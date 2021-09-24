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Палата представителей США одобрила санкции против «Северного потока – 2»
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Законодательная инициатива о новых санкциях в отношении газопровода «Северный поток – 2» принята Палатой представителей Конгресса США в рамках оборонного бюджета на 2022 финансовый год (начинается в США с 1 октября 2021 года).
Палата представителей США в ходе голосования утвердила проект оборонного бюджета на 2022 финансовый год, в состав которого в качестве поправки включила инициативу о новых санкциях против газопровода «Северный поток – 2», передает ТАСС.
Автором поправки стал республиканец Майкл Маккол (от Техаса). Инициативой предусмотрено, что не позднее 15 дней после ее вступления в силу в рамках оборонного бюджета президент США должен ввести рестрикции в отношении организаций и лиц, «ответственных за планирование, строительство и эксплуатацию» газопровода. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами. Ограничительные меры также предполагают запрет въезда на территорию США, отказ в выдаче виз и аннулирование действующих виз лицам, связанным с проектом.
Кроме этого, в рамках оборонного бюджета была принята инициатива, которая обязывает министра обороны и госсекретаря США представить конгрессменам отчет с описанием «финансовых выгод, которые Россия» якобы получит благодаря запуску газопровода, а также анализом связанных с завершением строительства «Северного потока – 2» «рисков безопасности» для Украины, европейских союзников и НАТО.
Одобрение оборонного бюджета Палатой представителей не означает автоматическое вступление всех внесенных в него инициатив в силу. Свою версию проекта оборонного бюджета, отличающуюся от той, что приняли в нижней палате, еще должен одобрить Сенат Конгресса США. После этого будет созвана комиссия для согласования деталей двух проектов. Обе палаты вновь должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего он отправится на подпись президенту США. Процесс законодательного одобрения и согласования инициатив, включенных в проект оборонного бюджета США, обычно продолжается до осени – начала зимы.
Накануне глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко поблагодарил Конгресс США за принятие нормы об обязательных санкциях против ответственных за строительство, планирование и эксплуатацию «Северного потока – 2», призвав Соединенные Штаты «дожать» проект «Северный поток – 2». Ранее Витренко заявил, что американские санкции еще могут заблокировать работу газопровода «Северный поток – 2».
Строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. Поставки газа по трубопроводу планируется начать в начале октября. При этом в Госдепартаменте США заявили, что по-прежнему считают «Северный поток – 2» плохой сделкой и «геополитическим российским проектом».
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Кандидат в канцлеры ФРГ обвинила Россию в «газовом шантаже»
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Российские власти стремятся путем «политического давления» получить оставшиеся разрешения по «Северному потоку – 2», заявила кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок на фоне ситуации с ростом цен на газ.
Бербок заявила в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), что Россия «очень неохотно поставляет природный газ в Европу», и «одна из причин этого очевидна» – она якобы заключается в том, что Россия «хочет усилить политическое давление, чтобы быстрее получить оставшиеся разрешения для «Северного потока – 2» и ввести трубопровод в эксплуатацию», передает РИА «Новости».
По ее мнению, «пострадавшими будут клиенты в Германии, для которых цены на газ вырастут или которым в крайнем случае придется даже сидеть в холоде».
Она указала, что правительство Германии выступало за «Северный поток – 2», несмотря на «все сомнения, предупреждения и опасения», в результате ФРГ «находится в ситуации шантажа, о котором было много предупреждений».
«Сигнал (Москве от Берлина) должен заключаться в том, что Россия должна выполнять свои обязательства и, как и в прошлом, поставлять достаточно газа по существующим трубопроводам», – добавила Бербок.
Отметим, что она не раз высказывалась против реализации проекта «Северный поток – 2» и неоднократно пыталась провести в Бундестаге ФРГ проект об остановке строительства газопровода.
Согласно соцопросу Politbarometer от 10 сентября, Бербок хотели бы видеть канцлером только 16% немцев. Выборы в Бундестаг пройдут 26 сентября.
Вместе с тем представитель министерства энергетики Германии Сузанне Унград заявила, что Москва соблюдает обязательства по контрактам на поставку газа в Европу, а рост цен связан со множеством факторов.
До этого глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Европа войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов в ПХГ. Отставание от графика закачки в Европе, по словам Миллера, составляет на сегодняшний день почти 30 млрд кубометров газа, и его не наверстать.
Эксперт оценил риски участия Польши в сертификации «Северного потока – 2»
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«Польша заходит в этот процесс, чтобы попытаться найти несоответствия в документах Газпрома и сорвать запуск газопровода», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила право участвовать в сертификации «Северного потока – 2».
«Полагаю, что у Германии просто не было выбора, и ей пришлось допустить Польшу к сертификации», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Согласно европейскому законодательству, страна, которая хочет участвовать в процессе сертификации газопровода, должна собрать определенный перечень документов. Если они соответствуют требованиям, то страну обязаны допустить к этому процессу. Здесь не действует принцип «хочу – не хочу», – добавил он.
При этом «главный вопрос в том, насколько серьезные проблемы поляки создадут для сертификации «Северного потока – 2». «Все прекрасно понимают, зачем польская компания лезет в этот процесс. Ее цель – сорвать запуск газопровода, – пояснил эксперт. – Сертификация призвана выявить соответствие газопровода и компании-оператора всем требованиям и нормам Евросоюза. А польская компания попытается найти несоответствия и подсветить их, чтобы заблокировать ввод газопровода в эксплуатацию».
Кроме того, поляки постараются затянуть процесс сертификации, «задавая Газпрому вопросы и требуя дополнительных документов и разъяснений по ним». Тем самым, добавляет Юшков, они продемонстрируют США свою лояльность в обмен на какие-то «плюшки» в двусторонних отношениях.
«Хотя с экономической точки зрения для Варшавы это невыгодно, – констатировал эксперт. – Польша даже в контракте с Газпромом имеет привязку к стоимости газа на спотовых рынках. А чем дольше простаивает «Северный поток – 2», тем дольше сохраняется высокая цена на газ – 800-900 долларов за тысячу кубометров. Так что поляки сами от этого страдают».
Кроме того, «они закупают часть российского газа путем виртуального реверса из Германии по биржевым ценам, что довольно дорого». «Выходит, что Варшава ведет абсурдную деятельность. Но политически все логично: Польша выступает как главный союзник США в Европе, а поскольку Вашингтон против этого газопровода, то Варшава действует как американский инструмент давления на него», – указывает собеседник.
«Успешность деятельности польской компании будет зависеть от немецкого регулятора, а также полноты и соответствия требованиям документов, которые подал Газпром, – считает эксперт. – Если с документами все в порядке, то поляки вряд ли смогут как-то повлиять на процесс сертификации».
Юшков также не исключает, что «украинская компания «Нафтогаз» захочет приобщиться к процессу сертификации «Северного потока – 2». «Возможно, скоро мы увидим, что подрывной деятельностью в рамках сертификации газопровода будет заниматься не только Польша, но и Украина. Однако у украинской компании меньше опыта взаимодействия с евробюрократией, так что они могут напортачить с документами, из-за чего их не допустят к этому процессу», – заключил он.
В среду стало известно, что польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила право участвовать в сертификации «Северного потока – 2».
«Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) предоставило Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA и ее немецкому филиалу PGNiG Supply & Trading GmbH возможность участия в процедурах сертификации «Северного потока – 2», – приводит сообщение компании ТАСС.
Ранее премьер-министр Матеуш Моравецкий связал строительство «Северного потока – 2» с ростом мировых цен на газ. Он отметил, что Польша выступает против этого проекта, так как его реализация не соответствует интересам страны.
Тем временем Москва призвала Польшу «охладиться» в заявлениях о «Северном потоке – 2» и ценах на газ, назвав нонсенсом слова о якобы влиянии России на цены на газ через строительство газопровода.
Напомним, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. При этом США заявили, что по-прежнему считают его плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против газопровода.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия не боится возможных санкций, которые связаны с запуском газопровода «Северный поток – 2».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что высокие цены на газ использовали для атаки на «Северный поток – 2».
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В США решили «заставить» Россию уважать Украину
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Американские сенаторы во главе с представительницей демократов Джинн Шахин обвинили Россию в «злонамеренной деятельности» против Киева и призвали оказывать давление на Москву с помощью санкций, следует из резолюции, представленной на рассмотрение Конгресса США.
В документе описываются важные события, произошедшие на Украине в период с 1990 года. Речь идет о приобретении независимости страны (1991), «Оранжевой революции» (2004) и Евромайдане (2013). В одном из пунктов также говорится о «злонамеренной деятельности» России. Политики обвиняют Москву во «вторжении» на территорию Украины и «аннексии» Крыма, передает RT.
Они утверждают, что на протяжении 30 лет Киев делает успешные шаги на пути к демократическим преобразованиям, в частности, в области обороны, борьбы с коррупцией и укреплении принципа верховенства права. Кроме того, отмечается деятельность властей, направленная на предоставление автокефалии местной церкви. Это имеет особое значение для «самостоятельного определения будущего Украины без влияния Кремля», подчеркнули сенаторы.
Они заключили, что США и союзники должны продолжать санкционное давление на Россию до тех пор, пока она не начнет «уважать территориальную целостность Украины».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом высказал мнение, что противодействие «агрессии России» и защита прав человека в Донбассе и Крыму должны стать приоритетом сессии ООН.
Военный эксперт оценил планы Пентагона установить в Арктике новый порядок
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«Вашингтон создает почву для гибридной войны против России в Арктике», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее США назначили отставного генерал-майора ВВС США Рэнди Ки командующим шестым региональным центром министерства обороны США в Арктике для обеспечения «порядка, основанного на правилах».
«США фактически создают свой центр управления в Арктике. Его цель – обеспечение всестороннего американского присутствия в этом регионе», – считает доктор военных наук Константин Сивков.
«А это подразумевает вытеснение России из Арктики. Американцы понимают: чисто военным путем эту задачу не решить, поэтому подошли к ней комплексно, – пояснил он. – Во-первых, проведение научно-исследовательских разработок призвано дать США представление о том, каковы возможности России по развитию своего военного и экономического присутствия в Арктике».
Во-вторых, «центр будет заниматься изучением физико-географических условий в Арктике с целью размещения там вооруженных сил США». «Кроме того, центр будет разрабатывать экономические меры для проникновения США в Арктику, – полагает эксперт. – Это может быть как поиск партнеров для создания совместных проектов, так и формирование каких-то некоммерческих организаций или даже налаживание контактов с российскими компаниями, которые впоследствии могут переориентироваться на США».
«Таким образом Вашингтон создает почву для заблаговременной подготовки к гибридной войне против России», – считает Сивков. Также США будут активнее вмешиваться в зоны ответственности других стран в Арктике – Канады, Норвегии, Дании.
Сивков предполагает, что США будут наращивать контроль над Гренландией вопреки суверенитету Дании над этой территорией. «Не стоит забывать, что в 2019 году экс-президент США Дональд Трамп уже предлагал Дании выкупить этот остров, чтобы американцы смогли там разместить военные базы, но Дания отказалась. Возможно, в будущем США вновь актуализируют этот вопрос», – заключил собеседник.
Ранее Пентагон сообщил о назначении отставного генерал-майора ВВС США Рэнди Ки старшим советником по вопросам безопасности в Арктике, где он должен обеспечить «порядок, основанный на правилах».
Отмечается, что Ки должен «помогать в создании Центра имени Теда Стивенса по исследованию вопросов безопасности Арктики». Это «шестой и новейший региональный центр министерства обороны США». Как сообщает ведомство, Ки «отвечает за поддержку создания и начальной деятельности нового института». Ему также предстоит взаимодействовать с «партнерами для обеспечения стабильного и основанного на правилах порядка в Арктике, который принесет пользу США и всем арктическим странам».
Центр, как сообщили в Пентагоне, должен будет решать «вопросы региональной и глобальной безопасности посредством исследований, взаимодействия и образования», установить «международные сети лидеров в сфере безопасности для продвижения приоритетов национальной безопасности США» в регионе, передает ТАСС.
Ранее глава Северного командования вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк, который также возглавляет американо-канадское Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), заявил, что Россия представляет для США основную военную угрозу.
Напомним, о создании центра Пентагон объявил в июне. О том, где центр будет находиться, пока не сообщается. Россия неоднократно критиковала западные страны за то, что они пытаются заместить Устав ООН и существующие нормы международного права так называемым миропорядком, «основанным на правилах».
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Соратник Меркель потребовал «геополитических гарантий» по Украине
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Кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического (ХДС) и Христианско-социального союзов (ХСС) Армин Лашет заявил о необходимости ввести «Северный поток – 2» в эксплуатацию при условии предоставления «геополитических гарантий» Украине.
Отвечая на вопрос о том, нужно ли принимать проект в эксплуатацию, Лашет ответил: «Да». При этом, по его словам, необходимы «геополитические гарантии», что трубопровод не обернется проблемами для Украины, передает ТАСС.
«Если Россия поставит это под вопрос, то проект будет сразу остановлен», – сказал кандидат в канцлеры ФРГ от блока ХДС и ХСС во время теледебатов в эфире телеканала ARD.
Ранее в четверг кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок обвинила Россию в «газовом шантаже», увязав ситуацию с ростом цен на газ в мире и стремление Газпрома получить оставшиеся разрешения по «Северному потоку – 2».
Вместе с тем представитель министерства энергетики Германии Сузанне Унград заявила, что Москва соблюдает обязательства по контрактам на поставку газа в Европу, а рост цен связан со множеством факторов. В прошлую пятницу глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Европа войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов в ПХГ. Отставание от графика закачки в Европе, по словам Миллера, составляет почти 30 млрд кубометров газа, и его не наверстать.
Напомним, 7 сентября канцлер Германии Ангела Меркель в ходе последнего выступления в Бундестаге поддержала кандидата от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армина Лашета. Ранее Меркель выразила уверенность в способности Лашета руководить Германией в качестве канцлера.
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В Нафтогазе оценили шансы на скорый запуск «Северного потока – 2»
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После получения польской нефтегазовой компанией PGNiG права участвовать в процедуре сертификации оператора «Северного потока – 2» шансы на скорый запуск газопровода невысокие, заявил глава украинского Нафтогаза Юрий Витренко.
«После вчерашнего решения немецкого регулятора допустить наших польских коллег … в процесс рассмотрения заявки оператора «Северного потока – 2» на сертификацию, вообще с тем, как мы совместно боремся против него, шансы на то, что этот газопровод заработает в коммерческом режиме в ближайшее время не такие уж и высокие», – написал Витренко в Facebook.
По его словам, также шансы на сертификацию газопровода снижает решение конгресса США о санкциях к «Северному потоку – 2».
В то же время Витренко считает, что после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток –2» газовый кризис в ЕС может не разрешиться. «Для тех, кто верит..., что с запуском «Северного потока – 2» в Европе будет больше газа, и соответственно, низкие цены. Газпром после запуска «Северного потока – 2» может объемы, которые сейчас идут через Украину, перевести на этот новый газопровод. И поэтому газа больше не станет, просто изменится маршрут», – написал Витренко.
По его словам, по текущему контракту на транзит с Украиной Газпром должен платить за прокачку 40 миллиардов кубометров газа. При этом он может просто платить деньги за транзит, но фактической прокачки газа может не быть.
В среду стало известно, что польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила право участвовать в сертификации «Северного потока – 2». Тем временем Москва призвала Польшу «охладиться» в заявлениях о «Северном потоке – 2» и ценах на газ, назвав нонсенсом слова о якобы влиянии России на цены на газ через строительство газопровода.
Напомним, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. При этом США заявили, что по-прежнему считают его плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против газопровода.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что высокие цены на газ использовали для атаки на «Северный поток – 2».
МИД предостерег США от новых антироссийских санкций по рекомендации Конгресса
Россия предостерегает Вашингтон от новых необдуманных действий в связи с предложением Конгресса США ввести новые санкции против российских официальных лиц и общественных деятелей, говорится в комментарии официального представитель МИД России Марии Захаровой.
«По всей видимости, все, что сейчас происходит в Вашингтоне, является следствием острого «кадрового голода», прежде всего в части, касающейся специалистов по нашей стране. Только люди, совсем не представляющие себе российские реалии, могли составить подобный перечень лиц в привязке к тематике, к которой никто из них не имеет и не может иметь ни прямого, ни косвенного отношения. Хотели бы вновь предостеречь Вашингтон от необдуманного шага на «санкционном треке», – приводятся ее слова на сайте МИД России.
Ранее комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, рекомендующий ввести санкции против 35 российских чиновников, бизнесменов и журналистов, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека. Среди них – премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин и другие.
Зампред правления «Новатэка» арестован в США за неуплату налогов
Заместитель председателя правления «Новатэка» Марк Энтони Джитвэй арестован во Флориде по обвинению в неуплате налогов на сумму 93 млн долларов, говорится в сообщении министерства юстиции США.
Американское правосудие обвиняет Джитвэя, гражданина США, в том, что он не предоставлял информацию об офшорных активах, скрывал сведения о доходах и уклонялся от уплаты налогов. По каждому из нескольких выдвинутых в его отношении обвинений ему грозит от пяти до 20 лет лишения свободы. Сообщается, что обвинительный акт вынесен 22 сентября в штате Флорида, передает ТАСС.
Обвинение считает, что Джитвэй с 2005 по 2016 годы «участвовал в схеме обмана США, скрывая факт владения офшорными активами, и не уплачивая налоги на миллионы долларов». В качестве активов он мог использовать акции и опционы, которые он получил, работая в «Новатэке», отмечается в сообщении. Считается, что первый такой счет Джитвэй открыл в одном из швейцарских банков в 2005 году, стоимость активов на котором превышала 93 млн долларов. Скрыть владение этими активами Джитвэй пытался через свою жену, гражданку России, сделав ее бенефициаром счетов, отмечается в сообщении Минюста США. Власти также считают, что некоторые из его налоговых деклараций были ложными.
Из сообщения также следует, что Джитвэй сегодня предстанет перед судьей Дугласом Фрейзером из окружного суда США по Среднему округу штата Флорида.
Напомним, в 2019 году Джитвэю было предоставлено российское гражданство.
Джитвэй трудился в «Новатэке» свыше 15 лет, переехал в Москву в 1995 году. Он является экспертом в нефтяной и газовой отрасли, выступает на отраслевых и инвестиционных конференциях по этой тематике, опубликовал многочисленные статьи по нефти и газу. Был признан журналом Investor Relations Magazine одним из лучших главных финансовых директоров в России и СНГ, и журналом Institutional Investor в качестве одного из пяти лучших главных финансовых директоров в нефтегазовой отрасли в Европе.
Россия уведомила ОБСЕ о связи разработчиков «Умного голосования» с Пентагоном
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Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании совета организации в Вене сообщил о вскрывшихся фактах связи автора приложения «Умное голосование» для iPhone Романа Рубанова с бывшими высокопоставленными сотрудниками Пентагона, ныне входящими в руководство крупных IТ-компаний в США.
Лукашевич в своем выступлении затронул тему непосредственной вовлеченности ряда западных IT-монополистов в попытки дискредитации выборов и оказания влияния Apple и Google на внутриполитические процессы, в том числе в России, передает ТАСС.
«В частности, вскрылись факты непосредственных связей между некоторыми представителями корпораций, отвечающими за техническую поддержку «несистемной оппозиции», уличенной в экстремистской деятельности, и бывшими высокопоставленными сотрудниками Пентагона, ныне входящими в руководство крупных IТ-компаний в США», – рассказал российский дипломат.
«Так, выяснилось, что автор приложения «Умное голосование» для iPhone Роман Рубанов – директор по проектам американской аэрокосмической компании Momentus Space Inc. При этом президентом компании Momentus является бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Фред Кеннеди, а исполнительным директором – бывший заместитель министра обороны США Джон Руд. В совет директоров компании входит Викторино Меркадо, бывший помощник министра обороны США по стратегическим вопросам обороны и национальной безопасности», – проинформировал Лукашевич.
По его информации, «разработкой приложений «Фонда борьбы с коррупцией*» (фонд признан иноагентом и экстремистской организацией) также занимались Дмитрий Бочков, программист компании Luka из Сан-Франциско, США». «В то, что это совпадения, верится с трудом», – добавил постпред РФ.
В связи с этим российский дипломат заявил о необходимости выработать универсальные и справедливые рамки взаимодействия государств, их объединений и онлайн-гигантов, согласовать требования к прозрачности политики модерации контента операторами цифровых платформ.
Ранее директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал три причины провала «Умного голосования».
Венгрия отметила значение «Северного потока – 2» для снабжения ЕС газом
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Газопровод «Северный поток – 2» внесет весомый вклад в обеспечение энергобезопасности Евросоюза в долгосрочной перспективе, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Российско-венгерское сотрудничество в энергетике вносит весомый вклад в обеспечение энергетической безопасности Венгрии, и я полагаю, что новые газопроводы, которые были построены, а именно «Северный поток – 2» и «Южный поток» – это вклад в долгосрочную безопасность и стабильность газовых поставок для всего Евросоюза», – заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии в интервью ТАСС.
«Рад сообщить, что в понедельник [председатель правления Газпрома] Алексей Миллер прибудет в Будапешт для того, чтобы принять участие в церемонии подписания нового долгосрочного контракта на поставку газа между Россией и Венгрией», – сказал Сийярто.
Глава венгерского МИД добавил, что новое соглашение вступит в силу 1 октября и будет рассчитано на 15 лет. Согласно условиям контракта, Венгрия ежегодно будет покупать 4,5 млрд куб. м газа, который будет доставляться через Австрию и Сербию.
«Наше сотрудничество с Россией в сфере энергетической безопасности очень справедливое и успешное, Россия вносит большой вклад в обеспечение энергетической безопасности Венгрии», – отметил Сийярто.
В прошлую пятницу глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Европа войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов в ПХГ. Отставание от графика закачки в Европе, по словам Миллера, составляет почти 30 млрд кубометров газа, и его не наверстать.
Напомним, стоимость фьючерсов на газ на европейском рынке составляет более 850 долларов за тысячу кубометров. При этом в ходе торгов она достигала почти 920 долларов, а ранее – 970. Между тем в Европарламенте решили обвинить в сложившейся ситуации Газпром. В МИД подчеркнули, что увязывать газопровод с ростом цен на газ бессмысленно.
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Глава Нафтогаза призвал США «дожать» «Северный поток – 2»
Руководитель украинского Нафтогаза Юрий Витренко призвал американскую сторону «дожать» проект «Северный поток – 2» совместно с Украиной, сообщили в пресс-службе компании.
Нафтогаз поблагодарил Конгресс США за принятие нормы об обязательных санкциях против организаций и физлиц, ответственных за строительство, планирование и эксплуатацию «Северного потока – 2», сообщается на сайте компании.
«Позицию Украины поддержала Палата представителей Конгресса США. Теперь очередь за Сенатом, второй палатой Конгресса США. Спасибо всем, кто борется против «Северного потока – 2», против использования газа режимом Путина как оружия против Украины и против Европы. Давайте теперь дожмем совместными усилиями», – приводятся в релизе слова Витренко.
Ранее в четверг Витренко заявил, что после получения польской нефтегазовой компанией PGNiG права участвовать в процедуре сертификации оператора «Северного потока – 2» шансы на скорый запуск газопровода невысоки.
В среду стало известно, что польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила право участвовать в сертификации «Северного потока – 2». Тем временем Москва призвала Польшу «охладиться» в заявлениях о «Северном потоке – 2» и ценах на газ, назвав нонсенсом слова о якобы влиянии России на цены на газ через строительство газопровода.
Напомним, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. При этом США заявили, что по-прежнему считают его плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против газопровода.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что высокие цены на газ использовали для атаки на «Северный поток – 2».
В Белом доме призвали к коллективному давлению на Россию в киберсфере
Директор по кибербезопасности в администрации США Крис Инглис заявил на слушаниях в комитете сената по нацбезопасности, что Вашингтон должен вовлекать союзников в давление на Москву в контексте цифровых угроз.
«Мы должны делать это в насколько возможно широкой коалиции, это международная, а не только американская проблема. И поэтому мы должны, если мы оказываем давление на Владимира Путина из-за того, что он дает убежище или разрешает действия, мы должны привлечь коалицию», – приводит его слова РИА «Новости».
Инглис заявил, что работа должна быть направлена на то, «чтобы держать его под угрозой, определить то, о чем он заботится, чтобы использовать всю нашу силу среди наций, у которых те же самые проблемы, которые мыслят схожим образом в желании достичь результатов в этом контексте».
Ранее газета The Washington Post заявила, что хакерская группировка BlackMatter, якобы базирующаяся в России, взломала системы американской компании New Cooperative и потребовала от нее 5,9 млн долларов, пригрозив раскрыть похищенные данные.
Напомним, президенты России Владимир Путин и США Джо Байден обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны.
При этом в Кремле сообщили, что Путин указал Байдену на отсутствие обращений от компетентных ведомств США по кибербезопасности, несмотря на готовность России к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве.
В США заявили о превосходстве российского фондового рынка
Российский фондовый рынок стал одной из самых привлекательных мировых площадок и опередил по своим показателям американские индексы, считает исполнительный директор компании U.S. Global Investors Фрэнк Холмс.
«В 2021 году российские акции опережают показатели компаний S&P 500. Американские параметры восстановили примерно 20% за этот период, тогда как Московская биржа выросла более чем на 31%», передает РИА «Новости» слова Холмса в статье для Forbes.
По мнению финансиста, потенциал российской экономики не использован на полную. Он считает, что этот рост продолжится и в 2022 году на фоне притока инвестиций, также финансист ожидает облегчения санкционного давления.
Кроме того, Холмс утверждает, что российские бумаги сильно недооценены по сравнению с акциями японских, европейских и американских компаний.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что российская экономика восстановилась, хотя ситуация на глобальных рынках остается сложной и нестабильной.
США анонсировали новый раунд переговоров по стратегической стабильности с Россией
На следующей неделе в Женеве пройдет новый раунд переговоров по стратегической стабильности России и США, заявил американский посол в России Джон Салливан.
«После саммита президентов (США Джо) Байдена и (России Владимира) Путина в Женеве США и Россия ведут переговоры по стратегической стабильности, я уверен, вы знаете об этом, которые продолжатся на следующей неделе в Женеве», – сказал дипломат.
Москва и Вашингтон также ведут диалог по кибербезопасности, добавил Салливан, передает РИА «Новости».
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности.
Песков назвал внутрипарламентскими упражнениями идеи США ввести санкции против России
Намерение конгрессменов США ввести новые санкции против россиян – это внутрипарламентские упражнения, для их формализации надо пройти долгий путь, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Во-первых, это такие внутрипарламентские упражнения, для того, чтобы они как-то были формализованы и тем более активированы, им надо пройти очень длительный путь. То, что в конгрессе в различных комиссиях существует огромное количество людей, которые плохо разбираются в российской реальности, но при этом люто не любят нашу страну – это не секрет ни для кого», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
По словам спикера Кремля, рано или поздно, по мере продвижения таких документов, они все-таки доходят до тех, кто совмещает нелюбовь к России с экспертными знаниями. «Поэтому пока, думаем, рано такие проекты комментировать», – заключил он.
Ранее комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, рекомендующий ввести санкции против 35 российских чиновников, бизнесменов и журналистов, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека. Среди них – премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин и другие.