Новых случаев коронавируса у участников Генассамблеи ООН не выявлено На сайте ООН перепутали флаги Австралии и Австрии 25 сентября 2021, 15:01 Текст: Алексей Дегтярев

На русскоязычной версии сайта Организации Объединенных Наций перепутали флаги Австралии и Австрии, напротив Австралии обозначен красно-бело-красный флаг. Ошибка допущена лишь на русскоязычной версии сайта ООН, на англоязычной такой ошибки нет. На ошибку обратила внимание телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале. Напомним, в 2007 году 43-й президент США на выступлении в Сиднее перепутал Австралию с Австрией.

Зеленский на Генассамблее ООН перепутал цитаты Путина 23 сентября 2021, 03:24

Фото: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

Текст: Антон Антонов

Президент Украины Владимир Зеленский на сессии ГА ООН в Нью-Йорке процитировал слова Владимира Путина об угрозе «обрушения всей архитектуры международных отношений», ошибочно приписав их мюнхенской речи президента России. Соответствующий вопрос Зеленскому задали, когда он покидал штаб-квартиру ООН после выступления на сессии Генассамблеи. Украинский лидер проигнорировал заданные ему перед этим вопросы по поводу того, кто стоит за покушением на его помощника. На вопрос о том, когда состоится встреча с Путиным, Зеленский ответил: «Когда он будет готов», – передает РИА «Новости». На сессии ГА ООН Зеленский заявил, что «в мире больше никто не ощущает себя в безопасности и не может спрятаться за международным правом». Он процитировал слова Путина об угрозе «обрушения всей архитектуры международных отношений», когда «действительно не останется никаких правил, кроме права сильного». Зеленский сказал, что цитирует выступления Путина «в Мюнхене в 2007 году и на ГА ООН в 2015 году». Однако приведенная цитата к мюнхенской речи отношения не имеет. Зеленский считает, что ситуация в Крыму стала прямым ответом России. Зеленский привел слова Путина, сказавшего, что государственный суверенитет – «это прежде всего вопрос свободы, свободного выбора своей судьбы для каждого человека, для народа, для государства». Зеленский указал на арест замглавы «Меджлиса крымско-татарского народа*» Наримана Джелялова, которого Россия обвиняет в диверсии на газопроводе под Симферополем. «Вот вам цена свободы слова и цена борьбы человека за свои права», – сказал украинский лидер. Президент Украины заявил, что жертвами конфликта в Донбассе стали почти 15 тыс. человек. Он также раскритиковал ООН за то, что организация «проигнорировала» саммит «Крымской платформы»: «Если мы хотим оживить ООН, давайте вспомним, что здесь нет избранных, которых нельзя обижать. ООН – это все мы, это 193 страны. И я приглашаю все эти страны присоединиться к совместной декларации участников «Крымской платформы», осудив оккупацию и показав, что вы – против силовой смены границ в мире. Это не ирония и не троллинг, но этот формат всегда будет открыт для России». Зеленский призвал «говорить друг с другом просто, говорить четко, конкретно». Он считает, что сейчас нельзя «называть Генассамблею ООН «дебатами», так как «дебаты – это живой диалог», дающий «возможность поставить прямые, откровенные вопросы». «Например, выдача сотням тысяч украинцев на оккупированной территории Украины сотен тысяч паспортов другого государства. Что это, как не доказательство международного преступления? Что это, как не доказательство безнаказанности и неуважения к международному праву?» – сказал он, добавив, что Россия якобы «заставляет» украинцев «принимать участие в выборах в российский парламент». По словам президента Украины, «если ООН на это не отреагирует действенно, то что это, как не доказательство, что оживлять ООН поздно». Напомним, Зеленский, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН, заявил о желании «оживить» организацию. Президент Украины сказал, что «ООН долго слышит только критику, обвинения, что ООН ничего не может». По его мнению, «самое страшное – что ООН стала Лигой Наций». Как заявил Зеленский, организация, «как супергерой на пенсии, который забыл, что он мог сделать», и «считает себя обузой, слабым, ненужным стариком, жизнь которого прошла даром»

