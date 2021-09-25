Путин заявил о необходимости решать вопрос уровня доходов учителей системно Путин ответил на предложение Жириновского возродить ссылки Путин оценил способность России справиться с последствиями пандемии 25 сентября 2021, 17:35 Текст: Вера Басилая

Полностью исключить негативные последствия общей мировой пандемии было практически невозможно, но с возникшими проблемами Россия справилась лучше, чем многие страны, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с руководством партий. «Конечно, далеко не все могут сразу почувствовать позитивную динамику из наших граждан, что называется, на себе пока не могут это чувствовать. Понимаю, как трудно пришлось людям в этот сложный для всех период. К сожалению, полностью исключить негативные последствия общей мировой пандемии было практически невозможно. Но, тем не менее, с возникшими проблемами Россия справлялась и справляется в целом лучше, чем многие другие страны», – цитирует Путина РИА «Новости». Напомним, по последним данным, в стране выявили 7 398 415 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 590 933 человек, из них 16 325 человек вылечились за последние сутки. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Мясников назвал защищенную от коронавируса категорию людей 25 сентября 2021, 15:50

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Люди с первой группой крови защищены от COVID-19, обладатели второй группы крови чаще болеют коронавирусом, заявил врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1». По словам медика, та или иная группа крови может повлиять на развитие заболеваний. «Со второй группой чаще болеют COVID-19, а первая группа от него защищена, слава Богу. <...>. Есть люди, которые никогда не заболеют COVID-19, это не только первая группа, вспомните про 348 антигенов»,– приводит РИА «Новости» слова Мясникова. При этом он добавил, что встречаются редкие случаи, когда у человека в организме оказывается большое количество рецепторов, воспринимающих коронавирус, в итоге они менее защищены от инфекции и летального исхода из-за нее. По словам Мясникова, обладатели первой группы чаще сталкиваются с язвой желудка, а второй — с раком желудка. Люди с третьей и четвертой группой, в свою очередь, более подвержены раку поджелудочной железы. Тем не менее, в некоторых случаях наличие антигенов может уберечь от опасных инфекций. Врач также объяснил, что генетика влияет на продолжительность жизни: если у человека прямые родственники прожили больше ста лет, он может дожить до этого возраста в 17 раз вероятнее, чем те, у кого такой наследственности нет. Наличие или отсутствие вредных привычек имеет значение до 80 лет, а после все зависит от генетики, которая в любом случае побеждает, заявил врач. Ранее Мясников оценил вероятность появления коллективного иммунитета к COVID в России. Попова заявила об отсутствии оснований для введения локдауна в России 24 сентября 2021, 21:23 Текст: Елизавета Булкина

В России растет число случаев заболевания коронавирусом и ОРВИ, однако никаких оснований для введения локдауна нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала «Россия 1». «Вернувшиеся из отпусков, вновь собравшиеся коллективы, детские коллективы, студенческие, рабочие, безусловно, понижение температуры и сезонность ОРВИ дают рост, как сезонных респираторных вирусных инфекций, и коронавирусная инфекция, как респираторная инфекция, тоже синхронно поднимается», – передает ее слова РИА «Новости». По словам Поповой, ситуация два последних дня аналогична середине августа, и в дальнейшем количество заболевших будет расти. «Сегодня никаких оснований говорить о локдауне, о приостановлении – нет», – отметила глава Роспотребнадзора. Ранее Попова заявила, что в России основания для снижения в ближайшее время заболеваемости острыми респираторными инфекциями отсутствуют. Также глава ведомства сообщала, что сезон гриппа в России уже начался, в этом году первые случаи заражения выявили еще в конце июля. В России выявили 22 тыс. случаев коронавируса за сутки 25 сентября 2021, 12:15

Фото: Никеричев Андрей/Агентство «Москва»

Текст: Наталья Ануфриева

За минувшие сутки в России выявили 22041 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 22 041 новый случай коронавируса в 85 регионах, из них 8,7% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3211, Санкт-Петербурге – 1907, Московской области – 1106. Всего в стране выявили 7 398 415 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 590 933 человек, из них 16 325 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 822 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 203 095 человек. Накануне, 24 сентября, в России выявили 21 379 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 662. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин призвал вытащить россиян из бедности 25 сентября 2021, 16:47

