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США предупредили о последствиях санкций против «Северного потока – 2»
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Если Соединенные Штаты решатся ввести новые жесткие санкции в отношении «Северного потока – 2», то это нанесет удар по договоренностям с европейцами, вынудив последних нанести ответный удар, выразил мнение заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
«Если он (президент США Джо Байден) введет санкции [против «Северного потока – 2»], это будет удар по договоренностям с европейцами, которым придется отвечать. И вся миссия новой [американской] администрации по восстановлению отношений [c ЕС] пойдет прахом», – приводит мнение эксперта РИА «Новости».
Гривач предполагает, что попытка ужесточить санкции в отношении проекта может быть продолжением внутренней борьбы в американском истеблишменте. При этом сама формулировка поправок довольно размытая и оставляет пространство для трактовок.
«Что касается нас, то механизм функционирования в условиях санкций все равно будет найден. И они, если и создадут сложности, то в первую очередь европейскому газовому рынку, которому сейчас и так не сладко», – заключил Гривач.
В пятницу Палата представителей США приняла свою версию оборонного бюджета на 2022-й финансовый год (начинается в США с 1 октября 2021 года), включив в документ санкции против «Северного потока – 2». Свою версию проекта оборонного бюджета США также должен одобрить Сенат Конгресса США. После этого будет созвана комиссия для согласования деталей двух проектов. Обе палаты вновь должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего он отправится на подпись президенту США. Процесс законодательного одобрения и согласования инициатив, включенных в проект оборонного бюджета США, обычно продолжается до осени – начала зимы.
Строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. Поставки газа по трубопроводу планируется начать в начале октября.
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Москва призвала Польшу «охладиться» в заявлениях о «Северном потоке – 2» и ценах на газ
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Заявления о якобы влиянии России на цены на газ через строительство «Северного потока – 2» – это нонсенс, увязывать газопровод с ростом цен на голубое топливо бессмысленно, заявил источник в МИД России.
По его словам, Москва призывает Польшу «охладиться» в своих оценках влияния «Северного потока – 2» на мировые цены на газ. «Хочу напомнить, что «Северный поток – 2» начали строить тогда, когда цены на газ были совсем не на таком уровне, как сегодня», – сказал он РИА «Новости».
Источник добавил, что «Северный поток – 2» достраивался, когда цены, «например, в прошлом году, были чуть ли не отрицательные, нулевые или совсем мизерные».
«А сейчас, когда цены взлетели, появился «новый фактор», оказывается, движущий – «Северный поток – 2». Ну нонсенс, конечно. Когда цены на газ были низкими, то не было никаких фобий, что Россия взвинчивает цены», – сказал источник в МИД.
Напомним, стоимость фьючерсов на газ на европейском рынке составляет более 850 долларов за тысячу кубометров. При этом в ходе торгов она достигала почти 920 долларов, а ранее – 970. Между тем в Европарламенте решили обвинить в сложившейся ситуации Газпром.
Глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Европа войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов в ПХГ. Отставание от графика закачки в Европе, по словам Миллера, составляет на сегодняшний день почти 30 млрд кубометров газа, и его не наверстать.
Эксперт оценил требование Госдепа к Газпрому увеличить украинский транзит
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«Зачем увеличивать прокачку газа через Украину, если большую часть денег Газпром отдаст сторонней компании? С точки зрения коммерции, это не логично», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Госдеп потребовал от России увеличить поставки газа через Украину на фоне высоких цен на топливо в Европе.
«Можно задать США встречный вопрос – почему они не направляют свой СПГ в Европу, чтобы удовлетворить ее повышенный спрос? Они ведь следуют логике коммерческой выгоды и стремятся продать свой СПГ дороже, направляя его на азиатские рынки, потому что там цены значительно выше. Почему же Газпром должен действовать вопреки здравому смыслу?», – сказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Собеседник отметил, что Газпром выполняет все свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу через Украину. «Он отправляет 109 куб. метров голубого топлива в сутки через территорию Украины, ровно так, как прописано в контракте, – пояснил он. – Газпром ни разу не нарушил свои долгосрочные соглашения. А спотовый рынок газа (краткосрочные обязательства) – это достаточно рисковое предприятие. Если европейцам нужны дополнительные объемы газа, пусть подпишут новые контракты с Газпромом».