Фото: Marquardt,Christian/Global look Press

Текст: Вера Басилая

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перепутал расписание и пытался встретиться с Сергеем Лавровым раньше главы МИД Японии Тосимицу Мотэги. В Нью-Йорке перед встречами глав МИД России и Японии Боррель пришел в комнату российской делегации раньше назначенного времени. Его встреча с Лавровым стояла в графике после переговоров российского министра с японским коллегой. Боррель поздоровался с Лавровым и направился в комнату для переговоров, японский министр и его делегация в это время стояли у него за спиной, передает РИА «Новости». Представителю ЕС объяснили, что встреча запланирована на более позднее время, на что Боррель, Мотэги и Лавров рассмеялись. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где проходит 76-я сессия Генассамблеи ООН. Напомним, с 21 по 27 сентября на Генассамблее ООН проходит неделя высокого уровня. В конце октября в Риме состоится итоговый саммит G20. До этого времени Италия рассчитывает на проведение внеочередной встречи лидеров формата, посвященной обсуждению ситуации в Афганистане. «Борей» Джонсон раскритиковал лягушонка Кермита в ООН 23 сентября 2021, 07:21

Фото: Martyn Wheatley/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в выступлении на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что подумывал сменить имя, став Бореем Джонсоном – в честь бога северного ветра в греческой мифологии и в знак поддержки возобновляемых источников энергии. «Мы создали огромные леса из ветряных турбин в Северном море между Британией и Голландией. Мы производим столько энергии благодаря ветру, что я даже думал изменить свое имя в честь бога северного ветра и стать Бореем Джонсоном», – передает ТАСС обращение Джонсона к собравшимся в зале Генеральной Ассамблеи. Выступление Джонсона было посвящено проблемам экологии и борьбе с изменениями климата, однако выстроил его британский премьер в своем традиционном шуточном стиле. Так, он вспомнил персонажа «Маппет-шоу» лягушонка Кермита. «Когда лягушонок Кермит сказал, что быть зеленым не просто, – я скажу, что он был не прав. Это и легко, и приятно, и правильно. А еще лягушонок Кермит слишком плохо относился к мисс Пигги», – указал Джонсон. Однако британский премьер в поддержку своих взглядов на борьбу с изменениями климата обращался и к более серьезным авторитетам – например древнегреческому драматургу Софоклу. Напомним, энергетики оценили эффективность получения электричества из дождя. Москва обвинила Вашингтон в манипуляции визами для давления на другие страны 22 сентября 2021, 17:08

Фото: Borna Filic/PIXSELL/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Соединенные Штаты манипулируют визами для давления на другие страны, заявили в МИД, комментируя невыдачу визы члену российской делегации на 76-й сессии ГА ООН Леониду Слуцкому. «США откровенно злоупотребляют имеющейся у них привилегией размещения штаб-квартиры Всемирной организации. Вашингтон манипулирует визами для оказания давления на другие страны, фактически самовольно определяя, чьим представителям дозволено участвовать в ооновских мероприятиях, а кому доступ туда закрыт», – говорится в заявлении на сайте МИД. Ведомство заявило, что эти действия американской стороны – это «грубейший произвол» и абсолютно неприемлемое нарушение международного права, это не останется без должной реакции. Министерство напомнило, что США взяли на себя обязательства обеспечивать беспрепятственные условия деятельности для аккредитованных при ней миссий иностранных государств. Напомним, в состав российской делегации на ГА ООН вошли замглавы МИД Сергей Вершинин, председатели профильных комитетов Совфеда и Госдумы Григорий Карасин и Леонид Слуцкий, российский постпред при ООН Василий Небензя. Возглавить делегацию должен министр иностранных дел Сергей Лавров. Во вторник Слуцкий заявил, что до сих пор не получил американскую визу для участия в Генассамблее ООН. Киев потребовал от ООН объяснить отказ участвовать в «Крымской платформе» 23 сентября 2021, 05:54 Текст: Антон Антонов

