Избран новый глава Международной федерации хоккея

Президент Французской хоккейной лиги Люк Тардиф избран на пост главы Международной федерации хоккея (IIHF), выборы проходили в Петербурге в ходе полугодового конгресса организации.

Руководивший IIHF швейцарец Рене Фазель с 1994 года покинул пост федерации, по правилам организации, для занятия поста президента кандидату нужно было набрать свыше 50% голосов всех делегатов, передает РИА «Новости».

Для определения победителя провели четыре тура голосования, в последнем Тардиф набрал 67 голосов (63,21%).

На должность также претендовали представитель Чехии Петр Бржиза, Хенрик Бах-Нильсен (Дания) и Сергей Гончаров (Белоруссия), а также Франц Райндль (ФРГ).

Сам Тардиф после победы заявил, что готов защищать хоккей и развивать его. «Восемь лет назад Рене предложил мне быть казначеем. Но я все еще хоккейный парень и могу предложить больше. Я готов защищать наш спорт и развивать его в будущем», – цитирует Тардифа ТАСС.

Он поздравил конкурента из Германии Райндля, и подчеркнул, что выборы были «честным соревнованием». «Уверен, что мы подойдем с ним вместе к выборам в совет IIHF и это будет качественный орган управления федерацией», – сказал француз.

Райндль отметил, что прошедшие выборы главы IIHF были сложными, и пожелал Тардифу всего наилучшего. «Хочу поблагодарить Рене и других коллег, покидающих совет IIHF. Нельзя забыть и Владислава Третьяка (бывший член совета IIHF – прим. ВЗГЛЯД) – было здорово иметь такого человека в команде», – заявил он.

Член правления Федерации хоккея России, бывший президент организации Александр Стеблин отметил, что избрание Тардифа на пост главы IIHF для России является положительным результатом.

«Люк Тардиф очень авторитетный человек, он очень профессиональный и справедливый. По отношению к нашей федерации он является нейтральным, но, думаю, этот результат все-таки положительный для России. Я рад за Люка, 67 голосов – это очень много» – сказал Стеблин.

«Не думаю, что решение можно назвать неожиданным, ведь всегда можно заявить одно, а проголосовать за другого. Могу сказать, что это логично, знаю, что немца поддерживал Рене Фазель, но это очень тонкое дело. Я сам не смог по болезни приехать на конгресс, но от стран ЕС были датчанин, чех, немец и француз, поэтому у них не было единства, им было необходимо выбирать какого-то лидера», – добавил он.