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Необходимо вытащить значительное количество граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования, заявил глава государства Владимир Путин на встрече с главами партий, прошедших в Госдуму. «У нас всех при этом много общих вызовов, общих задач – нужно до минимума свести уровень бедности в стране, вытащить из нее значительное число людей. Нужно улучшить условия жизни, развития, обучения, да и просто питания детей в семьях с низкими доходами, повысить уровень и доступность для всех качественного современного образования, здравоохранения, продолжить изменения в структуре экономики в пользу передовых высокотехнологичных отраслей», – цитирует Путина РИА «Новости». Он подчеркнул, что руководство страны проводит взвешенную политику, что позволило поддержать экономику и людей в период пандемии. «Мы постарались максимально смягчить удар, оказали масштабную помощь людям, тем, кто потерял работу, и семьям с детьми в первую очередь, включая прямые выплаты, что называется «живыми деньгами», поддержали стратегические отрасли, трудовые коллективы предприятий, малый и средний бизнес, обеспечили быстрое восстановление экономики», – заявил президент. Он пояснил, что это удалось провести во многом благодаря тесной и слаженной работе правительства и парламента. В самые критичные моменты фракции работали солидарно, отметил Путин. «И результатом стала взвешенная, ответственная социально-экономическая политика», – заявил президент. Созданные резервы позволили в очень сложной ситуации поддержать экономику и людей, заключил он. В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. Путин поздравил Тардифа с победой на выборах главы IIHF 25 сентября 2021, 14:17

Фото: Horst Galuschka/DPA/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы поздравил избранного президента Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Глава государства также позвонил возглавлявшему федерацию Рене Фазелю, он выразил благодарность за взаимодействие, сотрудничество и вклад, который тот внес в развитие спорта, сказал Песков, передает РИА «Новости». Помощник президента России Игорь Левитин заявил, что уверен в хороших отношениях российской стороны с новым главой IIHF. «Это выборы, что тут сказать. Новый президент выбран, будем работать с новым президентом. Хоккей – это наш основной вид спорта, и с Россией все будут работать хорошо, тем более у нас два крупных турнира скоро пройдут», – заявил Левитин. В России в 2023 году пройдут взрослый и молодежный чемпионаты мира по хоккею. В субботу президент Французской хоккейной лиги Люк Тардиф был избран на пост главы Международной федерации хоккея (IIHF), выборы проходили в Петербурге в ходе полугодового конгресса организации. Байден решил сделать бустерную прививку от COVID-19 24 сентября 2021, 18:57 Текст: Дарья Григоренко

Президент США Джо Байден заявил, что сделает себе бустерную прививку от коронавируса, «как только сможет». «Я и сам сделаю бустерную прививку. Тяжело признавать, что мне уже более 65 лет, но я это сделаю. Шутки в сторону. Я сделаю ее, хотя и не знаю точно, когда. Как только я смогу это сделать», – пояснил Байден, выступая в Белом доме с речью, посвященной борьбе с пандемией, передает ТАСС. Кроме того, он комментировал недавнее решение Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США рекомендовать использование бустерных доз вакцины компании Pfizer для жителей страны в возрасте от 65 лет, а также лиц, подверженных значительному риску тяжелого течения заболевания. Ранее Байден совместно с Евросоюзом объявили о запуске программы по передаче вакцин от коронавируса странам с низкими доходами. Вирусолог рассказал о предпосылках новой волны коронавируса 25 сентября 2021, 08:56 Текст: Наталья Ануфриева