С другой стороны, по словам Юшкова, Газпром действительно мог бы увеличить объемы дополнительных поставок в Европу. «Однако в таком случае его маржа значительно снизится. Кроме того, согласно текущему пятилетнему контракту о транзите газа через Украину, при исполнении сверконтрактных обязательств тариф на транзит существенно повышается. Поэтому возникает вопрос – зачем увеличивать прокачку газа через Украину, если большую часть денег Газпром отдаст сторонней компании – украинской ГТС, а остальные объемы у него подешевеют? С точки зрения коммерции это не логично», – уверен собеседник.
«Да, Газпром заинтересован в том, чтобы как можно быстрее заработал «Северный поток – 2», через который он смог бы одновременно брать дополнительные заявки на прокачку газа и при этом получать прибыль, – объясняет Юшков. – Но в этом плане мяч находится на стороне европейцев: если они хотят дополнительных объемов газа, пусть скорее выдают разрешение на ввод в эксплуатацию газопровода».
По мнению эксперта, «американцы наряду с евродепутатами от Польши и прибалтийских стран стараются лишний раз обвинить Россию в целенаправленном использовании энергии в качестве оружия, поскольку в таком случае Германия сможет ввести санкции против «Северного потока – 2». «Хотя в реальности Газпром придерживается исключительно коммерческой стратегии», – уточнил он.
Юшков уверен, что Вашингтону не удастся заставить Газпром увеличить поставки газа через Украину. «У них нет таких механизмов, потому что Газпром выполняет все свои контрактные обязательства и не обязан брать на себя дополнительные объемы, – считает он. – Кроме того, Газпром не стал брать дополнительные объемы прокачки на сентябрь и октябрь. Это четкий сигнал того, что Газпром ждет ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2».
При этом, по словам Юшкова, «все прекрасно понимают, что именно американские поставщики СПГ стали одними из тех, кто спровоцировал рост цен на газ в Европе». «Это они отправили все свои грузы на азиатские рынки, а не в Европу. И сейчас они активно сваливают вину за повышение цен на газ на Россию, хотя это и не так», – резюмировал он.
Ранее представитель Госдепа США Амос Хохштейн потребовал от России увеличить поставки газа в Европу через Украину.
«В действительности через Украину пролегают газопроводы с достаточной мощностью, чтобы обеспечить газом Европу. Россия неоднократно заявляла, что ей хватит запасов газа, чтобы сделать это, поэтому, если это правда, ей следует сделать это как можно быстрее через Украину», – сказал Хохштейн.
Американский чиновник назвал «вызывающим беспокойство» отказ Газпрома забронировать дополнительные объемы транзита газа через украинскую территорию на октябрь. При этом представитель внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов обвинил Москву в желании ускорить запуск «Северного потока – 2».
В МИД сочли нонсенсом заявления о влиянии «Северного потока – 2» на цены на газ. В то же время посол России в Нидерландах Александр Шульгин сообщил, что местные СМИ публикуют «перепечатки из публикаций зарубежной печати с домыслами, что якобы Россия причастна к манипуляциям вокруг цены на газ». Однако на официальном уровне в Амстердаме никто не обвиняет Россию в манипуляциях ценой на газ.
В свою очередь американский публицист Том Роган заявил, что рекордный рост цен на газ в Европе спровоцировала Москва. Журналист назвал это «прощальным подарком» президента России Владимира Путина для канцлера Германии Ангелы Меркель, передает «Лента.ру» со ссылкой на Washington Examiner.
Напомним, 20 сентября Газпром отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину. Аналитик Станислав Митрахович сказал газете ВЗГЛЯД, что Газпром может показать Европе зубы в связи с ситуацией на рынке газа.
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Кандидат в канцлеры ФРГ потребовал «геополитических гарантий» по Украине
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Кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического (ХДС) и Христианско-социального союзов (ХСС) Армин Лашет заявил о необходимости ввести «Северный поток – 2» в эксплуатацию при условии предоставления «геополитических гарантий» Украине.
Отвечая на вопрос о том, нужно ли принимать проект в эксплуатацию, Лашет ответил: «Да». При этом, по его словам, необходимы «геополитические гарантии», что трубопровод не обернется проблемами для Украины, передает ТАСС.
«Если Россия поставит это под вопрос, то проект будет сразу остановлен», – сказал кандидат в канцлеры ФРГ от блока ХДС и ХСС во время теледебатов в эфире телеканала ARD.
Ранее в четверг кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок обвинила Россию в «газовом шантаже», увязав ситуацию с ростом цен на газ в мире и стремление Газпрома получить оставшиеся разрешения по «Северному потоку – 2».
Вместе с тем представитель министерства энергетики Германии Сузанне Унград заявила, что Москва соблюдает обязательства по контрактам на поставку газа в Европу, а рост цен связан со множеством факторов. В прошлую пятницу глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Европа войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов в ПХГ. Отставание от графика закачки в Европе, по словам Миллера, составляет почти 30 млрд кубометров газа, и его не наверстать.
Напомним, 7 сентября канцлер Германии Ангела Меркель в ходе последнего выступления в Бундестаге поддержала кандидата от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армина Лашета. Ранее Меркель выразила уверенность в способности Лашета руководить Германией в качестве канцлера.
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Кандидат в канцлеры ФРГ обвинила Россию в «газовом шантаже»
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Российские власти стремятся путем «политического давления» получить оставшиеся разрешения по «Северному потоку – 2», заявила кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок на фоне ситуации с ростом цен на газ.
Бербок заявила в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), что Россия «очень неохотно поставляет природный газ в Европу», и «одна из причин этого очевидна» – она якобы заключается в том, что Россия «хочет усилить политическое давление, чтобы быстрее получить оставшиеся разрешения для «Северного потока – 2» и ввести трубопровод в эксплуатацию», передает РИА «Новости».
По ее мнению, «пострадавшими будут клиенты в Германии, для которых цены на газ вырастут или которым в крайнем случае придется даже сидеть в холоде».
Она указала, что правительство Германии выступало за «Северный поток – 2», несмотря на «все сомнения, предупреждения и опасения», в результате ФРГ «находится в ситуации шантажа, о котором было много предупреждений».
«Сигнал (Москве от Берлина) должен заключаться в том, что Россия должна выполнять свои обязательства и, как и в прошлом, поставлять достаточно газа по существующим трубопроводам», – добавила Бербок.
Отметим, что она не раз высказывалась против реализации проекта «Северный поток – 2» и неоднократно пыталась провести в Бундестаге ФРГ проект об остановке строительства газопровода.
Согласно соцопросу Politbarometer от 10 сентября, Бербок хотели бы видеть канцлером только 16% немцев. Выборы в Бундестаг пройдут 26 сентября.
Вместе с тем представитель министерства энергетики Германии Сузанне Унград заявила, что Москва соблюдает обязательства по контрактам на поставку газа в Европу, а рост цен связан со множеством факторов.
До этого глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Европа войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов в ПХГ. Отставание от графика закачки в Европе, по словам Миллера, составляет на сегодняшний день почти 30 млрд кубометров газа, и его не наверстать.
Польская PGNiG получила право участвовать в сертификации «Северного потока – 2»
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Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила право участвовать в сертификации «Северного потока – 2», сообщила компания.
«Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) предоставило Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA и ее немецкому филиалу PGNiG Supply & Trading GmbH возможность участия в процедурах сертификации «Северного потока – 2», – приводит сообщение ТАСС.
Ранее премьер-министр Матеуш Моравецкий связал строительство «Северного потока – 2» с ростом мировых цен на газ. Он отметил, что Польша выступает против этого проекта, так как его реализация не соответствует интересам страны.
Тем временем Москва призвала Польшу «охладиться» в заявлениях о «Северном потоке – 2» и ценах на газ, назвав нонсенсом слова о якобы влиянии России на цены на газ через строительство газопровода.
Строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом».
При этом в США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против «Северного потока – 2».
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия не боится возможных санкций, которые связаны с запуском газопровода «Северный поток – 2».
Джонсон и Байден договорились об отношении к России
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Британский премьер-министр Борис Джонсон и американский президент Джо Байден договорились, что в основе подхода к России и Китаю должны лежать общие ценности Великобритании и США, сообщил представитель Джонсона.
Как сообщает Даунинг-стрит, Джонсон и Байден «обсудили ряд международных тем», в том числе речь шла о России и Китае. Британский премьер и глава американского государства «договорились, что Великобритания и США будут придерживаться подхода к этим вопросам на основании общих ценностей».
В Лондоне заявили, что Джонсон с нетерпением ждет «Саммита за демократию», который состоится в видеоформате 9–10 декабря и «поможет осуществить международные действия». Планируется обсудить защиту от авторитаризма, борьбу с коррупцией, вопросы прав человека, передает ТАСС.
Кроме того, стороны заявили, что «партнерство AUKUS, объявленное на прошлой неделе, ясно воплощает общие ценности Великобритании и Америки и их подход к миру». По мнению Джонсона и Байдена, AUKUS будет играть важную роль «в продвижении мира и стабильности», используя «компетенцию британцев, американцев и австралийцев для разрешения будущих вызовов».
В июне Байден и Джонсон подписали новую Атлантическую хартию. Британия и США заявили, что «намерены защищать» демократию, которая должна быть способна «противостоять самым важным вызовам нашего времени». Стороны собираются «продвигать транспарентность, поддерживать верховенство права, помогать гражданскому обществу и независимым СМИ», а также «бороться с несправедливостью и неравенством и защищать достоинство и права человека»
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PGNiG не предоставили право вето при сертификации «Северного потока – 2»
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Польская нефтегазовая компания PGNiG, которую в Германии привлекли к процессу сертификации «Северного потока – 2», сможет привести свои аргументы в ходе процедуры, но права вето на решения у нее не будет, заявил представитель немецкого регулятора – Федерального сетевого агентства.
«Привлеченные (к процессу) стороны не имеют права вето», – сказал представитель ведомства Фите Вульф, передает ТАСС.
В среду стало известно, что польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила право участвовать в сертификации «Северного потока – 2». Тем временем Москва призвала Польшу «охладиться» в заявлениях о «Северном потоке – 2» и ценах на газ, назвав нонсенсом слова о якобы влиянии России на цены на газ через строительство газопровода.
Строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. При этом США заявили, что по-прежнему считают его плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против газопровода.
Эксперт оценил риски участия Польши в сертификации «Северного потока – 2»
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«Польша заходит в этот процесс, чтобы попытаться найти несоответствия в документах Газпрома и сорвать запуск газопровода», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила право участвовать в сертификации «Северного потока – 2».
«Полагаю, что у Германии просто не было выбора, и ей пришлось допустить Польшу к сертификации», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Согласно европейскому законодательству, страна, которая хочет участвовать в процессе сертификации газопровода, должна собрать определенный перечень документов. Если они соответствуют требованиям, то страну обязаны допустить к этому процессу. Здесь не действует принцип «хочу – не хочу», – добавил он.
При этом «главный вопрос в том, насколько серьезные проблемы поляки создадут для сертификации «Северного потока – 2». «Все прекрасно понимают, зачем польская компания лезет в этот процесс. Ее цель – сорвать запуск газопровода, – пояснил эксперт. – Сертификация призвана выявить соответствие газопровода и компании-оператора всем требованиям и нормам Евросоюза. А польская компания попытается найти несоответствия и подсветить их, чтобы заблокировать ввод газопровода в эксплуатацию».
Кроме того, поляки постараются затянуть процесс сертификации, «задавая Газпрому вопросы и требуя дополнительных документов и разъяснений по ним». Тем самым, добавляет Юшков, они продемонстрируют США свою лояльность в обмен на какие-то «плюшки» в двусторонних отношениях.
«Хотя с экономической точки зрения для Варшавы это невыгодно, – констатировал эксперт. – Польша даже в контракте с Газпромом имеет привязку к стоимости газа на спотовых рынках. А чем дольше простаивает «Северный поток – 2», тем дольше сохраняется высокая цена на газ – 800-900 долларов за тысячу кубометров. Так что поляки сами от этого страдают».
Кроме того, «они закупают часть российского газа путем виртуального реверса из Германии по биржевым ценам, что довольно дорого». «Выходит, что Варшава ведет абсурдную деятельность. Но политически все логично: Польша выступает как главный союзник США в Европе, а поскольку Вашингтон против этого газопровода, то Варшава действует как американский инструмент давления на него», – указывает собеседник.
«Успешность деятельности польской компании будет зависеть от немецкого регулятора, а также полноты и соответствия требованиям документов, которые подал Газпром, – считает эксперт. – Если с документами все в порядке, то поляки вряд ли смогут как-то повлиять на процесс сертификации».
Юшков также не исключает, что «украинская компания «Нафтогаз» захочет приобщиться к процессу сертификации «Северного потока – 2». «Возможно, скоро мы увидим, что подрывной деятельностью в рамках сертификации газопровода будет заниматься не только Польша, но и Украина. Однако у украинской компании меньше опыта взаимодействия с евробюрократией, так что они могут напортачить с документами, из-за чего их не допустят к этому процессу», – заключил он.
В среду стало известно, что польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила право участвовать в сертификации «Северного потока – 2».
«Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) предоставило Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA и ее немецкому филиалу PGNiG Supply & Trading GmbH возможность участия в процедурах сертификации «Северного потока – 2», – приводит сообщение компании ТАСС.
Ранее премьер-министр Матеуш Моравецкий связал строительство «Северного потока – 2» с ростом мировых цен на газ. Он отметил, что Польша выступает против этого проекта, так как его реализация не соответствует интересам страны.
Тем временем Москва призвала Польшу «охладиться» в заявлениях о «Северном потоке – 2» и ценах на газ, назвав нонсенсом слова о якобы влиянии России на цены на газ через строительство газопровода.
Напомним, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. При этом США заявили, что по-прежнему считают его плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против газопровода.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия не боится возможных санкций, которые связаны с запуском газопровода «Северный поток – 2».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что высокие цены на газ использовали для атаки на «Северный поток – 2».
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Госдеп потребовал от России увеличить поставки газа через Украину
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Представитель Госдепа США Амос Хохштейн потребовал от России увеличить поставки газа в Европу через Украину.
«В действительности через Украину пролегают газопроводы с достаточной мощностью, чтобы обеспечить газом Европу. Россия неоднократно заявляла, что ей хватит запасов газа, чтобы сделать это, поэтому, если это правда, ей следует сделать это как можно быстрее через Украину», – передает РИА «Новости» слвоа Хохштейна.
Американский чиновник назвал «вызывающим беспокойство» отказ Газпрома забронировать дополнительные объемы транзита газа через украинскую территорию на октябрь. При этом представитель внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов обвинил Москву в желании ускорить запуск «Северного потока – 2».
Напомним, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Украина – единственное государство в Европе, которое отказалось от долгосрочного контракта на российский газ. 20 сентября Газпром отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину.
В США решили «заставить» Россию уважать Украину
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Американские сенаторы во главе с представительницей демократов Джинн Шахин обвинили Россию в «злонамеренной деятельности» против Киева и призвали оказывать давление на Москву с помощью санкций, следует из резолюции, представленной на рассмотрение Конгресса США.
В документе описываются важные события, произошедшие на Украине в период с 1990 года. Речь идет о приобретении независимости страны (1991), «Оранжевой революции» (2004) и Евромайдане (2013). В одном из пунктов также говорится о «злонамеренной деятельности» России. Политики обвиняют Москву во «вторжении» на территорию Украины и «аннексии» Крыма, передает RT.
Они утверждают, что на протяжении 30 лет Киев делает успешные шаги на пути к демократическим преобразованиям, в частности, в области обороны, борьбы с коррупцией и укреплении принципа верховенства права. Кроме того, отмечается деятельность властей, направленная на предоставление автокефалии местной церкви. Это имеет особое значение для «самостоятельного определения будущего Украины без влияния Кремля», подчеркнули сенаторы.
Они заключили, что США и союзники должны продолжать санкционное давление на Россию до тех пор, пока она не начнет «уважать территориальную целостность Украины».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом высказал мнение, что противодействие «агрессии России» и защита прав человека в Донбассе и Крыму должны стать приоритетом сессии ООН.
Зампред правления «Новатэка» арестован в США за неуплату налогов
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Заместитель председателя правления «Новатэка» Марк Энтони Джитвэй арестован во Флориде по обвинению в неуплате налогов на сумму 93 млн долларов, говорится в сообщении министерства юстиции США.
Американское правосудие обвиняет Джитвэя, гражданина США, в том, что он не предоставлял информацию об офшорных активах, скрывал сведения о доходах и уклонялся от уплаты налогов. По каждому из нескольких выдвинутых в его отношении обвинений ему грозит от пяти до 20 лет лишения свободы. Сообщается, что обвинительный акт вынесен 22 сентября в штате Флорида, передает ТАСС.
Обвинение считает, что Джитвэй с 2005 по 2016 годы «участвовал в схеме обмана США, скрывая факт владения офшорными активами, и не уплачивая налоги на миллионы долларов». В качестве активов он мог использовать акции и опционы, которые он получил, работая в «Новатэке», отмечается в сообщении. Считается, что первый такой счет Джитвэй открыл в одном из швейцарских банков в 2005 году, стоимость активов на котором превышала 93 млн долларов. Скрыть владение этими активами Джитвэй пытался через свою жену, гражданку России, сделав ее бенефициаром счетов, отмечается в сообщении Минюста США. Власти также считают, что некоторые из его налоговых деклараций были ложными.
Из сообщения также следует, что Джитвэй сегодня предстанет перед судьей Дугласом Фрейзером из окружного суда США по Среднему округу штата Флорида.
Напомним, в 2019 году Джитвэю было предоставлено российское гражданство.
Джитвэй трудился в «Новатэке» свыше 15 лет, переехал в Москву в 1995 году. Он является экспертом в нефтяной и газовой отрасли, выступает на отраслевых и инвестиционных конференциях по этой тематике, опубликовал многочисленные статьи по нефти и газу. Был признан журналом Investor Relations Magazine одним из лучших главных финансовых директоров в России и СНГ, и журналом Institutional Investor в качестве одного из пяти лучших главных финансовых директоров в нефтегазовой отрасли в Европе.
Военный эксперт оценил планы Пентагона установить в Арктике новый порядок
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«Вашингтон создает почву для гибридной войны против России в Арктике», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее США назначили отставного генерал-майора ВВС США Рэнди Ки командующим шестым региональным центром министерства обороны США в Арктике для обеспечения «порядка, основанного на правилах».
«США фактически создают свой центр управления в Арктике. Его цель – обеспечение всестороннего американского присутствия в этом регионе», – считает доктор военных наук Константин Сивков.
«А это подразумевает вытеснение России из Арктики. Американцы понимают: чисто военным путем эту задачу не решить, поэтому подошли к ней комплексно, – пояснил он. – Во-первых, проведение научно-исследовательских разработок призвано дать США представление о том, каковы возможности России по развитию своего военного и экономического присутствия в Арктике».
Во-вторых, «центр будет заниматься изучением физико-географических условий в Арктике с целью размещения там вооруженных сил США». «Кроме того, центр будет разрабатывать экономические меры для проникновения США в Арктику, – полагает эксперт. – Это может быть как поиск партнеров для создания совместных проектов, так и формирование каких-то некоммерческих организаций или даже налаживание контактов с российскими компаниями, которые впоследствии могут переориентироваться на США».
«Таким образом Вашингтон создает почву для заблаговременной подготовки к гибридной войне против России», – считает Сивков. Также США будут активнее вмешиваться в зоны ответственности других стран в Арктике – Канады, Норвегии, Дании.
Сивков предполагает, что США будут наращивать контроль над Гренландией вопреки суверенитету Дании над этой территорией. «Не стоит забывать, что в 2019 году экс-президент США Дональд Трамп уже предлагал Дании выкупить этот остров, чтобы американцы смогли там разместить военные базы, но Дания отказалась. Возможно, в будущем США вновь актуализируют этот вопрос», – заключил собеседник.
Ранее Пентагон сообщил о назначении отставного генерал-майора ВВС США Рэнди Ки старшим советником по вопросам безопасности в Арктике, где он должен обеспечить «порядок, основанный на правилах».
Отмечается, что Ки должен «помогать в создании Центра имени Теда Стивенса по исследованию вопросов безопасности Арктики». Это «шестой и новейший региональный центр министерства обороны США». Как сообщает ведомство, Ки «отвечает за поддержку создания и начальной деятельности нового института». Ему также предстоит взаимодействовать с «партнерами для обеспечения стабильного и основанного на правилах порядка в Арктике, который принесет пользу США и всем арктическим странам».
Центр, как сообщили в Пентагоне, должен будет решать «вопросы региональной и глобальной безопасности посредством исследований, взаимодействия и образования», установить «международные сети лидеров в сфере безопасности для продвижения приоритетов национальной безопасности США» в регионе, передает ТАСС.
Ранее глава Северного командования вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк, который также возглавляет американо-канадское Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), заявил, что Россия представляет для США основную военную угрозу.
Напомним, о создании центра Пентагон объявил в июне. О том, где центр будет находиться, пока не сообщается. Россия неоднократно критиковала западные страны за то, что они пытаются заместить Устав ООН и существующие нормы международного права так называемым миропорядком, «основанным на правилах».
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Венгрия отметила значение «Северного потока – 2» для снабжения ЕС газом
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Газопровод «Северный поток – 2» внесет весомый вклад в обеспечение энергобезопасности Евросоюза в долгосрочной перспективе, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Российско-венгерское сотрудничество в энергетике вносит весомый вклад в обеспечение энергетической безопасности Венгрии, и я полагаю, что новые газопроводы, которые были построены, а именно «Северный поток – 2» и «Южный поток» – это вклад в долгосрочную безопасность и стабильность газовых поставок для всего Евросоюза», – заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии в интервью ТАСС.
«Рад сообщить, что в понедельник [председатель правления Газпрома] Алексей Миллер прибудет в Будапешт для того, чтобы принять участие в церемонии подписания нового долгосрочного контракта на поставку газа между Россией и Венгрией», – сказал Сийярто.
Глава венгерского МИД добавил, что новое соглашение вступит в силу 1 октября и будет рассчитано на 15 лет. Согласно условиям контракта, Венгрия ежегодно будет покупать 4,5 млрд куб. м газа, который будет доставляться через Австрию и Сербию.
«Наше сотрудничество с Россией в сфере энергетической безопасности очень справедливое и успешное, Россия вносит большой вклад в обеспечение энергетической безопасности Венгрии», – отметил Сийярто.
В прошлую пятницу глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Европа войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов в ПХГ. Отставание от графика закачки в Европе, по словам Миллера, составляет почти 30 млрд кубометров газа, и его не наверстать.
Напомним, стоимость фьючерсов на газ на европейском рынке составляет более 850 долларов за тысячу кубометров. При этом в ходе торгов она достигала почти 920 долларов, а ранее – 970. Между тем в Европарламенте решили обвинить в сложившейся ситуации Газпром. В МИД подчеркнули, что увязывать газопровод с ростом цен на газ бессмысленно.
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В Нафтогазе оценили шансы на скорый запуск «Северного потока – 2»
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После получения польской нефтегазовой компанией PGNiG права участвовать в процедуре сертификации оператора «Северного потока – 2» шансы на скорый запуск газопровода невысокие, заявил глава украинского Нафтогаза Юрий Витренко.
«После вчерашнего решения немецкого регулятора допустить наших польских коллег … в процесс рассмотрения заявки оператора «Северного потока – 2» на сертификацию, вообще с тем, как мы совместно боремся против него, шансы на то, что этот газопровод заработает в коммерческом режиме в ближайшее время не такие уж и высокие», – написал Витренко в Facebook.
По его словам, также шансы на сертификацию газопровода снижает решение конгресса США о санкциях к «Северному потоку – 2».
В то же время Витренко считает, что после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток –2» газовый кризис в ЕС может не разрешиться. «Для тех, кто верит..., что с запуском «Северного потока – 2» в Европе будет больше газа, и соответственно, низкие цены. Газпром после запуска «Северного потока – 2» может объемы, которые сейчас идут через Украину, перевести на этот новый газопровод. И поэтому газа больше не станет, просто изменится маршрут», – написал Витренко.
По его словам, по текущему контракту на транзит с Украиной Газпром должен платить за прокачку 40 миллиардов кубометров газа. При этом он может просто платить деньги за транзит, но фактической прокачки газа может не быть.
В среду стало известно, что польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила право участвовать в сертификации «Северного потока – 2». Тем временем Москва призвала Польшу «охладиться» в заявлениях о «Северном потоке – 2» и ценах на газ, назвав нонсенсом слова о якобы влиянии России на цены на газ через строительство газопровода.
Напомним, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. При этом США заявили, что по-прежнему считают его плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против газопровода.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что высокие цены на газ использовали для атаки на «Северный поток – 2».
В Конгрессе США захотели ввести санкции против Мишустина, Пескова и Симоньян
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Комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект, который призывает ввести санкции в отношении 35 российских чиновников, бизнесменов и журналистов, сообщают информационные агентства.
Фигуранты списка, по версии американской стороны, якобы причастны к нарушениям прав человека. В список включен ряд представителей российских властей: глава кабмина Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, директор ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава СК Александр Бастрыкин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин.
Также санкции могут грозить бизнесмену Роману Абрамовичу, главе Роснефти Игорю Сечину, главе Газпрома Алексею Миллеру, главреду МИА «Россия сегодня» и RT Маргарите Симоньян, гендиректору Первого канала Константину Эрнсту и ряду других лиц, передает РИА «Новости».
Законопроект внесен в качестве поправок к проекту оборонного бюджета США на 2022 финансовый год. Даже в случае одобрения Конгрессом он будет иметь рекомендательный характер, решение о санкциях примет Белый дом. Инициатор поправки – конгрессмен-демократ Том Малиновски. Он считает, что в течение трех месяцев после принятия закона президент США Джо Байден должен представить заключение о том, подлежит ли кто-то из упомянутых лиц включению в санкционный список в рамках «закона Магнитского».