ООН должна объяснить, почему ее представители не приняли участие в саммите «Крымской платформы», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Министр посетовал, что в ООН так и не ответили, почему организация «не была представлена» на саммите. Хотя в Киеве, по словам главы МИДа, «услышали поддержку территориальной целостности Украины» со стороны ООН, «вопрос, связанный с Крымом, остается открытым», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Дом». Кулеба «как министр, как представитель государства-основателя ООН» захотел «услышать четкий ответ» на вопрос о том, почему организация «не приняла участие в какой-либо форме в саммите». Министр указал, что «НАТО, Совет Европы, страны ГУАМ, другие уважаемые международные организации нашли формат своего участия». «Я хочу услышать ответ. Пока что я такого ответа не услышал», – заявил он. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на сессии Генассамблеи раскритиковал ООН за то, что организация «проигнорировала» саммит «Крымской платформы». Накануне пресс-служба ООН сообщила, что генсек организации Антониу Гутерреш встретился с Зеленским и «подчеркнул приверженность ООН суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины». При этом в Киеве сообщали, что Зеленский собирался обсудить с Гутерришем увеличение поддержки формата «Крымская платформа». За спиной Зеленского на переговорах в ООН вывесили флаг Мальдив 24 сентября 2021, 11:04 Текст: Алина Назарова

Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с председателем 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом был вынужден сидеть под флагом Мальдив вместо украинского, сообщил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин. «Думал, монтаж. Думал, злые оппоненты издеваются. Перепроверил. Нет. Все правда: президент Украины Зеленский проводит официальную встречу в ООН и по-царски восседает под флагом островного государства Мальдивы. Украинского флага, видимо, не нашлось. Впрочем, какая разница», – написал Кузьмин в Telegram. Он также опубликовал фото со встречи, где за спинами Зеленского и Шахида висят только флаги Мальдив и ООН. Зеленский на этой неделе второй раз за месяц посетил США, где встретился в том числе с Шахидом. Также Зеленский, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН, заявил о желании «оживить» организацию. Лавров прибыл в Нью-Йорк 22 сентября 2021, 22:27 Текст: Антон Антонов

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где проходит 76-я сессия Генассамблеи ООН, сообщила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова. Также в Нью-Йорке запланировано проведение встречи G20 по ситуации в Афганистане. Захарова в Facebook сообщила, что у трапа Лаврова встретили посол России в США Анатолий Антонов и постпред России при ООН Василий Небензя. Министерская встреча G20 по Афганистану состоится 22 сентября. В ней также примут участие представители агентств ООН, передает РИА «Новости». Напомним, с 21 по 27 сентября на Генассамблее ООН проходит неделя высокого уровня. В конце октября в Риме состоится итоговый саммит G20. До этого времени Италии рассчитывает на проведение внеочередной встречи лидеров формата, посвященной обсуждению ситуации в Афганистане. Зеленский объявил о желании «оживить ООН» 23 сентября 2021, 00:58

Фото: Stefanie Loos/AFP/POOL/dpa/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН, заявил о желании «оживить» организацию. «Мы хотим оживить ООН», – сказал он, призвав «обновить устав», поскольку «это не рекомендации, которые можно выполнять по своему желанию». Зеленский указал: «Вы не найдете там слов: каждый сам за себя. Тогда миру не пришлось бы признавать, что он провалил экзамен на COVID-19, экзамен на единство». Зеленский призвал «реанимировать» ООН, «чтобы не было дискриминации», а также предложил проводить встречи неподалеку от горячих точек, которых «в мире тысячи», передает ТАСС. Президент Украины сказал, что «ООН долго слышит только критику, обвинения, что ООН ничего не может». По его мнению, «самое страшное – что ООН стала Лигой Наций». Как заявил Зеленский, организация, «как супергерой на пенсии, который забыл, что он мог сделать», и «считает себя обузой, слабым, ненужным стариком, жизнь которого прошло даром», передает РИА «Новости». Лидер украинского государства раскритиковал политику ООН в распределении вакцин от коронавируса: «В 1945 году Украина стала одной из стран-основательниц ООН. И сегодня они были бы, уверен, шокированы, увидев в повестке Генассамблеи слова «обеспечить права всех народов». Я уверен, они бы сказали: а что же вы делали все эти 76 лет?». Ответ дал COVID-19». «Мы играли в равенство, мы играли в единство», – сказал Зеленский, отметив, что «одно дело – разделять общие цели, а другое дело – совместно делить вакцины, которые дают жизнь». По его словам, «выяснилось, что в статьях о равенстве, как в рекламе, есть звездочка и надпись мелким шрифтом: все мы люди, все мы в одной лодке, но спасательные шлюпки первыми получат пассажиры первого класса». Президент Украины также рассказал о покушении на своего помощника Сергея Шефира и заявил, что такова «цена изменений в стране», «цена реформ» Напомним, на 75-й сессии Генассамблеи ООН Зеленский потребовал от мира «чувствовать боль», пока «рана в центре Европы кровоточит». «И единственным рецептом эффективного лечения является лишь деоккупация Крыма и Донбасса», – сказал он. Россия усомнилась в пользе для ООН от глубокого сотрудничества с НАТО 23 сентября 2021, 06:56 Текст: Антон Антонов

Есть серьезные и обоснованные сомнения в том, что глубокое сотрудничество с НАТО соответствует интересам ООН, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Ульянов указал в Twitter, что «природа» ООН и НАТО «существенно различается». По его словам, «достаточно вспомнить агрессию НАТО против бывшей Югославии». Напомним, глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где проходит 76-я сессия Генассамблеи ООН. Он встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, заявив журналистам, что «Россия не собирается присоединяться к НАТО». Россия изложила на встрече G20 свой подход к ситуации в Афганистане 23 сентября 2021, 01:25 Текст: Антон Антонов

Замглавы МИД России Сергей Вершинин озвучил позицию Москвы по ситуации в Афганистане на министерской встрече G20 на полях Генассамблеи ООН. Вершинин сообщил, что на заседании «от имени России выступал» он. Российская сторона озвучила свои «последовательные подходы к ситуации в Афганистане». По мнению Москвы, важно добиться «нормализации ситуации», «координировать подходы международного сообщества», решать «гуманитарные проблемы через координацию международного сообщества». Замглавы МИД России сказал, что большая часть ответственности лежит на США и тех странах, чье военное присутствие в Афганистане длилось два десятка лет. Вершинин отметил, что Афганистан является «горячей темой», которую Россия планирует обсуждать в ходе всех международных контактов на полях ГА ООН, передает ТАСС. Как заявил по итогам встречи G20 госсекретарь США Энтони Блинкен, международное сообщество ожидает, что движение «Талибан*» будет строго придерживаться своих обязательств. Министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар призвал международное сообщество объединиться для оказания гуманитарной помощи Афганистану. Министр иностранных дел Китая Ван И выразил надежду на то, что страны, ответственные за нынешнюю ситуацию в Афганистане, всерьез задумаются над своими действиями и предпримут практические шаги для решения трудностей, с которыми сталкивается афганский народ, а также выполнят лежащие на них обязательства. Напомним, в Нью-Йорк, где проходит 76-я сессия Генассамблеи ООН, прибыл глава МИД России Сергей Лавров. Россия и Белиз отменили визы для взаимных поездок граждан 23 сентября 2021, 21:40 Текст: Вера Басилая

Россия и расположенный в Центральной Америке Белиз подписали межправительственное соглашение об отмене виз для взаимных поездок граждан, подписи поставили главы МИД двух стран Сергей Лавров и Имон Кортни. Церемония подписания договора состоялась в четверг на полях недели высокого уровня 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В Москве не раз заявляли, что продолжают переговоры со странами Латинской Америки об отмене визовых ограничений на въезд граждан, передает РИА «Новости». Ранее глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где проходит 76-я сессия Генассамблеи ООН, у него уже состоялось несколько встреч, в том числе с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Напомним, с 21 по 27 сентября на Генассамблее ООН проходит неделя высокого уровня. В конце октября в Риме состоится итоговый саммит G20. До этого времени Италии рассчитывает на проведение внеочередной встречи лидеров формата, посвященной обсуждению ситуации в Афганистане. Лавров и Борель в Нью-Йорке обсудили ситуацию в Афганистане и на Украине 23 сентября 2021, 21:36 Текст: Вера Басилая

Глава российского МИД Сергей Лавров на встрече на Генассамблее ООН в Нью-Йорке с зампредседателя Европейской комиссии Жозепом Боррелем обсудили ситуацию на Украине и в Афганистане, а также состояние отношений России и ЕС. «В ходе беседы обсужден широкий круг актуальных региональных вопросов, включая ситуацию в Афганистане, на Украине и в Мали, а также вокруг СВПД и БВУ. Затронуты также состояние и перспективы отношений Россия-ЕС», – говорится в сообщении на сайте российского МИД. Ранее Боррель в Нью-Йорке чуть не сорвал встречу Лаврова с японским министром. Он перепутал расписание и пришел раньше назначенного времени. Бразильская делегация на ГА ООН самоизолировалась после случая COVID 22 сентября 2021, 21:03 Текст: Елизавета Булкина

Делегация Бразилии на сессии Генассамблеи ООН ушла на самоизоляцию после выявления случая заболевания COVID-19 у одного из ее членов, сообщил источник в ООН. «Да, соответствующая делегация самоизолировалась после одного положительного случая, подтвержденного миссией при ООН», – сообщил источник РИА «Новости» Он не уточнил, изолировался ли президент страны Жаир Болсонару, который накануне выступал в зале Генассамблеи. При этом делегат Бразилии, который мог заболеть коронавирусом, не контактировал с генсеком ООН. Накануне Болсонару выступил в ООН против введения ковид-паспортов. До этого Ранее президента Бразилии не пустили в нью-йоркский ресторан из-за отсутствия прививки. Главы МИД стран – постоянных членов СБ ООН встретились с Гутерришем 23 сентября 2021, 03:43 Текст: Антон Антонов

Началась встреча глав внешнеполитических ведомств России, Великобритании, Китая, США и Франции с генсеком ООН Антониу Гутерришем, сообщают информационные агентства. Встреча прошла в закрытом для прессы режиме, тема и предполагаемая продолжительность заранее не сообщались, передает РИА «Новости». Позднее МИД России сообщил, что на встрече «были рассмотрены актуальные вопросы повестки дня СБ с акцентом на текущую ситуацию в Афганистане». Участники «подчеркнули неотложную необходимость оказания бесперебойного гуманитарного содействия» Афганистану и «странам-реципиентам беженцев», а также «недопустимость расползания террористической и наркотической угроз по региону». Глава МИД России Сергей Лавров акцентировал императив поиска коллективных ответов на угрозы современности с опорой на устав ООН и международное право. Госдеп сообщил, что «беседа по большей части касалась Афганистана, но также обменялись мнениями относительно Ирана и нового коронавируса». В Госдепе уточнили, что «китайский министр иностранных дел участвовал в виртуальном формате, все остальные присутствовали лично». Напомним, Лавров прибыл в Нью-Йорк, где проходит 76-я сессия Генассамблеи ООН. Он встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, а также министрами иностранных дел ряда стран, включая первую встречу с новой главой МИД Великобритании Элизабет Трасс. На базе ООН создали фонд по активизации борьбы с неинфекционными заболеваниями 22 сентября 2021, 20:29 Текст: Елена Мирошниченко

На базе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Программы развития ООН создан целевой фонд по активизации борьбы с неинфекционными заболеваниями и улучшению психического здоровья людей, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на встрече на площадке ООН. «Расширение борьбы с неинфекционными заболеваниями невозможно без выделения соответствующих средств», – приводит его слова ТАСС. Глава ВОЗ подчеркнул, что страны мира должны «на государственном уровне увеличить выделение средств» на предотвращение и контроль над неинфекционными заболеваниями и улучшение психического здоровья людей. «Ключевое значение имеет также поддержка со стороны мирового сообщества. В связи с этим я с радостью объявляю о том, что ВОЗ, ЮНИСЕФ и Программа развития ООН учредили Целевой фонд с участием многих партнеров, который будет нацелен на активизацию действий стран по борьбе с неинфекционными заболеваниями и укрепление психического здоровья людей», – подчеркнул Гебрейесус. Он также призвал «все развитые страны поддержать этот целевой фонд». По его словам, руководство фондом будет осуществляться на уровне стран. Он будет преследовать принципы «справедливости и коллективного подхода» для борьбы с указанными проблемами. Ранее страны Содружества Независимых Государств обсудили сотрудничество по биологической безопасности на заседании совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения.