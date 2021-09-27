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Минздрав разрешил клинические исследования вакцины от COVID-19 «Бетувакс»
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Российский Минздрав выдал разрешение на старт клинических исследований вакцины против коронавируса «Бетувакс», следует из реестра разрешений на клинические исследования.
«Бетувакс-КоВ-2» (Рекомбинантная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2). Оценка безопасности, переносимости и иммуногенности «Бетувакс-КоВ-2» у взрослых здоровых добровольцев», – говорится в реестре, передает РИА «Новости».
Вакцина «Бетувакс-Ков-2» – субъединичная рекомбинантная вакцина на основе сферических частиц с поверхностным антигеном (белком) коронавируса. Разработчики предполагают, что препарат можно будет использовать для вакцинации групп риска и ревакцинации. Создание вакцины началось летом 2020 года.
На прошлой неделе в Минздрав поступил пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики коронавирусной инфекции у подростков «Гам-КОВИД-Вак-М», документы будут направлены на экспертизу.
В России проходит активная прививочная кампания. Жителям страны доступны препараты «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Для ревакцинации рекомендован «Спутник Лайт».
Захарову потрясло нововведение на американских улицах
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Официальный представитель МИД Мария Захарова призналась, что очень любит центральную часть Нью-Йорка – Манхэттен, но ее потрясло то, что сделали в этом месте в последние годы.
«То, во что его превратили, вызывает оторопь. На улицах появились, как здесь их называют, «террасы». Это открытые или полуоткрытые будки из каких-то кусков фанеры и пластика, которые рестораны завели для тех, у кого нет документа о вакцинации», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она добавила, что идея, может быть, и хорошая, но исполнение – «катастрофа» в самом центре города.
«Ни пройти, ни приехать мимо «новой нормальности» невозможно. Ассоциация одна – фавелы», – заключила дипломат.
Напомним, на этой неделе президента Бразилии Жаира Болсонару не пустили в нью-йоркский ресторан из-за отсутствия прививки.
Ранее вице-губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила, что поддерживает введение обязательного масочного режима для детей в школе, так как это поможет городу пережить новую волну коронавируса.
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Мясников назвал защищенную от коронавируса категорию людей
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Люди с первой группой крови защищены от COVID-19, обладатели второй группы крови чаще болеют коронавирусом, заявил врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1».
По словам медика, та или иная группа крови может повлиять на развитие заболеваний.
«Со второй группой чаще болеют COVID-19, а первая группа от него защищена, слава Богу. <...>. Есть люди, которые никогда не заболеют COVID-19, это не только первая группа, вспомните про 348 антигенов»,– приводит РИА «Новости» слова Мясникова.
При этом он добавил, что встречаются редкие случаи, когда у человека в организме оказывается большое количество рецепторов, воспринимающих коронавирус, в итоге они менее защищены от инфекции и летального исхода из-за нее.
По словам Мясникова, обладатели первой группы чаще сталкиваются с язвой желудка, а второй — с раком желудка. Люди с третьей и четвертой группой, в свою очередь, более подвержены раку поджелудочной железы. Тем не менее, в некоторых случаях наличие антигенов может уберечь от опасных инфекций.
Врач также объяснил, что генетика влияет на продолжительность жизни: если у человека прямые родственники прожили больше ста лет, он может дожить до этого возраста в 17 раз вероятнее, чем те, у кого такой наследственности нет.
Наличие или отсутствие вредных привычек имеет значение до 80 лет, а после все зависит от генетики, которая в любом случае побеждает, заявил врач.
Ранее Мясников оценил вероятность появления коллективного иммунитета к COVID в России.
Гинцбург: Вторую пандемию человечество может не выдержать
Пандемия коронавируса показала, что второй раз человечество может не выдержать такое испытание, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Я не буду оракулом и [не буду] предрекать какие-то пандемии, но то, что эта пандемия показала, что второго такого, так скажем, нашествия микроорганизмов человечество может просто-таки не выдержать – да», – сказал он во время мероприятия, организованного Российским еврейским конгрессом, передает ТАСС.
Гинцбург считает, что надо сделать очень серьезные выводы, как научные, так и организационные.
Ранее российский иммунолог сообщил, что коронавирусная инфекция станет сезонным заболеванием, когда уровень коллективного иммунитета в России достигнет 80%.
Кроме того, кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что пандемия коронавируса может завершиться к 2024 году.
Нарышкин оценил доклад разведки США о происхождении COVID
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Доклад разведки США о происхождении коронавируса содержал политизированные оценки, что необычно для разведки и выглядит непрофессионально, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью RT.
«Совсем недавно разведсообщество США опубликовало свой доклад, где содержались очень расплывчатые, политизированные оценки, что, конечно, для разведки нехарактерно и выглядит очень непрофессионально», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, Американская разведка обнародовала несекретную версию доклада о происхождении коронавируса. Из документа следует, что разведчики не смогли прийти к единому мнению, стала пандемия следствием естественного процесса или результатом утечки из лаборатории в Китае. Авторы признали, что не смогут добиться большей ясности без сотрудничества с китайской стороны, которая, как утверждается, продолжает препятствовать расследованию, так как, по их мнению, боится возможных выводов расследования. Китайское посольство в Вашингтоне раскритиковало доклад.
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В России выявили 22 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 22041 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 22 041 новый случай коронавируса в 85 регионах, из них 8,7% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3211, Санкт-Петербурге – 1907, Московской области – 1106.
Всего в стране выявили 7 398 415 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 590 933 человек, из них 16 325 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 822 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 203 095 человек.
Накануне, 24 сентября, в России выявили 21 379 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 662.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Попова заявила об отсутствии оснований для введения локдауна в России
В России растет число случаев заболевания коронавирусом и ОРВИ, однако никаких оснований для введения локдауна нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала «Россия 1».
«Вернувшиеся из отпусков, вновь собравшиеся коллективы, детские коллективы, студенческие, рабочие, безусловно, понижение температуры и сезонность ОРВИ дают рост, как сезонных респираторных вирусных инфекций, и коронавирусная инфекция, как респираторная инфекция, тоже синхронно поднимается», – передает ее слова РИА «Новости».
По словам Поповой, ситуация два последних дня аналогична середине августа, и в дальнейшем количество заболевших будет расти.
«Сегодня никаких оснований говорить о локдауне, о приостановлении – нет», – отметила глава Роспотребнадзора.
Ранее Попова заявила, что в России основания для снижения в ближайшее время заболеваемости острыми респираторными инфекциями отсутствуют.
Также глава ведомства сообщала, что сезон гриппа в России уже начался, в этом году первые случаи заражения выявили еще в конце июля.
В России выявили 22 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 22 498 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
«За последние сутки в России выявлено 22 498 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1758 (7,8%) – без клинических проявлений болезни. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3211, Санкт-Петербурге – 1907, Московской области – 1106», – говорится в Telegram-канале оперштаба.
Всего в стране выявили 7 420 913 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 604 604 человек, из них 13 671 человек выздоровел за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 805 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса умерли 203 900 человек.
Накануне, в России выявили 22 041 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 457.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Гинцбург: Ревакцинироваться после «Спутника V» можно любым препаратом
Больше 57 млн комплектов «Спутника V» уже выпущены в гражданский оборот, ревакцинироваться после российской вакцины можно любым препаратом, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
«В гражданский оборот, если я не ошибаюсь, выпущено порядка 57 млн полных комплектов «Спутника V», и на территории уже многих государств «Спутник V» используется очень широко, без каких-либо нарушений и отклонений от здоровья», – приводит ТАСС слова Гинцбурга.
По его словам, российская вакцина сочетается с любой другой вакциной от коронавируса, которые сегодня широко известны.
«С любой на сегодняшний день широко используемой вакциной, которая сегодня прошла апробацию, и с Moderna, и с Pfizer, и с Astrazenecа (сочетается – прим.ВЗГЛЯД)», – цитирует РИА «Новости» директора центра им.Н.Ф.Гамалеи.
При этом он уточнил, что «за побочные эффекты, которые вызывают эти вакцины в сравнении со «Спутником V», «институт Гамалеи, государство российское и Александр Леонидович Гинцбург ответственности не несут».
Российскому препарату «Спутник V» уже год, в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли.
Кроме того, РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.
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«Ланцет» распустил группу по исследованию происхождения коронавируса
Глава комиссии по COVID-19 авторитетного медицинского журнала «Ланцет» и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс распустил группу ученых, исследовавших происхождение коронавируса, сообщают СМИ.
Роспуск произошел из-за связей членов группы с американской организацией EcoHealth Alliance, которая сотрудничала с Уханьским институтом вирусологии, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.
«Я просто не хотел, чтобы рабочая группа имела такие явные связи с одним из главных пунктов всего этого исследования происхождения [коронавируса], которой была EcoHealth Alliance», – сказал Сакс.
Организация EcoHealth Alliance использовала американские средства на исследование коронавируса у летучих мышей вместе с китайским институтом. До июня группой руководил президент организации Питер Дасзак. Также некоторые члены группы сотрудничали с Дасзаком или самой EcoHealth Alliance в рамках проектной деятельности.
Напомним, в конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке COVID в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса.
Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае. Американская разведка начала поиск информаторов среди китайских ученых.
Глава расположенной в институте Уханьской национальной лаборатории биобезопасности Юань Чжимин заявил, что Уханьский институт вирусологии никогда не разрабатывал, не создавал искусственно и не допускал утечки коронавируса из лаборатории.
При этом глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке коронавируса из лаборатории. Он призвал Китай к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии.
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Вирусолог рассказал о предпосылках новой волны коронавируса
Предпосылки для прихода новой волны коронавируса в Россию есть, но всплеск заболеваемости грозит не Москве и Санкт-Петербургу, а другим регионам, заявил ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев.
Скулачев заявил, что в некоторых российских регионах уже отмечается рост заболеваемости COVID-19, но пока это нельзя назвать началом новой волны, передает радио Sputnik.
«По динамике заболеваемости понять, идет настоящая новая волна COVID-19 или нет, пока нельзя. Рост заболеваемости может быть из-за того, что сейчас дети пошли в школы, а студенты в университеты», – рассказал эксперт.
Прохладная осенняя погода, отметил он, также способствует распространению вируса, поскольку люди меньше выходят на улицу, а помещения реже проветриваются.
Вместе с тем существует высокий риск прихода в Россию и очередной волны инфекции, которая будет содержать новые штаммы коронавируса. Для этого есть предпосылки, считает ученый.
«Я бы сказал, что в большей степени эти предпосылки есть не в Москве и Санкт-Петербурге, а в других регионах. В столицах очень большое количество переболевших и большое количество вакцинированных, поэтому вирусу распространяться сложнее. Тем более многие тут болели летом, поэтому я надеюсь на некоторый коллективный иммунитет. Вот в других регионах, в меньших городах такой серьезной эпидемии не было», – полагает Скулачев.
По его мнению, если более заразный штамм «дельта» попадет в регионы, где не сформировался коллективный иммунитет, то именно там произойдет наибольший рост заболеваемости, выразил мнение вирусолог. Он также напомнил, что вакцинация остается самым надежным способом снизить риск заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Гинцбург объяснил проблемы с признанием «Спутника V» конкуренцией вакцин
Проблемы с признанием в мире российского препарата «Спутник V» связаны с конкуренцией на рынке вакцин, основная сложность состоит в том, кому достанутся дивиденды, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, переговоры о признании «Спутника V» Всемирной организацией здравоохранения могут продлиться еще довольно долго.
«Институт Гамалеи напрямую не участвует в переговорах с представителями международных организаций. Этим занимаются непосредственно Министерство здравоохранения России, Российский фонд прямых инвестиций. И мы по их запросам предоставляем необходимую информацию <…> в переговорах. Которые действительно худо-бедно уже длятся и будут длиться еще, с моей точки зрения, возможно, очень долго», – приводит ТАСС слова Гинцбурга.
Также он объяснил сложность признания российской вакцины в мире конкуренцией.
«Оборот этого вакцинного препарата, лекарственного препарата превосходит, наверное, в настоящее время или равен обороту всех других лекарственных препаратов на планете Земля, по понятным причинам. И основная сложность состоит в том, кому достанутся те дивиденды от использования нескольких вакцинных препаратов, которые <…> сейчас применяются. И поэтому одобрение международными организациями «Спутника V» открывает возможность для наших коммерческих структур, а в данном случае для Российского фонда прямых инвестиций, доступ к международным валютным фондам, которые обеспечивают возможность вакцинации тех или иных стран, которые сами не смогли разработать этот вакцинный препарат или же не имеют соответственных средств для закупки», – сказал он.