Предпосылки для прихода новой волны коронавируса в Россию есть, но всплеск заболеваемости грозит не Москве и Санкт-Петербургу, а другим регионам, заявил ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев. Скулачев заявил, что в некоторых российских регионах уже отмечается рост заболеваемости COVID-19, но пока это нельзя назвать началом новой волны, передает радио Sputnik. «По динамике заболеваемости понять, идет настоящая новая волна COVID-19 или нет, пока нельзя. Рост заболеваемости может быть из-за того, что сейчас дети пошли в школы, а студенты в университеты», – рассказал эксперт. Прохладная осенняя погода, отметил он, также способствует распространению вируса, поскольку люди меньше выходят на улицу, а помещения реже проветриваются. Вместе с тем существует высокий риск прихода в Россию и очередной волны инфекции, которая будет содержать новые штаммы коронавируса. Для этого есть предпосылки, считает ученый. «Я бы сказал, что в большей степени эти предпосылки есть не в Москве и Санкт-Петербурге, а в других регионах. В столицах очень большое количество переболевших и большое количество вакцинированных, поэтому вирусу распространяться сложнее. Тем более многие тут болели летом, поэтому я надеюсь на некоторый коллективный иммунитет. Вот в других регионах, в меньших городах такой серьезной эпидемии не было», – полагает Скулачев. По его мнению, если более заразный штамм «дельта» попадет в регионы, где не сформировался коллективный иммунитет, то именно там произойдет наибольший рост заболеваемости, выразил мнение вирусолог. Он также напомнил, что вакцинация остается самым надежным способом снизить риск заболевания. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Гинцбург одобрил идею включить «Спутник V» в нацкалендарь прививок 24 сентября 2021, 20:11 Текст: Вера Басилая

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург положительно отнесся к идее включить «Спутник V» в нацкалендарь прививок, предположив, что это произойдет через полгода. «Так же, как и ко всем остальным вакцинам, у нас, кажется, 14 вакцин сейчас в календаре прививок. Ни у кого, это мне кажется, не вызывает никакого особого дискомфорта и противоречия, поэтому я отношусь положительно к тому, чтобы «Спутник V» включить в национальный календарь прививок. И, к сожалению, или к счастью, соответственно, жизнь нас заставит это сделать», – цитирует РИА «Новости» Гинцбурга. По его словам, это может произойти на полгода раньше или позже. Но прививаться придется, потому что «деваться некуда», поскольку «данный возбудитель никуда из человеческой популяции не уйдет». Ранее Гинцбург заявил, что ревакцинироваться после «Спутника V» можно любым препаратом. До этого он объяснил проблемы с признанием «Спутника V» в мире конкуренцией вакцин. Одобрение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для экстренного применения приостановлено во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до новой инспекции завода производителя. Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявляла, что «Спутник V» может получить одобрение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в сентябре. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Новых случаев коронавируса у участников Генассамблеи ООН не выявлено 24 сентября 2021, 20:59 Текст: Алексей Дегтярев

Проверки не выявили новых случаев инфицирования коронавирусом у участников Генассамблеи ООН с момента обнаружения заболевания у одного из членов бразильской делегации, сообщил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. «Нет, не выявлено», – заявил Дюжаррик, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС. Напомним, делегация Бразилии на сессии Генассамблеи ООН ушла на самоизоляцию после выявления случая заболевания COVID-19 у одного из ее членов. Заболевание обнаружили у министра здравоохранения страны Марселу Кейрога. Чиновник пробудет в карантине в США две недели с момента инфицирования. Все остальные члены делегации во главе с президентом страны Жаиром Болсонару тем же вечером вылетели в Бразилиа. В пятницу входивший в делегацию сын президента Жаира Болсонару Эдуарду также сообщил, что заболел коронавирусом. Путин ответил на предложение Жириновского возродить ссылки 25 сентября 2021, 17:48

