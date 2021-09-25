Лавров напомнил о не выданных российским делегатам в ООН визах США Лавров отреагировал на идею США провести «саммит демократий» 25 сентября 2021, 21:44 Текст: Алексей Дегтярев

«Саммит демократий», предложенный Соединенными Штатами, станет движением в сторону раскола мирового сообщества, заявил глава МИД Сергей Лавров. «Свежий пример – выдвинутая администрацией США идея созыва «саммита демократий». Участников, разумеется, Вашингтон будет определять сам, присваивая себе право определять степень соответствия той или иной страны демократическим стандартам. По сути эта инициатива – вполне в духе холодной войны – провозглашает новый идеологический «крестовый поход» против всех несогласных», – цитирует Лаврова ТАСС. Также министр заявил, что все новые нормы межгосударственного общения должны согласовываться в ООН. «Никто, разумеется, не выступает против правил как таковых. В конце концов Устав ООН – это именно свод правил. Но правил, одобренных всеми странами мира. Точно так же любые новые нормы, регулирующие межгосударственное общение, должны согласовываться на универсальных площадках, прежде всего здесь [в ООН]. Когда же они устанавливаются келейно, в обход всемирной организации, то не могут обладать всеохватной легитимностью», – подчеркнул глава ведомства. Он добавил, что широкое сотрудничество ООН востребовано, когда среди ведущих держав нет согласия относительно принципов мироустройства. «Расширяется спектр трансграничных угроз. Серьезный дестабилизирующий заряд несут многочисленные региональные очаги напряженности. Право сильного все чаще пытаются применять против силы права», – сказал он. России очевидно, что эффективно противостоять вызовам и угрозам можно лишь солидарными усилиями и в строгом соответствии с общепризнанными нормами международного права, прежде всего – целями и принципами Устава ООН. «Всемирная организация должна играть в глобальной политике центральную координирующую роль, в полной мере раскрывая свой уникальный потенциал универсальной многосторонности и легитимности», – заявил Лавров. Ранее в субботу Лавров отмечал, что Москву беспокоит нагнетаемая напряженность между Пекином и Вашингтоном.

Зеленский на Генассамблее ООН перепутал цитаты Путина 23 сентября 2021, 03:24

Фото: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

Текст: Антон Антонов

Президент Украины Владимир Зеленский на сессии ГА ООН в Нью-Йорке процитировал слова Владимира Путина об угрозе «обрушения всей архитектуры международных отношений», ошибочно приписав их мюнхенской речи президента России. Соответствующий вопрос Зеленскому задали, когда он покидал штаб-квартиру ООН после выступления на сессии Генассамблеи. Украинский лидер проигнорировал заданные ему перед этим вопросы по поводу того, кто стоит за покушением на его помощника. На вопрос о том, когда состоится встреча с Путиным, Зеленский ответил: «Когда он будет готов», – передает РИА «Новости». На сессии ГА ООН Зеленский заявил, что «в мире больше никто не ощущает себя в безопасности и не может спрятаться за международным правом». Он процитировал слова Путина об угрозе «обрушения всей архитектуры международных отношений», когда «действительно не останется никаких правил, кроме права сильного». Зеленский сказал, что цитирует выступления Путина «в Мюнхене в 2007 году и на ГА ООН в 2015 году». Однако приведенная цитата к мюнхенской речи отношения не имеет. Зеленский считает, что ситуация в Крыму стала прямым ответом России. Зеленский привел слова Путина, сказавшего, что государственный суверенитет – «это прежде всего вопрос свободы, свободного выбора своей судьбы для каждого человека, для народа, для государства». Зеленский указал на арест замглавы «Меджлиса крымско-татарского народа*» Наримана Джелялова, которого Россия обвиняет в диверсии на газопроводе под Симферополем. «Вот вам цена свободы слова и цена борьбы человека за свои права», – сказал украинский лидер. Президент Украины заявил, что жертвами конфликта в Донбассе стали почти 15 тыс. человек. Он также раскритиковал ООН за то, что организация «проигнорировала» саммит «Крымской платформы»: «Если мы хотим оживить ООН, давайте вспомним, что здесь нет избранных, которых нельзя обижать. ООН – это все мы, это 193 страны. И я приглашаю все эти страны присоединиться к совместной декларации участников «Крымской платформы», осудив оккупацию и показав, что вы – против силовой смены границ в мире. Это не ирония и не троллинг, но этот формат всегда будет открыт для России». Зеленский призвал «говорить друг с другом просто, говорить четко, конкретно». Он считает, что сейчас нельзя «называть Генассамблею ООН «дебатами», так как «дебаты – это живой диалог», дающий «возможность поставить прямые, откровенные вопросы». «Например, выдача сотням тысяч украинцев на оккупированной территории Украины сотен тысяч паспортов другого государства. Что это, как не доказательство международного преступления? Что это, как не доказательство безнаказанности и неуважения к международному праву?» – сказал он, добавив, что Россия якобы «заставляет» украинцев «принимать участие в выборах в российский парламент». По словам президента Украины, «если ООН на это не отреагирует действенно, то что это, как не доказательство, что оживлять ООН поздно». Зеленский призвал «говорить друг с другом просто, говорить четко, конкретно». Он считает, что сейчас нельзя «называть Генассамблею ООН «дебатами», так как «дебаты – это живой диалог», дающий «возможность поставить прямые, откровенные вопросы». «Например, выдача сотням тысяч украинцев на оккупированной территории Украины сотен тысяч паспортов другого государства. Что это, как не доказательство международного преступления? Что это, как не доказательство безнаказанности и неуважения к международному праву?» – сказал он, добавив, что Россия якобы «заставляет» украинцев «принимать участие в выборах в российский парламент». По словам президента Украины, «если ООН на это не отреагирует действенно, то что это, как не доказательство, что оживлять ООН поздно». Напомним, Зеленский, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН, заявил о желании «оживить» организацию. Президент Украины сказал, что «ООН долго слышит только критику, обвинения, что ООН ничего не может». По его мнению, «самое страшное – что ООН стала Лигой Наций». Как заявил Зеленский, организация, «как супергерой на пенсии, который забыл, что он мог сделать», и «считает себя обузой, слабым, ненужным стариком, жизнь которого прошла даром» Боррель в Нью-Йорке чуть не сорвал встречу Лаврова с японским министром 23 сентября 2021, 20:32

Фото: Marquardt,Christian/Global look Press

Текст: Вера Басилая

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перепутал расписание и пытался встретиться с Сергеем Лавровым раньше главы МИД Японии Тосимицу Мотэги. В Нью-Йорке перед встречами глав МИД России и Японии Боррель пришел в комнату российской делегации раньше назначенного времени. Его встреча с Лавровым стояла в графике после переговоров российского министра с японским коллегой. Боррель поздоровался с Лавровым и направился в комнату для переговоров, японский министр и его делегация в это время стояли у него за спиной, передает РИА «Новости». Представителю ЕС объяснили, что встреча запланирована на более позднее время, на что Боррель, Мотэги и Лавров рассмеялись. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где проходит 76-я сессия Генассамблеи ООН. Напомним, с 21 по 27 сентября на Генассамблее ООН проходит неделя высокого уровня. В конце октября в Риме состоится итоговый саммит G20. До этого времени Италия рассчитывает на проведение внеочередной встречи лидеров формата, посвященной обсуждению ситуации в Афганистане. «Борей» Джонсон раскритиковал лягушонка Кермита в ООН 23 сентября 2021, 07:21

Фото: Martyn Wheatley/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в выступлении на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что подумывал сменить имя, став Бореем Джонсоном – в честь бога северного ветра в греческой мифологии и в знак поддержки возобновляемых источников энергии. «Мы создали огромные леса из ветряных турбин в Северном море между Британией и Голландией. Мы производим столько энергии благодаря ветру, что я даже думал изменить свое имя в честь бога северного ветра и стать Бореем Джонсоном», – передает ТАСС обращение Джонсона к собравшимся в зале Генеральной Ассамблеи. Выступление Джонсона было посвящено проблемам экологии и борьбе с изменениями климата, однако выстроил его британский премьер в своем традиционном шуточном стиле. Так, он вспомнил персонажа «Маппет-шоу» лягушонка Кермита. «Когда лягушонок Кермит сказал, что быть зеленым не просто, – я скажу, что он был не прав. Это и легко, и приятно, и правильно. А еще лягушонок Кермит слишком плохо относился к мисс Пигги», – указал Джонсон. Однако британский премьер в поддержку своих взглядов на борьбу с изменениями климата обращался и к более серьезным авторитетам – например древнегреческому драматургу Софоклу. Напомним, энергетики оценили эффективность получения электричества из дождя. Кулеба объяснил жесткую риторику Киева в адрес ООН 25 сентября 2021, 16:17

Фото: John Macdougall/DPA/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Украина устала предупреждать мир об угрозах, с которыми сталкивается раньше других, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба, объясняя жесткую риторику в адрес ООН. «Современный уровень глобальных вызовов не оставляет времени на промедление, не оставляет права на мягкость, не оставляет возможности «отсидеться» в стороне. Мы на Украине столкнулись со многими современными вызовами раньше других», – заявил министр в блоге «Укринформа». Глава украинского ведомства подверг критике работу международных организаций, в том числе ООН. Он призвал международное сообщество бросить вызов России и решить «вопрос Крыма». «С изменениями климата удобно воевать, потому что они не дадут «сдачи». А вот для четкой позиции по Крыму нужно иметь смелость бросить вызов вполне конкретному постоянному члену Совбеза ООН»,– заключил Кулеба. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН, заявил о желании «оживить» организацию. Киев потребовал от ООН объяснить отказ участвовать в «Крымской платформе» 23 сентября 2021, 05:54 Текст: Антон Антонов

ООН должна объяснить, почему ее представители не приняли участие в саммите «Крымской платформы», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Министр посетовал, что в ООН так и не ответили, почему организация «не была представлена» на саммите. Хотя в Киеве, по словам главы МИДа, «услышали поддержку территориальной целостности Украины» со стороны ООН, «вопрос, связанный с Крымом, остается открытым», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Дом». Кулеба «как министр, как представитель государства-основателя ООН» захотел «услышать четкий ответ» на вопрос о том, почему организация «не приняла участие в какой-либо форме в саммите». Министр указал, что «НАТО, Совет Европы, страны ГУАМ, другие уважаемые международные организации нашли формат своего участия». «Я хочу услышать ответ. Пока что я такого ответа не услышал», – заявил он. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на сессии Генассамблеи раскритиковал ООН за то, что организация «проигнорировала» саммит «Крымской платформы». Накануне пресс-служба ООН сообщила, что генсек организации Антониу Гутерреш встретился с Зеленским и «подчеркнул приверженность ООН суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины». При этом в Киеве сообщали, что Зеленский собирался обсудить с Гутерришем увеличение поддержки формата «Крымская платформа». За спиной Зеленского на переговорах в ООН вывесили флаг Мальдив 24 сентября 2021, 11:04 Текст: Алина Назарова

Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с председателем 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом был вынужден сидеть под флагом Мальдив вместо украинского, сообщил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин. «Думал, монтаж. Думал, злые оппоненты издеваются. Перепроверил. Нет. Все правда: президент Украины Зеленский проводит официальную встречу в ООН и по-царски восседает под флагом островного государства Мальдивы. Украинского флага, видимо, не нашлось. Впрочем, какая разница», – написал Кузьмин в Telegram. Он также опубликовал фото со встречи, где за спинами Зеленского и Шахида висят только флаги Мальдив и ООН. Зеленский на этой неделе второй раз за месяц посетил США, где встретился в том числе с Шахидом. Также Зеленский, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН, заявил о желании «оживить» организацию. Лавров прибыл в Нью-Йорк 22 сентября 2021, 22:27 Текст: Антон Антонов

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где проходит 76-я сессия Генассамблеи ООН, сообщила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова. Также в Нью-Йорке запланировано проведение встречи G20 по ситуации в Афганистане. Захарова в Facebook сообщила, что у трапа Лаврова встретили посол России в США Анатолий Антонов и постпред России при ООН Василий Небензя. Министерская встреча G20 по Афганистану состоится 22 сентября. В ней также примут участие представители агентств ООН, передает РИА «Новости». Напомним, с 21 по 27 сентября на Генассамблее ООН проходит неделя высокого уровня. В конце октября в Риме состоится итоговый саммит G20. До этого времени Италии рассчитывает на проведение внеочередной встречи лидеров формата, посвященной обсуждению ситуации в Афганистане. Зеленский объявил о желании «оживить ООН» 23 сентября 2021, 00:58

Фото: Stefanie Loos/AFP/POOL/dpa/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН, заявил о желании «оживить» организацию. «Мы хотим оживить ООН», – сказал он, призвав «обновить устав», поскольку «это не рекомендации, которые можно выполнять по своему желанию». Зеленский указал: «Вы не найдете там слов: каждый сам за себя. Тогда миру не пришлось бы признавать, что он провалил экзамен на COVID-19, экзамен на единство». Зеленский призвал «реанимировать» ООН, «чтобы не было дискриминации», а также предложил проводить встречи неподалеку от горячих точек, которых «в мире тысячи», передает ТАСС. Президент Украины сказал, что «ООН долго слышит только критику, обвинения, что ООН ничего не может». По его мнению, «самое страшное – что ООН стала Лигой Наций». Как заявил Зеленский, организация, «как супергерой на пенсии, который забыл, что он мог сделать», и «считает себя обузой, слабым, ненужным стариком, жизнь которого прошло даром», передает РИА «Новости». Лидер украинского государства раскритиковал политику ООН в распределении вакцин от коронавируса: «В 1945 году Украина стала одной из стран-основательниц ООН. И сегодня они были бы, уверен, шокированы, увидев в повестке Генассамблеи слова «обеспечить права всех народов». Я уверен, они бы сказали: а что же вы делали все эти 76 лет?». Ответ дал COVID-19». «Мы играли в равенство, мы играли в единство», – сказал Зеленский, отметив, что «одно дело – разделять общие цели, а другое дело – совместно делить вакцины, которые дают жизнь». По его словам, «выяснилось, что в статьях о равенстве, как в рекламе, есть звездочка и надпись мелким шрифтом: все мы люди, все мы в одной лодке, но спасательные шлюпки первыми получат пассажиры первого класса». Президент Украины также рассказал о покушении на своего помощника Сергея Шефира и заявил, что такова «цена изменений в стране», «цена реформ» Напомним, на 75-й сессии Генассамблеи ООН Зеленский потребовал от мира «чувствовать боль», пока «рана в центре Европы кровоточит». «И единственным рецептом эффективного лечения является лишь деоккупация Крыма и Донбасса», – сказал он. Россия усомнилась в пользе для ООН от глубокого сотрудничества с НАТО 23 сентября 2021, 06:56 Текст: Антон Антонов

Есть серьезные и обоснованные сомнения в том, что глубокое сотрудничество с НАТО соответствует интересам ООН, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Ульянов указал в Twitter, что «природа» ООН и НАТО «существенно различается». По его словам, «достаточно вспомнить агрессию НАТО против бывшей Югославии». Напомним, глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где проходит 76-я сессия Генассамблеи ООН. Он встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, заявив журналистам, что «Россия не собирается присоединяться к НАТО». Россия изложила на встрече G20 свой подход к ситуации в Афганистане 23 сентября 2021, 01:25 Текст: Антон Антонов

Замглавы МИД России Сергей Вершинин озвучил позицию Москвы по ситуации в Афганистане на министерской встрече G20 на полях Генассамблеи ООН. Вершинин сообщил, что на заседании «от имени России выступал» он. Российская сторона озвучила свои «последовательные подходы к ситуации в Афганистане». По мнению Москвы, важно добиться «нормализации ситуации», «координировать подходы международного сообщества», решать «гуманитарные проблемы через координацию международного сообщества». Замглавы МИД России сказал, что большая часть ответственности лежит на США и тех странах, чье военное присутствие в Афганистане длилось два десятка лет. Вершинин отметил, что Афганистан является «горячей темой», которую Россия планирует обсуждать в ходе всех международных контактов на полях ГА ООН, передает ТАСС. Как заявил по итогам встречи G20 госсекретарь США Энтони Блинкен, международное сообщество ожидает, что движение «Талибан*» будет строго придерживаться своих обязательств. Министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар призвал международное сообщество объединиться для оказания гуманитарной помощи Афганистану. Министр иностранных дел Китая Ван И выразил надежду на то, что страны, ответственные за нынешнюю ситуацию в Афганистане, всерьез задумаются над своими действиями и предпримут практические шаги для решения трудностей, с которыми сталкивается афганский народ, а также выполнят лежащие на них обязательства. Напомним, в Нью-Йорк, где проходит 76-я сессия Генассамблеи ООН, прибыл глава МИД России Сергей Лавров. Россия и Белиз отменили визы для взаимных поездок граждан 23 сентября 2021, 21:40 Текст: Вера Басилая

Россия и расположенный в Центральной Америке Белиз подписали межправительственное соглашение об отмене виз для взаимных поездок граждан, подписи поставили главы МИД двух стран Сергей Лавров и Имон Кортни. Церемония подписания договора состоялась в четверг на полях недели высокого уровня 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В Москве не раз заявляли, что продолжают переговоры со странами Латинской Америки об отмене визовых ограничений на въезд граждан, передает РИА «Новости». Ранее глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где проходит 76-я сессия Генассамблеи ООН, у него уже состоялось несколько встреч, в том числе с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Напомним, с 21 по 27 сентября на Генассамблее ООН проходит неделя высокого уровня. В конце октября в Риме состоится итоговый саммит G20. До этого времени Италии рассчитывает на проведение внеочередной встречи лидеров формата, посвященной обсуждению ситуации в Афганистане. Лавров и Борель в Нью-Йорке обсудили ситуацию в Афганистане и на Украине 23 сентября 2021, 21:36 Текст: Вера Басилая

Глава российского МИД Сергей Лавров на встрече на Генассамблее ООН в Нью-Йорке с зампредседателя Европейской комиссии Жозепом Боррелем обсудили ситуацию на Украине и в Афганистане, а также состояние отношений России и ЕС. «В ходе беседы обсужден широкий круг актуальных региональных вопросов, включая ситуацию в Афганистане, на Украине и в Мали, а также вокруг СВПД и БВУ. Затронуты также состояние и перспективы отношений Россия-ЕС», – говорится в сообщении на сайте российского МИД. Ранее Боррель в Нью-Йорке чуть не сорвал встречу Лаврова с японским министром. Он перепутал расписание и пришел раньше назначенного времени. Главы МИД стран – постоянных членов СБ ООН встретились с Гутерришем 23 сентября 2021, 03:43 Текст: Антон Антонов

Началась встреча глав внешнеполитических ведомств России, Великобритании, Китая, США и Франции с генсеком ООН Антониу Гутерришем, сообщают информационные агентства. Встреча прошла в закрытом для прессы режиме, тема и предполагаемая продолжительность заранее не сообщались, передает РИА «Новости». Позднее МИД России сообщил, что на встрече «были рассмотрены актуальные вопросы повестки дня СБ с акцентом на текущую ситуацию в Афганистане». Участники «подчеркнули неотложную необходимость оказания бесперебойного гуманитарного содействия» Афганистану и «странам-реципиентам беженцев», а также «недопустимость расползания террористической и наркотической угроз по региону». Глава МИД России Сергей Лавров акцентировал императив поиска коллективных ответов на угрозы современности с опорой на устав ООН и международное право. Госдеп сообщил, что «беседа по большей части касалась Афганистана, но также обменялись мнениями относительно Ирана и нового коронавируса». В Госдепе уточнили, что «китайский министр иностранных дел участвовал в виртуальном формате, все остальные присутствовали лично». Напомним, Лавров прибыл в Нью-Йорк, где проходит 76-я сессия Генассамблеи ООН. Он встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, а также министрами иностранных дел ряда стран, включая первую встречу с новой главой МИД Великобритании Элизабет Трасс. Новых случаев коронавируса у участников Генассамблеи ООН не выявлено 24 сентября 2021, 20:59 Текст: Алексей Дегтярев

Проверки не выявили новых случаев инфицирования коронавирусом у участников Генассамблеи ООН с момента обнаружения заболевания у одного из членов бразильской делегации, сообщил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. «Нет, не выявлено», – заявил Дюжаррик, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС. Напомним, делегация Бразилии на сессии Генассамблеи ООН ушла на самоизоляцию после выявления случая заболевания COVID-19 у одного из ее членов. Заболевание обнаружили у министра здравоохранения страны Марселу Кейрога. Чиновник пробудет в карантине в США две недели с момента инфицирования. Все остальные члены делегации во главе с президентом страны Жаиром Болсонару тем же вечером вылетели в Бразилиа. В пятницу входивший в делегацию сын президента Жаира Болсонару Эдуарду также сообщил, что заболел коронавирусом. На сайте ООН перепутали флаги Австралии и Австрии 25 сентября 2021, 15:01 Текст: Алексей Дегтярев

На русскоязычной версии сайта Организации Объединенных Наций перепутали флаги Австралии и Австрии, напротив Австралии обозначен красно-бело-красный флаг. Ошибка допущена лишь на русскоязычной версии сайта ООН, на англоязычной такой ошибки нет. На ошибку обратила внимание телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале. Напомним, в 2007 году 43-й президент США на выступлении в Сиднее перепутал Австралию с Австрией.