы. «С нашей точки зрения, ничего хорошего от применения этой нормы не происходит», – пояснил политик. Также в ходе встречи с президентом Миронов отметил, что выборы в стране прошли в целом легитимно. Путин оценил ставку «Новых людей» на молодежную аудиторию 25 сентября 2021, 18:45 Сделанная партией «Новые люди» ставка на молодежь себя оправдала в полной мере, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с руководителями прошедших в Госдуму партий. «Вы поступили очень прагматично, когда обратили внимание на молодежную аудиторию. У нас молодые люди никогда не утрачивали интерес к тому, что происходит в стране. Многие из них работают в качестве волонтеров на важнейших направлениях жизни государства и проявляют себя наилучшим образом с моральной, этической точки зрения, иногда проявляют мужество и рискуют собой, как эпидемия показала», – цитирует Путина Regnum. «Поэтому ничего удивительно для меня здесь нет. То, что вы выбрали такое направлени работы – это себя оправдало», – указал он. Между тем лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил президенту ввести для учителей единый оклад. «Мы предлагаем сделать единый федеральный оклад для учителей», – сказал Нечаев. Он напомнил о едином федеральном окладе врачей. Политик также обратил внимание на то, что 90% времени учителя приходится на отчеты. «Давайте снимем административную нагрузку, давайте это упростим», – продолжил Нечаев. В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. Путин призвал «Новых людей» реализовать идеи не прошедших в Госдуму партий 25 сентября 2021, 17:25 Текст: Алексей Дегтярев

Партия «Новые люди», прошедшая в Госдуму, могла бы реализовать идеи проигравших выборы партий, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством партий, прошедших в парламент. «Эти идеи, о которых вы сказали, они действительно могут быть очень важными и интересными. И нужными для реализации в России. Поэтому используйте, пожалуйста, свою площадку, которую вы сейчас получили, сформировав свою фракцию в Государственной Думе, для того чтобы ничего не было потеряно из того, что вы слышали полезного и нужного для страны», – цитирует Путина РИА «Новости». Президент, комментируя выступление лидера «Новых людей Алексея Нечаева, отметил, что победа зависит не только от хороших идей, но и от способности их реализовать. «Вы сказали о том, что жаль, что другие политические силы, другие партии, которые шли на выборы со своими интересными идеями, в парламент не прошли. Но ведь это зависит не только от того, каковы идеи, вопрос в убедительности подачи материала, вопрос в том, чтобы люди поверили, что та или иная политическая сила способны реализовать то, что ими предлагается», – указал глава государства. В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. Он призвал депутатов вытащить граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования. В Госдуму внесли законопроект о совершенствовании публичной власти 27 сентября 2021, 10:29 Текст: Алина Назарова

В Госдуму внесен законопроект, который вводит равные пятилетние сроки для исполнения полномочий как губернатора, так и депутатов региональных заксобраний, сообщил один из авторов документа, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. «Предусматривается установление единообразных сроков исполнения полномочий депутата законодательного органа субъекта Российской Федерации и высшего должностного лица субъекта Российской Федерации – пять лет», – сказал он, передает РИА «Новости». Кроме того, проект закона снимает запрет для губернаторов избираться на два срока подряд. «В настоящее время глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Законопроект исключает возможность такого ограничения сроков полномочий», – сказал Клишас. Одновременно законопроект расширяет основания для ухода губернатора из-за утраты доверия. «В целях реализации указа президента РФ «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы» законопроект расширяет основания для досрочного прекращения полномочий высшего должностного лица субъекта Российской Федерации в связи с утратой доверия президента РФ», – сказал он. Клишас уточнил, что предусмотрены такие меры ответственности высшего должностного лица субъекта России, как предупреждение, выговор, отрешение от должности и временное отстранение от исполнения обязанностей, которые применяются президентом. Также, согласно документу, органы власти смогут обращаться в Госсовет для разрешения споров «в целях обеспечения согласительных процедур и для разрешения возможных разногласий между федеральными органами госвласти и органами государственной власти субъектов, а также между органами госвласти субъектов Федерации и органами местного самоуправления, в том числе по вопросам передачи полномочий между указанными органами и достижения согласованного их решения, органы публичной власти наделяются правом на обращение в Государственный совет», – сказал Клишас. Кроме того, законопроект предусматривает, что высшее должностное лицо региона может называться только «главой субъекта Федерации». Законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», внесенный Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым, направлен на реализацию положений Конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах. «Законопроект предусматривает меры, направленные на улучшение качества жизни наших граждан, закрепляет механизмы эффективной реализации полномочий органов власти на каждом из их уровней, их согласованного функционирования и взаимодействия между собой. Ведь именно от своевременности и качества принимаемых решений зависит благосостояние граждан, обеспечение реализации их прав», – отметил Клишас. По его словам, на обеспечение единой и четко функционирующей системы органов публичной власти направлены изменения, предусматривающие повышение ответственности органов госвласти субъекта России и расширение мер по противодействию коррупции. Песков: Шойгу и Лавров остаются на своих постах 27 сентября 2021, 14:50 Текст: Алина Назарова

Министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров остаются на своих постах и не переходят на работу в Госдуму, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Да», – сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли все из «пятерки» партии «Единая России», кроме детского омбудсмена Анны Кузнецовой, включая Шойгу и Лаврова, остаются на своих местах и не идут в Госдуму, передает РИА «Новости». Ранее президент Владимир Путин поблагодарил лидеров предвыборного списка «Единой России» за высокие результаты партии на выборах и объявил, что они будут возглавлять профильные комиссии в своей партийной работе. Так, Елена Шмелева возглавит комиссию по образованию и науке, Денис Проценко – комиссию по здравоохранению, Анна Кузнецова возглавит комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи, а также будет непосредственно напрямую координировать все это направление прямо в самой Государственной думе. Кроме того, министр обороны Сергей Шойгу возглавит комиссию «Единой России» по развитию Восточной Сибири, а глава МИД Сергей Лавров – комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников. Выборы в России проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы. Песков назвал Путина сторонником сменяемости власти 27 сентября 2021, 13:50 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин является сторонником сменяемости власти, но это не должно быть мешающей работе навязчивой идеей, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Что касается сменяемости власти, то, конечно, президент является сторонником сменяемости власти, но это не должно быть навязчивой идеей, которая мешает работе. Все хорошо в меру. Вы знаете, что в большинстве вопросов президент является сторонником сбалансированного подхода», – сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько для президента сменяемость является ценностью или он не считает, что сменяемость полезна для власти, передает РИА «Новости». Законопроект, который позволяет губернаторам избираться более двух сроков подряд, был внесен в Госдуму 27 сентября. Также в документе предусмотрены такие меры ответственности высшего должностного лица субъекта РФ, как предупреждение, выговор, отрешение от должности и временное отстранение от исполнения обязанностей, которые применяются президентом РФ.