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Возвращение практики ссылок в отдаленные регионы за различные проступки, предложенное лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, это «не наш метод», заявил президент Владимир Путин. «Министр обороны недавно сказал, что мы будем строить новые города в Сибири – мы эту идею поддерживаем. Одна проблема: откуда взять людей?.. Мы предлагаем восстановить такое понятие как ссылка. У нас в тюрьме сидят люди – ну, тысячу рублей где-то украл или подрались по пьяни... Вот футболисты, помните, (Павел) Мамаев, (Александр) Кокорин? Их отправили в колонию на два-три года, а лучше бы в ссылку в Сибирь на несколько лет, там и футбол бы можно было поднять», – цитирует Жириновского РИА «Новости». Путин ответил, что идеи развития Сибири с помощью точек роста – правильная идея, необходимо думать о ее реализации. «Но все-таки обеспечивание трудовыми ресурсами с помощью ссылки – наверное, это не наш метод, вы сами критикуете времена сталинизма, а предлагаете ссылки. Наверное, это все-таки не будет работать, как минимум, это во-первых, жестокость чрезмерная», – сказал глава государства. На реплику лидера ЛДПР о том, что «бунтовщиков» можно будет отправить на поезде в Магадан, тогда они перестанут бунтовать, Путин ответил, что «они и работать не будут после этого». Также Жириновский предложил создать министерство демографии и миграции. «Министерство создать обязательно по демографии и миграции. Завозить население из стран, где происходят стихийные бедствия, там население гибнет, так давайте их перевезем в добровольном порядке в те территории, где у нас есть пустые пространства», – сказал он. Кроме того, глава партии попросил президента организовать личную встречу с ним. «И просьба, если можно, личную встречу дайте указание организовать, хотел бы некоторые вопросы один на один изложить в коротком формате, чтобы вас не задерживать очень», – обратился он к Путину. В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. Он призвал депутатов вытащить граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования. Путин призвал выполнять обещанное в ходе предвыборной кампании 25 сентября 2021, 16:55

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Избранным депутатам Госдумы вне зависимости от партии необходимо исполнять обещанное, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством партий, прошедших в парламент. «Неважно, кто в какой партии. Все, что обещали, безусловно, нужно выполнять», – цитирует президента ТАСС. Глава государства подчеркнул, что речь идет о тех обязательствах, которые партии взяли на себя в ходе выборной кампании. Он предупредил парламентариев, что впереди их ждет напряженная повседневная работа на благо России и граждан. «Отмечу, что роль Государственной Думы в соответствии с обновленной конституцией значительно возросла. Существенно выше стала и ответственность в этой связи депутатского корпуса», – приводит слова Путина РИА «Новости». Он добавил, что выборы в стране прошли открыто и в соответствии с законом. «Ее (Госдумы – прим. ВЗГЛЯД) состав определили граждане России, реализовав свое конституционное суверенное право, а сами выборы прошли открыто, строго в соответствии с законом и при высокой явке. В них приняли участие более половины избирателей страны. В этой связи хотел бы еще раз поблагодарить граждан России за то, что пришли на участок, или проголосовали на дому, или, где была такая возможность, дистанционно», – сказал Путин. Президент пожелал всем депутатам успеха, и отметил, что рассчитывает на то, что парламентарии поделятся оценками выборов. «Я хочу пожелать всем вам успеха, и, конечно, рассчитываю на то, что вы в ходе нашей сегодняшней встречи поделитесь оценками самой избирательной кампании, расскажете о ближайших планах фракций, о законодательных инициативах, которые, безусловно, у каждого присутствующего сегодня на встрече есть, и прежде всего, конечно, о тех целях, о тех задачах, которые направлены на реализацию предвыборных программ и обещаний, которые давались избирателям», – подчеркнул глава государства. Он выразил уверенность, что опытные, традиционные парламентские партии, и новые политические силы в Думе, осознают ответственность перед страной, и сделают все, чтобы оправдать доверие избирателей. В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. Он призвал депутатов вытащить граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования. Путин оценил итоги выборов в Госдуму 25 сентября 2021, 16:33