Ранее одобрение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для экстренного применения приостановлено во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до новой инспекции завода производителя.
В прошлую пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявляла, что «Спутник V» может получить одобрение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в сентябре.
Российскому препарату «Спутник V» уже год, в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли.
Кроме того, РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.
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Лавров высказался о неприемлемости дискриминации российских вакцин
Российская сторона не приемлет попытки западных стран ограничивать применение российских вакцин, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Мы не приемлем попыток ограничивать, дискриминировать вакцины, которые не зарегистрированы в США, но многократно доказали свою эффективность. Это касается и «Спутника V». Уже целый ряд стран ЕС зарегистрировали у себя наши вакцины – это пример и для других стран-членов ЕС и НАТО», – цитирует Лаврова ТАСС.
В августе в МИД заявляли, что процесс признания российской вакцины искусственно замедляется, в связи с чем под дискриминационные меры попадают привитые граждане России и иностранцы.
Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
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Названы повышающие риск смерти от COVID-19 факторы
Ученые обнаружили некоторые факторы, повышающие риск тяжелого течения и летального исхода при коронавирусной инфекции, рассказала доктор биологических наук Анча Баранова.
Прежде всего на тяжесть течения COVID-19 влияют три гена: МАРТ, PIGN и CCR5. Влияние гена МАРТ распространяется и на последствия заболевания, в том числе на неврологические осложнения, уточнила биолог в интервью радио Sputnik.
Влияют и сопутствующие заболевания пациента. «Чем пышнее букет недугов у человека, тем меньше вероятность того, что коронавирус будет протекать легко», – рассказала Баранова.
Также она добавила, что состояние человека могут усугубить внутрибольничные инфекции. Биолог добавила, что повышены риски не выкарабкаться из заболевания у курильщиков. Определенные маркеры могут заранее указать на опасность, угрожающую пациенту.
«Например, уровень С-реактивого белка у заболевшего коронавирусом может в 70 раз превышать допустимые значения. При таких показателях высока вероятность, что за жизнь человека придется сильно побороться. Аналогичный замер можно сделать и по содержанию ферритина», – уточнила Баранова.
Ранее сообщалось, что совокупность перенесенного коронавируса и вакцинации препаратами Pfizer или Moderna дают организму «гибкие» антитела, которые могут «отразить атаку» мутировавших штаммов коронавируса.
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Путин сравнил вакцинацию в России и Европе
В Европе вакцинация фактически проводится в обязательном порядке, в России это делается гораздо мягче, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с руководством политических партий, прошедших в Госдуму.
«В некоторых странах (выборы – прим. ВЗГЛЯД) растянуты на неделю, в тех же США – сколько там голосование по почте шло? По-моему, несколько недель. У нас ничего подобного нет, но это связано еще и с ковидными ограничениями. В тех же европейских странах – они по какому пути пошли? У них фактическая обязательная вакцинация ... фактически так и происходит. И посмотрите: в Великобритании, во многих странах континентальной Европы – фактически так. Мы делаем это гораздо мягче», – цитирует Путина РИА «Новости».
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 22041 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,3 млн случаев заболевания.
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Гинцбург одобрил идею включить «Спутник V» в нацкалендарь прививок
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург положительно отнесся к идее включить «Спутник V» в нацкалендарь прививок, предположив, что это произойдет через полгода.
«Так же, как и ко всем остальным вакцинам, у нас, кажется, 14 вакцин сейчас в календаре прививок. Ни у кого, это мне кажется, не вызывает никакого особого дискомфорта и противоречия, поэтому я отношусь положительно к тому, чтобы «Спутник V» включить в национальный календарь прививок. И, к сожалению, или к счастью, соответственно, жизнь нас заставит это сделать», – цитирует РИА «Новости» Гинцбурга.
По его словам, это может произойти на полгода раньше или позже. Но прививаться придется, потому что «деваться некуда», поскольку «данный возбудитель никуда из человеческой популяции не уйдет».
Ранее Гинцбург заявил, что ревакцинироваться после «Спутника V» можно любым препаратом. До этого он объяснил проблемы с признанием «Спутника V» в мире конкуренцией вакцин.
Одобрение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для экстренного применения приостановлено во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до новой инспекции завода производителя.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявляла, что «Спутник V» может получить одобрение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в сентябре.
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