Фото: лексей Никольский/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Впервые за много лет в Госдуме будет пятая партия, это говорит возможности каждого заявить о себе, сказал президент Владимир Путин на встрече с руководством партий, прошедших в парламент. «Впервые после выборов 1999 года в Думе будет больше четырех фракций, что тоже говорит о демократичности избирательных правил и процедур, о развитии демократии в нашей стране, о том, что реальный шанс заявить о себе есть у разных политических сил», – цитирует Путина РИА «Новости». Президент также поздравил партию «Единая Россия» с позицией на выборах. «Единую Россию» поздравляю с убедительной победой, она доказала, что по-прежнему является лидером», – заявил он. Глава государства обратил внимание на то, что выборы прошли открыто и в соответствии с законом. Президент отметил, что состав Госдумы определили россияне, «реализовав свое конституционное суверенное право». «Сами выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке», – приводит слова Путина ТАСС. В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. Выборы проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы. Путин начал встречу с руководством прошедших в Госдуму партий 25 сентября 2021, 16:20 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин начал встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. Мероприятие идет в режиме видеоконференции. Во встрече принимают участие председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель ЛДПР Владимир Жириновский, лидер справороссов Сергей Миронов, председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев, передает ТАСС. Также с ними есть несколько однопартийцев. В субботу глава государства также встретится по видеосвязи с вновь избранными главами регионов. Выборы проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы. Путин призвал «Новых людей» реализовать идеи не прошедших в Госдуму партий 25 сентября 2021, 17:25 Текст: Алексей Дегтярев

Партия «Новые люди», прошедшая в Госдуму, могла бы реализовать идеи проигравших выборы партий, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством партий, прошедших в парламент. «Эти идеи, о которых вы сказали, они действительно могут быть очень важными и интересными. И нужными для реализации в России. Поэтому используйте, пожалуйста, свою площадку, которую вы сейчас получили, сформировав свою фракцию в Государственной Думе, для того чтобы ничего не было потеряно из того, что вы слышали полезного и нужного для страны», – цитирует Путина РИА «Новости». Президент, комментируя выступление лидера «Новых людей Алексея Нечаева, отметил, что победа зависит не только от хороших идей, но и от способности их реализовать. «Вы сказали о том, что жаль, что другие политические силы, другие партии, которые шли на выборы со своими интересными идеями, в парламент не прошли. Но ведь это зависит не только от того, каковы идеи, вопрос в убедительности подачи материала, вопрос в том, чтобы люди поверили, что та или иная политическая сила способны реализовать то, что ими предлагается», – указал глава государства. В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. Он призвал депутатов вытащить граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования. Путин заявил о необходимости решать вопрос уровня доходов учителей системно 25 сентября 2021, 17:29 Текст: Вера Басилая

Вопрос, касающийся уровня доходов учителей, надо решать системно, не отдельными выплатами, это должно быть в числе социальных приоритетов, заявил президент Владимир Путин на встрече с лидерами партий. «Что касается школы, образования в целом, мы много в последнее время уделяем этому внимания, но, вы правы абсолютно, недостаточно. И главная проблема – это, конечно, уровень доходов. Нужно решать ее, конечно, не отдельными выплатами, а нужно решать этот вопрос системно», – цитирует РИА «Новости» Путина. «Доходы преподавателей – это, безусловно, один из социальных приоритетов», – добавил глава государства, передает ТАСС. Президент выразил надежду на то, что новая Госдума уделит этому вопросу внимание. «Я всячески буду поддерживать все идеи подобного рода» – заверил Путин, подчеркнув, что надо сопоставлять это с ситуацией на рынке труда в целом. Кроме того, Владимир Путин, говоря о возможности ликвидации Рособрнадзора, заявил, что «ликвидировать можно все», но и следить за качеством образования тоже нужно, поэтому возможно внесение изменений в функции этого органа. «По поводу отчетности (учителей)… надеюсь, что это будет услышано. Но нужно ли в этой связи Рособрнадзор ликвидировать? Ликвидировать все можно. Здесь повнимательней надо посмотреть. Может быть, понимая, что кто-то должен следить за качеством образования и за тем, чтобы оно было доступно… на всей территории страны, может быть, внести какие-то изменения в деятельность Рособрнадзора, посмотреть, как его можно реформировать. Давайте вместе подумаем на эту тему. Я готов к этой дискуссии», – приводит РИА «Новости» слова Путина. Ранее Владимир Путин заявил, что необходимо вытащить значительное количество граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования.